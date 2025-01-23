Ювентус - Милан, 18 января: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Три гола в полуфинале Суперкубка Италии не должны вводить в заблуждение. На игроков. видимо, повлиял воздух Саудовской Аравии, ведь во встрече в Эр-Рияде соперники продемонстрировали заоблачную для своих очных встреч результативность. В четырех последних играх этих команд в рамках Серии А было забито всего два гола. Две последние встречи и вовсе завершились нулевыми ничьими.

Под руководством Сержиу Консейсау миланцы еще не проигрывали. Не факт, что туринцы станут первыми, кто огорчит португальского специалиста. Говорить всерьез о реваншистских настроениях вряд ли уместно. На кону стоят три очка, которые очень пригодились бы каждой из команд. Соседей по турнирной таблицу разделяют всего три зачетных балла, а догнать тройку лидеров и «Ювентусу» и «Милану» будет крайне сложно. Так что игра будет в Турине осмотрительная и, с большой долей вероятности, не очень результативная. Можно быдло бы поставить на тотал меньше двух, но, как и соперники на поле, выберем чуть более осторожную тактику.