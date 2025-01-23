Ювентус - Милан, 18 января: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Партнерский проект
В субботу, 18 января, в рамках 21-го тура чемпионата Италии по футболу «Ювентус» встретится с «Миланом». Туринцы постараются взять у принципиального соперника реванш за недавнее обидное поражение в полуфинале национального Суперкубка.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Ювентус» (Турин)
18.01.2025, Сб
20:00 МСК
«Милан» (Милан)
|П1 - 2.20
Турнир: чемпионат Италии по футболу, 21-й тур
Стадион: «Альянц» (Турин, Италия)
Главный судья: Давиде Масса
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ювентус»
|88
|73
|66
|330-292
|«Милан»
|66
|73
|88
|292-330
Последние пять матчей «Ювентуса»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.01.2025
|«Аталанта»
|1:1
|«Ювентус»
|Серия А
|11.01.2025
|«Торино»
|1:1
|«Ювентус»
|Серия А
|03.01.2025
|«Ювентус»
|1:2
|«Милан»
|Суперкубок Италии
|29.12.2024
|«Ювентус»
|2:2
|«Фиорентина»
|Серия А
|22.12.2024
|«Монца»
1:2
«Ювентус»
Серия А
Последние пять матчей «Милана»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.01.2025
|«Комо»
|1:2
|«Милан»
|Серия А
|11.01.2025
|«Милан»
|1:1
|«Кальяри»
|Серия А
|06.01.2025
|«Интер»
|2:3
|«Милан»
|Суперкубок Италии. Финал
|03.01.2025
|«Ювентус»
1:2
«Милан»
Суперкубок Италии. Полуфинал
|29.12.2024
|«Милан»
1:1
«Рома»
Серия А
Последние пять матчей «Ювентуса» и «Милана»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.01.2025
|«Ювентус»
1:2
«Милан»
Суперкубок Италии. Полуфинал
|23.11.2024
|«Ювентус»
|0:0
|«Милан»
|Серия А
|27.04.2024
|«Ювентус»
0:0
«Милан»
Серия А
|22.10.2023
|«Милан»
0:1
«Ювентус»
Серия А
|28.05.2023
|«Ювентус»
0:1
«Милан»
Серия А
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Наполи
|20
|15
|2
|3
|32-12
|47
|2. Интер
|19
|13
|5
|1
|48-17
|44
|3. Аталанта
|20
|13
|4
|3
|44-21
|43
|4. Лацио
|20
|11
|3
|6
|34-28
|36
|5. Ювентус
|20
|7
|13
|0
|32-17
|34
|6. Фиорентина
|19
|9
|5
|5
|32-20
|32
|7. Милан
|19
|8
|7
|4
|29-19
|31
|8. Болонья
|19
|7
|9
|3
|29-25
|30
|9. Рома
|21
|7
|6
|8
|31-27
|27
|10. Удинезе
|20
|7
|5
|8
|23-28
|26
|11. Дженоа
|21
|5
|8
|8
|18-30
|23
|12. Торино
|20
|5
|7
|8
|20-25
|22
|13. Лечче
|20
|5
|5
|10
|14-32
|20
|14. Эмполи
|20
|4
|8
|8
|19-25
|20
|15. Парма
|20
|4
|7
|9
|25-35
|19
|16. Комо
|20
|4
|7
|9
|22-33
|19
|17. Верона
|20
|6
|1
|13
|24-44
|19
|18. Кальяри
|20
|4
|6
|10
|19-33
|18
|19. Венеция
|20
|3
|5
|12
|18-33
|14
|20. Монца
|20
|2
|7
|11
|19-28
|13
Три гола в полуфинале Суперкубка Италии не должны вводить в заблуждение. На игроков. видимо, повлиял воздух Саудовской Аравии, ведь во встрече в Эр-Рияде соперники продемонстрировали заоблачную для своих очных встреч результативность. В четырех последних играх этих команд в рамках Серии А было забито всего два гола. Две последние встречи и вовсе завершились нулевыми ничьими.
Под руководством Сержиу Консейсау миланцы еще не проигрывали. Не факт, что туринцы станут первыми, кто огорчит португальского специалиста. Говорить всерьез о реваншистских настроениях вряд ли уместно. На кону стоят три очка, которые очень пригодились бы каждой из команд. Соседей по турнирной таблицу разделяют всего три зачетных балла, а догнать тройку лидеров и «Ювентусу» и «Милану» будет крайне сложно. Так что игра будет в Турине осмотрительная и, с большой долей вероятности, не очень результативная. Можно быдло бы поставить на тотал меньше двух, но, как и соперники на поле, выберем чуть более осторожную тактику.
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Телеканал «МАТЧ!» покажет встречу «Ювентус» - «Милан» в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ!»
|Видеотрансляция, HD
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери:
«Ювентус»: Милик, Бремер, Мурильо (все - травма)
«Милан»: Мората (дисквалификация). Флоренци, Чуквезе, Лофтус-Чик, Тшау (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Рома» - «Дженоа»:
|Позиция
|«Ювентус»
|«Милан»
|Позиция
|Вратарь
|29. Ди Грегорио
|16. Меньян
|Вратарь
|Защитник
|4. Гатти
|22. Эмерсон
|Защитник
|Защитник
|15. Калюлю
|23. Томори
|Защитник
|Защитник
|37. Савона
|46. Габбиа
|Защитник
|Защитник
|27. Камбьязо
|19. Эрнандес
|Защитник
|Полузащитник
|19. Тюрам-Юльен
|29. Фофана
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Копмейнерс
|80. Муса
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Локателли
|14. Рейндерс
|Полузащитник
|Нападающий
|10. Йылдыз
|10. Леау
|Нападающий
|Нападающий
|9. Влахович
|20. Хименес
|Нападающий
|Нападающий
|11. Гонсалес
|90. Абрахам
|Нападающий
|Главный тренер
|Тьяго Мотта
|Сержиу Консейсау
|Главный тренер
Самый скромный коэффициент предлагается за нулевую ничью, на которую можно поставить за 6.50. Пари на 1:1 или на победу хозяев с минимальным счетом 1:0 можно заключить за 7.00.
Телеканал «МАТЧ!» покажет встречу «Ювентус» - «Милан» в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.
Партнерский проект