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17 января 15:57ГлавнаяПрогнозыФутболСерия А

Ювентус - Милан, 18 января: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Туринцы постараются взять у миланцев реванш за поражение в Суперкубке
Руслан Ипполитов

В субботу, 18 января, в рамках 21-го тура чемпионата Италии по футболу «Ювентус» встретится с «Миланом». Туринцы постараются взять у принципиального соперника реванш за недавнее обидное поражение в полуфинале национального Суперкубка.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ювентус» (Турин)

18.01.2025, Сб

20:00 МСК

«Милан» (Милан)

П1 - 2.20

Х - 3.30

П2 - 3.55

Турнир: чемпионат Италии по футболу, 21-й тур

Стадион: «Альянц» (Турин, Италия)

Главный судья: Давиде Масса

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ювентус»887366330-292
«Милан»667388292-330

Последние пять матчей «Ювентуса»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.01.2025«Аталанта»1:1«Ювентус»Серия А
11.01.2025«Торино»1:1«Ювентус»Серия А
03.01.2025«Ювентус»1:2«Милан»Суперкубок Италии
29.12.2024«Ювентус»2:2«Фиорентина»Серия А
22.12.2024«Монца»

1:2

«Ювентус»

Серия А

Последние пять матчей «Милана»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.01.2025«Комо»1:2«Милан»Серия А
11.01.2025«Милан»1:1«Кальяри»Серия А
06.01.2025«Интер»2:3«Милан»Суперкубок Италии. Финал
03.01.2025«Ювентус»

1:2

«Милан»

Суперкубок Италии. Полуфинал

29.12.2024«Милан»

1:1

«Рома»

Серия А

Последние пять матчей «Ювентуса» и «Милана»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.01.2025«Ювентус»

1:2

«Милан»

Суперкубок Италии. Полуфинал

23.11.2024«Ювентус»0:0«Милан»Серия А
27.04.2024«Ювентус»

0:0

«Милан»

Серия А

22.10.2023«Милан»

0:1

«Ювентус»

Серия А

28.05.2023«Ювентус»

0:1

«Милан»

Серия А

Место в турнирной таблице

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КлубИВНПМячиОчки
1. Наполи20152332-1247
2. Интер19135148-1744
3. Аталанта20134344-2143
4. Лацио20113634-2836
5. Ювентус20713032-1734
6. Фиорентина1995532-2032
7. Милан1987429-1931
8. Болонья1979329-2530
9. Рома2176831-2727
10. Удинезе2075823-2826
11. Дженоа2158818-3023
12. Торино2057820-2522
13. Лечче20551014-3220
14. Эмполи2048819-2520
15. Парма2047925-3519
16. Комо2047922-3319
17. Верона20611324-4419
18. Кальяри20461019-3318
19. Венеция20351218-3314
20. Монца20271119-2813

Прогноз на матч

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Три гола в полуфинале Суперкубка Италии не должны вводить в заблуждение. На игроков. видимо, повлиял воздух Саудовской Аравии, ведь во встрече в Эр-Рияде соперники продемонстрировали заоблачную для своих очных встреч результативность. В четырех последних играх этих команд в рамках Серии А было забито всего два гола. Две последние встречи и вовсе завершились нулевыми ничьими.

Под руководством Сержиу Консейсау миланцы еще не проигрывали. Не факт, что туринцы станут первыми, кто огорчит португальского специалиста. Говорить всерьез о реваншистских настроениях вряд ли уместно. На кону стоят три очка, которые очень пригодились бы каждой из команд. Соседей по турнирной таблицу разделяют всего три зачетных балла, а догнать тройку лидеров и «Ювентусу» и «Милану» будет крайне сложно. Так что игра будет в Турине осмотрительная и, с большой долей вероятности, не очень результативная. Можно быдло бы поставить на тотал меньше двух, но, как и соперники на поле, выберем чуть более осторожную тактику. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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Телеканал «МАТЧ!»  покажет встречу «Ювентус» - «Милан» в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ!»Видеотрансляция, HD-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери:

«Ювентус»: Милик, Бремер, Мурильо (все - травма)

«Милан»: Мората (дисквалификация). Флоренци, Чуквезе, Лофтус-Чик, Тшау (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Рома» - «Дженоа»:

Позиция«Ювентус»«Милан»Позиция
Вратарь29. Ди Грегорио16. МеньянВратарь
Защитник4. Гатти22. ЭмерсонЗащитник
Защитник15. Калюлю23. ТомориЗащитник
Защитник37. Савона46. ГаббиаЗащитник
Защитник27. Камбьязо19. ЭрнандесЗащитник
Полузащитник19. Тюрам-Юльен29. ФофанаПолузащитник
Полузащитник 8. Копмейнерс80. МусаПолузащитник 
Полузащитник5. Локателли14. РейндерсПолузащитник
Нападающий10. Йылдыз10. ЛеауНападающий
Нападающий9. Влахович20. ХименесНападающий
Нападающий11. Гонсалес90. АбрахамНападающий
Главный тренерТьяго МоттаСержиу КонсейсауГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Вероятность победы «Ювентуса» аналитики БК PARI оценивают коэффициентом 2.20. На ничью можно поставить за 3.30, а на выигрыш «Милана» - за 3.55.

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Ювентус» - «Милан»?

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Самый скромный коэффициент предлагается за нулевую ничью, на которую можно поставить за 6.50. Пари на 1:1 или на победу хозяев с минимальным счетом 1:0 можно заключить за 7.00. 

Где бесплатно смотреть матч «Ювентус» - «Милан»?

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Телеканал «МАТЧ!»  покажет встречу «Ювентус» - «Милан» в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.

Кто станет чемпионом Италии?

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Топ-3 фаворитов сезона в Серии А, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:

«Интер» - 1.60

«Наполи» - 3.30

«Аталанта» - 6.50

На чемпионство «Ювентуса» можно поставит за 250.00, на «Милан» - за 600.00.

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