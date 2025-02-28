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28 февраля 15:30ГлавнаяПрогнозыФутболСерия А

Ювентус — Верона, 3 марта: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

«Юве» обязан извиниться перед болельщиками
Руслан Ипполитов

Воскресный игровой день в Серии А откроет матч в живописном городке Комо провинции Ломбардия. В гости к местному середняку приехал лидер чемпионата Италии. Избежит ли «Наполи» внеплановой потери очков?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ювентус» (Турин)

03.03.2025, Пн

22:45 МСК

«Верона» (Верона)

П1 - 1.31

Х - 5.60

П2 - 12.00

Турнир: чемпионат Италии по футболу, 27-й тур

Стадион: «Альянц»  (Турин, Италия)

Главный судья: Маттео Марекетти

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ювентус»522115158-73
«Верона»15215273-158

Последние пять матчей «Ювентуса»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.02.2025«Ювентус»

1:1 (2:4 - пен.)

«Эмполи»

Кубок Италии

23.02.2025«Кальяри»

0:1

«Ювентус»

Серия А

19.02.2025«ПСВ»

3:1 ДВ

«Ювентус»

Лига чемпионов

16.02.2025«Ювентус»

1:0

«Интер»

Серия А

11.02.2025

«Ювентус»

2:1

ПСВ

Лига чемпионов

Последние пять матчей «Вероны»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.02.2025«Верона»

1:0

«Фиорентина»

Серия А

15.02.2025«Милан»

1:0

«Верона»

Серия А

08.02.2025«Верона»

0:5

«Аталанта»

Серия А

01.02.2025«Монца»

0:1

«Верона»

Серия А

27.01.2025«Венеция»

1:1

«Верона»

Серия А

Последние пять матчей «Ювентуса» и «Вероны»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.08.2024«Верона»

0:3

«Ювентус»

Серия А

17.02.2024«Верона»

2:2

«Ювентус»

Серия А

28.10.2023«Ювентус»

1:0

«Верона»

Серия А

01.04.2023«Ювентус»

1:0

«Верона»

Серия А

10.11.2022«Верона»

0:1

«Ювентус»

Серия А

Турнирное положение

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КлубИВНПМячиОчки
1. Интер26176359-2457
2. Наполи26175442-2156
3. Аталанта26166459-2654
4. Ювентус261213143-2149
5. Лацио26145747-3447
6. Фиорентина26126841-2842
7. Милан25118637-2641
8. Болонья251011438-3141
9. Рома26117840-2940
10. Удинезе261061033-3736
11. Торино26710929-3231
12. Дженоа26791024-3430
13. Комо26771232-4128
14. Верона26821627-5426
15. Кальяри26671326-4025
16. Лечче26671318-4225
17. Парма26581332-4523
18. Эмполи26491322-4321
19. Венеция26381522-4117
20. Монца26281621-4314

Прогноз на матч

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Кубковое поражение от «Эмполи» подвело черту под февральскими неудачами «Юве». «Черно-белые» бесславно вылетел из еврокубков, а в последнюю зимнюю неделю еще и умудрились проиграть «Эмпполи» в кубке национальном. Голы «зебры» откровенно вымучивают, и очевидно, что необходима встряска состава.

Ближайший соперник туринцев - очень подходящая команда, чтобы отвести дух. «Верона» - самый часто пропускающий клуб Серии А, во встрече с которым туринская атака может поймать кураж и раскрепоститься после первого забитого мяча. Имя фаворита известно. На него и ориентируемся. «Ювентус» обязан извниться перед болельщиками за последние неудачи. Не факт, что получиться у подопечных Тиаго Мотты это сделать убедительно.   

Бонусы на матч

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Трансляции

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Телеканал «МАТЧ! Футбол 1»  покажет матч в Комо в прямом эфире. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ! Футбол 1»Видеотрансляция, HDПлатная подписка
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери:

«Ювентус»: Милик, Бремер, Кабаль, Калюлю, Вейга, Савона (все - травмы)

«Верона»: Арруи, Сердар (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ювентус» - «Верона»:

Позиция«Ювентус»

«Верона»

Позиция

Вратарь29. Ди Грегорио

1. Монтипо

Вратарь

Защитник4. Гатти

4. Данилюк

Защитник

Защитник6. Келли

42. Коппола

Защитник

Защитник37. Савона

6. Валентини

Защитник

Защитник2. Байо 

12. Брадарич

Защитник

Полузащитник19. Тюрам-Юльен

38. Тчатчуа

Полузащитник

Полузащитник 8. Копмейнерс

10. Ньясс

Полузащитник 

Полузащитник5. Локателли

24. Бернед

Полузащитник

Полузащитник10. Йылдыз

31. Суслов

Нападающий

Полузащитник11. Гонсалес

9. Сарр

Нападающий

Нападающий22. Веа

35. Москера

Нападающий

Главный тренерТьяго Мотта

Паоло Дзанетти

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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В линии «Бетсити» предлагается высокий коэффициент на успех гостей - 12.00. На ничью можно поставить за 5.60, а на выигрыш «Ювентуса» - за 1.31.

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