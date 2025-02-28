Ювентус — Верона, 3 марта: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Партнерский проект
Воскресный игровой день в Серии А откроет матч в живописном городке Комо провинции Ломбардия. В гости к местному середняку приехал лидер чемпионата Италии. Избежит ли «Наполи» внеплановой потери очков?
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Ювентус» (Турин)
03.03.2025, Пн
22:45 МСК
«Верона» (Верона)
|П1 - 1.31
Турнир: чемпионат Италии по футболу, 27-й тур
Стадион: «Альянц» (Турин, Италия)
Главный судья: Маттео Марекетти
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ювентус»
|52
|21
|15
|158-73
|«Верона»
|15
|21
|52
|73-158
Последние пять матчей «Ювентуса»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.02.2025
|«Ювентус»
1:1 (2:4 - пен.)
«Эмполи»
Кубок Италии
|23.02.2025
|«Кальяри»
0:1
«Ювентус»
Серия А
|19.02.2025
|«ПСВ»
3:1 ДВ
«Ювентус»
Лига чемпионов
|16.02.2025
|«Ювентус»
1:0
«Интер»
Серия А
11.02.2025
«Ювентус»
2:1
ПСВ
Лига чемпионов
Последние пять матчей «Вероны»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.02.2025
|«Верона»
1:0
«Фиорентина»
Серия А
|15.02.2025
|«Милан»
1:0
«Верона»
Серия А
|08.02.2025
|«Верона»
0:5
«Аталанта»
Серия А
|01.02.2025
|«Монца»
0:1
«Верона»
Серия А
|27.01.2025
|«Венеция»
1:1
«Верона»
Серия А
Последние пять матчей «Ювентуса» и «Вероны»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.08.2024
|«Верона»
0:3
«Ювентус»
Серия А
|17.02.2024
|«Верона»
2:2
«Ювентус»
Серия А
|28.10.2023
|«Ювентус»
1:0
«Верона»
Серия А
|01.04.2023
|«Ювентус»
1:0
«Верона»
Серия А
|10.11.2022
|«Верона»
0:1
«Ювентус»
Серия А
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Интер
|26
|17
|6
|3
|59-24
|57
|2. Наполи
|26
|17
|5
|4
|42-21
|56
|3. Аталанта
|26
|16
|6
|4
|59-26
|54
|4. Ювентус
|26
|12
|13
|1
|43-21
|49
|5. Лацио
|26
|14
|5
|7
|47-34
|47
|6. Фиорентина
|26
|12
|6
|8
|41-28
|42
|7. Милан
|25
|11
|8
|6
|37-26
|41
|8. Болонья
|25
|10
|11
|4
|38-31
|41
|9. Рома
|26
|11
|7
|8
|40-29
|40
|10. Удинезе
|26
|10
|6
|10
|33-37
|36
|11. Торино
|26
|7
|10
|9
|29-32
|31
|12. Дженоа
|26
|7
|9
|10
|24-34
|30
|13. Комо
|26
|7
|7
|12
|32-41
|28
|14. Верона
|26
|8
|2
|16
|27-54
|26
|15. Кальяри
|26
|6
|7
|13
|26-40
|25
|16. Лечче
|26
|6
|7
|13
|18-42
|25
|17. Парма
|26
|5
|8
|13
|32-45
|23
|18. Эмполи
|26
|4
|9
|13
|22-43
|21
|19. Венеция
|26
|3
|8
|15
|22-41
|17
|20. Монца
|26
|2
|8
|16
|21-43
|14
Кубковое поражение от «Эмполи» подвело черту под февральскими неудачами «Юве». «Черно-белые» бесславно вылетел из еврокубков, а в последнюю зимнюю неделю еще и умудрились проиграть «Эмпполи» в кубке национальном. Голы «зебры» откровенно вымучивают, и очевидно, что необходима встряска состава.
Ближайший соперник туринцев - очень подходящая команда, чтобы отвести дух. «Верона» - самый часто пропускающий клуб Серии А, во встрече с которым туринская атака может поймать кураж и раскрепоститься после первого забитого мяча. Имя фаворита известно. На него и ориентируемся. «Ювентус» обязан извниться перед болельщиками за последние неудачи. Не факт, что получиться у подопечных Тиаго Мотты это сделать убедительно.
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Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет матч в Комо в прямом эфире.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ! Футбол 1»
|Видеотрансляция, HD
|Платная подписка
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
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Потери:
«Ювентус»: Милик, Бремер, Кабаль, Калюлю, Вейга, Савона (все - травмы)
«Верона»: Арруи, Сердар (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ювентус» - «Верона»:
|Позиция
|«Ювентус»
«Верона»
Позиция
|Вратарь
|29. Ди Грегорио
1. Монтипо
Вратарь
|Защитник
|4. Гатти
4. Данилюк
Защитник
|Защитник
|6. Келли
42. Коппола
Защитник
|Защитник
|37. Савона
6. Валентини
Защитник
|Защитник
|2. Байо
12. Брадарич
Защитник
|Полузащитник
|19. Тюрам-Юльен
38. Тчатчуа
Полузащитник
|Полузащитник
|8. Копмейнерс
10. Ньясс
Полузащитник
|Полузащитник
|5. Локателли
24. Бернед
Полузащитник
|Полузащитник
|10. Йылдыз
31. Суслов
Нападающий
|Полузащитник
|11. Гонсалес
9. Сарр
Нападающий
|Нападающий
|22. Веа
35. Москера
Нападающий
|Главный тренер
|Тьяго Мотта
Паоло Дзанетти
Главный тренер
В линии «Бетсити» предлагается высокий коэффициент на успех гостей - 12.00. На ничью можно поставить за 5.60, а на выигрыш «Ювентуса» - за 1.31.
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Партнерский проект