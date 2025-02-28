Ювентус — Верона, 3 марта: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Кубковое поражение от «Эмполи» подвело черту под февральскими неудачами «Юве». «Черно-белые» бесславно вылетел из еврокубков, а в последнюю зимнюю неделю еще и умудрились проиграть «Эмпполи» в кубке национальном. Голы «зебры» откровенно вымучивают, и очевидно, что необходима встряска состава.

Ближайший соперник туринцев - очень подходящая команда, чтобы отвести дух. «Верона» - самый часто пропускающий клуб Серии А, во встрече с которым туринская атака может поймать кураж и раскрепоститься после первого забитого мяча. Имя фаворита известно. На него и ориентируемся. «Ювентус» обязан извниться перед болельщиками за последние неудачи. Не факт, что получиться у подопечных Тиаго Мотты это сделать убедительно.