Алибек Качмазов — Хуан Пабло Фикович, 15 июля: прогноз на матч 1-го круга турнира в Лос-Кабосе

15 июля в первом круге турнира в мексиканском Лос-Кабосе (хард) сыграют Алибек Качмазов и Хуан Пабло Фикович. Это будет первая встреча россиянина и аргентинца на корте. Оцениваем шансы соперников и коэффициенты букмекерских контор.

Дата / Время: 15.07.2025, не ранее 07:00 по московскому времени

Арена: «Дельмар Интернешнл Скул»

Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.