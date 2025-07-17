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14 июля 9:55ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры ATP

Алибек Качмазов — Хуан Пабло Фикович, 15 июля: прогноз на матч 1-го круга турнира в Лос-Кабосе

Первая встреча теннисистов на корте
Руслан Ипполитов

15 июля в первом круге турнира в мексиканском Лос-Кабосе (хард) сыграют Алибек Качмазов и Хуан Пабло Фикович. Это будет первая встреча россиянина и аргентинца на корте. Оцениваем шансы соперников и коэффициенты букмекерских контор.

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Дата / Время: 15.07.2025, не ранее 07:00 по московскому времени

Арена: «Дельмар Интернешнл Скул»

Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

Алибек Качмазов (22 года, 183-я ракетка мира, Россия)

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Чемпион России в парном разряде (2022). Победитель одного турнира ATP Challenger в парном разряде и победитель восьми турниров ITF в одиночном разряде. На турнирах в 2025 году провел всего один матч, уступив в первом круге турнира в Монпелье (хард). Наивысшее место в рейтинге за карьеру - 161. На «Ролан Гаррос», Australian Open и Уимблдоне не смог преодолеть квалификационный раунд.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Хуан Пабло Фикович (28 лет, 148-я ракетка мира, Аргентина)

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Профессионал с 2015 года. Лучшее место в рейтинге - 125. На турнирах АТР побед в одиночном разряде не имеет. В 2025 году провел всего один матч, проиграв в первом круге турнира в Сантьяго (грунт) чилийцу Кристьяну Гарину. 

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Это будет первая встреча российского и аргентинского теннисистов.

Ставки на исход

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Аналитики PARI в котировках предпочтение отдают молодому россиянину. Вероятность победы Качмазова оценена коэффициентом 1,50. На аргентинца можно поставить за куда более весомые 2.60..

Ставки на тотал

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Тотал больше 21.5 идет в линии за 1.72. Тотал меньше 21.5 идет с коэффициентом 2,00

ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ PARI

Коэффициенты букмекеров

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Победа Качмазова

Победа Фиковича

ТБ 21.5

ТМ 21.5

PARI

1.50

2.60

1.72

2.00

Прогноз и ставка

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Оба соперника провели в году считанное число матчей, и судить об их потенциале крайне сложно. Но россиянин хотя бы играл в квалификационных турнирах Большого шлема. Аргентинец же провел всего один матч на не самом престижном турнире, в котором проиграл. Да и то это было почти полгода назад. Согласимся с букмекерами и не станем рисковать на разнице. Наш прогноз - победа российского игрока с любым счетом.

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