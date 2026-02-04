Александр Гвоздик – Радивое Калайджич, 2 февраля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Калайджич – очень крепкий боксер с высокой ударной мощью, который проиграл все главные поединки в карьере. Отчасти это похоже на резюме Гвоздика, но украинец все-таки одержал несколько значимых побед и добрался до звания чемпиона мира. Да и в целом у него больше опыта топовых боев.

Потенциально Гвоздик превосходит соперника также в технике и вариативности. Вдобавок не в пользу Калайджича говорит длительный простой. Таким образом, ждем победу номинального фаворита Гвоздика. Но вряд ли она будет простой и быстрой. Высока вероятность, что бой продлится все 10 раундов.