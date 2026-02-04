Александр Гвоздик – Радивое Калайджич, 2 февраля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Партнерский проект
В рамках крупного вечера бокса в Лас-Вегасе пройдет рейтинговый поединок в полутяжелом весе (до 79,4 кг) между украинцем Александром Гвоздиком и американцем Радивое Калайджичем. Сумеет ли уроженец Харькова одержать вторую победу подряд?
Гвоздик
Калайджич
Украина
Страна
США
38
Возраст
34
23
Бои
32
21 (17)
Победы (нокауты)
29 (21)
2 (1)
Поражения (нокауты)
3 (1)
8
Место в рейтинге полутяжелого дивизиона BoxRec
Неактивен
189
Рост (см)
191
192
Размах рук (см)
193
Правша
Стойка
Правша
Начал заниматься боксом в 10 лет. Стал бронзовым призером Олимпиады-2012 и чемпионом Универсиады-2013 в полутяжелом весе. На профессиональном ринге дебютировал в 2014 г., в 2018-м завоевал временный пояс WBC в полутяжелой категории, после чего выиграл уже полноценный титул. Провел одну успешную защиту, а в 2019 г. уступил пояс россиянину Артуру Бетербиеву. Вскоре объявил о завершении карьеры, но в феврале 2023 г. вернулся на ринг и вышел на серию из трех побед. Она прервалась поражением от Давида Бенавидеса в бою за временный титул WBC в полутяжелом весе. В последнем поединке в апреле закрыл проигрыш, нокаутировав Энтони Холлоуэя в третьем раунде.
Родился на территории современной Боснии и Герцеговины, в семилетнем возрасте переехал с семьей в США. В 14 лет начал заниматься боксом. На профессиональном ринге выступает с 2011 г. В 2019-м бился за пояс IBF в полутяжелом весе, но проиграл Бетербиеву. Затем вышел на серию из пяти побед. В последнем поединке в августе 2024 г. проиграл единогласным решением судей Дэвиду Мореллю в бою за пояс WBA (Regular).
Калайджич – очень крепкий боксер с высокой ударной мощью, который проиграл все главные поединки в карьере. Отчасти это похоже на резюме Гвоздика, но украинец все-таки одержал несколько значимых побед и добрался до звания чемпиона мира. Да и в целом у него больше опыта топовых боев.
Потенциально Гвоздик превосходит соперника также в технике и вариативности. Вдобавок не в пользу Калайджича говорит длительный простой. Таким образом, ждем победу номинального фаворита Гвоздика. Но вряд ли она будет простой и быстрой. Высока вероятность, что бой продлится все 10 раундов.
Турнир на арене «Meta Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США) начнется в понедельник, 2 января, в 02:00 по московскому времени. Основной кард стартует в 05:00 мск, его откроет именно бой Гвоздик – Калайджич.
Официальным вещателем турнира будет сервис Paramount.
