Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



1 февраля 12:23ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваРейтинговые бои по боксу

Александр Гвоздик – Радивое Калайджич, 2 февраля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Одна из главных звезд украинского бокса идет за новой победой
Александр Бокулёв
Источник: Zuffa Boxing
Источник: Zuffa Boxing

В рамках крупного вечера бокса в Лас-Вегасе пройдет рейтинговый поединок в полутяжелом весе (до 79,4 кг) между украинцем Александром Гвоздиком и американцем Радивое Калайджичем. Сумеет ли уроженец Харькова одержать вторую победу подряд?

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Статистика

Свернуть

Гвоздик

 

Калайджич

Украина

Страна

США

38

Возраст

34

23

Бои

32

21 (17)

Победы (нокауты)

29 (21)

2 (1)

Поражения (нокауты)

3 (1)

8

Место в рейтинге полутяжелого дивизиона BoxRec

Неактивен

189

Рост (см)

191

192

Размах рук (см)

193

Правша

Стойка

Правша

Александр Гвоздик

Свернуть

Начал заниматься боксом в 10 лет. Стал бронзовым призером Олимпиады-2012 и чемпионом Универсиады-2013 в полутяжелом весе. На профессиональном ринге дебютировал в 2014 г., в 2018-м завоевал временный пояс WBC в полутяжелой категории, после чего выиграл уже полноценный титул. Провел одну успешную защиту, а в 2019 г. уступил пояс россиянину Артуру Бетербиеву. Вскоре объявил о завершении карьеры, но в феврале 2023 г. вернулся на ринг и вышел на серию из трех побед. Она прервалась поражением от Давида Бенавидеса в бою за временный титул WBC в полутяжелом весе. В последнем поединке в апреле закрыл проигрыш, нокаутировав Энтони Холлоуэя в третьем раунде.

Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя

Радивое Калайджич

Свернуть

Родился на территории современной Боснии и Герцеговины, в семилетнем возрасте переехал с семьей в США. В 14 лет начал заниматься боксом. На профессиональном ринге выступает с 2011 г. В 2019-м бился за пояс IBF в полутяжелом весе, но проиграл Бетербиеву. Затем вышел на серию из пяти побед. В последнем поединке в августе 2024 г. проиграл единогласным решением судей Дэвиду Мореллю в бою за пояс WBA (Regular).

Лучшие букмекерские конторы для ставок на бокс с телефона

Сравнение коэффициентов

Свернуть
 Победа ГвоздикаПобеда КалайджичаДосрочное завершениеПолный бой
PARI1,224,652,151,63

Прогноз на бой

Свернуть

Калайджич – очень крепкий боксер с высокой ударной мощью, который проиграл все главные поединки в карьере. Отчасти это похоже на резюме Гвоздика, но украинец все-таки одержал несколько значимых побед и добрался до звания чемпиона мира. Да и в целом у него больше опыта топовых боев.

Потенциально Гвоздик превосходит соперника также в технике и вариативности. Вдобавок не в пользу Калайджича говорит длительный простой. Таким образом, ждем победу номинального фаворита Гвоздика. Но вряд ли она будет простой и быстрой. Высока вероятность, что бой продлится все 10 раундов.

Где смотреть бой Гвоздик – Калайджич

Свернуть

Турнир на арене «Meta Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США) начнется в понедельник, 2 января, в 02:00 по московскому времени. Основной кард стартует в 05:00 мск, его откроет именно бой Гвоздик – Калайджич.

Официальным вещателем турнира будет сервис Paramount.

Полный кард

  • Хосе Валенсуэла (США) – Диего Торрес (Мексика). Первый полусредний вес;
  • Сергей Богачук (Украина) – Раджаб Бутаев (Россия). Первый средний вес;
  • Александр Гвоздик (Украина) – Радивое Калайджич (США). Полутяжелый вес;
  • Джалил Хэкетт (США) – Роберто Крус (Пуэрто-Рико). Первый средний вес;
  • Джастин Вилория (США) – Оскар Перес (США). Легкий вес;
  • Дамони Като-Кайн (США) – Кристиан Перес (США). Промежуточный вес;
  • Джамар Тэлли (США) – Девонте Уильямс (США). Первый тяжелый вес;
  • Дамазион Ванхутер (США) – Джулиан Гомес (Мексика). Тяжелый вес.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer330 дней 7 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer24 дней 7 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer146 дней 7 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer55 дней 7 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer330 дней 7 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer330 дней 7 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer330 дней 7 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer330 дней 7 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть всё