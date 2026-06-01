Анна Калинская – Майя Хвалиньская, 3 июня: прогноз на четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Россиянка Анна Калинская впервые дошла до четвертьфинала «Ролан Гаррос». Её следующей соперницей будет полька Майя Хвалиньская, которая ранее вообще не пробивалась дальше второго круга на турнирах «Большого шлема». Кто продолжит борьбу за трофей?
Дата / Время: 03.05.2026, не ранее 12:00 по московскому времени
Арена: «Ролан Гаррос», корт имени Филиппа Шатрие (Париж, Франция)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player
Анна Калинская (27 лет, 24-я ракетка мира, 22-й номер посева)
Майя Хвалиньская (24 года, 114-я ракетка мира)
Победительница этого матча в полуфинале встретится с сильнейшей из пары Арина Соболенко (Беларусь, 1) – Диана Шнайдер (Россия, 25)
Титулов на уровне WTA в одиночном разряде не брала. В нынешнем сезоне дошла до четвертьфинала в Дохе (хард) и Чарльстоне (грунт), а на Australian Open вылетела в третьем круге. Всего в 2026 г. одержала 17 побед при 10 поражениях. На «Ролан Гаррос» уже показала свой лучший результат, в прошлом сезоне вылетела в первом круге.
Не брала титулов на уровне WTA и не поднималась выше 113-го места в мировом рейтинге. В нынешнем сезоне дошла до четвертьфинала на хардовом турнире в Клуж-Напоке, на Australian Open вылетела в третьем раунде квалификации. Всего в 2026 г. одержала 24 победы при девяти поражениях. На «Ролан Гаррос» впервые выступает в основной сетке.
Спортсменки ранее не проводили официальных очных матчей.
Букмекеры не выделяют фаворитку. В WINLINE предлагают одинаковый коэффициент 1,90 на победу как Калинской, так и Хвалиньской.
Букмекеры полагают, что матч продлится не менее двух десятков геймов. Сейчас WINLINE предлагает коэффициенты 1,76 на ТБ (21,5) и 2,04 на ТМ (21,5).
Хвалиньская пробилась в основную сетку через квалификацию, а затем отдала лишь один сет за четыре матча. Причем первым двум соперницам она повесила по «баранке». Понятно, что полька не только пребывает в отличной форме, но и поймала такой кураж, что остановить её будет сложно.
Впрочем, Калинской характера не занимать. Россиянка на «Ролан Гаррос» доказывает, что способна играть на топовом уровне, в том числе преодолевая кризисные моменты по ходу матчей. Возможно, в целом повезло с сеткой, но трудовая победа в шикарном матче с Потаповой говорит о многом.
Резюмируя, видим россиянку фавориткой – прежде всего за счет опыта. Хотя и давления на нее формально больше. В любом случае Хвалиньская будет упираться до последнего, а потому легким матч для обеих не получится. Но с учетом коэффициентов пробуем плюсовую фору через Калинскую.