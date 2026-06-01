Анна Калинская – Майя Хвалиньская, 3 июня: прогноз на четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Хвалиньская пробилась в основную сетку через квалификацию, а затем отдала лишь один сет за четыре матча. Причем первым двум соперницам она повесила по «баранке». Понятно, что полька не только пребывает в отличной форме, но и поймала такой кураж, что остановить её будет сложно.

Впрочем, Калинской характера не занимать. Россиянка на «Ролан Гаррос» доказывает, что способна играть на топовом уровне, в том числе преодолевая кризисные моменты по ходу матчей. Возможно, в целом повезло с сеткой, но трудовая победа в шикарном матче с Потаповой говорит о многом.

Резюмируя, видим россиянку фавориткой – прежде всего за счет опыта. Хотя и давления на нее формально больше. В любом случае Хвалиньская будет упираться до последнего, а потому легким матч для обеих не получится. Но с учетом коэффициентов пробуем плюсовую фору через Калинскую.