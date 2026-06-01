Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



ГлавнаяПрогнозыАнна Калинская – Майя Хвалиньская, 3 июня: прогноз на четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Анна Калинская – Майя Хвалиньская, 3 июня: прогноз на четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Обновлено:
Исторический турнир для обеих
Александр Бокулёв
Источник: WTA
Источник: WTA
Winline
5/5Рейтинг
10000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Турнирная сетка
  • Анна Калинская
  • Майя Хвалиньская
  • Личные встречи
  • Ставки на исход
  • Ставки на тоталы
  • Сравнение коэффициентов букмекеров
  • Прогноз и ставка

Россиянка Анна Калинская впервые дошла до четвертьфинала «Ролан Гаррос». Её следующей соперницей будет полька Майя Хвалиньская, которая ранее вообще не пробивалась дальше второго круга на турнирах «Большого шлема». Кто продолжит борьбу за трофей?

Дата / Время: 03.05.2026, не ранее 12:00 по московскому времени

Арена: «Ролан Гаррос», корт имени Филиппа Шатрие (Париж, Франция)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player

Турнирная сетка

Свернуть

Анна Калинская (27 лет, 24-я ракетка мира, 22-й номер посева)

  • 1-й круг: Лоис Буассон (Франция) – 6:2, 6:2
  • 2-й круг: Алина Корнеева (Россия) – 7:6 (7:2), 6:4
  • 3-й круг: Камила Осорио (Колумбия) – 6:3, 0:6, 6:2
  • 4-й круг: Анастасия Потапова (Австрия, 28) – 6:4, 2:6, 7:6 (9:7)

Майя Хвалиньская (24 года, 114-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Чжэн Циньвэнь (Китай) – 6:4, 6:0
  • 2-й круг: Элизе Мертенс (Бельгия, 23) – 6:4, 6:0
  • 3-й круг: Мария Саккари (Греция) – 1:6, 6:3, 6:2
  • 4-й круг: Диан Парри (Франция) – 6:3, 6:2

Победительница этого матча в полуфинале встретится с сильнейшей из пары Арина Соболенко (Беларусь, 1) – Диана Шнайдер (Россия, 25)

Анна Калинская

Свернуть

Титулов на уровне WTA в одиночном разряде не брала. В нынешнем сезоне дошла до четвертьфинала в Дохе (хард) и Чарльстоне (грунт), а на Australian Open вылетела в третьем круге. Всего в 2026 г. одержала 17 побед при 10 поражениях. На «Ролан Гаррос» уже показала свой лучший результат, в прошлом сезоне вылетела в первом круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Майя Хвалиньская

Свернуть

Не брала титулов на уровне WTA и не поднималась выше 113-го места в мировом рейтинге. В нынешнем сезоне дошла до четвертьфинала на хардовом турнире в Клуж-Напоке, на Australian Open вылетела в третьем раунде квалификации. Всего в 2026 г. одержала 24 победы при девяти поражениях. На «Ролан Гаррос» впервые выступает в основной сетке.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

Свернуть

Спортсменки ранее не проводили официальных очных матчей.

Ставки на исход

Свернуть

Букмекеры не выделяют фаворитку. В WINLINE предлагают одинаковый коэффициент 1,90 на победу как Калинской, так и Хвалиньской.

Ставки на тоталы

Свернуть

Букмекеры полагают, что матч продлится не менее двух десятков геймов. Сейчас WINLINE предлагает коэффициенты 1,76 на ТБ (21,5) и 2,04 на ТМ (21,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

Свернуть
 Победа КалинскойПобеда ХвалиньскойТБ (21,5)ТМ (21,5)
WINLINE1,901,901,762,04

Прогноз и ставка

Свернуть

Хвалиньская пробилась в основную сетку через квалификацию, а затем отдала лишь один сет за четыре матча. Причем первым двум соперницам она повесила по «баранке». Понятно, что полька не только пребывает в отличной форме, но и поймала такой кураж, что остановить её будет сложно.

Впрочем, Калинской характера не занимать. Россиянка на «Ролан Гаррос» доказывает, что способна играть на топовом уровне, в том числе преодолевая кризисные моменты по ходу матчей. Возможно, в целом повезло с сеткой, но трудовая победа в шикарном матче с Потаповой говорит о многом.

Резюмируя, видим россиянку фавориткой – прежде всего за счет опыта. Хотя и давления на нее формально больше. В любом случае Хвалиньская будет упираться до последнего, а потому легким матч для обеих не получится. Но с учетом коэффициентов пробуем плюсовую фору через Калинскую.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer212 дней 13 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_v2_7d9a4b27c2.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_marathon_blue_623976e3ef.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer28 дней 13 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer212 дней 13 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer212 дней 13 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer212 дней 13 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть всё
loading