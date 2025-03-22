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22 марта 9:59ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры WTA

Анна Калинская — Джессика Пегула, 23 марта: прогноз на матч турнира в Майами

Россиянка окрылена долгожданной победой
Александр Бокулёв

В третьем круге хардового турнира WTA 1000 в Майами встретятся россиянка Анна Калинская и американка Джессика Пегула. Сумеет ли отечественная спортсменка обыграть одного из лидеров мирового рейтинга?

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Дата / Время: 23.03.2025, не ранее 18:00 по московскому времени

Арена: «Hard Rock Stadium» (Майами-Гарденс, штат Флорида, США)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline

Турнирная сетка

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Анна Калинская (26 лет, 33-я ракетка мира, 32-й номер посева)

  • 1-й круг: —
  • 2-й круг: Моюка Учижима (Япония) — 6:1, 6:3

Джессика Пегула (31 год, 4-я ракетка мира, 4-й номер посева)

  • 1-й круг: —
  • 2-й круг: Бернарда Пера (США) — 6:4, 6:4

Победительница этого матча встретится в четвертом круге с сильнейшей из пары Анна Блинкова (Россия) — Марта Костюк (Украина, 23)

Анна Калинская

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Состоит в романтических отношениях с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. Титулов на уровне WTA не брала. В нынешнем сезоне дошла до полуфинала в Сингапуре, на Australian Open не выступила из-за проблем со здоровьем. Всего в 2025 году одержала четыре победы при шести поражениях. В Майами лучший результат показала в прошлом сезоне, когда дошла до четвертого круга.

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Джессика Пегула

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Бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Победительница семи турниров WTA в одиночном разряде, в том числе шести хардовых. В нынешнем сезоне на этом покрытии взяла титул в Остине, дошла до финала в Аделаиде, на Australian Open вылетела в третьем круге. Всего в 2025 году на счету Пегулы 16 побед при пяти поражениях. На турнире в Майами лучший результат показала в 2022-м и 2023-м, когда доходила до полуфинала. В прошлом сезоне вылетела в четвертьфинале.

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Личные встречи

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Соперницы провели два официальных очных матча. Оба в трех сетах выиграла Пегула — на харде в Вашингтоне-2019 и на траве в Берлине-2024.

Ставки на исход

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Букмекеры считают Пегулу явной фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,26 на её победу и 3,85 на успех Калинской.

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Ставки на тоталы

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Оба очных матча спортсменок продлились минимум 25 геймов. Букмекерская компания WINLINE дает коэффициенты 1,97 на ТБ (20,5) и 1,84 на ТМ (20,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа КалинскойПобеда ПегулыТБ (20,5)ТМ (20,5)
WINLINE3,851,261,971,84

Прогноз и ставка

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У Калинской сезон складывается очень тяжело, в том числе из-за проблем со здоровьем. В Майами она стартовала уверенно, но Пегула — соперница совершенно иного уровня по сравнению с Учижимой. Впрочем, в пользу россиянки говорит то, что она забирала по сету в каждом очном матче с американкой.

Рискнем предположить, что и на этот раз Калинская навяжет конкуренцию и избежит разгрома. Определенный кураж и уверенность в себе она наверняка поймала после долгожданной победы, поэтому заиграем плюсовую фору по геймам.

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