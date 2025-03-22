Анна Калинская — Джессика Пегула, 23 марта: прогноз на матч турнира в Майами

В третьем круге хардового турнира WTA 1000 в Майами встретятся россиянка Анна Калинская и американка Джессика Пегула. Сумеет ли отечественная спортсменка обыграть одного из лидеров мирового рейтинга?

Дата / Время: 23.03.2025, не ранее 18:00 по московскому времени

Арена: «Hard Rock Stadium» (Майами-Гарденс, штат Флорида, США)