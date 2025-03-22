Анна Калинская — Джессика Пегула, 23 марта: прогноз на матч турнира в Майами

Партнерский проект
В третьем круге хардового турнира WTA 1000 в Майами встретятся россиянка Анна Калинская и американка Джессика Пегула. Сумеет ли отечественная спортсменка обыграть одного из лидеров мирового рейтинга?
НОВЫЙ КВИЗ С ПРИЗОМ ОТ WINLINE
Дата / Время: 23.03.2025, не ранее 18:00 по московскому времени
Арена: «Hard Rock Stadium» (Майами-Гарденс, штат Флорида, США)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline
Анна Калинская (26 лет, 33-я ракетка мира, 32-й номер посева)
Джессика Пегула (31 год, 4-я ракетка мира, 4-й номер посева)
Победительница этого матча встретится в четвертом круге с сильнейшей из пары Анна Блинкова (Россия) — Марта Костюк (Украина, 23)
Состоит в романтических отношениях с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. Титулов на уровне WTA не брала. В нынешнем сезоне дошла до полуфинала в Сингапуре, на Australian Open не выступила из-за проблем со здоровьем. Всего в 2025 году одержала четыре победы при шести поражениях. В Майами лучший результат показала в прошлом сезоне, когда дошла до четвертого круга.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА
Бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Победительница семи турниров WTA в одиночном разряде, в том числе шести хардовых. В нынешнем сезоне на этом покрытии взяла титул в Остине, дошла до финала в Аделаиде, на Australian Open вылетела в третьем круге. Всего в 2025 году на счету Пегулы 16 побед при пяти поражениях. На турнире в Майами лучший результат показала в 2022-м и 2023-м, когда доходила до полуфинала. В прошлом сезоне вылетела в четвертьфинале.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Соперницы провели два официальных очных матча. Оба в трех сетах выиграла Пегула — на харде в Вашингтоне-2019 и на траве в Берлине-2024.
Букмекеры считают Пегулу явной фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,26 на её победу и 3,85 на успех Калинской.
ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ WINLINE
Оба очных матча спортсменок продлились минимум 25 геймов. Букмекерская компания WINLINE дает коэффициенты 1,97 на ТБ (20,5) и 1,84 на ТМ (20,5).
ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE
У Калинской сезон складывается очень тяжело, в том числе из-за проблем со здоровьем. В Майами она стартовала уверенно, но Пегула — соперница совершенно иного уровня по сравнению с Учижимой. Впрочем, в пользу россиянки говорит то, что она забирала по сету в каждом очном матче с американкой.
Рискнем предположить, что и на этот раз Калинская навяжет конкуренцию и избежит разгрома. Определенный кураж и уверенность в себе она наверняка поймала после долгожданной победы, поэтому заиграем плюсовую фору по геймам.
Партнерский проект