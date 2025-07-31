Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



31 июля 10:26ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры WTA

Анна Калинская — Элина Свитолина, 1 августа: прогноз на матч 3-го круга турнира в Монреале

Россиянка еще ни разу не обыгрывала украинку
Руслан Ипполитов

В 3-м круге женского «тысячника» в Монреале Анна Калинская сыграет с Элиной Свитолиной. Россиянка встречалась с украинкой за последние два года дважды и не смогла взять ни одного сета. Оцениваем шансы соперниц на выход в следующий раунд плей-офф.

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Дата / Время: 01.08.2025, не ранее 17:00 по московскому времени

Арена: «ИГА Стэдиум»

Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

Турнирная сетка

Анна Калинская (26 лет, 31-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Энн Ли (США, 65) — 7:6, 0:6, 6:3
  • 2-й круг: Элисе Мертенс (Бельгия, 23) — 1:6, 7:6, 6:2

Элина Свитолина (30 лет, 13-я ракетка мира)

  • 1-й круг: пропуск
  • 2-й круг: Камила Рахимова (Россия, 80) — 7:5, 6:2

Анна Калинская (Россия)

Свернуть

Победительница юниорского Открытого чемпионата Австралии-2016 в парном разряде. Финалистка юниорского Открытый чемпионат Франции-2015 в одиночном разряде и Открытого чемпионата США-2015 в парном. Экс-третья ракетка мира в юниорском рейтинге. Наивысшая позиция в мировом женском рейтинге - 11.

В 2025 году провела 28 матчей, в которых одержала 14 побед и потерпела 14 поражений. Финалистка турнира в Вашингтоне (хард). Полуфиналистка турнира в Сингапуре (хард). Четвертьфиналистка турниров в Страсбурге (грунт), Чарльстоне (грунт). Победительница турнира в Мадриде (грунт) в парном разряде. Победительница турнира в Брисбене (хард) в парном разряде.

На Уимблдоне дошла до второго круга в одиночном разряде и до четвертьфинала в парном. На «Ролан Гаррос» сошла с турнирной дистанции по итогам первого раунда. На Australian Open проиграла в первом матче.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Элина Свитолина (Украина)

Свернуть

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2020 в Токио в одиночном разряде. Экс-третья ракетка мира. Победительница 18 турниров WTA в одиночном разряде. 

В текущем сезоне выиграла 32 и проиграла 11 матчей. Победительница турнира в Руане (грунт). Полуфиналистка турнира в Мадриде (хард). Четвертьфиналистка турнира в Риме (грунт), Индиан-Уэллсе (хард)

На Уимблдоне выбыла после третьего круга. На «Ролан Гаррос» дошла до четвертьфинала, в котором уступила Иге Швентек. На Australian Open в четвертьфинале проиграла Мэдисон Киз. 

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

Свернуть

Девушки дважды встречались на корте и оба раза вверх брала украинская спортсменка. Россиянка не смогла взять в этих матах ни одного сета.

Ставки на исход

Свернуть

Аналитики PARI считают явной фавориткой украинку, предлагая несоизмеримо больший коэффициент на победу россиянки. Вероятность выигрыша Калинской оценена коэффициентом 3.33. Удачная ставка на выход в следующий раунд плей-офф Свитолиной сулит выплату по весьма скромному кэфу 1.33.

Посмотреть все букмекерские конторы России вы можете на сайте «Советского спорта».

Ставки на тотал

Свернуть

Вероятность того, что в матче будет сыграно не меньше 21 гейма (ТБ 20.5), котируется за 1.83. Номинал сыгравшей ставки на тотал меньше 20.5 будет почти удвоен (1.98).

ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ PARI

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

й

Победа Калинской

Победа Свитолиной

ТБ (20.5)

ТМ (20.5)

PARI

3.33

1.33

1.83

1.98

Девушки дважды встречались за последние два сезона на корте, и результаты этих встреч для россиянки неутешительны. Анна не смогла взять ни одного сета и по счету довольно легко каждый раз уступала Элине. Но Калинская явно пребывает в отменной форме, о чем можно судить по ее выходу на прошлой неделе в финал «тысячника» в Вашингтоне, по пути к которому она сняла с пробега многих противниц, находящихся выше ее в рейтинге WTA.

Свитолина - не самый простой орешек, который могла бы попробовать расколоть Аня. Украинка играет в текущем сезоне довольно уверенно, но стабильности ей не хватает. Можно было бы рискнуть и поставить на победу россиянки, к чему подстегивает щедрый коэффициент, но наш выбор - борьба в матче и не меньше 21 гейма. Осторожничаем.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитом
Смотреть полный список
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Смотреть обзор бонуса Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Условия
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer153 дней 5 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer184 дней 5 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer518 дней 5 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer153 дней 5 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer153 дней 5 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer139 дней 5 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer153 дней 5 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_olimp_code_42c86d6f9f.jpgbonus rating4.5/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svg500 ₽
Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»
Получить бонусПодробнее
bonus timer153 дней 3 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит1 000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer518 дней 5 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer153 дней 5 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть всё