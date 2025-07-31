Анна Калинская — Элина Свитолина, 1 августа: прогноз на матч 3-го круга турнира в Монреале

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В 3-м круге женского «тысячника» в Монреале Анна Калинская сыграет с Элиной Свитолиной. Россиянка встречалась с украинкой за последние два года дважды и не смогла взять ни одного сета. Оцениваем шансы соперниц на выход в следующий раунд плей-офф.
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Дата / Время: 01.08.2025, не ранее 17:00 по московскому времени
Арена: «ИГА Стэдиум»
Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.
Анна Калинская (26 лет, 31-я ракетка мира)
Элина Свитолина (30 лет, 13-я ракетка мира)
Победительница юниорского Открытого чемпионата Австралии-2016 в парном разряде. Финалистка юниорского Открытый чемпионат Франции-2015 в одиночном разряде и Открытого чемпионата США-2015 в парном. Экс-третья ракетка мира в юниорском рейтинге. Наивысшая позиция в мировом женском рейтинге - 11.
В 2025 году провела 28 матчей, в которых одержала 14 побед и потерпела 14 поражений. Финалистка турнира в Вашингтоне (хард). Полуфиналистка турнира в Сингапуре (хард). Четвертьфиналистка турниров в Страсбурге (грунт), Чарльстоне (грунт). Победительница турнира в Мадриде (грунт) в парном разряде. Победительница турнира в Брисбене (хард) в парном разряде.
На Уимблдоне дошла до второго круга в одиночном разряде и до четвертьфинала в парном. На «Ролан Гаррос» сошла с турнирной дистанции по итогам первого раунда. На Australian Open проиграла в первом матче.
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Бронзовый призёр Олимпийских игр 2020 в Токио в одиночном разряде. Экс-третья ракетка мира. Победительница 18 турниров WTA в одиночном разряде.
В текущем сезоне выиграла 32 и проиграла 11 матчей. Победительница турнира в Руане (грунт). Полуфиналистка турнира в Мадриде (хард). Четвертьфиналистка турнира в Риме (грунт), Индиан-Уэллсе (хард)
На Уимблдоне выбыла после третьего круга. На «Ролан Гаррос» дошла до четвертьфинала, в котором уступила Иге Швентек. На Australian Open в четвертьфинале проиграла Мэдисон Киз.
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Девушки дважды встречались на корте и оба раза вверх брала украинская спортсменка. Россиянка не смогла взять в этих матах ни одного сета.
Аналитики PARI считают явной фавориткой украинку, предлагая несоизмеримо больший коэффициент на победу россиянки. Вероятность выигрыша Калинской оценена коэффициентом 3.33. Удачная ставка на выход в следующий раунд плей-офф Свитолиной сулит выплату по весьма скромному кэфу 1.33.
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Вероятность того, что в матче будет сыграно не меньше 21 гейма (ТБ 20.5), котируется за 1.83. Номинал сыгравшей ставки на тотал меньше 20.5 будет почти удвоен (1.98).
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Девушки дважды встречались за последние два сезона на корте, и результаты этих встреч для россиянки неутешительны. Анна не смогла взять ни одного сета и по счету довольно легко каждый раз уступала Элине. Но Калинская явно пребывает в отменной форме, о чем можно судить по ее выходу на прошлой неделе в финал «тысячника» в Вашингтоне, по пути к которому она сняла с пробега многих противниц, находящихся выше ее в рейтинге WTA.
Свитолина - не самый простой орешек, который могла бы попробовать расколоть Аня. Украинка играет в текущем сезоне довольно уверенно, но стабильности ей не хватает. Можно было бы рискнуть и поставить на победу россиянки, к чему подстегивает щедрый коэффициент, но наш выбор - борьба в матче и не меньше 21 гейма. Осторожничаем.