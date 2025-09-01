Ведомости
Анна Калинская — Ига Швентек, 31 августа: прогноз на матч US Open

Пару недель назад спортсменки уже встречались в Цинциннати
Александр Бокулёв

Россиянка Анна Калинская в третьем круге Открытого чемпионата США 2025 года встретится со второй ракеткой мира полькой Игой Швёнтек. Сумеет ли отечественная теннисистка преподнести сенсацию и выбить вице-лидера мирового рейтинга?

Дата / Время: 31.08.2025, не ранее 02:00 по московскому времени

Арена: Национальный теннисный центр, Корт имени Артура Эша (Нью-Йорк, США)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline

Турнирная сетка

Свернуть

Анна Калинская (26 лет, 29-я ракетка мира, 29-й номер посева)

  • 1-й круг: Клерви Нгуну (США) — 6:0, 5:7, 6:4
  • 2-й круг: Юлия Путинцева (Казахстан) — 6:1, 7:5

Ига Швёнтек (24 года, 2-я ракетка мира, 2-й номер посева)

  • 1-й круг: Эмилия Аранго (Колумбия) — 6:1, 6:2
  • 2-й круг: Сюзан Ламенс (Нидерланды) — 6:1, 4:6, 6:4

Победительница этого матча встретится в четвертом круге с сильнейшей из пары Екатерина Александрова (Россия, 13) — Лаура Зигемунд (Германия)

Анна Калинская

Свернуть

Бывшая девушка первой ракетки мира итальянца Янника Синнера. Титулов на уровне WTA не брала. В нынешнем сезоне дошла до финала в Вашингтоне и полуфинала в Сингапуре (оба — хард). На Australian Open не выступила из-за проблем со здоровьем, на «Ролан Гаррос» вылетела в первом круге, на Уимблдоне — во втором. Всего в 2025 году одержала 21 победу при 16 поражениях. На US Open уже повторила свой лучший результат, ранее показанный в прошлом сезоне.

Ига Швёнтек

Свернуть

Бывшая первая ракетка мира, бронзовая медалистка Олимпиады-2024 в одиночном разряде. Выиграла шесть турниров Большого шлема, а также еще 18 трофеев уровня WTA. 12 титулов, в том числе один US Open, взяла на харде. В 2025 году выиграла Уимблдон и хардовый турнир в Цинциннати, дошла до финала в Бад-Хомбурге, полуфинала на Australian Open, «Ролан Гаррос», в Дохе, в Индиан-Уэллсе и в Мадриде. Всего в сезоне одержала 51 победу при 12 поражениях. В прошлом году на US Open дошла до четвертьфинала.

Личные встречи

Свернуть

Спортсменки ранее провели два официальных очных матча — оба на харде — и обменялись победами.

Ставки на исход

Свернуть

Букмекеры считают польку явной фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,15 на её победу и 5,50 на успех россиянки.

Ставки на тоталы

Свернуть

Оба очных матча спортсменок продлились не менее 19 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,91 на ТБ (19,5) и 1,89 на ТМ (19,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

Свернуть
 Победа КалинскойПобеда ШвёнтекТБ (19,5)ТМ (19,5)
WINLINE5,501,151,911,89

Прогноз и ставка

Свернуть

Калинская подошла к US Open в довольно хорошей форме. На предыдущем турнире в Цинциннати она как раз встретилась со Швёнтек в четвертьфинале и навязала борьбу, хотя и не сумела показать свой максимум. Кроме того, у россиянки есть относительно недавний опыт победы над полькой. В общем, психологических блоков перед грозной соперницей, пожалуй, нет.

Да и на нынешнем турнире Калинская после сбоя и трехсетового матча в первом круге собралась и весьма уверенно обыграла Путинцеву. Швёнтек, напротив, именно в прошлой встрече отдала целый сет Ламенс. Сейчас с полькой явно можно бороться — как минимум на уровне того самого четвертьфинала в Цинциннати.

Пару недель назад Калинская удержала фору в 5,5 гейма. Сейчас коэффициенты позволяют заиграть даже более осторожную ставку.

