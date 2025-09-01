Анна Калинская — Ига Швентек, 31 августа: прогноз на матч US Open

Калинская подошла к US Open в довольно хорошей форме. На предыдущем турнире в Цинциннати она как раз встретилась со Швёнтек в четвертьфинале и навязала борьбу, хотя и не сумела показать свой максимум. Кроме того, у россиянки есть относительно недавний опыт победы над полькой. В общем, психологических блоков перед грозной соперницей, пожалуй, нет.

Да и на нынешнем турнире Калинская после сбоя и трехсетового матча в первом круге собралась и весьма уверенно обыграла Путинцеву. Швёнтек, напротив, именно в прошлой встрече отдала целый сет Ламенс. Сейчас с полькой явно можно бороться — как минимум на уровне того самого четвертьфинала в Цинциннати.

Пару недель назад Калинская удержала фору в 5,5 гейма. Сейчас коэффициенты позволяют заиграть даже более осторожную ставку.