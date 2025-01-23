Кальяри - Интер, 28 декабря: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

«Интер» набрал приличный ход и в то, что его сможет остановить команда из зоны вылета, верится с трудом. Миланцы, имея матч в запасе, делят с «Аталантой» не только первое место по потерянным очкам, но и первую строчку в рейтинге самых результативных команд. Угроза воротам соперника может исходить практически от любого футболиста миланцев, находящегося на поле, а лидер атак «Интернационале» - Маркус Тюрам - не уходит с поля без забитых мячей уже четыре матча кряду, заслуженно возглавляя список лучших снайперов Серии А.

По разнице забитых и пропущенных мячей команда Симоне Индзаги первая в чемпионате Италии. Обеспечивает эту разницу не только мощная линия нападения, но и надежная оборона. В последний раз «Интер» пропускал больше одного мяча за игру в конце октября, когда поделил очки с “Ювентусом” (4:4). В четырех последних встречах соперники миланского клуба общими усилиями смогли лишь раз поразить ворота Яна Зоммера, а “Интер” выиграл все четыре встречи с общим счетом 16:1. Жертвами агрессивной игры в атаке команды Индзаги стала не только лихая и бескомпромиссная «Верона», обыгранная действующими чемпионами на выезде со счетом 0:5, но и “Лацио”, получивший 6 безответных мячей в свои ворота в Риме.

«Кальяри» результативностью не блещет. В трех последних матчах подопечные Давиде Никола забили всего один мяч, а в рейтинге результативности занимают то же место, что и в турнирной таблице - третье с конца. PARI дает предлагает довольно щедрый коэффициент, так что выбираем ставку на то, что в этом матче забьет только «Интер».