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27 декабря 7:49ГлавнаяПрогнозыФутболСерия А

Кальяри - Интер, 28 декабря: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Миланский клуб может сравняться с лидирующей в Серии А «Аталантой»
Руслан Ипполитов
Кальяри - Интер.jpg
Кальяри - Интер.jpg

В субботу, 28 декабря, в рамках 18-го тура чемпионата Италии по футболу миланский «Интер» сыграет выездной матч с «Кальяри». В случае успеха гости сравняются по очкам с лидером Серии А - «Аталантой». Как минимум на пару часов. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Кальяри» (Кальяри)

28.12.2024, Сб

20:00 МСК

«Интер» (Милан)

П1 - 7.00

Х - 4.70

П2 - 1.43

Турнир: чемпионат Италии по футболу, 18-й тур

Стадион: «Унипол Домус» (Кальяри, Италия)

Главный судья: еще не определен 

 

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Кальяри»163250101-180
«Интер»503216180-101

Последние пять игр «Кальяри»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.12.2024«Венеция»

2:1

«Кальяри»

Серия А

17.12.2024«Ювентус»

4:0

«Кальяри»

Серия А

14.12.2024«Кальяри»

0:1

«Аталанта»

Серия А

08.12.2024«Фиорентина»

1:0

«Кальяри»

Серия А

29.11.2024«Кальяри»

1:0

«Верона»

Серия А

Последние пять игр «Интера»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.12.2024«Интер»

2:0

«Комо»

Серия А

19.12.2024«Интер»

2:0

«Удинезе»

Кубок Италии

16.12.2024«Лацио»

0:6

«Интер»

Серия А

10.12.2024«Байер»

1:0

«Интер»

Лига чемпионов

06.12.2024«Интер»

3:1

«Парма»

Серия А

Место в турнирной таблице

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Перед 18-м туром таблица Серии A выглядит так:

КлубИВНПМячиОчки
1. Аталанта17131342-1940
2. Наполи17122326-1238
3. Интер16114142-1537
4. Лацио17111532-2434
5. Фиорентина1694329-1331
6. Ювентус17710028-1331
7. Болонья1677223-1828
8. Милан1675425-1626
9. Удинезе1772821-2623
10. Рома1754823-2319
11. Эмполи1747616-1919
12. Торино1754817-2219
13. Дженоа1737714-2616
14. Лечче1744911-2916
15. Комо1736818-3015
16. Верона17501221-4015
17. Парма1736823-3315
18. Кальяри1735916-2814
19. Венеция17341017-3013
20. Монца1717915-2310

Прогноз на матч

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«Интер» набрал приличный ход и в то, что его сможет остановить команда из зоны вылета, верится с трудом. Миланцы, имея матч в запасе, делят с «Аталантой» не только первое место по потерянным очкам, но и первую строчку в рейтинге самых результативных команд. Угроза воротам соперника может исходить практически от любого футболиста миланцев, находящегося на поле, а лидер атак «Интернационале» - Маркус Тюрам - не уходит с поля без забитых мячей уже четыре матча кряду, заслуженно возглавляя список лучших снайперов Серии А.

По разнице забитых и пропущенных мячей команда Симоне Индзаги первая в чемпионате Италии. Обеспечивает эту разницу не только мощная линия нападения, но и надежная оборона. В последний раз «Интер» пропускал больше одного мяча за игру в конце октября, когда поделил очки с “Ювентусом” (4:4). В четырех последних встречах соперники миланского клуба общими усилиями смогли лишь раз поразить ворота Яна Зоммера, а “Интер” выиграл все четыре встречи с общим счетом 16:1. Жертвами агрессивной игры в атаке команды Индзаги стала не только лихая и бескомпромиссная «Верона», обыгранная действующими чемпионами на выезде со счетом 0:5, но и “Лацио”, получивший 6 безответных мячей в свои ворота в Риме. 

«Кальяри» результативностью не блещет. В трех последних матчах подопечные Давиде Никола забили всего один мяч, а в рейтинге результативности занимают то же место, что и в турнирной таблице - третье с конца. PARI дает предлагает довольно щедрый коэффициент, так что выбираем ставку на то, что в этом матче забьет только «Интер».

Бонусы на матч

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Трансляции

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Телеканал “Матч! Футбол 1”  покажет встречу «Фиорентина» - «Удинезе» в прямом эфире.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ. Футбол 1»Видеотрансляция, HDПлатная подписка
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Кальяри»: Лувумбу (травма).

«Интер»: Ачерби, Ди Джаннаро, Дармиан (все - травмы).

Ориентировочные стартовые составы на матч «Кальяри» - «Интер»:

Позиция«Кальяри»«Интер»Позиция
Вратарь71. Шерри1. ЗоммерВратарь
Защитник28. Цаппа31. БиссеккЗащитник
Защитник26. Мина95. БастониЗащитник
Защитник6. Луперто30. АугустоЗащитник
Защитник3. Ауджелло32. ДимаркоЗащитник
Полузащитник29. Макумбу2. ДумфрисЗащитник
Полузащитник 8. Адопо22. МхитарянПолузащитник 
Полузащитник19. Цортеа23. БареллаПолузащитник
Полузащитник14. Дейола20. ЧалханоглуПолузащитник
Полузащитник70. Гаэтано10. МартинесНападающий
Нападающий91. Пикколи9. ТюрамНападающий
Главный тренерДавиде НиколаСимоне ИндзагиГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Вероятность победы «Интера» эксперты БК PARI оценили коэффициентом 1.43. На ничью можно поставить за 4.70, а на выигрыш «Удинезе» - за 7.00.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Кальяри» - «Интер»?

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Встречается один из лидеров Серии А и команда, находящаяся в зоне вылета. Букмекеры считают миланцев явными фаворитами встречи. 

Сыграет ли Генрих Мхитарян?

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Опытный армянский полузащитник выходил в стартовом составе «Интера» во всех 17-ти матчах текущего первенства Италии. В трех последних играх на его счету три голевые передачи. Можно не сомневаться, что Мхитарян и в этот раз не останется на скамье запасных.

Кто станет чемпионом Италии?

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Топ-3 фаворитов сезона в Серии А, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:

«Интер» - 1.70

«Аталанта» - 3.70

«Наполи» - 5.00

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