Кальяри - Интер, 28 декабря: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

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В субботу, 28 декабря, в рамках 18-го тура чемпионата Италии по футболу миланский «Интер» сыграет выездной матч с «Кальяри». В случае успеха гости сравняются по очкам с лидером Серии А - «Аталантой». Как минимум на пару часов.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Кальяри» (Кальяри)
28.12.2024, Сб
20:00 МСК
«Интер» (Милан)
|П1 - 7.00
Турнир: чемпионат Италии по футболу, 18-й тур
Стадион: «Унипол Домус» (Кальяри, Италия)
Главный судья: еще не определен
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Кальяри»
|16
|32
|50
|101-180
|«Интер»
|50
|32
|16
|180-101
Последние пять игр «Кальяри»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.12.2024
|«Венеция»
2:1
«Кальяри»
Серия А
|17.12.2024
|«Ювентус»
4:0
«Кальяри»
Серия А
|14.12.2024
|«Кальяри»
0:1
«Аталанта»
Серия А
|08.12.2024
|«Фиорентина»
1:0
«Кальяри»
Серия А
|29.11.2024
|«Кальяри»
1:0
«Верона»
Серия А
Последние пять игр «Интера»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.12.2024
|«Интер»
2:0
«Комо»
Серия А
|19.12.2024
|«Интер»
2:0
«Удинезе»
Кубок Италии
|16.12.2024
|«Лацио»
0:6
«Интер»
Серия А
|10.12.2024
|«Байер»
1:0
«Интер»
Лига чемпионов
|06.12.2024
|«Интер»
3:1
«Парма»
Серия А
Перед 18-м туром таблица Серии A выглядит так:
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Аталанта
|17
|13
|1
|3
|42-19
|40
|2. Наполи
|17
|12
|2
|3
|26-12
|38
|3. Интер
|16
|11
|4
|1
|42-15
|37
|4. Лацио
|17
|11
|1
|5
|32-24
|34
|5. Фиорентина
|16
|9
|4
|3
|29-13
|31
|6. Ювентус
|17
|7
|10
|0
|28-13
|31
|7. Болонья
|16
|7
|7
|2
|23-18
|28
|8. Милан
|16
|7
|5
|4
|25-16
|26
|9. Удинезе
|17
|7
|2
|8
|21-26
|23
|10. Рома
|17
|5
|4
|8
|23-23
|19
|11. Эмполи
|17
|4
|7
|6
|16-19
|19
|12. Торино
|17
|5
|4
|8
|17-22
|19
|13. Дженоа
|17
|3
|7
|7
|14-26
|16
|14. Лечче
|17
|4
|4
|9
|11-29
|16
|15. Комо
|17
|3
|6
|8
|18-30
|15
|16. Верона
|17
|5
|0
|12
|21-40
|15
|17. Парма
|17
|3
|6
|8
|23-33
|15
|18. Кальяри
|17
|3
|5
|9
|16-28
|14
|19. Венеция
|17
|3
|4
|10
|17-30
|13
|20. Монца
|17
|1
|7
|9
|15-23
|10
«Интер» набрал приличный ход и в то, что его сможет остановить команда из зоны вылета, верится с трудом. Миланцы, имея матч в запасе, делят с «Аталантой» не только первое место по потерянным очкам, но и первую строчку в рейтинге самых результативных команд. Угроза воротам соперника может исходить практически от любого футболиста миланцев, находящегося на поле, а лидер атак «Интернационале» - Маркус Тюрам - не уходит с поля без забитых мячей уже четыре матча кряду, заслуженно возглавляя список лучших снайперов Серии А.
По разнице забитых и пропущенных мячей команда Симоне Индзаги первая в чемпионате Италии. Обеспечивает эту разницу не только мощная линия нападения, но и надежная оборона. В последний раз «Интер» пропускал больше одного мяча за игру в конце октября, когда поделил очки с “Ювентусом” (4:4). В четырех последних встречах соперники миланского клуба общими усилиями смогли лишь раз поразить ворота Яна Зоммера, а “Интер” выиграл все четыре встречи с общим счетом 16:1. Жертвами агрессивной игры в атаке команды Индзаги стала не только лихая и бескомпромиссная «Верона», обыгранная действующими чемпионами на выезде со счетом 0:5, но и “Лацио”, получивший 6 безответных мячей в свои ворота в Риме.
«Кальяри» результативностью не блещет. В трех последних матчах подопечные Давиде Никола забили всего один мяч, а в рейтинге результативности занимают то же место, что и в турнирной таблице - третье с конца. PARI дает предлагает довольно щедрый коэффициент, так что выбираем ставку на то, что в этом матче забьет только «Интер».
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Телеканал “Матч! Футбол 1” покажет встречу «Фиорентина» - «Удинезе» в прямом эфире.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ. Футбол 1»
|Видеотрансляция, HD
|Платная подписка
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|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Кальяри»: Лувумбу (травма).
«Интер»: Ачерби, Ди Джаннаро, Дармиан (все - травмы).
Ориентировочные стартовые составы на матч «Кальяри» - «Интер»:
|Позиция
|«Кальяри»
|«Интер»
|Позиция
|Вратарь
|71. Шерри
|1. Зоммер
|Вратарь
|Защитник
|28. Цаппа
|31. Биссекк
|Защитник
|Защитник
|26. Мина
|95. Бастони
|Защитник
|Защитник
|6. Луперто
|30. Аугусто
|Защитник
|Защитник
|3. Ауджелло
|32. Димарко
|Защитник
|Полузащитник
|29. Макумбу
|2. Думфрис
|Защитник
|Полузащитник
|8. Адопо
|22. Мхитарян
|Полузащитник
|Полузащитник
|19. Цортеа
|23. Барелла
|Полузащитник
|Полузащитник
|14. Дейола
|20. Чалханоглу
|Полузащитник
|Полузащитник
|70. Гаэтано
|10. Мартинес
|Нападающий
|Нападающий
|91. Пикколи
|9. Тюрам
|Нападающий
|Главный тренер
|Давиде Никола
|Симоне Индзаги
|Главный тренер
Вероятность победы «Интера» эксперты БК PARI оценили коэффициентом 1.43. На ничью можно поставить за 4.70, а на выигрыш «Удинезе» - за 7.00.
Встречается один из лидеров Серии А и команда, находящаяся в зоне вылета. Букмекеры считают миланцев явными фаворитами встречи.
Опытный армянский полузащитник выходил в стартовом составе «Интера» во всех 17-ти матчах текущего первенства Италии. В трех последних играх на его счету три голевые передачи. Можно не сомневаться, что Мхитарян и в этот раз не останется на скамье запасных.
Топ-3 фаворитов сезона в Серии А, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:
«Интер» - 1.70
«Аталанта» - 3.70
«Наполи» - 5.00
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