Дарья Касаткина — Джессика Пегула, 12 февраля: прогноз на матч турнира в Дохе

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В среду, 12 февраля, россиянка Дарья Касаткина сыграет в третьем круга хардового турнира WTA 1000 в катарской Дохе с американкой Джессикой Пегулой. Кто окажется сильнее в противостоянии двух теннисисток из топ-12 мирового рейтинга?
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Дата / Время: 12.02.2025, не ранее 15:30 по московскому времени
Арена: «Khalifa International Tennis and Squash Complex», Grandstand №1 (Доха, Катар)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline
Дарья Касаткина (27 лет, 12-я ракетка мира, 10-й номер посева)
Джессика Пегула (30 лет, 5-я ракетка мира, 6-й номер посева)
Бывшая восьмая ракетка мира. Победительница восьми турниров WTA в одиночном разряде, в том числе шести хардовых. В нынешнем сезоне на этом покрытии дошла до четвертьфинала в Аделаиде, на Australian Open вылетела в четвертом круге. Всего в 2025 году одержала восемь побед при двух поражениях. На турнире в Дохе ранее не проходила дальше третьего круга. В прошлом сезоне на этих соревнованиях проиграла на стартовой стадии.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА
Бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Победительница шести турниров WTA в одиночном разряде, в том числе пяти хардовых. В нынешнем сезоне на этом покрытии дошла до финала в Аделаиде, на Australian Open вылетела в третьем круге. Всего в 2025 году на счету Пегулы шесть побед при двух поражениях. На турнире в Дохе лучший результат показала в 2023-м, когда дошла до финала.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Соперницы провели три официальных очных матча. На грунте они обменялись на победами, а на харде единственная встреча осталась за Пегулой. Кроме того, ещё один раз американка снялась перед матчем с россиянкой.
Букмекеры считают Пегулу фавориткой. Так, PARI предлагает коэффициенты 1,52 на её победу и 2,54 на успех Касаткиной.
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Последний очный матч спортсменок продлился 33 гейма. Сейчас компания PARI дает коэффициенты 1,93 на ТБ (21,5) и 1,87 на ТМ (21,5).
ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ PARI
Касаткина довольно уверенно стартовала в Дохе, отдав за два матча лишь пять геймов. Однако пока форма россиянки выглядит хорошей, но не идеальной. Пегула предложит ей радикально более высокий уровень оппозиции, чем в прошлых матчах на турнире. Вдобавок американка играет весьма агрессивно, и стилистически это серьезный вызов для более оборонительной манеры Касаткиной.
Так значит ли это, что Пегула оправдает статус фаворитки? Отнюдь. Сама американка выдала не слишком стабильный старт сезона, а в прошлом матче с Элиной Свитолиной потратила много сил, поэтому как минимум борьба тут напрашивается. При желании можно рискнуть и заиграть высокие коэффициенты на Касаткину, так как апсет вполне возможен. Но мы ограничимся аккуратным верховым тоталом.
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