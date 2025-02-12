Дарья Касаткина — Джессика Пегула, 12 февраля: прогноз на матч турнира в Дохе

Касаткина довольно уверенно стартовала в Дохе, отдав за два матча лишь пять геймов. Однако пока форма россиянки выглядит хорошей, но не идеальной. Пегула предложит ей радикально более высокий уровень оппозиции, чем в прошлых матчах на турнире. Вдобавок американка играет весьма агрессивно, и стилистически это серьезный вызов для более оборонительной манеры Касаткиной.

Так значит ли это, что Пегула оправдает статус фаворитки? Отнюдь. Сама американка выдала не слишком стабильный старт сезона, а в прошлом матче с Элиной Свитолиной потратила много сил, поэтому как минимум борьба тут напрашивается. При желании можно рискнуть и заиграть высокие коэффициенты на Касаткину, так как апсет вполне возможен. Но мы ограничимся аккуратным верховым тоталом.