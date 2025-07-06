Дарья Касаткина — Людмила Самсонова, 5 июля: прогноз на матч 3-го круга Уимблдона

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В субботу, 5 июля, в 3-м круге женского одиночного разряда Уимблдона выступающая за Австралию Дарья Касаткина сыграет с россиянкой Людмилой Самсоновой. Дамы занимают соседние позиции в мировом рейтинге, что обещает серьезную борьбу за выход в следующий раунд турнира. Разбираемся в предматчевых раскладах и присматриваемся к привлекательным котировкам в линиях букмекеров.
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Дата / Время: 05.07.2025, не ранее 13:00 по московскому времени
Арена: «Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета»
Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.
Дарья Касаткина (28 лет, 18-я ракетка мира)
Людмила Самсонова (26 лет, 19-я ракетка мира)
Еще несколько месяцев назад Дарья выступала под российским флагом, но сменила спортивное гражданство. Победительница девяти турниров WTA (из них восемь — в одиночном разряде). Обладательница Кубка Билли Джин Кинг (2021) в составе сборной России. Экс-восьмая ракетка мира. В 2025 году провела 30 матчей: 14 побед - 16 поражений. Четвертьфиналистка турнира в Аделаиде (хард). На «Ролан Гаррос» дошла до 4-го круга, где уступила Мирре Андреевой. На Australian Open так же добралась до 4-го раунда, в котором проиграла Эмме Наварро.
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Чемпионка семи турниров WTA (из которых пять — в одиночном разряде). Победительница Кубка Билли Джин Кинг в составе сборной России (2021). Наивысшее место в мировом рейтинге - 12. В текущем сезоне выиграла 22 матча при 15 проигрышах. Полуфиналистка турнира в Берлине (трава). Финалистка турнира в Страсбурге (грунт). Четвертьфиналистка Индиан-Уэллса (хард). Полуфиналистка турнира в Аделаиде (хард). На «Ролан Гаррос» дошла до четвертого круга, в котором уступила Чжэн Циньвэнь. На Australian Open сошла с турнирной дистанции по итогам второго круга.
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Пути девушек на турнирах WTA пересекались лишь однажды. В марте этого года девушки встречались в 3-м круге турнира в Индиан-Уэллсе (хард). Победила Самсонова - 2:6, 6:3, 6:2.
Эксперты «Бетсити» больше верят в россиянку. Вероятность выигрыша Самсоновой оценена котировкой 1.46. Успешное пари на триумф Касаткиной обернется выплатой по коэффициенту 2.70.
На предыдущей стадии Самсонова разгромила украинку Юлию Стародубцеву (6:2, 6:1), уложившись в 72 минуты. Играла Людмила довольно осторожно, не сделав ни одного эйса, но и не совершив ни одной двойной ошибки. Рациональность действий не пошла во вред эффективности - пока россиянка обыгрывает соперниц на Уимблдоне с приличным запасом.
Касаткиной во втором круге понадобилось для победы над румынкой Ириной Бегу почти вдвое больше времени. При этом Дарья отдала один сет. Впечатление от игры экс-россиянки осталось неоднозначное. На фоне уверенной турнирной поступи Самсоновой австралийка явно проигрывает. Отсюда и наш прогноз - победа Людмилы в двух сетах. Полагаем, что в 20 геймов Люда уложится. Букмекер утроит номинал сыгравшей ставки на подобный исход.