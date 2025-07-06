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4 июля 8:05ГлавнаяПрогнозыТеннисУимблдон

Дарья Касаткина — Людмила Самсонова, 5 июля: прогноз на матч 3-го круга Уимблдона

Встреча соседей по рейтингу WTA
Руслан Ипполитов

В субботу, 5 июля, в 3-м круге женского одиночного разряда Уимблдона выступающая за Австралию Дарья Касаткина сыграет с россиянкой Людмилой Самсоновой. Дамы занимают соседние позиции в мировом рейтинге, что обещает серьезную борьбу за выход в следующий раунд турнира. Разбираемся в предматчевых раскладах и присматриваемся к привлекательным котировкам в линиях букмекеров.

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Дата / Время: 05.07.2025, не ранее 13:00 по московскому времени

Арена: «Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета»

Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

Турнирная сетка

Дарья Касаткина (28 лет, 18-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Эмилиана Аранго (Колумбия, 88) — 7:5, 6:3
  • 2-й круг: Ирина Бегу (Румыния, 94) — 6:2, 4:6, 6:1

Людмила Самсонова (26 лет, 19-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Майя Джойнт (Австралия, 78) — 6:3, 6:2
  • 2-й круг: Юлия Стародубцева (Украина, 86) — 6:2, 6:1

Дарья Касаткина (Австралия)

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Еще несколько месяцев назад Дарья выступала под российским флагом, но сменила спортивное гражданство. Победительница девяти турниров WTA (из них восемь — в одиночном разряде). Обладательница Кубка Билли Джин Кинг (2021) в составе сборной России. Экс-восьмая ракетка мира. В 2025 году провела 30 матчей: 14 побед - 16 поражений. Четвертьфиналистка турнира в Аделаиде (хард). На «Ролан Гаррос» дошла до 4-го круга, где уступила Мирре Андреевой. На Australian Open так же добралась до 4-го раунда, в котором проиграла Эмме Наварро.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Людмила Самсонова (Россия)

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Чемпионка семи турниров WTA (из которых пять — в одиночном разряде). Победительница Кубка Билли Джин Кинг в составе сборной России (2021). Наивысшее место в мировом рейтинге - 12. В текущем сезоне выиграла 22 матча при 15 проигрышах. Полуфиналистка турнира в Берлине (трава). Финалистка турнира в Страсбурге (грунт). Четвертьфиналистка Индиан-Уэллса (хард). Полуфиналистка турнира в Аделаиде (хард). На «Ролан Гаррос» дошла до четвертого круга, в котором уступила Чжэн Циньвэнь.  На Australian Open сошла с турнирной дистанции по итогам второго круга.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Пути девушек на турнирах WTA пересекались лишь однажды. В марте этого года девушки встречались в 3-м круге турнира в Индиан-Уэллсе (хард). Победила Самсонова - 2:6, 6:3, 6:2.

Ставки на исход

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Эксперты «Бетсити» больше верят в россиянку. Вероятность выигрыша Самсоновой оценена котировкой 1.46. Успешное пари на триумф Касаткиной обернется выплатой по коэффициенту 2.70.

Ставки на тоталы

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Сделать ставку на то, что в матче будет сыграно больше 23 геймов (ТБ 22.5) можно с коэффициентом 2.07. ТМ 22.5 предложен в линии за 1.70.

Коэффициенты букмекеров

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Победа Касаткиной

Победа Самсоновой

ТБ (22.5)

ТМ (22.5)

«Бетсити»

2.70

1.46

2.07

1.70

Прогноз и ставка

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На предыдущей стадии Самсонова разгромила украинку Юлию Стародубцеву (6:2, 6:1), уложившись в 72 минуты. Играла Людмила довольно осторожно, не сделав ни одного эйса, но и не совершив ни одной двойной ошибки. Рациональность действий не пошла во вред эффективности - пока россиянка обыгрывает соперниц на Уимблдоне с приличным запасом.

Касаткиной во втором круге понадобилось для победы над румынкой Ириной Бегу почти вдвое больше времени. При этом Дарья отдала один сет. Впечатление от игры экс-россиянки осталось неоднозначное. На фоне уверенной турнирной поступи Самсоновой австралийка явно проигрывает. Отсюда и наш прогноз - победа Людмилы в двух сетах. Полагаем, что в 20 геймов Люда уложится. Букмекер утроит номинал сыгравшей ставки на подобный исход.

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