Дарья Касаткина — Людмила Самсонова, 5 июля: прогноз на матч 3-го круга Уимблдона

В субботу, 5 июля, в 3-м круге женского одиночного разряда Уимблдона выступающая за Австралию Дарья Касаткина сыграет с россиянкой Людмилой Самсоновой. Дамы занимают соседние позиции в мировом рейтинге, что обещает серьезную борьбу за выход в следующий раунд турнира. Разбираемся в предматчевых раскладах и присматриваемся к привлекательным котировкам в линиях букмекеров.

Дата / Время: 05.07.2025, не ранее 13:00 по московскому времени

Арена: «Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета»

Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

Турнирная сетка

Дарья Касаткина (28 лет, 18-я ракетка мира)

1-й круг: Эмилиана Аранго (Колумбия, 88) — 7:5, 6:3

2-й круг: Ирина Бегу (Румыния, 94) — 6:2, 4:6, 6:1

Людмила Самсонова (26 лет, 19-я ракетка мира)