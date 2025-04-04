София Кенин — Анна Калинская, 4 апреля: прогноз на четвертьфинал турнира в Чарльстоне

Калинская в Чарльстоне доказывает, что по-прежнему способна выступать на топовом уровне, если её не беспокоят проблемы со здоровьем. В физическом смысле на данный момент россиянка остается нестабильной. Однако на нынешнем турнире она по не доходила до третьих сетах, поэтому запас свежести наверняка есть.

Кенин тоже впечатляет в Чарльстоне. Но к ней есть вопросы по психологической форме. В частности, в матче с Касаткиной были ментальные сбои, которые усложнили путь американки. И проблема эта проявляется нередко.

Резюмируя, видим явные сильные и стороны каждой из теннисисток. Обе в чем-то загадочны, потому что общей стабильности им всё же не хватает. Рискнем предположить, что очное противостояние Кенин и Калинской не будет односторонним, а получится довольно конкурентным. Играем ТБ (19,5).