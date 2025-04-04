София Кенин — Анна Калинская, 4 апреля: прогноз на четвертьфинал турнира в Чарльстоне

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В пятницу, 4 апреля, россиянка Анна Калинская поборется за путевку в полуфинал грунтового турнира WTA 500 в американском Чарльстоне с представительницей США Софией Кенин. Кто продолжит борьбу за титул?
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Дата / Время: 04.04.2025, не ранее 21:00 по московскому времени
Арена: «Credit One Stadium» (Чарльстон, штат Южная Каролина, США)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline
София Кенин (26 лет, 44-я ракетка мира)
Анна Калинская (26 лет, 33-я ракетка мира, 14-й номер посева)
Победительница этого матча в полуфинале встретится с сильнейшей из пары Аманда Анисимова (США, 8) — Эмма Наварро (США, 4)
Уроженка Москвы, бывшая четвертая ракетка мира. На уровне WTA выиграла пять турниров в одиночном разряде, в том числе Australian Open — 2020. На грунте титулов не брала. В нынешнем сезоне дошла до четвертьфинала в Хобарте и Дубае, на Australian Open вылетела в первом круге. Всего в 2025 году одержала 15 побед при восьми поражениях. На турнире в Чарльстоне уже показала свой лучший результат, в прошлом сезоне вылетела в первом круге.
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Состоит в романтических отношениях с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. Титулов на уровне WTA не брала. В нынешнем сезоне дошла до полуфинала в Сингапуре, на Australian Open не выступила из-за проблем со здоровьем. Всего в 2025 году одержала шесть побед при семи поражениях. В Чарльстоне выступала только в 2023-м, когда также дошла до четвертьфинала.
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Ранее соперницы не проводили официальных очных матчей.
Букмекеры ждут конкурентную игру, но считают Кенин номинальной фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,86 на её победу и 2,04 на успех Калинской.
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Букмекеры ожидают, что матч продлится не мене двух десятков геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,92 на ТБ (21,5) и 1,96 на ТМ (21,5).
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Калинская в Чарльстоне доказывает, что по-прежнему способна выступать на топовом уровне, если её не беспокоят проблемы со здоровьем. В физическом смысле на данный момент россиянка остается нестабильной. Однако на нынешнем турнире она по не доходила до третьих сетах, поэтому запас свежести наверняка есть.
Кенин тоже впечатляет в Чарльстоне. Но к ней есть вопросы по психологической форме. В частности, в матче с Касаткиной были ментальные сбои, которые усложнили путь американки. И проблема эта проявляется нередко.
Резюмируя, видим явные сильные и стороны каждой из теннисисток. Обе в чем-то загадочны, потому что общей стабильности им всё же не хватает. Рискнем предположить, что очное противостояние Кенин и Калинской не будет односторонним, а получится довольно конкурентным. Играем ТБ (19,5).
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