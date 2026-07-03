Карен Хачанов – Флавио Коболли, 4 июля: прогноз на матч Уимблдона

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В субботу, 4 июля, в третьем круге Уимблдона-2026 выступит Карен Хачанов. Третьей ракетке России предстоит матч с итальянцем Флавио Коболли, который недавно дошел до финала «Ролан Гаррос». Кто окажется сильнее на травяном турнире «Большого шлема»?
Дата / Время: 04.07.2026, не ранее 13:00 по московскому времени
Арена: Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (Лондон, Великобритания)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player
Карен Хачанов (30 лет, 22-я ракетка мира, 19-й номер посева)
Флавио Коболли (24 года, 10-я ракетка мира, 9-й номер посева)
Победитель этого матча в четвертом круге встретится с сильнейшим из пары Алекс де Минаур (Австралия, 5) – Закари Свайда (США)
Серебряный призер Олимпиады-2020 в индивидуальном турнире. Выиграл семь титулов ATP в одиночном разряде, но ни одного на траве. В нынешнем сезоне дошел до четвертьфинала в Дохе (хард) и Риме (грунт). На Australian Open и «Ролан Гаррос» вылетел в третьем круге. Всего в 2026 г. одержал 16 побед при 14 поражениях. На Уимблдоне лучший результат показал в 2021 и 2025 гг., когда дошел до четвертьфинала.
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Выиграл три турнира на уровне ATP, но ни одного травяного. В нынешнем сезоне взял трофей на харде в Акапулько. Также на этом покрытии дошел до полуфинала в Делрей-Бич, а на грунте пробился в финал в Мюнхене и на «Ролан Гаррос». На Australian Open вылетел в первом круге. Всего в 2026 г. одержал 25 побед при 14 поражениях. На Уимблдоне лучший результат показал в прошлом сезоне, когда дошел до четвертьфинала.
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Спортсмены ранее провели один официальный очный матч. На грунте в Мадриде-2024 Хачанов победил со счетом 7:5, 6:4.
Букмекеры считают фаворитом россиянина. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,71 на его победу и 2,12 на успех итальянца.
Единственный очный матч спортсменов продлился 22 гейма. Сейчас букмекер WINLINE предлагает коэффициенты 1,84 на ТБ (40,5) и 1,96 на ТМ (40,5).
Сезон Хачанова нельзя назвать выдающимся. Ни на одном турнире он не прошел дальше четвертьфинала. При этом в предстоящей встрече именно россиянин идет фаворитом по котировкам, хотя Коболли – вице-чемпион недавнего «Ролан Гаррос». Да, то было грунтовое покрытие, но и на траве у итальянца есть успехи, в том числе на Уимблдоне. Вообще примечательно, что в Лондоне и Хачанов, и Коболли защищают прошлогодний четвертьфинал.
Похоже, мы обречены на конкурентный матч. Россиянин уверенно двигается по сетке, хотя уровень оппозиции у него был, пожалуй, чуть сложнее, чем у итальянца. Коболли же пока в каждой встрече отдавал по сету и допускал явные спады. Но общий уровень итальянца, безусловно, сулит Хачанову трудности. Рискнем предположить, что уже в первом сете борьба затянется минимум на 10 геймов.