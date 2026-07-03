Карен Хачанов – Флавио Коболли, 4 июля: прогноз на матч Уимблдона

Сезон Хачанова нельзя назвать выдающимся. Ни на одном турнире он не прошел дальше четвертьфинала. При этом в предстоящей встрече именно россиянин идет фаворитом по котировкам, хотя Коболли – вице-чемпион недавнего «Ролан Гаррос». Да, то было грунтовое покрытие, но и на траве у итальянца есть успехи, в том числе на Уимблдоне. Вообще примечательно, что в Лондоне и Хачанов, и Коболли защищают прошлогодний четвертьфинал.

Похоже, мы обречены на конкурентный матч. Россиянин уверенно двигается по сетке, хотя уровень оппозиции у него был, пожалуй, чуть сложнее, чем у итальянца. Коболли же пока в каждой встрече отдавал по сету и допускал явные спады. Но общий уровень итальянца, безусловно, сулит Хачанову трудности. Рискнем предположить, что уже в первом сете борьба затянется минимум на 10 геймов.