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Карен Хачанов – Флавио Коболли, 4 июля: прогноз на матч Уимблдона

Обновлено:
Россиянин против финалиста недавнего «Ролан Гаррос»
Александр Бокулёв
Winline
5/5Рейтинг
10000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Турнирная сетка
  • Карен Хачанов
  • Флавио Коболли
  • Личные встречи
  • Ставки на исход
  • Ставки на тоталы
  • Сравнение коэффициентов букмекеров
  • Прогноз и ставка

В субботу, 4 июля, в третьем круге Уимблдона-2026 выступит Карен Хачанов. Третьей ракетке России предстоит матч с итальянцем Флавио Коболли, который недавно дошел до финала «Ролан Гаррос». Кто окажется сильнее на травяном турнире «Большого шлема»?

Дата / Время: 04.07.2026, не ранее 13:00 по московскому времени

Арена: Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (Лондон, Великобритания)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player

Турнирная сетка

Карен Хачанов (30 лет, 22-я ракетка мира, 19-й номер посева)

  • 1-й круг: Билли Харрис (Великобритания) – 6:3, 5:7, 6:3, 6:3
  • 2-й круг: Янник Ханфманн (Германия) – 6:3, 6:4, 6:4

Флавио Коболли (24 года, 10-я ракетка мира, 9-й номер посева)

  • 1-й круг: Мариано Навоне (Аргентина) – 1:6, 7:6 (7:5), 6:3, 7:6 (10:8)
  • 2-й круг: Джеймс Дакворт (Австралия) – 7:6 (7:4), 3:6, 7:6 (7:3), 6:1

Победитель этого матча в четвертом круге встретится с сильнейшим из пары Алекс де Минаур (Австралия, 5) – Закари Свайда (США)

Карен Хачанов

Серебряный призер Олимпиады-2020 в индивидуальном турнире. Выиграл семь титулов ATP в одиночном разряде, но ни одного на траве. В нынешнем сезоне дошел до четвертьфинала в Дохе (хард) и Риме (грунт). На Australian Open и «Ролан Гаррос» вылетел в третьем круге. Всего в 2026 г. одержал 16 побед при 14 поражениях. На Уимблдоне лучший результат показал в 2021 и 2025 гг., когда дошел до четвертьфинала.

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Флавио Коболли

Выиграл три турнира на уровне ATP, но ни одного травяного. В нынешнем сезоне взял трофей на харде в Акапулько. Также на этом покрытии дошел до полуфинала в Делрей-Бич, а на грунте пробился в финал в Мюнхене и на «Ролан Гаррос». На Australian Open вылетел в первом круге. Всего в 2026 г. одержал 25 побед при 14 поражениях. На Уимблдоне лучший результат показал в прошлом сезоне, когда дошел до четвертьфинала.

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Личные встречи

Спортсмены ранее провели один официальный очный матч. На грунте в Мадриде-2024 Хачанов победил со счетом 7:5, 6:4.

Ставки на исход

Букмекеры считают фаворитом россиянина. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,71 на его победу и 2,12 на успех итальянца.

Ставки на тоталы

Единственный очный матч спортсменов продлился 22 гейма. Сейчас букмекер WINLINE предлагает коэффициенты 1,84 на ТБ (40,5) и 1,96 на ТМ (40,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

 Победа ХачановаПобеда КоболлиТБ (40,5)ТМ (40,5)
WINLINE1,712,121,841,96

Прогноз и ставка

Сезон Хачанова нельзя назвать выдающимся. Ни на одном турнире он не прошел дальше четвертьфинала. При этом в предстоящей встрече именно россиянин идет фаворитом по котировкам, хотя Коболли – вице-чемпион недавнего «Ролан Гаррос». Да, то было грунтовое покрытие, но и на траве у итальянца есть успехи, в том числе на Уимблдоне. Вообще примечательно, что в Лондоне и Хачанов, и Коболли защищают прошлогодний четвертьфинал.

Похоже, мы обречены на конкурентный матч. Россиянин уверенно двигается по сетке, хотя уровень оппозиции у него был, пожалуй, чуть сложнее, чем у итальянца. Коболли же пока в каждой встрече отдавал по сету и допускал явные спады. Но общий уровень итальянца, безусловно, сулит Хачанову трудности. Рискнем предположить, что уже в первом сете борьба затянется минимум на 10 геймов.

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