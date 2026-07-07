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ГлавнаяПрогнозыМарта Костюк – Жасмин Паолини, 8 июля: прогноз на четвертьфинал Уимблдона

Марта Костюк – Жасмин Паолини, 8 июля: прогноз на четвертьфинал Уимблдона

Обновлено:
Украинка сияет на втором подряд турнире «Большого шлема»
Александр Бокулёв
Winline
5/5Рейтинг
10000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Турнирная сетка
  • Марта Костюк
  • Жасмин Паолини
  • Личные встречи
  • Ставки на исход
  • Ставки на тоталы
  • Сравнение коэффициентов букмекеров
  • Прогноз и ставка

Уимблдон стал третьим турниром «Большого шлема», на котором Марта Костюк дошла до четвертьфинала. Сумеет ли украинка пробиться еще дальше? Станет понятно после матча с итальянкой Жасмин Паолини. 

Дата / Время: 08.07.2026, 15:30 по московскому времени

Арена: Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета, Центральный корт (Лондон, Великобритания)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player

Турнирная сетка

Марта Костюк (24 года, 13-я ракетка мира, 12-й номер посева)

  • 1-й круг: Надя Подорошка (Аргентина) – 6:1, 6:2
  • 2-й круг: Анна Блинкова (Россия) – 6:7 (5:7), 6:3, 6:3
  • 3-й круг: Эмма Наварро (США, 23) – 6:2, 4:6, 6:1
  • 4-й круг: Эшлин Крюгер (США) – 6:4, 6:4

Жасмин Паолини (30 лет, 17-я ракетка мира, 13-й номер посева)

  • 1-й круг: Робин Монтгомери (США) – 0:6, 6:4, 7:5
  • 2-й круг: Виктория Голубич (Швейцария) – 7:6 (7:0), 6:4
  • 3-й круг: Мария Саккари (Греция) – 6:1, 6:2
  • 4-й круг: Александра Эала (Филиппины, 29) – 6:4, 4:6, 6:3

Победительница этого матча в полуфинале встретится с сильнейшей из пары Линда Носкова (Чехия, 9) – Элизе Мертенс (Бельгия, 25)

Марта Костюк

Выиграла три турнира WTA в одиночном разряде – в Остине-2023 на харде, в Руане-2026 и Мадриде-2026 на грунте. В нынешнем сезоне также дошла до финала в Брисбене и полуфинала на «Ролан Гаррос». На Australian Open вылетела в первом круге. Всего в 2026 г. одержала 26 побед при пяти поражениях. На Уимблдоне уже показала свой лучший результат, в прошлом сезоне вылетела в первом круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Жасмин Паолини

Олимпийская чемпионка Парижа-2024 в парном разряде. Выиграла три турнира WTA в одиночном разряде — два на харде и один на грунте. В нынешнем сезоне дошла до полуфинала в Мериде на харде. На Australian Open вылетела в третьем круге, на «Ролан Гаррос» – во втором. Всего в 2026 г. одержала 16 побед при семи поражениях. На Уимблдоне лучший результат показала в 2024 г., когда дошла до финала. В прошлом сезоне вылетела во втором круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

Спортсменки ранее провели три официальных очных матча на харде. Костюк выиграла первую встречу, Паолини – две следующие.

Ставки на исход

Букмекеры считают украинку явной фавориткой. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,40 на её победу и 2,95 на успех итальянки.

Ставки на тоталы

Аналитики ожидают, что матч продлится не менее пары десятков геймов. Сейчас букмекер WINLINE предлагает коэффициенты 1,91 на ТБ (21,5) и 1,89 на ТМ (21,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

 Победа КостюкПобеда ПаолиниТБ (21,5)ТМ (21,5)
WINLINE1,402,951,911,89

Прогноз и ставка

Костюк проводит лучший сезон в карьере. После успешного «Ролан Гаррос» она не выступала на травяном покрытии до Уимблдона. Но это не помешало украинке в Лондоне набрать уверенный ход. Агрессивный и вариативный теннис при ней. Хорошая физическая форма дополняется фирменной ментальной устойчивостью и умением играть на кураже.

У Паолини, напротив, сезон складывался тяжело. Неслучайно на Уимблдоне она не сдержала слез после выхода в 1/8 финала. Это важное достижение для итальянки, которая растеряла былую стабильность. Но запаса прочности на данный момент у нее, пожалуй, меньше, чем у Костюк. Плюс Паолини сложно бороться с топовыми соперницами, которые превосходят её в атакующей мощи. Фирменную цепкость итальянка демонстрирует уже не так часто, как пару лет назад.

Резюмируя, согласимся, что Костюк выглядит явной фавориткой. В плюс ей говорит и качественная игра на приеме, тогда как подача – не сильная сторона Паолини. Так что ждем брейки от украинки и пробуем фору по геймам через нее.

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