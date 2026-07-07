Марта Костюк – Жасмин Паолини, 8 июля: прогноз на четвертьфинал Уимблдона

Костюк проводит лучший сезон в карьере. После успешного «Ролан Гаррос» она не выступала на травяном покрытии до Уимблдона. Но это не помешало украинке в Лондоне набрать уверенный ход. Агрессивный и вариативный теннис при ней. Хорошая физическая форма дополняется фирменной ментальной устойчивостью и умением играть на кураже.

У Паолини, напротив, сезон складывался тяжело. Неслучайно на Уимблдоне она не сдержала слез после выхода в 1/8 финала. Это важное достижение для итальянки, которая растеряла былую стабильность. Но запаса прочности на данный момент у нее, пожалуй, меньше, чем у Костюк. Плюс Паолини сложно бороться с топовыми соперницами, которые превосходят её в атакующей мощи. Фирменную цепкость итальянка демонстрирует уже не так часто, как пару лет назад.

Резюмируя, согласимся, что Костюк выглядит явной фавориткой. В плюс ей говорит и качественная игра на приеме, тогда как подача – не сильная сторона Паолини. Так что ждем брейки от украинки и пробуем фору по геймам через нее.