Марта Костюк – Жасмин Паолини, 8 июля: прогноз на четвертьфинал Уимблдона

Партнерский проект
Уимблдон стал третьим турниром «Большого шлема», на котором Марта Костюк дошла до четвертьфинала. Сумеет ли украинка пробиться еще дальше? Станет понятно после матча с итальянкой Жасмин Паолини.
Дата / Время: 08.07.2026, 15:30 по московскому времени
Арена: Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета, Центральный корт (Лондон, Великобритания)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player
Марта Костюк (24 года, 13-я ракетка мира, 12-й номер посева)
Жасмин Паолини (30 лет, 17-я ракетка мира, 13-й номер посева)
Победительница этого матча в полуфинале встретится с сильнейшей из пары Линда Носкова (Чехия, 9) – Элизе Мертенс (Бельгия, 25)
Выиграла три турнира WTA в одиночном разряде – в Остине-2023 на харде, в Руане-2026 и Мадриде-2026 на грунте. В нынешнем сезоне также дошла до финала в Брисбене и полуфинала на «Ролан Гаррос». На Australian Open вылетела в первом круге. Всего в 2026 г. одержала 26 побед при пяти поражениях. На Уимблдоне уже показала свой лучший результат, в прошлом сезоне вылетела в первом круге.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА
Олимпийская чемпионка Парижа-2024 в парном разряде. Выиграла три турнира WTA в одиночном разряде — два на харде и один на грунте. В нынешнем сезоне дошла до полуфинала в Мериде на харде. На Australian Open вылетела в третьем круге, на «Ролан Гаррос» – во втором. Всего в 2026 г. одержала 16 побед при семи поражениях. На Уимблдоне лучший результат показала в 2024 г., когда дошла до финала. В прошлом сезоне вылетела во втором круге.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Спортсменки ранее провели три официальных очных матча на харде. Костюк выиграла первую встречу, Паолини – две следующие.
Букмекеры считают украинку явной фавориткой. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,40 на её победу и 2,95 на успех итальянки.
Аналитики ожидают, что матч продлится не менее пары десятков геймов. Сейчас букмекер WINLINE предлагает коэффициенты 1,91 на ТБ (21,5) и 1,89 на ТМ (21,5).
Костюк проводит лучший сезон в карьере. После успешного «Ролан Гаррос» она не выступала на травяном покрытии до Уимблдона. Но это не помешало украинке в Лондоне набрать уверенный ход. Агрессивный и вариативный теннис при ней. Хорошая физическая форма дополняется фирменной ментальной устойчивостью и умением играть на кураже.
У Паолини, напротив, сезон складывался тяжело. Неслучайно на Уимблдоне она не сдержала слез после выхода в 1/8 финала. Это важное достижение для итальянки, которая растеряла былую стабильность. Но запаса прочности на данный момент у нее, пожалуй, меньше, чем у Костюк. Плюс Паолини сложно бороться с топовыми соперницами, которые превосходят её в атакующей мощи. Фирменную цепкость итальянка демонстрирует уже не так часто, как пару лет назад.
Резюмируя, согласимся, что Костюк выглядит явной фавориткой. В плюс ей говорит и качественная игра на приеме, тогда как подача – не сильная сторона Паолини. Так что ждем брейки от украинки и пробуем фору по геймам через нее.