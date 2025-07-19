Александр Ковачевич — Денис Шаповалов, 20 июля: прогноз на финал турнира в Лос-Кабосе

Партнерский проект
В финале мужского одиночного турнира в Лос-Кабосе 20 июля встретятся Александр Ковачевич и Денис Шаповалов. Выступающий за Канаду Денис посеян под 3-м номером и изначально являлся одним из основных фаворитов турнира. Его американский соперник в полуфинале выбил первую ракетку мексиканского соревнования - россиянина Андрея Рублева. Разбираемся в предматчевых раскладах и котировках.
ПОЛУЧИТЬ ДО ТРЕХ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ WINLINE
Дата / Время: 19.07.2025, не ранее 05:30 по московскому времени
Арена: «Дельмар Интернешнл Скул»
Прямая трансляция: Следить за ходом матча можно на платформах некоторых официальных букмекеров.
Денис Шаповалов (26 лет, 33-я ракетка мира)
Александр Ковачевич (26 лет, 76-я ракетка мира)
Победитель трёх турниров ATP в одиночном разряде. Обладатель Кубка Дэвиса-2022 в составе сборной Канады. Обладатель Кубка ATP-2022. Победитель юниорского Уимблдона-2016. Наивысшее место в мировом мужском рейтинге - 10.
В 2025 году провел 32 матча: 18 побед - 14 поражений. Победитель турнира в Далласе (хард), в финале которого обыграл Каспера Рууда. Полуфиналист турнира в Акапулько (хард).
Ну Уимблдоне выбыл по результатам первого круга. На «Ролан Гаррос» проиграл во втором раунде. На Australian Open вылетел во втором раунде.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА
Полуфиналист Открытого чемпионата США-2024 в миксте. Профессионал с 2021 года. Лучшее место в рейтинге за карьеру - 72. На турнирах АТР в финалах не побеждал.
В 2025 году выиграл 9 и проиграл 11 матчей. Финалист турнира в Монпелье (хард). Четвертьфиналист турнира в Хьюстоне (грунт).
Ну Уимблдоне вылетел в первом круге. На «Ролан Гаррос» не смог преодолеть барьер второго раунда.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Раньше соперники не встречались на кортах в турнирах АТР.
WINLINE в котировках отдает заметное предпочтение Шаповалову. На победу Дениса можно поставить за 1.32. Вероятность выигрыша Ковачевича котируется за 3.40.
ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ WINLINE
БК WINLINE предлагает коэффициент 1.76 за тотал меньше 22.5 (не больше 22 геймов в матче). Тотал больше 22.5 идет за 2.04.
ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE
На полуфинальной стадии Ковачевич выбил первую ракетку турнира - Андрея Рублева, во второй раз в сезоне выбив россиянина в матче за выход в финал турнира АТР. Американец не превзошел 14-ю ракетку мира ни в одном из статистических показателей, но умело воспользовался ошибками соперника, которых тот допустил для себя непозволительно много. Вероятно, именно по этой причине, даже после победы над главным фаворитом турнира, букмекеры с определенной долей скепсиса оценивают шансы Александра на завоевание титула в Мексике.
Шаповалов наверняка рассчитывал сыграть в титульном матче с Рублевым, но теперь канадцу предстоит встреча с представителем США. Денис блистательно продвигался по турнирной сетке, не проиграв пока в Лос-Кабосе ни одного сета, и лишь однажды позволив соперникам выиграть в одном сете больше двух геймов. Именно качество игры, а не место в мировом рейтинге или номер посева, позволяют назвать Шаповалова фаворитом предстоящего поединка. Наш выбор - победа представителя Канады с форой в 3.5 гейма.