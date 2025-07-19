Александр Ковачевич — Денис Шаповалов, 20 июля: прогноз на финал турнира в Лос-Кабосе

В финале мужского одиночного турнира в Лос-Кабосе 20 июля встретятся Александр Ковачевич и Денис Шаповалов. Выступающий за Канаду Денис посеян под 3-м номером и изначально являлся одним из основных фаворитов турнира. Его американский соперник в полуфинале выбил первую ракетку мексиканского соревнования - россиянина Андрея Рублева. Разбираемся в предматчевых раскладах и котировках.

Дата / Время: 19.07.2025, не ранее 05:30 по московскому времени

Арена: «Дельмар Интернешнл Скул»

Прямая трансляция: Следить за ходом матча можно на платформах некоторых официальных букмекеров.

Турнирная сетка

Денис Шаповалов (26 лет, 33-я ракетка мира)

1-й круг: освобожден

2-й круг: Говинд Нанда (США, 370) — 6:1, 6:2

¼ финала: Тристан Скулкейт (Австралия, 106) — 6:3, 6:2

½ финала: Адам Уолтон (Австралия, 86) — 6:2, 6:2

Александр Ковачевич (26 лет, 76-я ракетка мира)