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19 июля 9:07ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры ATP

Александр Ковачевич — Денис Шаповалов, 20 июля: прогноз на финал турнира в Лос-Кабосе

Ковачевич в шаге от первого титула в карьере
Руслан Ипполитов

В финале мужского одиночного турнира в Лос-Кабосе 20 июля встретятся Александр Ковачевич и Денис Шаповалов. Выступающий за Канаду Денис посеян под 3-м номером и изначально являлся одним из основных фаворитов турнира. Его американский соперник в полуфинале выбил первую ракетку мексиканского соревнования - россиянина Андрея Рублева. Разбираемся в предматчевых раскладах и котировках.

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Дата / Время: 19.07.2025, не ранее 05:30 по московскому времени

Арена: «Дельмар Интернешнл Скул»

Прямая трансляция: Следить за ходом матча можно на платформах некоторых официальных букмекеров. 

Турнирная сетка

Денис Шаповалов (26 лет, 33-я ракетка мира)

  • 1-й круг: освобожден
  • 2-й круг: Говинд Нанда (США, 370) — 6:1, 6:2
  • ¼ финала: Тристан Скулкейт (Австралия, 106) — 6:3, 6:2
  • ½ финала: Адам Уолтон (Австралия, 86) — 6:2, 6:2

Александр Ковачевич (26 лет, 76-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Хэйди Хабиб (Ливан, 163) — 6:1, 3:6, 6:3
  • 2-й круг: Луис-Карлос Альварес (Мексика, 859) — 7:5, 6:4
  • ¼ финала: Хуан Пабло Фикович (Аргентина, 156) — 6:3, 6:1
  • ½ финала: Андрей Рублев (Россия, 14) — 3:6, 6:4, 6:4

Денис Шаповалов (Канада)

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Победитель трёх турниров ATP в одиночном разряде. Обладатель Кубка Дэвиса-2022 в составе сборной Канады. Обладатель Кубка ATP-2022. Победитель юниорского Уимблдона-2016. Наивысшее место в мировом мужском рейтинге - 10.

В 2025 году провел 32 матча: 18 побед - 14 поражений. Победитель турнира в Далласе (хард), в финале которого обыграл Каспера Рууда. Полуфиналист турнира в Акапулько (хард).

Ну Уимблдоне выбыл по результатам первого круга. На «Ролан Гаррос» проиграл во втором раунде. На Australian Open вылетел во втором раунде.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Александр Ковачевич (США)

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Полуфиналист Открытого чемпионата США-2024 в миксте. Профессионал с 2021 года. Лучшее место в рейтинге за карьеру - 72. На турнирах АТР в финалах не побеждал.

В 2025 году выиграл 9 и проиграл 11 матчей. Финалист турнира в Монпелье (хард). Четвертьфиналист турнира в Хьюстоне (грунт).

Ну Уимблдоне вылетел в первом круге. На «Ролан Гаррос» не смог преодолеть барьер второго раунда. 

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Раньше соперники не встречались на кортах в турнирах АТР.

Ставки на исход

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WINLINE в котировках отдает заметное предпочтение Шаповалову. На победу Дениса можно поставить за 1.32. Вероятность выигрыша Ковачевича котируется за 3.40.

ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ WINLINE

Ставки на тоталы

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БК WINLINE предлагает коэффициент 1.76 за тотал меньше 22.5 (не больше 22 геймов в матче). Тотал больше 22.5 идет за 2.04.

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Коэффициенты букмекеров

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Победа Ковачевича

Победа Шаповалова

ТБ (22,5)

ТМ (22,5)

WINLINE

3.40

1.32

2.04

1.76

Прогноз и ставка

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На полуфинальной стадии Ковачевич выбил первую ракетку турнира - Андрея Рублева, во второй раз в сезоне выбив россиянина в матче за выход в финал турнира АТР. Американец не превзошел 14-ю ракетку мира ни в одном из статистических показателей, но умело воспользовался ошибками соперника, которых тот допустил для себя непозволительно много. Вероятно, именно по этой причине, даже после победы над главным фаворитом турнира, букмекеры с определенной долей скепсиса оценивают шансы Александра на завоевание титула в Мексике.

Шаповалов наверняка рассчитывал сыграть в титульном матче с Рублевым, но теперь канадцу предстоит встреча с представителем США. Денис блистательно продвигался по турнирной сетке, не проиграв пока в Лос-Кабосе ни одного сета, и лишь однажды позволив соперникам выиграть в одном сете больше двух геймов. Именно качество игры, а не место в мировом рейтинге или номер посева, позволяют назвать Шаповалова фаворитом предстоящего поединка. Наш выбор - победа представителя Канады с форой в 3.5 гейма.

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