Краснодар — Ахмат, 15 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз

15 августа 2026 года на поле «Ozon Арена» состоится матч 4-го тура российской Премьер-Лиги сезона 2026/2027, в котором «Краснодар» примет грозненский «Ахмат». Команды недавно пересекались в рамках Кубка России, что создает дополнительный тактический подтекст.

Исход Коэффициент Букмекер П1 1.55 Марафон Х 4.30 Марафон П2 5.80 Марафон

«Краснодар» подходит к матчу в статусе безоговорочного фаворита, демонстрируя полную доминацию в первых турах. «Ахмат» делает ставку на прагматизм, компактность и контратаки.