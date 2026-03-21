Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Краснодар - Пари НН, 21 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Обновлено:
Обе команды - на подъеме
Валентин Васильев

«Пари Нижний Новгород» после зимней паузы взбодрился сам и приободрил своих поклонников. Однако в субботу продолжить набор очков команде Алексея Шпилевского будет невероятно сложно. В соперниках у волжан чемпион прошлого сезона и лидер нынешнего. В ожидании игры рассмотрим линии легальных букмекеров на матч в Краснодаре. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Краснодар»  

21.03.2026, Сб

18:15 МСК

«Пари Нижний Новогород»

П1 - 1.33

Х - 5.40

П2 - 9.00

Турнир: чемпионат России по футболу, 22-й тур

Стадион: «Ozon Арена»  (Краснодар, Россия)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Краснодар» 131437-16
«Пари НН»411316-37

Последние пять матчей  «Краснодара»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.03.2026«Краснодар»

4:0

ЦСКА

Кубок России 

14.03.2026«Сочи»

1:2

«Краснодар»

РПЛ

08.03.2026«Рубин»

2:1

«Краснодар»

РПЛ

04.03.2026ЦСКА

3:1

«Краснодар»

Кубок России 

28.02.2026«Краснодар»

2:1

«Ростов»

РПЛ

Последние пять матчей «Пари Нижний Новгород»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.03.2026«Пари НН»

3:0

«Крылья Советов»

РПЛ

07.03.2026«Пари НН»

2:1

«Сочи»

РПЛ

28.02.2026«Локомотив»

2:1

«Пари НН»

РПЛ

13.02.2026«Пари НН»

2:1

«Тобол»

Товарищеский матч

07.02.2026«Пари НН»

0:0

«Енисей»

Товарищеский матч

Место в турнирной таблице

Свернуть

«Краснодар» удерживает первое место в таблице, но «Зенит» всего в одном очке от чемпиона. Нижегородцы после 21-го тура поднялись на 13-ю позицию.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Краснодар21144342-1646
2Зенит21136238-1445
3Локомотив21118243-2941
4Балтика21109226-939
5ЦСКА21113731-2336
6Спартак21105633-3035
7Динамо Москва2186736-2730
8Рубин2185822-2529
9Ахмат2176826-2827
10Акрон2157926-3322
11Ростов2157917-2422
12Динамо Махачкала21561011-2421
13Пари НН21621318-3120
14Крылья Советов21551122-4020
15Оренбург21461121-3118
16Сочи21231620-489

Прогноз на матч

Свернуть

«Краснодар» в превосходном настроении возвращается из кубкового турнира в чемпионат. Посреди недели южане разгромили ЦСКА со счетом 4:0, а после таких побед и восстановление проходит быстрее и легче.  

Но «Пари НН» тоже не ходу. После поражения от «Локомотива»  Алексей Шпилевский обозначил задачей на два домашних матча набор шести очков, и команда ее выполнила. Особенно тренера должна была порадовать победа над «Крыльями Советов». Так крупно (3:0) белорусский специалист в чемпионате России еще не побеждал.

Понятно, что в субботу волжан ждет соперник другого класса. Но и груз завышенных ожиданий на них не давит. Проиграют - никто не упрекнет. Фаворит же постарается победить в эконом-режиме. Поэтому много голов в столице Кубани не ждем. 

Прогноз редакции: «Краснодар» не проиграет и тотал меньше 3.5 голов.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
«БЕТСИТИ»До 2 тысяч рублейПриветственный
Букмекеры с лучшими бонусами в 2026 году

Трансляции

Свернуть

Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
PARIГрафическаяРегистрация в системе БК
Sports.ruТекстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Краснодар»: Стежко, Петров (оба - травмы), Пальцев (дисквалификация)

«Пари НН»: Эктов (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Краснодар» - «Пари НН»:

Позиция«Краснодар»«Пари НН»Позиция
Вратарь1. Агкацев30. МедведевВратарь
Защитник20. Гонсалес70. ШнапцевЗащитник
Защитник5. Жубал22. КаккоевЗащитник
Защитник3. Тормена4. КиршЗащитник
Защитник15. Оласа23. КастильоЗащитник
Полузащитник 53. Черников8. МайгаПолузащитник
Полузащитник 66. Аугусто6. СарфоПолузащитник
Полузащитник10. Сперцян21. СефасПолузащитник
Полузащитник11. Батчи40. ОлусегунНападающий
Нападающий7. Жоау Виктор27. ГрулевНападающий
Нападающий9. Кордоба10. БальбоаНападающий
Главный тренерМурад МусаевАлексей ШпилевскийГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитики PARI установили коэффициент 1.33 на победу чемпиона России. Котировка на ничью составляет 5.40. Успех гостей при ставке на соответствующий исход обещает девятикратный выигрыш.

Вопросы и ответы

Свернуть

Кто победит в матче «Краснодар» - «Пари НН»?

Любой результат, кроме победы хозяев, станет в Краснодаре сенсацией. Отметим, что в этой паре почти не бывает ничьих: всего один случай за 18 матчей.

Где смотреть бесплатно матч «Краснодар» - «Пари НН»?

Игру покажет федеральный «Матч ТВ».

Где купить билеты на матч «Краснодар» - «Пари НН»?

Билеты на матч доступны на официальном сайте краснодарского клуба.

