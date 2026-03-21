Краснодар - Пари НН, 21 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

«Краснодар» в превосходном настроении возвращается из кубкового турнира в чемпионат. Посреди недели южане разгромили ЦСКА со счетом 4:0, а после таких побед и восстановление проходит быстрее и легче.

Но «Пари НН» тоже не ходу. После поражения от «Локомотива» Алексей Шпилевский обозначил задачей на два домашних матча набор шести очков, и команда ее выполнила. Особенно тренера должна была порадовать победа над «Крыльями Советов». Так крупно (3:0) белорусский специалист в чемпионате России еще не побеждал.

Понятно, что в субботу волжан ждет соперник другого класса. Но и груз завышенных ожиданий на них не давит. Проиграют - никто не упрекнет. Фаворит же постарается победить в эконом-режиме. Поэтому много голов в столице Кубани не ждем.

Прогноз редакции: «Краснодар» не проиграет и тотал меньше 3.5 голов.