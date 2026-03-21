Краснодар - Пари НН, 21 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

«Пари Нижний Новгород» после зимней паузы взбодрился сам и приободрил своих поклонников. Однако в субботу продолжить набор очков команде Алексея Шпилевского будет невероятно сложно. В соперниках у волжан чемпион прошлого сезона и лидер нынешнего. В ожидании игры рассмотрим линии легальных букмекеров на матч в Краснодаре.
Турнир: чемпионат России по футболу, 22-й тур
Стадион: «Ozon Арена» (Краснодар, Россия)
Судьи: еще не назначены
🎁 Получить до 25 тысяч рублей от PARI
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Краснодар»
|13
|1
|4
|37-16
|«Пари НН»
|4
|1
|13
|16-37
Последние пять матчей «Краснодара»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.03.2026
|«Краснодар»
4:0
ЦСКА
Кубок России
|14.03.2026
|«Сочи»
1:2
«Краснодар»
РПЛ
|08.03.2026
|«Рубин»
2:1
«Краснодар»
РПЛ
|04.03.2026
|ЦСКА
3:1
«Краснодар»
Кубок России
|28.02.2026
|«Краснодар»
2:1
«Ростов»
РПЛ
Последние пять матчей «Пари Нижний Новгород»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.03.2026
|«Пари НН»
3:0
«Крылья Советов»
РПЛ
|07.03.2026
|«Пари НН»
2:1
«Сочи»
РПЛ
|28.02.2026
|«Локомотив»
2:1
«Пари НН»
РПЛ
|13.02.2026
|«Пари НН»
2:1
«Тобол»
Товарищеский матч
|07.02.2026
|«Пари НН»
0:0
«Енисей»
Товарищеский матч
«Краснодар» удерживает первое место в таблице, но «Зенит» всего в одном очке от чемпиона. Нижегородцы после 21-го тура поднялись на 13-ю позицию.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Краснодар
|21
|14
|4
|3
|42-16
|46
|2
|Зенит
|21
|13
|6
|2
|38-14
|45
|3
|Локомотив
|21
|11
|8
|2
|43-29
|41
|4
|Балтика
|21
|10
|9
|2
|26-9
|39
|5
|ЦСКА
|21
|11
|3
|7
|31-23
|36
|6
|Спартак
|21
|10
|5
|6
|33-30
|35
|7
|Динамо Москва
|21
|8
|6
|7
|36-27
|30
|8
|Рубин
|21
|8
|5
|8
|22-25
|29
|9
|Ахмат
|21
|7
|6
|8
|26-28
|27
|10
|Акрон
|21
|5
|7
|9
|26-33
|22
|11
|Ростов
|21
|5
|7
|9
|17-24
|22
|12
|Динамо Махачкала
|21
|5
|6
|10
|11-24
|21
|13
|Пари НН
|21
|6
|2
|13
|18-31
|20
|14
|Крылья Советов
|21
|5
|5
|11
|22-40
|20
|15
|Оренбург
|21
|4
|6
|11
|21-31
|18
|16
|Сочи
|21
|2
|3
|16
|20-48
|9
«Краснодар» в превосходном настроении возвращается из кубкового турнира в чемпионат. Посреди недели южане разгромили ЦСКА со счетом 4:0, а после таких побед и восстановление проходит быстрее и легче.
Но «Пари НН» тоже не ходу. После поражения от «Локомотива» Алексей Шпилевский обозначил задачей на два домашних матча набор шести очков, и команда ее выполнила. Особенно тренера должна была порадовать победа над «Крыльями Советов». Так крупно (3:0) белорусский специалист в чемпионате России еще не побеждал.
Понятно, что в субботу волжан ждет соперник другого класса. Но и груз завышенных ожиданий на них не давит. Проиграют - никто не упрекнет. Фаворит же постарается победить в эконом-режиме. Поэтому много голов в столице Кубани не ждем.
Прогноз редакции: «Краснодар» не проиграет и тотал меньше 3.5 голов.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|«БЕТСИТИ»
|До 2 тысяч рублей
|Приветственный
Букмекеры с лучшими бонусами в 2026 году
Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|PARI
|Графическая
|Регистрация в системе БК
|Sports.ru
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Краснодар»: Стежко, Петров (оба - травмы), Пальцев (дисквалификация)
«Пари НН»: Эктов (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Краснодар» - «Пари НН»:
|Позиция
|«Краснодар»
|«Пари НН»
|Позиция
|Вратарь
|1. Агкацев
|30. Медведев
|Вратарь
|Защитник
|20. Гонсалес
|70. Шнапцев
|Защитник
|Защитник
|5. Жубал
|22. Каккоев
|Защитник
|Защитник
|3. Тормена
|4. Кирш
|Защитник
|Защитник
|15. Оласа
|23. Кастильо
|Защитник
|Полузащитник
|53. Черников
|8. Майга
|Полузащитник
|Полузащитник
|66. Аугусто
|6. Сарфо
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Сперцян
|21. Сефас
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Батчи
|40. Олусегун
|Нападающий
|Нападающий
|7. Жоау Виктор
|27. Грулев
|Нападающий
|Нападающий
|9. Кордоба
|10. Бальбоа
|Нападающий
|Главный тренер
|Мурад Мусаев
|Алексей Шпилевский
|Главный тренер
Аналитики PARI установили коэффициент 1.33 на победу чемпиона России. Котировка на ничью составляет 5.40. Успех гостей при ставке на соответствующий исход обещает девятикратный выигрыш.
Любой результат, кроме победы хозяев, станет в Краснодаре сенсацией. Отметим, что в этой паре почти не бывает ничьих: всего один случай за 18 матчей.
