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26 октября 7:43ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Крылья Советов - Оренбург, 28 октября: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

Удержатся ли волжане в тройке?
Валентин Васильев

После сенсационного разгрома “Спартака” “Крылья Советов” капитально испортили настроение своим болельщикам тремя поражениями подряд. Домашняя встреча с “Оренбургом” - хорошая возможность исправиться после серии неудач. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Крылья Советов» (Самара)

28.10.2023, Сб

16:30 МСК

«Оренбург» 

П1 - 2.03

Х - 3.75

П2 - 3.60

Турнир: чемпионат России по футболу, 13-й тур

Стадион: «Солидарность Арена» (Самара)

Судьи: главный – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Юрий Карпов; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Вера Опейкина; инспектор – Андрей Бутенко

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Крылья Советов»64625-25
«Оренбург»64625-25

Последние пять игр «Крыльев Советов»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.10.2023«Зенит»

3:1

«Крылья Советов»

РПЛ

08.10.2023«Пари НН»

2:0

«Крылья Советов»

РПЛ

04.10.2023«Крылья Советов»

0:3

«Ахмат»

Кубок России

01.10.2023«Крылья Советов»

4:0

«Спартак»

РПЛ

23.09.2023«Крылья Советов»

2:1

«Сочи»

РПЛ

Последние пять игр «Оренбурга»

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.10.2023«Оренбург»

1:2

«Факел»

РПЛ

07.10.2023«Балтика»

1:0

«Оренбург»

РПЛ

04.10.2023«Сочи»

1:2

«Оренбург»

Кубок России

30.09.2023«Оренбург»

3:1

«Зенит»

РПЛ

24.09.2023«Пари НН»

3:1

«Оренбург»

РПЛ

Место в турнирной таблице

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После двух поражений подряд “Крылья Советов” отступили на шаг назад в турнирной таблице, но все еще держатся в лидирующей тройке. “Оренбург” после небольшого подъема вновь скатился в зону вылета. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар1284021-728
2. Зенит1272325-1223
3. Крылья Советов1263326-1721
4. Спартак1262418-1820
5. Локомотив1255218-1620
6. Динамо1246217-1518
7. ЦСКА1246222-1718
8. Пари НН1252511-1117
9. Урал1244413-1816
10. Ростов1234520-2413
11. Рубин1234511-2013
12. Ахмат1233612-1512
13. Факел123369-1512
14. Балтика1232712-1811
15. Оренбург1232714-2011
16. Сочи1230913-199

Прогноз на матч

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В последние годы “Крылья” неудачно играют дома с “Оренбургом”: за шесть матчей - ни одной победы. Это обстоятельство в комплексе с тремя свежими поражениями должны дополнительно мотивировать волжан. В субботу они постараются с обеими сериями покончить. В нынешнем сезоне команда Осинькина входит в топ-3 лучших “домашних” команд чемпионата и должна этот статус подтвердить. Рискнем поставить на чистую победу “КС”. У PARI на нее очень заманчивый коэффициент.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Бесплатно посмотреть игру можно будет на телеканале «Матч ТВ» и на ресурсах титульного спонсора турнира.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
Sports.ruТекстовая-
«Чемпионат»Текстовая 
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Составы команд

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Потери

«Крылья Советов»: Якуба, Ушаков, Цыпченко, Бабкин (все - травмы)

«Оренбург»: Малых, Муро (оба - травмы), Гойкович (дисквалификация)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Крылья Советов» - «Оренбург»:

Позиция«Крылья Советов»«Оренбург»
Вратарь81. Овсянников99. Сысуев
Защитник23. Бейл6. Адамов
Защитник24. Евгеньев4. Хотулев
Защитник44. Барач3. Сиваков
Защитник31. Зотов81. Сидоров
Полузащитник21. Иванисеня8. Башич
Полузащитник 22. Костанца22. Перес
Полузащитник14. Салтыков23. Вера
Полузащитник5. Горшков80. Марин
Полузащитник73. Шитов9. Мансилья
Нападающий77. Писарский13. Обухов
Главный тренерИгорь ОсинькинДавид Деограсия

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики компании PARI предлагают коэффициент 2.03  на выигрыш «Крылышек». Поставить на ничью можно за 3.75, а на успех «Оренбурга» - за 3.60. 

Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Крылья Советов» - «Оренбург»?

Букмекеры отдают небольшое предпочтение в паре хозяевам. Но именно, что небольшое: разделения на фаворитов и андердогов тут точно нет. 

Где смотреть бесплатно матч «Крылья Советов» - «Оренбург»?

Бесплатную трансляцию предложит телезрителям канал “Матч ТВ”. Посмотреть игру онлайн можно на официальном сайте Winline, беттингового партнера РПЛ.

Где купить билеты на матч «Крылья Советов» - «Оренбург»?

Приобрести билеты на матч можно в кассах «Солидарность Арены» или  на официальном сайте «Крыльев Советов».

Сколько стоит билет на матч «Крылья Советов» - «Оренбург»?

Диапазон цен на билеты в Самаре широкий - от 250 до 6 000 рублей. При входе на стадион нужно будет предъявить Fan ID.

UPD: результат

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Матч завершился вничью со счетом 1:1. У «Крыльев Советов» отличился Гарре (24 минута), у «Оренбурга» - Перес (66).

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