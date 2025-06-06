Крылья Советов - Оренбург, 28 октября: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

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После сенсационного разгрома “Спартака” “Крылья Советов” капитально испортили настроение своим болельщикам тремя поражениями подряд. Домашняя встреча с “Оренбургом” - хорошая возможность исправиться после серии неудач.
Турнир: чемпионат России по футболу, 13-й тур
Стадион: «Солидарность Арена» (Самара)
Судьи: главный – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Юрий Карпов; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Вера Опейкина; инспектор – Андрей Бутенко
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Крылья Советов»
|6
|4
|6
|25-25
|«Оренбург»
|6
|4
|6
|25-25
Последние пять игр «Крыльев Советов»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.10.2023
|«Зенит»
3:1
«Крылья Советов»
РПЛ
|08.10.2023
|«Пари НН»
2:0
«Крылья Советов»
РПЛ
|04.10.2023
|«Крылья Советов»
0:3
«Ахмат»
Кубок России
|01.10.2023
|«Крылья Советов»
4:0
«Спартак»
РПЛ
|23.09.2023
|«Крылья Советов»
2:1
«Сочи»
РПЛ
Последние пять игр «Оренбурга»
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.10.2023
|«Оренбург»
1:2
«Факел»
РПЛ
|07.10.2023
|«Балтика»
1:0
«Оренбург»
РПЛ
|04.10.2023
|«Сочи»
1:2
«Оренбург»
Кубок России
|30.09.2023
|«Оренбург»
3:1
«Зенит»
РПЛ
|24.09.2023
|«Пари НН»
3:1
«Оренбург»
РПЛ
После двух поражений подряд “Крылья Советов” отступили на шаг назад в турнирной таблице, но все еще держатся в лидирующей тройке. “Оренбург” после небольшого подъема вновь скатился в зону вылета.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|12
|8
|4
|0
|21-7
|28
|2. Зенит
|12
|7
|2
|3
|25-12
|23
|3. Крылья Советов
|12
|6
|3
|3
|26-17
|21
|4. Спартак
|12
|6
|2
|4
|18-18
|20
|5. Локомотив
|12
|5
|5
|2
|18-16
|20
|6. Динамо
|12
|4
|6
|2
|17-15
|18
|7. ЦСКА
|12
|4
|6
|2
|22-17
|18
|8. Пари НН
|12
|5
|2
|5
|11-11
|17
|9. Урал
|12
|4
|4
|4
|13-18
|16
|10. Ростов
|12
|3
|4
|5
|20-24
|13
|11. Рубин
|12
|3
|4
|5
|11-20
|13
|12. Ахмат
|12
|3
|3
|6
|12-15
|12
|13. Факел
|12
|3
|3
|6
|9-15
|12
|14. Балтика
|12
|3
|2
|7
|12-18
|11
|15. Оренбург
|12
|3
|2
|7
|14-20
|11
|16. Сочи
|12
|3
|0
|9
|13-19
|9
В последние годы “Крылья” неудачно играют дома с “Оренбургом”: за шесть матчей - ни одной победы. Это обстоятельство в комплексе с тремя свежими поражениями должны дополнительно мотивировать волжан. В субботу они постараются с обеими сериями покончить. В нынешнем сезоне команда Осинькина входит в топ-3 лучших “домашних” команд чемпионата и должна этот статус подтвердить. Рискнем поставить на чистую победу “КС”. У PARI на нее очень заманчивый коэффициент.
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|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|Sports.ru
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
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Потери
«Крылья Советов»: Якуба, Ушаков, Цыпченко, Бабкин (все - травмы)
«Оренбург»: Малых, Муро (оба - травмы), Гойкович (дисквалификация)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Крылья Советов» - «Оренбург»:
|Позиция
|«Крылья Советов»
|«Оренбург»
|Вратарь
|81. Овсянников
|99. Сысуев
|Защитник
|23. Бейл
|6. Адамов
|Защитник
|24. Евгеньев
|4. Хотулев
|Защитник
|44. Барач
|3. Сиваков
|Защитник
|31. Зотов
|81. Сидоров
|Полузащитник
|21. Иванисеня
|8. Башич
|Полузащитник
|22. Костанца
|22. Перес
|Полузащитник
|14. Салтыков
|23. Вера
|Полузащитник
|5. Горшков
|80. Марин
|Полузащитник
|73. Шитов
|9. Мансилья
|Нападающий
|77. Писарский
|13. Обухов
|Главный тренер
|Игорь Осинькин
|Давид Деограсия
Аналитики компании PARI предлагают коэффициент 2.03 на выигрыш «Крылышек». Поставить на ничью можно за 3.75, а на успех «Оренбурга» - за 3.60.
Букмекеры отдают небольшое предпочтение в паре хозяевам. Но именно, что небольшое: разделения на фаворитов и андердогов тут точно нет.
Бесплатную трансляцию предложит телезрителям канал “Матч ТВ”. Посмотреть игру онлайн можно на официальном сайте Winline, беттингового партнера РПЛ.
Приобрести билеты на матч можно в кассах «Солидарность Арены» или на официальном сайте «Крыльев Советов».
Диапазон цен на билеты в Самаре широкий - от 250 до 6 000 рублей. При входе на стадион нужно будет предъявить Fan ID.
Матч завершился вничью со счетом 1:1. У «Крыльев Советов» отличился Гарре (24 минута), у «Оренбурга» - Перес (66).