Крылья Советов - Оренбург, 28 октября: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

Кто победит в матче «Крылья Советов» - «Оренбург»?

Букмекеры отдают небольшое предпочтение в паре хозяевам. Но именно, что небольшое: разделения на фаворитов и андердогов тут точно нет.

Где смотреть бесплатно матч «Крылья Советов» - «Оренбург»?

Бесплатную трансляцию предложит телезрителям канал “Матч ТВ”. Посмотреть игру онлайн можно на официальном сайте Winline , беттингового партнера РПЛ.

Где купить билеты на матч «Крылья Советов» - «Оренбург»?

Приобрести билеты на матч можно в кассах «Солидарность Арены» или на официальном сайте «Крыльев Советов».

Сколько стоит билет на матч «Крылья Советов» - «Оренбург»?

Диапазон цен на билеты в Самаре широкий - от 250 до 6 000 рублей. При входе на стадион нужно будет предъявить Fan ID.