Вероника Кудерметова — Ольга Данилович, 29 июля: прогноз на матч 1-го круга турнира в Монреале

Победительница Уимблдона-2025 в парном разряде. Победительница Итогового турнира WTA-2022 в парном разряде. Финалистка Уимблдона-2021 в парном разряде. Победительница 11 турниров WTA (из них два — в одиночном разряде). Обладательница Кубка Билли Джин Кинг-2021 в составе сборной России. Экс-вторая ракетка мира в парном разряде.

В продолжающемся сезоне в 33 матчах одержала 23 победы при 10 проигрышах. Четвертьфиналистка турнира в Хертогенбосхе (трава), в котором проиграла Екатерине Александровой. Финалистка турнира в Риме (грунт) в парном разряде. Финалистка турнира в Мадриде (грунт) в парном разряде. Четвертьфиналистка турнира в Хобарте (хард).

На Australian Open проиграла в четвертом круге украинке Эвелине Свитолиной. На «Ролан Гаррос» дошла до четвертьфинала в парном разряде, а в одиночном проиграла в 3-м круге Екатерине Александровой. На Уимблдоне стала чемпионкой в парном разряде с Элисе Мертенс. В одиночном уступила во втором раунде девятой ракетке мира - американке Эмме Наварро.