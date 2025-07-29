Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



28 июля 10:46ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры WTA

Вероника Кудерметова — Ольга Данилович, 29 июля: прогноз на матч 1-го круга турнира в Монреале

Шансы соперниц примерно равны
Руслан Ипполитов

29 июля во 2-м круге турнира в канадском Монреале Вероника Кудерметова сыграет с Ольгой Данилович. Россиянка выиграла единственный очный матч с теннисисткой из Сербии, но на этот раз шансы на проход в следующую стадию плей-офф соперниц равны. Оцениваем баланс сил в паре и присматриваемся к привлекательным коэффициентам в линях букмекеров.

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Дата / Время: 29.07.2025, не ранее 17:00 по московскому времени

Арена: «ИГА Стэдиум»

Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

Турнирная сетка

Вероника Кудерметова (28 лет, 42-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Кристина Букша (Испания, 96) — 5:7, 6:2, 7:5

Ольга Данилович (24 года, 40-я ракетка мира)

  • 1-й круг: пропуск

Вероника Кудерметова (Россия)

Свернуть

Победительница Уимблдона-2025 в парном разряде. Победительница Итогового турнира WTA-2022 в парном разряде. Финалистка Уимблдона-2021 в парном разряде. Победительница 11 турниров WTA (из них два — в одиночном разряде). Обладательница Кубка Билли Джин Кинг-2021 в составе сборной России. Экс-вторая ракетка мира в парном разряде. 

В продолжающемся сезоне в 33 матчах одержала 23 победы при 10 проигрышах. Четвертьфиналистка турнира в Хертогенбосхе (трава), в котором проиграла Екатерине Александровой. Финалистка турнира в Риме (грунт) в парном разряде. Финалистка турнира в Мадриде (грунт) в парном разряде. Четвертьфиналистка турнира в Хобарте (хард).

На Australian Open проиграла в четвертом круге украинке Эвелине Свитолиной. На «Ролан Гаррос» дошла до четвертьфинала в парном разряде, а в одиночном проиграла в 3-м круге Екатерине Александровой. На Уимблдоне стала чемпионкой в парном разряде с Элисе Мертенс. В одиночном уступила во втором раунде девятой ракетке мира - американке Эмме Наварро. 

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Ольга Данилович (Сербия)

Свернуть

Победительница четырёх турниров WTA, два из которых в одиночном разряде. Победительница трёх юниорских турниров Большого шлема в парном разряде. Профессионал с 2017 года. Наивысший рейтинг - 32.

В 2025 году провела 32 матча: 20 побед - 12 поражений. Финалистка турнира в Руане (грунт). 

На Уимблдоне во втором круге уступила седьмой ракетке мира - американке Мэдисон Киз. На «Ролан Гаррос» дошла до четвертьфинала в парном разряде, а в одиночном проиграла в 3-м круге первой ракетке мира - Арине Соболенко. На Australian Open проиграла в четвертом круге 12-й ракетке мира - испанке Пауле Бадосе.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

Свернуть

Девушки встречались ранее лишь однажды. В первом круге турнира в Санкт-Петербурге-2019 (хард) в двух сетах уверенно выиграла россиянка - 6:2, 6:1.

Ставки на исход

Свернуть

Эксперты PARI не выделяют фаворита встречи, предлагая предельно близкие коэффициенты на успех каждой из спортсменок. Вероятность победы Кудерметовой оценена коэффициентом 1.98. Сыгравшая ставка на выход в следующий раунд плей-офф Данилович обернется выплатой по коэффициенту 1.83.

Ставки на тотал

Свернуть

Вероятность того, что в матче будет сыграно не меньше 22 геймов (ТБ 21.5), котируется за 1.83. Поставить на тотал меньше 21.5 предложено за 1.98.

ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ PARI

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

й

Победа Кудерметовой

Победа Данилович

ТБ (21.5)

ТМ (21.5)

PARI

1.98

1.83

1.83

1.98

Прогноз и ставка

Свернуть

Соперницы встречались друг с другом до этого лишь однажды, да и то 6 лет назад. Тот матч уверенно выиграла россиянка, но вряд ли результат  той игры можно проецировать на предстоящую встречу. Вероника выйдет на корт после победы в парном разряде Уимблдона. Настроение, надо полагать, у россиянки отменное, как, впрочем, и физическая форма. В одиночном разряде на Уимблдоне Кудерметова не блеснула, но причиной тому стало попадание во втором раунде на девятую ракетку мира - американку Эмму Наварро. Букмекер предлагает примерно равные коэффициенты на победу каждой из соперниц, за что ему большое спасибо. Наш выбор прост и понятен - победа Кудерметовой с любым счетом, раз за это предложен столь щедрый коэффициент.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитом
Смотреть полный список
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Смотреть обзор бонуса Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Условия
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer155 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer186 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer520 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer155 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer155 дней 20 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer141 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer155 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_olimp_code_42c86d6f9f.jpgbonus rating4.5/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svg500 ₽
Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»
Получить бонусПодробнее
bonus timer155 дней 18 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит1 000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer520 дней 20 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer155 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть всё