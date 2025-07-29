Вероника Кудерметова — Ольга Данилович, 29 июля: прогноз на матч 1-го круга турнира в Монреале

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29 июля во 2-м круге турнира в канадском Монреале Вероника Кудерметова сыграет с Ольгой Данилович. Россиянка выиграла единственный очный матч с теннисисткой из Сербии, но на этот раз шансы на проход в следующую стадию плей-офф соперниц равны. Оцениваем баланс сил в паре и присматриваемся к привлекательным коэффициентам в линях букмекеров.
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Дата / Время: 29.07.2025, не ранее 17:00 по московскому времени
Арена: «ИГА Стэдиум»
Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.
Вероника Кудерметова (28 лет, 42-я ракетка мира)
Ольга Данилович (24 года, 40-я ракетка мира)
Победительница Уимблдона-2025 в парном разряде. Победительница Итогового турнира WTA-2022 в парном разряде. Финалистка Уимблдона-2021 в парном разряде. Победительница 11 турниров WTA (из них два — в одиночном разряде). Обладательница Кубка Билли Джин Кинг-2021 в составе сборной России. Экс-вторая ракетка мира в парном разряде.
В продолжающемся сезоне в 33 матчах одержала 23 победы при 10 проигрышах. Четвертьфиналистка турнира в Хертогенбосхе (трава), в котором проиграла Екатерине Александровой. Финалистка турнира в Риме (грунт) в парном разряде. Финалистка турнира в Мадриде (грунт) в парном разряде. Четвертьфиналистка турнира в Хобарте (хард).
На Australian Open проиграла в четвертом круге украинке Эвелине Свитолиной. На «Ролан Гаррос» дошла до четвертьфинала в парном разряде, а в одиночном проиграла в 3-м круге Екатерине Александровой. На Уимблдоне стала чемпионкой в парном разряде с Элисе Мертенс. В одиночном уступила во втором раунде девятой ракетке мира - американке Эмме Наварро.
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Победительница четырёх турниров WTA, два из которых в одиночном разряде. Победительница трёх юниорских турниров Большого шлема в парном разряде. Профессионал с 2017 года. Наивысший рейтинг - 32.
В 2025 году провела 32 матча: 20 побед - 12 поражений. Финалистка турнира в Руане (грунт).
На Уимблдоне во втором круге уступила седьмой ракетке мира - американке Мэдисон Киз. На «Ролан Гаррос» дошла до четвертьфинала в парном разряде, а в одиночном проиграла в 3-м круге первой ракетке мира - Арине Соболенко. На Australian Open проиграла в четвертом круге 12-й ракетке мира - испанке Пауле Бадосе.
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Девушки встречались ранее лишь однажды. В первом круге турнира в Санкт-Петербурге-2019 (хард) в двух сетах уверенно выиграла россиянка - 6:2, 6:1.
Вероятность того, что в матче будет сыграно не меньше 22 геймов (ТБ 21.5), котируется за 1.83. Поставить на тотал меньше 21.5 предложено за 1.98.
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Соперницы встречались друг с другом до этого лишь однажды, да и то 6 лет назад. Тот матч уверенно выиграла россиянка, но вряд ли результат той игры можно проецировать на предстоящую встречу. Вероника выйдет на корт после победы в парном разряде Уимблдона. Настроение, надо полагать, у россиянки отменное, как, впрочем, и физическая форма. В одиночном разряде на Уимблдоне Кудерметова не блеснула, но причиной тому стало попадание во втором раунде на девятую ракетку мира - американку Эмму Наварро. Букмекер предлагает примерно равные коэффициенты на победу каждой из соперниц, за что ему большое спасибо. Наш выбор прост и понятен - победа Кудерметовой с любым счетом, раз за это предложен столь щедрый коэффициент.