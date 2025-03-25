Кыргызстан — Катар, 25 марта: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

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Сборная Кыргызстана по футболу потеряла шансы на прямое попадание на чемпионат мира 2026 года через третий раунд квалификации в азиатской зоне. Однако команда может продолжить борьбу на четвертом этапе. Для сохранения этих шансов необходимо дома обыграть Катар. Получится ли?
|Команда 1
Время начала
Команда 2
Кыргызстан
Место в рейтинге ФИФА: 107
25.03.2025, Вт
16:45 МСК
Катар
Место в рейтинге ФИФА: 48
|П1 - 7.00
Турнир: квалификация ЧМ-2026, зона АФК, третий этап, группа А, восьмой тур
Стадион: имени Долона Омурзакова (Бишкек, Кыргызстан)
Судьи: главный — Насаруддин Мухаммад Назми, ассистенты — Халил Тан Мухамад Зайрул, Зайнал Абидин Мухаммад Му Ази, резервный — Туан Мохд Ханафиах. Все — Малайзия
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Кыргызстан
|0
|1
|2
|1-4
|Катар
|2
|1
|0
|4-1
Последние пять игр Кыргызстана:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.03.2025
|Узбекистан
1:0
Кыргызстан
Отбор ЧМ-2026
|19.11.2024
|Кыргызстан
2:3
Иран
Отбор ЧМ-2026
|14.11.2024
|ОАЭ
3:0
Кыргызстан
Отбор ЧМ-2026
|15.10.2024
|Кыргызстан
1:0
КНДР
Отбор ЧМ-2026
|10.10.2024
|Катар
3:1
Кыргызстан
Отбор ЧМ-2026
Последние пять игр Катара:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.03.2025
|Катар
5:1
КНДР
Отбор ЧМ-2026
|19.11.2024
|ОАЭ
5:0
Катар
Отбор ЧМ-2026
|14.11.2024
|Катар
3:2
Узбекистан
Отбор ЧМ-2026
|15.10.2024
|Иран
4:1
Катар
Отбор ЧМ-2026
|10.10.2024
|Катар
3:1
Кыргызстан
Отбор ЧМ-2026
После семи туров в первой отборочной группе уверенно лидируют Иран и Узбекистан.
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Иран
|7
|6
|1
|0
|14-5
|19
|2. Узбекистан
|7
|5
|1
|1
|9-5
|16
|3. ОАЭ
|7
|3
|1
|3
|12-6
|10
|4. Катар
|7
|3
|1
|3
|15-18
|10
|5. Кыргызстан
|7
|1
|0
|6
|6-14
|3
|6. КНДР
|7
|0
|2
|5
|6-14
|2
Сборная Катара не отличается стабильностью и чередует с победы с поражениями — причем с явным перекосом результатов в сторону успехов дома и неудач на выезде. Ещё один отличительный момент — результативность. Катарцы эффективно играют в нападении, но много позволяют в атаке и соперниками. Именно у этой команды на данный момент больше как забитых, так и пропущенных мячей в группе А.
Кыргызстанцы же, как правило, действуют от обороны. Однако защитная линия понесла потери перед матчем с Катаром. Теперь выстоять перед грозной атакой гостей хозяев поля будет ещё труднее.
Прошлый очный матч команд завершился со счетом 3:1 в пользу Катара. Полагаем, и в этот раз арабская команда на классе добьется как минимум ничьей. И с учетом всех голевых трендов параллельно ждем хотя бы пару забитых мячей.
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|Графическая
|-
|Официальный сайт АФК
|Текстовая и графическая
|-
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|Текстовая
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Потери
Кыргызстан: Абдурахманов, Дациев (оба — дисквалификации), Шукуров (под вопросом)
Катар: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч Кыргызстан — Катар:
|Позиция
|Кыргызстан
|Катар
|Позиция
|Вратарь
|1. Токотаев
|22. Баршам
|Вратарь
|Защитник
|2. Кичин
|2. Мигель
|Защитник
|Защитник
|3. Козубаев
|12. Мендеш
|Защитник
|Защитник
|6. Браузман
|13. Наджи
|Защитник
|Защитник
|14. Мищенко
|5. Тарек
|Полузащитник
|Защитник
|8. Зарыпбеков
|17. Мешаль
|Полузащитник
|Полузащитник
|23. Атабаев
|20. Фатхи
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Алыкулов
|14. Аль-Амин
|Полузащитник
|Полузащитник
|20. Каныбеков
|10. Афиф
|Полузащитник
|Нападающий
|21. Мерк
|19. Аль-Ганехи
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Коджо
|15. Аль-Рави
|Нападающий
|Главный тренер
|Максим Лисицын
|Луис Гарсия
|Главный тренер
Аналитики БК PARI дают высокие коэффициенты на победу сборной Кыргызстана. Вероятность такого исхода эксперты оценили котировкой 7.00. На выигрыш Катара там можно поставить за 1.55, на ничью — за 3.75.
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