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25 марта 9:08ГлавнаяПрогнозыФутболКвалификация ЧМ-2026

Кыргызстан — Катар, 25 марта: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Команда российского тренера против очень результативного соперника
Александр Бокулёв

Сборная Кыргызстана по футболу потеряла шансы на прямое попадание на чемпионат мира 2026 года через третий раунд квалификации в азиатской зоне. Однако команда может продолжить борьбу на четвертом этапе. Для сохранения этих шансов необходимо дома обыграть Катар. Получится ли?

Команда 1

Время начала

Команда 2

Кыргызстан

Место в рейтинге ФИФА: 107

25.03.2025, Вт

16:45 МСК

Катар

Место в рейтинге ФИФА: 48

П1 - 7.00

Х - 3.75

П2 - 1.55

Турнир: квалификация ЧМ-2026, зона АФК, третий этап, группа А, восьмой тур

Стадион: имени Долона Омурзакова (Бишкек, Кыргызстан)

Судьи: главный Насаруддин Мухаммад Назми, ассистенты Халил Тан Мухамад Зайрул, Зайнал Абидин Мухаммад Му Ази, резервный Туан Мохд Ханафиах. Все — Малайзия

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Кыргызстан0121-4
Катар2104-1

Последние пять игр Кыргызстана:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.03.2025Узбекистан

1:0

Кыргызстан

Отбор ЧМ-2026

19.11.2024Кыргызстан

2:3

Иран

Отбор ЧМ-2026

14.11.2024ОАЭ

3:0

Кыргызстан

Отбор ЧМ-2026

15.10.2024Кыргызстан

1:0

КНДР

Отбор ЧМ-2026

10.10.2024 Катар

3:1

Кыргызстан

Отбор ЧМ-2026

Последние пять игр Катара:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.03.2025Катар

5:1

КНДР

Отбор ЧМ-2026

19.11.2024ОАЭ

5:0

Катар

Отбор ЧМ-2026

14.11.2024Катар

3:2

Узбекистан

Отбор ЧМ-2026

15.10.2024Иран

4:1

Катар

Отбор ЧМ-2026

10.10.2024 Катар

3:1

Кыргызстан

Отбор ЧМ-2026

Место в турнирной таблице

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После семи туров в первой отборочной группе уверенно лидируют Иран и Узбекистан. 

КомандыИВНПМО
1. Иран761014-519
2. Узбекистан75119-516
3. ОАЭ731312-610
4. Катар731315-1810
5. Кыргызстан71066-143
6. КНДР70256-142

Прогноз на матч

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Сборная Катара не отличается стабильностью и чередует с победы с поражениями — причем с явным перекосом результатов в сторону успехов дома и неудач на выезде. Ещё один отличительный момент — результативность. Катарцы эффективно играют в нападении, но много позволяют в атаке и соперниками. Именно у этой команды на данный момент больше как забитых, так и пропущенных мячей в группе А.

Кыргызстанцы же, как правило, действуют от обороны. Однако защитная линия понесла потери перед матчем с Катаром. Теперь выстоять перед грозной атакой гостей хозяев поля будет ещё труднее. 

Прошлый очный матч команд завершился со счетом 3:1 в пользу Катара. Полагаем, и в этот раз арабская команда на классе добьется как минимум ничьей. И с учетом всех голевых трендов параллельно ждем хотя бы пару забитых мячей.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Последить за игрой сборных Кыргызстана и Катара можно на ресурсах некоторых букмекерских контор.

ВещательТип трансляцииУсловия
FONBETГрафическая-
Официальный сайт АФКТекстовая и графическая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

Кыргызстан: Абдурахманов, Дациев (оба — дисквалификации), Шукуров (под вопросом)

Катар: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч Кыргызстан — Катар:

ПозицияКыргызстанКатарПозиция
Вратарь1. Токотаев22. БаршамВратарь
Защитник2. Кичин2. МигельЗащитник
Защитник3. Козубаев12. МендешЗащитник
Защитник6. Браузман13. НаджиЗащитник
Защитник14. Мищенко5. ТарекПолузащитник
Защитник8. Зарыпбеков17. МешальПолузащитник 
Полузащитник 23. Атабаев20. ФатхиПолузащитник 
Полузащитник10. Алыкулов14. Аль-АминПолузащитник
Полузащитник20. Каныбеков10. АфифПолузащитник
Нападающий21. Мерк19. Аль-ГанехиПолузащитник
Нападающий7. Коджо15. Аль-РавиНападающий
Главный тренерМаксим ЛисицынЛуис ГарсияГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики БК PARI дают высокие коэффициенты на победу сборной Кыргызстана. Вероятность такого исхода эксперты оценили котировкой 7.00. На выигрыш Катара там можно поставить за 1.55, на ничью за 3.75.

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