Кыргызстан — Катар, 25 марта: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Сборная Катара не отличается стабильностью и чередует с победы с поражениями — причем с явным перекосом результатов в сторону успехов дома и неудач на выезде. Ещё один отличительный момент — результативность. Катарцы эффективно играют в нападении, но много позволяют в атаке и соперниками. Именно у этой команды на данный момент больше как забитых, так и пропущенных мячей в группе А.

Кыргызстанцы же, как правило, действуют от обороны. Однако защитная линия понесла потери перед матчем с Катаром. Теперь выстоять перед грозной атакой гостей хозяев поля будет ещё труднее.

Прошлый очный матч команд завершился со счетом 3:1 в пользу Катара. Полагаем, и в этот раз арабская команда на классе добьется как минимум ничьей. И с учетом всех голевых трендов параллельно ждем хотя бы пару забитых мячей.