ЛАСК - Селтик: прогноз и ставка на 25 августа

«Селтик» находится в отличной форме и продолжает уверенную победную серию. Помимо сухой победы 3:0 над ЛАСК в первом матче плей-офф, команда из Глазго разгромила «Килмарнок» со счетом 5:1 и обыграла «Данди» (1:0) в Премьер-лиге.

Шотландцы забили 9 мячей в последних трех официальных играх, демонстрируя атакующий футбол и надежность в обороне. «Селтик» не проигрывает на протяжении последних 9 матчей во всех турнирах (не считая кубкового противостояния).

Обе команды играют в атакующий футбол, но турнирная ситуация диктует свои условия: «Селтику» достаточно сыграть в ничью или просто избежать крупного поражения, чтобы пройти в групповой этап Лиги чемпионов. «ЛАСК» же обречен идти ва-банк с первых минут, что может открыть зоны для опасных контратак гостей. В таких ситуациях фаворит часто предпочитает контролировать игру, не рискуя излишне.

«БЕТСИТИ» дает коэффициент 1.95 на победу хозяев, 3.60 на ничью и 3.40 на победу гостей. Учитывая необходимость хозяев атаковать и высокий класс исполнителей «Селтика», наиболее логичной выглядит ставка на то, что гости не проиграют (X2) с кэфом 1.75. Коэффициент на этот исход смотрится надежно, так как шотландцы будут контролировать игру при комфортном преимуществе по сумме двух встреч.