ЛАСК - Селтик: прогноз и ставка на 25 августа

ЛАСК - Селтик: прогноз и ставка на 25 августаОбновлено:
«ЛАСК» подходит к ответной встрече с необходимостью отыгрывать гандикап в три мяча, так как в первом матче шотландцы уверенно победили со счетом 3:0. Тем не менее в чемпионате Австрии команда из Линца демонстрирует мощный старт сезона. В трех турах до еврокубкового противостояния «ЛАСК» одержал три победы: 4:1 над «Ридом», 2:0 в гостях у «Аустрии» и 3:0 против «ГраЦер». В этих матчах австрийцы забили 9 голов, показав высокую эффективность атаки, хотя поражение в Глазго выявило уязвимость обороны против топ-соперников.
«Селтик» находится в отличной форме и продолжает уверенную победную серию. Помимо сухой победы 3:0 над ЛАСК в первом матче плей-офф, команда из Глазго разгромила «Килмарнок» со счетом 5:1 и обыграла «Данди» (1:0) в Премьер-лиге.
Шотландцы забили 9 мячей в последних трех официальных играх, демонстрируя атакующий футбол и надежность в обороне. «Селтик» не проигрывает на протяжении последних 9 матчей во всех турнирах (не считая кубкового противостояния).
Обе команды играют в атакующий футбол, но турнирная ситуация диктует свои условия: «Селтику» достаточно сыграть в ничью или просто избежать крупного поражения, чтобы пройти в групповой этап Лиги чемпионов. «ЛАСК» же обречен идти ва-банк с первых минут, что может открыть зоны для опасных контратак гостей. В таких ситуациях фаворит часто предпочитает контролировать игру, не рискуя излишне.
«БЕТСИТИ» дает коэффициент 1.95 на победу хозяев, 3.60 на ничью и 3.40 на победу гостей. Учитывая необходимость хозяев атаковать и высокий класс исполнителей «Селтика», наиболее логичной выглядит ставка на то, что гости не проиграют (X2) с кэфом 1.75. Коэффициент на этот исход смотрится надежно, так как шотландцы будут контролировать игру при комфортном преимуществе по сумме двух встреч.
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