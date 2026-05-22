Латвия – США, прогноз на 23 мая: ставки и коэффициенты на матч ЧМ-2026 по хоккею

Латвия – США, прогноз на 23 мая: ставки и коэффициенты на матч ЧМ-2026 по хоккею

Действующие чемпионы победят балтийскую команду?
Из четырех матчей на чемпионате мира 2026 г. сборная США по хоккею выиграла только два. Улучшить турнирную ситуацию действующие обладатели трофея попробует во встрече с Латвией. Получится ли?

Латвия

23.05.2025, Сб

13:20 МСК

США

П1 - 7,60

Х - 6,20

П2 - 1,30

Турнир: чемпионат мира по хоккею, группа А, пятый тур

Стадион: «Swiss Life Arena» (Цюрих, Швейцария)

Форма команд

Последние игры сборной Латвии:

21.05.2026Латвия

1:7

Финляндия

Чемпионат мира

19.05.2026Латвия

1:3

Австрия

Чемпионат мира

17.05.2026Германия

0:2

Латвия

Чемпионат мира

16.05.2026Швейцария

4:2

Латвия

Чемпионат мира

07.05.2026Латвия

4:3 Б

Норвегия

Товарищеский матч

Последние игры сборной США:

20.05.2026США

4:3 Б

Германия

Чемпионат мира

18.05.2026Финляндия

6:2

США

Чемпионат мира

17.05.2026Великобритания

1:5

США

Чемпионат мира

15.05.2026США

1:3

Швейцария

Чемпионат мира

10.05.2026Германия

2:5

США

Товарищеский матч

Место в турнирной таблице

Положение после первой половины игрового дня 22 мая

Группа A

 

И

ВВОППО

Голы

Очки

1. Швейцария

5

5000

26:5

15

2. Финляндия

4

4000

20:5

12

3. Австрия

4

3010

12:14

9

4. США

4

1120

12:13

5

5. Германия

5

1031

11:17

4

6. Венгрия

4

1030

10:14

3

7. Латвия

4

1030

6:14

3

8. Великобритания

4

0040

4:19

0

Группа B

 

И

ВВОППО

Голы

Очки

1. Канада

5

4100

25:10

14

2. Словакия

4

3100

16:7

11

3. Чехия

4

3001

13:8

10

4. Норвегия

4

2011

14:8

7

5. Швеция

4

2020

18:11

6

6. Словения

5

0131

8:20

3

7. Дания

4

0040

5:20

0

8. Италия

4

0040

2:17

0

Прогноз на матч

Сборная Латвии очень невзрачно выглядит на чемпионате мира. Команда не забрасывала более двух шайб за матч – даже в единственном победном. Видны и функциональные проблемы, ведь половину голов латвийцы пропустили в третьих периодах. А собственных козырей у них на этом турнире толком нет.

Американцы при своих многочисленных проблемах по делу идут фаворитами букмекеров. Действующие чемпионы из-за во многом экспериментального состава тяжело идут по турниру, но запаса прочности и мастерства им должно хватить для победы над латвийцами. Заиграем аккуратную фору через сборную США.

Трансляции

Смотреть встречу Латвия – США на территории РФ можно будет на федеральном телеканале «Матч ТВ», где эфир начнется в 13:15 по московскому времени. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
AllHockeyТекстовая-
Составы команд

Сборная Латвии

Вратари: Кристерс Гудлевскис («Фиштаун Пингвинз»), Густавс Давис Григалс («СайПа»), Марекс Митенс («Банска Быстрица»);

Защитники: Ралфс Фрейбергс («Витковице»), Кристапс Зиле («Били Тигржи Либерец»), Робертс Мамчицс («Энергия Карловы Вары»), Альбертс Шмитс («Юкурит»), Артурс Анджанс (ХПК), Оскарс Цибульскис («Хернинг Блю Фокс»), Арвилс Бергманис («Троя-Юнгбю»), Микс Тумановс («Йокерит»);

Нападающие: Сандис Вилманис («Флорида»), Рудолфс Балцерс («Цюрих»), Ренарс Крастенбергс («Оломоуц»), Харалдс Эгле («Энергия Карловы Вары»), Мартиньш Дзиеркалс («Спарта Прага»), Денисс Смирновс («Клотен»), Оскарс Лапинскис («Лангнау Тайгерс»), Оскарс Батня («Пеликанс»), Томс Андерсонс («Ла Шо-де-Фон»), Филипс Бунцис («Рунгстед»), Глеб Прохоренков (Университет Ниагары), Кристапс Скрастиньш (Университет Нью-Гэмпшира), Оливерс Мурниекс («Сент-Джон Си Догз»), Патрикс Забусовс («Земгале»).

Главный тренер: Харийс Витолиньш.

Сборная США

Вратари: Дрю Коммессо («Рокфорд»), Девин Кули («Калгари»), Джозеф Уолл («Торонто»);

Защитники: Уилл Борген («Нью-Йорк Рейнджерс»), Деклан Карлайл («Тампа-Бэй»), Коннор Клифтон («Питтсбург»), Джастин Фолк («Детройт»), Уайетт Кайзер («Чикаго»), Райан Линдгрен («Сиэтл»), Мэйсон Лорей («Бостон»), Райан Уфко («Милуоки»);

Нападающие: Мэтт Коронато («Калгари»), Пол Коттер («Нью-Джерси»), Джеймс Хэгенс («Бостон»), Айзек Ховард («Бейкерсфилд»), Сэм Лафферти, Оливер Мур (оба «Чикаго»), Райкер Ли (университет штата Мичиган), Райан Леонард («Вашингтон»), Данни Нельсон (университет Нотр Дам), Томас Новак («Питтсбург»), Мэтью Оливер («Коламбус»), Макс Плант (университет Миннесота Дулут), Макс Сассон («Ванкувер»), Мэттью Ткачук («Флорида»).

Главный тренер: Дон Гранато.

Коэффициенты букмекеров

Букмекерская контора PARI предлагает высокие котировки на ничью или победу сборной Латвии в основное время. Поставить на эти исходы можно с коэффициентами 7,60 и 6,20 соответственно. Выигрыш команды США идет за 1,30.

