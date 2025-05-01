Лечче — Наполи, 3 мая: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Битва на «Виа Дель Маре» ожидается жаркая. «Наполи», воспользовавшись многочисленными осечками «Интера», вернулось на первое место в турнирной таблице Серии А. За оставшиеся четыре тура команде Конте надо не упустить имеющееся преимущество, и тогда титул достанется неаполитанцам. У «Лечче» схожая задача, но с противоположной полярностью. Подопечных Марко Джампаоло ото зоны вылета отделяют всего два очка. Уже по итогам этих выходных «салентийцы» могут поменяться местами с «Венецией» или «Эмполи», мечтающих опасную зону покинуть.

Если в плане мотивации у соперников паритет, то в остальных компонентах преимущество «Наполи» не вызывает сомнений. Как не вызывает особых сомнений и победа «голубых». С большой долей вероятности матч не будет богатым на голы. Лучшая оборона Серии А («Наполи») встречается с худшей атакой первенства («Лечче»). С легким сердцем выбираем «сухую» победу гостей и ждем финального свистка.