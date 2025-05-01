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30 апреля 12:19ГлавнаяПрогнозыФутболСерия А

Лечче — Наполи, 3 мая: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Команде Конте осталось всего несколько шагов до скудетто. А «Лечче» - до Серии В
Руслан Ипполитов

В рамках 35-го тура чемпионата Италии по футболу на поле встретятся «Лечче» и «Наполи». Команда Антонио Конте возглавляет турнирную таблицу Серии А, имея довольно комфортный отрыв от «Интера» в три очка. Победа в Лечче станет для неаполитанцев одним из немногих шагов, что осталось сделать до чемпионства. Разбираемся в предматчевых раскладах и котировках.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Лечче» (Лечче)

03.05.2024, Сб

19:00 МСК

«Наполи» (Неаполь)

П1 - 6.90

Х - 4.10

П2 - 1.50

Турнир:  Серия А, 35-й тур

Стадион: «Виа Дель Маре» (Лечче, Италия)

Главный арбитр: еще не назначен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Лечче» 7141738-59
«Наполи»1714759-38

Последние пять матчей «Лечче»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.04.2025«Аталанта»

1:1

«Лечче»

Серия А

19.04.2025«Лечче»

0:3

«Комо»

Серия А

12.04.2025«Ювентус»

2:1

«Лечче»

Серия А

06.04.2025«Лечче»

1:1

«Венеция»

Серия А

29.03.2025«Лечче»

0:1

«Рома»

Серия А

Последние пять матчей «Наполи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.04.2025«Наполи»

2:0

«Торино»

Серия А

19.04.2025«Монца»

0:1

«Наполи»

Серия А

14.04.2025«Наполи»

3:0

«Эмполи»

Серия А

07.04.2025«Болонья»

1:1

«Наполи»

Серия А

30.03.2025«Наполи»

2:1

«Милан»

Серия А

Последние пять матчей «Лечче» и «Наполи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.10.2024«Наполи»

1:0

«Лечче»

Серия А

26.05.2024«Наполи»

0:0

«Лечче»

Серия А

30.09.2023«Лечче»

0:4

«Наполи»

Серия А

07.04.2023«Лечче»

1:2

«Наполи»

Серия А

31.08.2022«Наполи»

1:1

«Лечче»

Серия А

Турнирное положение

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«Наполи» перед 35-м туром занимает 1-ю строчку, а «Лечче» - 17-ю.

КлубИВНПМячиОчки
1. Наполи34228454-2574
2. Интер34218572-3371
3. Аталанта34198767-3165
4. Ювентус341614451-3162
5. Болонья341613552-3761
6. Рома34179849-3260
7. Лацио34179857-4560
8. Фиорентина34178953-3459
9. Милан341591053-3854
10. Торино3410131138-3943
11. Комо341191444-4842
12. Удинезе341181536-4841
13. Дженоа349121329-4139
14. Кальяри34891735-4933
15. Верона34952030-6232
16. Парма346141440-5332
17. Лечче34691924-5627
18. Венеция344131727-4825
19. Эмполи344131727-5425
20. Монца34292325-5915

Прогноз на матч

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Битва на «Виа Дель Маре» ожидается жаркая. «Наполи», воспользовавшись многочисленными осечками «Интера», вернулось на первое место в турнирной таблице Серии А. За оставшиеся четыре тура команде Конте надо не упустить имеющееся преимущество, и тогда титул достанется неаполитанцам. У «Лечче» схожая задача, но с противоположной полярностью. Подопечных Марко Джампаоло ото зоны вылета отделяют всего два очка. Уже по итогам этих выходных «салентийцы» могут поменяться местами с «Венецией» или «Эмполи», мечтающих опасную зону покинуть.

Если в плане мотивации у соперников паритет, то в остальных компонентах преимущество «Наполи» не вызывает сомнений. Как не вызывает особых сомнений и победа «голубых». С большой долей вероятности матч не будет богатым на голы. Лучшая оборона Серии А («Наполи») встречается с худшей атакой первенства («Лечче»). С легким сердцем выбираем «сухую» победу гостей и ждем финального свистка.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Платный телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу в Лечче в прямом эфире. Текстовые трансляции доступны на различных спортивных порталах. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ! Футбол 1»Видеотрансляция, HDПлатная подписка 299 рублей в месяц
WinlineГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Лечче» Мархвиньский, Жан, Сансоне, Корфитцен, Тете (все - травма)

«Наполи»: Жесус, Контини, Нерес (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Лечче» - «Наполи»:

Позиция«Лечче»

«Наполи»

Позиция

Вратарь30. Фальконе

1. Мерет

Вратарь

Защитник12. Жильбер

16. Марин

Защитник

Защитник4. Гаспар

13. Ррахмани

Защитник

Защитник6. Баскиритто

5. Жезус

Защитник

Полузащитник25. Галло

17. Оливера

Защитник

Полузащитник29. Кулибали

68. Лоботка

Полузащитник

Полузащитник 20. Рамадани

6. Гилмор

Полузащитник 

Полузащитник 14. Хельгасон

8. Мактоминей

Полузащитник

Нападаюший37. Карлссон

7. Нерес

Полузащитник

Нападающий50. Пьеротти

21. Политано

Полузащитник

Нападающий3. Ребич

11. Лукаку

Нападающий

Главный тренерМарко Джампаоло

Антонио Конте

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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FONBET рассчитает по коэффициенту 1.50 сыгравшую ставку на победу гостей. Выигрыш хозяев котируется за 6.90. Заключить пари на ничью можно за 4.10.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Лечче» - «Наполи»?

Одинаковый коэффициент (6.50) предложен за счета 0:1 и 0:2.

Много ли голов будет в матче «Лечче» - «Наполи»?

Аналитики не ждут большого количества забитых мячей. ТБ 2.5 можно взять за солидные 2.00. На то, что голов будет не больше двух (ТМ 2.5) предлагается поставить с коэффициентом 1.80.

Кто станет чемпионом Италии?

Эксперты предлагают кэф 1.23 за победу в первенстве «Наполи». Поставить на чемпионство «Интера» можно за 4.00.  

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На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных