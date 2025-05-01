Лечче — Наполи, 3 мая: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

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В рамках 35-го тура чемпионата Италии по футболу на поле встретятся «Лечче» и «Наполи». Команда Антонио Конте возглавляет турнирную таблицу Серии А, имея довольно комфортный отрыв от «Интера» в три очка. Победа в Лечче станет для неаполитанцев одним из немногих шагов, что осталось сделать до чемпионства. Разбираемся в предматчевых раскладах и котировках.
Турнир: Серия А, 35-й тур
Стадион: «Виа Дель Маре» (Лечче, Италия)
Главный арбитр: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Лечче»
|7
|14
|17
|38-59
|«Наполи»
|17
|14
|7
|59-38
Последние пять матчей «Лечче»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.04.2025
|«Аталанта»
1:1
«Лечче»
Серия А
|19.04.2025
|«Лечче»
0:3
«Комо»
Серия А
|12.04.2025
|«Ювентус»
2:1
«Лечче»
Серия А
|06.04.2025
|«Лечче»
1:1
«Венеция»
Серия А
|29.03.2025
|«Лечче»
0:1
«Рома»
Серия А
Последние пять матчей «Наполи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.04.2025
|«Наполи»
2:0
«Торино»
Серия А
|19.04.2025
|«Монца»
0:1
«Наполи»
Серия А
|14.04.2025
|«Наполи»
3:0
«Эмполи»
Серия А
|07.04.2025
|«Болонья»
1:1
«Наполи»
Серия А
|30.03.2025
|«Наполи»
2:1
«Милан»
Серия А
Последние пять матчей «Лечче» и «Наполи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.10.2024
|«Наполи»
1:0
«Лечче»
Серия А
|26.05.2024
|«Наполи»
0:0
«Лечче»
Серия А
|30.09.2023
|«Лечче»
0:4
«Наполи»
Серия А
|07.04.2023
|«Лечче»
1:2
«Наполи»
Серия А
|31.08.2022
|«Наполи»
1:1
«Лечче»
Серия А
«Наполи» перед 35-м туром занимает 1-ю строчку, а «Лечче» - 17-ю.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Наполи
|34
|22
|8
|4
|54-25
|74
|2. Интер
|34
|21
|8
|5
|72-33
|71
|3. Аталанта
|34
|19
|8
|7
|67-31
|65
|4. Ювентус
|34
|16
|14
|4
|51-31
|62
|5. Болонья
|34
|16
|13
|5
|52-37
|61
|6. Рома
|34
|17
|9
|8
|49-32
|60
|7. Лацио
|34
|17
|9
|8
|57-45
|60
|8. Фиорентина
|34
|17
|8
|9
|53-34
|59
|9. Милан
|34
|15
|9
|10
|53-38
|54
|10. Торино
|34
|10
|13
|11
|38-39
|43
|11. Комо
|34
|11
|9
|14
|44-48
|42
|12. Удинезе
|34
|11
|8
|15
|36-48
|41
|13. Дженоа
|34
|9
|12
|13
|29-41
|39
|14. Кальяри
|34
|8
|9
|17
|35-49
|33
|15. Верона
|34
|9
|5
|20
|30-62
|32
|16. Парма
|34
|6
|14
|14
|40-53
|32
|17. Лечче
|34
|6
|9
|19
|24-56
|27
|18. Венеция
|34
|4
|13
|17
|27-48
|25
|19. Эмполи
|34
|4
|13
|17
|27-54
|25
|20. Монца
|34
|2
|9
|23
|25-59
|15
Битва на «Виа Дель Маре» ожидается жаркая. «Наполи», воспользовавшись многочисленными осечками «Интера», вернулось на первое место в турнирной таблице Серии А. За оставшиеся четыре тура команде Конте надо не упустить имеющееся преимущество, и тогда титул достанется неаполитанцам. У «Лечче» схожая задача, но с противоположной полярностью. Подопечных Марко Джампаоло ото зоны вылета отделяют всего два очка. Уже по итогам этих выходных «салентийцы» могут поменяться местами с «Венецией» или «Эмполи», мечтающих опасную зону покинуть.
Если в плане мотивации у соперников паритет, то в остальных компонентах преимущество «Наполи» не вызывает сомнений. Как не вызывает особых сомнений и победа «голубых». С большой долей вероятности матч не будет богатым на голы. Лучшая оборона Серии А («Наполи») встречается с худшей атакой первенства («Лечче»). С легким сердцем выбираем «сухую» победу гостей и ждем финального свистка.
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Потери
«Лечче»: Мархвиньский, Жан, Сансоне, Корфитцен, Тете (все - травма)
«Наполи»: Жесус, Контини, Нерес (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Лечче» - «Наполи»:
|Позиция
|«Лечче»
«Наполи»
Позиция
|Вратарь
|30. Фальконе
1. Мерет
Вратарь
|Защитник
|12. Жильбер
16. Марин
Защитник
|Защитник
|4. Гаспар
13. Ррахмани
Защитник
|Защитник
|6. Баскиритто
5. Жезус
Защитник
|Полузащитник
|25. Галло
17. Оливера
Защитник
|Полузащитник
|29. Кулибали
68. Лоботка
Полузащитник
|Полузащитник
|20. Рамадани
6. Гилмор
Полузащитник
|Полузащитник
|14. Хельгасон
8. Мактоминей
Полузащитник
|Нападаюший
|37. Карлссон
7. Нерес
Полузащитник
|Нападающий
|50. Пьеротти
21. Политано
Полузащитник
|Нападающий
|3. Ребич
11. Лукаку
Нападающий
|Главный тренер
|Марко Джампаоло
Антонио Конте
Главный тренер
FONBET рассчитает по коэффициенту 1.50 сыгравшую ставку на победу гостей. Выигрыш хозяев котируется за 6.90. Заключить пари на ничью можно за 4.10.
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Одинаковый коэффициент (6.50) предложен за счета 0:1 и 0:2.
Аналитики не ждут большого количества забитых мячей. ТБ 2.5 можно взять за солидные 2.00. На то, что голов будет не больше двух (ТМ 2.5) предлагается поставить с коэффициентом 1.80.
Эксперты предлагают кэф 1.23 за победу в первенстве «Наполи». Поставить на чемпионство «Интера» можно за 4.00.
Партнерский проект