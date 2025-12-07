Лидс - Ливерпуль, 6 декабря: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Победа над «Реалом» подарила поклонникам «Ливерпуля» надежду на то, что кризис команды преодолен. Дальнейшие игры ее разбили. Чемпион Англии не просто потерпел три подряд поражения - он все эти матчи проиграл крупно, с разницей в три мяча! После была победа в Лондоне над «Вест Хэмом» и новое разочарование - домашняя ничья с «Сандерлендом».

За 10 последних матчей «красные» только трижды сыграли на ноль в обороне. А у «Лидса» девять из 10 предыдущих игр были «верховыми», восемь - с обменом голами. Все предпосылки к обоюдному взятию ворот налицо.