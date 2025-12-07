Ведомости
Лидс - Ливерпуль, 6 декабря: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Чемпион Англии явно не в порядке

В 15-м туре АПЛ чемпион Англии «Ливерпуль» сыграет в Лидсе против одноименного клуба.  В ожидании матча изучаем котировки легальных букмекеров, выбираем перспективную ставку на игру. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Лидс» 

06.12.2025, Сб

20:30 МСК

«Ливерпуль» 

П1 - 4.00

Х - 3.75

П2 - 1.86

Турнир: Английская премьер-лига, 15-й тур

Стадион: «Элланд Роуд»   (Лидс, Англия)

Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия)

Форма команд

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Лидс» 283162119-205
«Ливерпуль»623128205-119

Последние пять матчей «Лидса»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.12.2025«Лидс» 

3:1

«Челси»

АПЛ

29.11.2025«Манчестер Сити»

3:2

«Лидс» 

АПЛ

23.11.2025«Лидс» 

1:2

«Астон Вилла» 

АПЛ

09.11.2025«Ноттингем Форест»

3:1

«Лидс» 

АПЛ

01.11.2025«Брайтон»

3:0

«Лидс» 

АПЛ

Последние пять матчей «Ливерпуля»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.12.2025«Ливерпуль»

1:1

«Сандерленд»

АПЛ

30.11.2025«Вест Хэм»

0:2

«Ливерпуль»

АПЛ

26.11.2025«Ливерпуль»

1:4

ПСВ

Лига чемпионов

22.11.2025«Ливерпуль»

0:3

«Ноттингем Форест»

АПЛ

09.11.2025«Манчестер Сити»

3:0

«Ливерпуль»

АПЛ

Место в турнирной таблице

Свернуть

После 14 туров «Ливерпуль» занимает аномально низкое девятое место в таблице АПЛ. «Лидс» идет 17-м.

КлубИВНПМячиОчки
1. Арсенал14103127-733
2. Манчестер Сити1491432-1628
3. Астон Вилла1483320-1427
4. Челси1473425-1524
5. Кристал Пэлас1465318-1123
6. Сандерленд1465318-1423
7. Брайтон1464424-2022
8. Манчестер Юнайтед1464422-2122
9. Ливерпуль1471621-2122
10. Эвертон1463515-1721
11. Тоттенхэм1454523-1819
12. Ньюкасл1454519-1819
13. Брентфорд1461721-2219
14. Борнмут1454521-2419
15. Фулхэм1452719-2217
16. Ноттингем Форест1443714-2215
17. Лидс1442816-2614
18. Вест Хэм1433816-2812
19. Бернли14311015-2810
20. Вулверхэмптон1402127-292

Прогноз на матч

Свернуть

Победа над «Реалом» подарила поклонникам «Ливерпуля» надежду на то, что кризис команды преодолен. Дальнейшие игры ее разбили. Чемпион Англии не просто потерпел три подряд поражения - он все эти матчи проиграл крупно, с разницей в три мяча! После была победа в Лондоне над «Вест Хэмом» и новое разочарование - домашняя ничья с «Сандерлендом».

За 10 последних матчей «красные» только трижды сыграли на ноль в обороне. А у «Лидса» девять из 10 предыдущих игр были «верховыми», восемь - с обменом голами. Все предпосылки к обоюдному взятию ворот налицо.  

Свернуть

Трансляции

Трансляции

Матч в Лидсе покажут в прямом эфире некоторые зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских компаний и паблики ВК.

ВещательТип трансляцииУсловия
PARIГрафическаяРегистрация
«Чемпионат»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Свернуть

Потери

«Лидс»: нет 

«Ливерпуль»: Байчетич, Брэдли, Леони (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ливерпуль» - «МЮ»:

Позиция«Лидс» «Ливерпуль»Позиция
Вратарь1. Перри1. БекерВратарь
Защитник2. Богл2. ГомесЗащитник
Защитник3. Гудмундссон4. ван ДейкЗащитник
Защитник5. Стрейк5. КонатеЗащитник
Защитник6. Родон6. КеркезПолузащитник
Защитник15. Бийол38. ГравенбергПолузащитник
Полузащитник 4. Ампаду17. ДжонсПолузащитник 
Полузащитник18. Стах7. ВирцПолузащитник
Полузащитник44. Груев11. СалахНападающий
Нападающий10. Пиру8. СобослаиНападающий
Нападающий19. Окафор22. ЭкитикеНападающий
Главный тренерДаниэль ФаркеАрне СлотГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Удачная ставка на «Лидс» обещает четырехкратный выигрыш. На ничью коэффициент не многим меньше - 3.75. Выигрыш гостей котируется за 1.86.

Вопросы и ответы

С каким счетом закончится матч «Лидс» - «Ливерпуль»?

Свернуть

На рынке точного счета самый низкий коэффициент - 7.50 - зафиксирован на ничью - 1:1.

Где смотреть матч «Лидс» - «Ливерпуль»?

Свернуть

АПЛ не транслируется на территории РФ. Следить за играми АПЛ остается только по зарубежным каналам, доступным в IP-TV сервисах, а также сайтам БК и пабликам ВК.

«Ливерпуль» станет снова чемпионом?

Вероятность успешной защиты «красными» своего титула PARI оценила коэффициентом 20.00.

