Лидс - Ливерпуль, 6 декабря: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

В 15-м туре АПЛ чемпион Англии «Ливерпуль» сыграет в Лидсе против одноименного клуба. В ожидании матча изучаем котировки легальных букмекеров, выбираем перспективную ставку на игру.
Турнир: Английская премьер-лига, 15-й тур
Стадион: «Элланд Роуд» (Лидс, Англия)
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Лидс»
|28
|31
|62
|119-205
|«Ливерпуль»
|62
|31
|28
|205-119
Последние пять матчей «Лидса»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.12.2025
|«Лидс»
3:1
«Челси»
АПЛ
|29.11.2025
|«Манчестер Сити»
3:2
«Лидс»
АПЛ
|23.11.2025
|«Лидс»
1:2
«Астон Вилла»
АПЛ
|09.11.2025
|«Ноттингем Форест»
3:1
«Лидс»
АПЛ
|01.11.2025
|«Брайтон»
3:0
«Лидс»
АПЛ
Последние пять матчей «Ливерпуля»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.12.2025
|«Ливерпуль»
1:1
«Сандерленд»
АПЛ
|30.11.2025
|«Вест Хэм»
0:2
«Ливерпуль»
АПЛ
|26.11.2025
|«Ливерпуль»
1:4
ПСВ
Лига чемпионов
|22.11.2025
|«Ливерпуль»
0:3
«Ноттингем Форест»
АПЛ
|09.11.2025
|«Манчестер Сити»
3:0
«Ливерпуль»
АПЛ
После 14 туров «Ливерпуль» занимает аномально низкое девятое место в таблице АПЛ. «Лидс» идет 17-м.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Арсенал
|14
|10
|3
|1
|27-7
|33
|2. Манчестер Сити
|14
|9
|1
|4
|32-16
|28
|3. Астон Вилла
|14
|8
|3
|3
|20-14
|27
|4. Челси
|14
|7
|3
|4
|25-15
|24
|5. Кристал Пэлас
|14
|6
|5
|3
|18-11
|23
|6. Сандерленд
|14
|6
|5
|3
|18-14
|23
|7. Брайтон
|14
|6
|4
|4
|24-20
|22
|8. Манчестер Юнайтед
|14
|6
|4
|4
|22-21
|22
|9. Ливерпуль
|14
|7
|1
|6
|21-21
|22
|10. Эвертон
|14
|6
|3
|5
|15-17
|21
|11. Тоттенхэм
|14
|5
|4
|5
|23-18
|19
|12. Ньюкасл
|14
|5
|4
|5
|19-18
|19
|13. Брентфорд
|14
|6
|1
|7
|21-22
|19
|14. Борнмут
|14
|5
|4
|5
|21-24
|19
|15. Фулхэм
|14
|5
|2
|7
|19-22
|17
|16. Ноттингем Форест
|14
|4
|3
|7
|14-22
|15
|17. Лидс
|14
|4
|2
|8
|16-26
|14
|18. Вест Хэм
|14
|3
|3
|8
|16-28
|12
|19. Бернли
|14
|3
|1
|10
|15-28
|10
|20. Вулверхэмптон
|14
|0
|2
|12
|7-29
|2
Победа над «Реалом» подарила поклонникам «Ливерпуля» надежду на то, что кризис команды преодолен. Дальнейшие игры ее разбили. Чемпион Англии не просто потерпел три подряд поражения - он все эти матчи проиграл крупно, с разницей в три мяча! После была победа в Лондоне над «Вест Хэмом» и новое разочарование - домашняя ничья с «Сандерлендом».
За 10 последних матчей «красные» только трижды сыграли на ноль в обороне. А у «Лидса» девять из 10 предыдущих игр были «верховыми», восемь - с обменом голами. Все предпосылки к обоюдному взятию ворот налицо.
Матч в Лидсе покажут в прямом эфире некоторые зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских компаний и паблики ВК.
Потери
«Лидс»: нет
«Ливерпуль»: Байчетич, Брэдли, Леони (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ливерпуль» - «МЮ»:
|Позиция
|«Лидс»
|«Ливерпуль»
|Позиция
|Вратарь
|1. Перри
|1. Бекер
|Вратарь
|Защитник
|2. Богл
|2. Гомес
|Защитник
|Защитник
|3. Гудмундссон
|4. ван Дейк
|Защитник
|Защитник
|5. Стрейк
|5. Конате
|Защитник
|Защитник
|6. Родон
|6. Керкез
|Полузащитник
|Защитник
|15. Бийол
|38. Гравенберг
|Полузащитник
|Полузащитник
|4. Ампаду
|17. Джонс
|Полузащитник
|Полузащитник
|18. Стах
|7. Вирц
|Полузащитник
|Полузащитник
|44. Груев
|11. Салах
|Нападающий
|Нападающий
|10. Пиру
|8. Собослаи
|Нападающий
|Нападающий
|19. Окафор
|22. Экитике
|Нападающий
|Главный тренер
|Даниэль Фарке
|Арне Слот
|Главный тренер
Удачная ставка на «Лидс» обещает четырехкратный выигрыш. На ничью коэффициент не многим меньше - 3.75. Выигрыш гостей котируется за 1.86.
На рынке точного счета самый низкий коэффициент - 7.50 - зафиксирован на ничью - 1:1.
АПЛ не транслируется на территории РФ. Следить за играми АПЛ остается только по зарубежным каналам, доступным в IP-TV сервисах, а также сайтам БК и пабликам ВК.
Вероятность успешной защиты «красными» своего титула PARI оценила коэффициентом 20.00.