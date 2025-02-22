Лейпциг — Хайденхайм, 23 февраля: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

«Лейпциг» отстает от тройки лидеров уже на пять очков и, если «быки» намерены бороться за медали, необходимо прибавлять. Соперник для набора очков в этом туре более чем подходящий. «Хайденхам» в первенстве проиграл пять последних матчей.

Остается большой загадкой, за что бились в стыковых матчах Лиги конференций «красно-синие». «Хайденхайм» на финише национального чемпионата ждет серьезная борьба за сохранение прописки в Бундеслиге. Пока еще для команды Франка Шмидта еще не все потеряно. Надежда не вылететь с двух последних мест, а попасть в стыки имеются. И с такими вводными «красно-синие» устраивают в Лиге конференций зарубу с «Копенгагеном», играют в четверг с датчанами дополнительное время и проигрывают. Ни путевки, ни свежести. А через три дня встреча с «Лейпцигом».

На чаше весов «Хайденхайма» перед предстоящей встрече абсолютно пусто. Выхолощенная психологически и обессиленная команда встречается с мотивированным и статусным соперником. Можно было бы предположить, что дело в Лейпциге завершится разгромом гостей, но «быки» не особо кровожадны и редко добивают соперников. Да и в истории противостояния двух команд крупные счета никогда не случались. Мы осторожно выбираем победу «Лейпцига» и общий тотал меньше 4.5.