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22 февраля 14:27ГлавнаяПрогнозыФутболБундеслига

Лейпциг — Хайденхайм, 23 февраля: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

«Быки» растопчут обессиленного соперника
Руслан Ипполитов

23 февраля в Лейпциге местные «быки» встретятся с «Хайденхаймом». В случае успеха, «Лейпциг» может вплотную приблизиться к тройке лидеров. Гости ведут ожесточенную борьбу за выживание и отчаянно нуждаются в очках. Разбираемся в предматчевых раскладах.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Лейпциг» (Лейпциг)

23.02.2025, Вс

17:30 МСК

«Хайденхайм» (Хайденхайм-на-Бренце)

П1 - 1.35

Х - 5.60

П2 - 8.50

Турнир: чемпионат Германии по футболу, 23-й тур

Стадион: «Лейпциг» (Лейпциг, Германия)

Главный арбитр: еще не назначен

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Лейпциг»53113-7
«Хайденхайм»1357-13

Последние пять игр «Лейпцига»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.02.2025«Аугсбург»0:0«Лейпциг»Бундеслига
09.02.2025«Лейпциг»2:0«Санкт-Паули»Бундеслига
01.02.2025«Унион»0:0«Лейпциг»Бундеслига
29.01.2025«Штурм»1:0«Лейпциг»Лига чемпионов
25.01.2025«Лейпциг»2:2«Байер»Бундеслига

Последние пять игр «Хайденхайма»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.02.2025«Хайденхайм»1:3 ДВ«Копенгаген»Лига конференций
16.02.2025«Хайденхайм»0:2«Майнц»Бундеслига
13.02.2025«Копенгаген»1:2«Хайденхайм»Лига конференций
08.02.2025«Фрайбург»1:0«Хайденхайм» Бундеслига
01.02.2025«Хайденхайм» 1:2«Боруссия Д»Бундеслига

Последние пять игр «Лейпцига» и «Хайденхайма»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.10.2024«Хайденхайм» 0:1«Лейпциг»Бундеслига
20.04.2024«Хайденхайм» 1:2«Лейпциг»Бундеслига
02.12.2023«Лейпциг»

2:1

«Хайденхайм» 

Бундеслига

02.03.2016«Лейпциг»

3:1

«Хайденхайм» 

Бундеслига-2

18.09.2015«Хайденхайм» 

1:1

«Лейпциг»

Бундеслига-2

Турнирное положение

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После 22-х туров «Лейпциг» идет четвертым, отставая от занимающего 3-е место «Айнтрахта» на 5 баллов. «Хайденхайм» расположился на 16-м месте.

КлубИВНПМячиОчки
1. Бавария22174165-1955
2. Байер22138149-2747
3. Айнтрахт22126449-2942
4. Лейпциг22107536-2937
5. Фрайбург22113829-3636
6. Майнц22105735-2435
7. Штутгарт22105740-3335
8. Боруссия М22104835-3234
9. Вольфсбург2296745-3633
10. Вердер2286835-4230
11. Боруссия Д2285937-3829
12. Аугсбург2277824-3528
13. Унион22661021-2924
14. Санкт-Паули22631318-2521
15. Хоффенхайм22561129-4521
16. Хайденхайм22421625-4514
17. Бохум22351421-4614
18. Хольштайн22341534-5713

Прогноз на матч

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«Лейпциг» отстает от тройки лидеров уже на пять очков и, если «быки» намерены бороться за медали, необходимо прибавлять. Соперник для набора очков в этом туре более чем подходящий. «Хайденхам» в первенстве проиграл пять последних матчей.

Остается большой загадкой, за что бились в стыковых матчах Лиги конференций «красно-синие». «Хайденхайм» на финише национального чемпионата ждет серьезная борьба за сохранение прописки в Бундеслиге. Пока еще для команды Франка Шмидта еще не все потеряно. Надежда не вылететь с двух последних мест, а попасть в стыки имеются. И с такими вводными «красно-синие» устраивают в Лиге конференций зарубу с «Копенгагеном», играют в четверг с датчанами дополнительное время и проигрывают. Ни путевки, ни свежести. А через три дня встреча с «Лейпцигом».

На чаше весов «Хайденхайма» перед предстоящей встрече абсолютно пусто. Выхолощенная психологически и обессиленная команда встречается с мотивированным и статусным соперником. Можно было бы предположить, что дело в Лейпциге завершится разгромом гостей, но «быки» не особо кровожадны и редко добивают соперников. Да и в истории противостояния двух команд крупные счета никогда не случались. Мы осторожно выбираем победу «Лейпцига» и общий тотал меньше 4.5.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Телеканал «МАТЧ! Футбол 3» покажет встречу «Лейпциг» - «Хайденхайм» в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно на сайтах официальных букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ! Футбол 3»Видеотрансляция, HDПлатная подписка
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Лейпциг»: Хенрихс, Уэдраого, Нуса, Шлагер, Поульсен (все - травма)

«Хайденхайм»: Дорш (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Лейпциг» - «Хайденхайм»:

Позиция«Лейпциг»«Хайденхайм»Позиция
Вратарь1. Гулачи1. МюллерВратарь
Защитник3. Гертрейда23. ТраореЗащитник
Защитник16. Клостерман6. МайнкаЗащитник
Защитник23. Люкеба5. ГимберЗащитник
Полузащитник 17. Баку19. ФеренбахЗащитник
Полузащитник 22. Раум20. КерберПолузащитник 
Полузащитник 44. Кампль3. ШеппнерПолузащитник 
Полузащитник8. Айдара21. БекПолузащитник
Полузащитник14. Баумагртнер17. ХонсакПолузащитник
Полузащитник10. Симонс13. КретцигПолузащитник
Нападающий30. Шешко13. ЗивзивадзеНападающий
Главный тренерМарко РозеФранк ШмидтГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Эксперты БК PARI, судя по котировкам, не сомневаются в итоговом успехе хозяев поля. На победу «Лейпцига» предлагается поставить за скромные 1.35. А вот номинал сыгравшей ставки на «Хйденхайм» будет умножен на 8.50. Заключить пари на ничью можно с кэффициентом 5.60.

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Лейпциг» «Хайденхайм»?

Букмекеры самым вероятным исходом называют 2:0 в пользу хозяев. Сыгравшая ставка на такой счет будет умножена на 8.00. За 2:1 предлагают 9.00, а за 1:0 - 9.50.

Где смотреть бесплатно матч «Лейпциг» «Хайденхайм»?

Телеканал «МАТЧ! Футбол 3»  покажет встречу в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно на сайтах букмекеров и в соцсетях.

Кто станет чемпионом Германии?

Эксперты БК PARI предлагают за чемпионство «Баварии» коэффициент 1.04. На единственного «Байер» можно поставить за 13.00. На «Айнтрахт» - за 500.00. Шансы остальных команд Бундеслиги выиграть первенство оценены одинаковым кэфом - 5000.00

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