Лейпциг — Хайденхайм, 23 февраля: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

Партнерский проект
23 февраля в Лейпциге местные «быки» встретятся с «Хайденхаймом». В случае успеха, «Лейпциг» может вплотную приблизиться к тройке лидеров. Гости ведут ожесточенную борьбу за выживание и отчаянно нуждаются в очках. Разбираемся в предматчевых раскладах.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Лейпциг» (Лейпциг)
23.02.2025, Вс
17:30 МСК
«Хайденхайм» (Хайденхайм-на-Бренце)
|П1 - 1.35
Турнир: чемпионат Германии по футболу, 23-й тур
Стадион: «Лейпциг» (Лейпциг, Германия)
Главный арбитр: еще не назначен
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Лейпциг»
|5
|3
|1
|13-7
|«Хайденхайм»
|1
|3
|5
|7-13
Последние пять игр «Лейпцига»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.02.2025
|«Аугсбург»
|0:0
|«Лейпциг»
|Бундеслига
|09.02.2025
|«Лейпциг»
|2:0
|«Санкт-Паули»
|Бундеслига
|01.02.2025
|«Унион»
|0:0
|«Лейпциг»
|Бундеслига
|29.01.2025
|«Штурм»
|1:0
|«Лейпциг»
|Лига чемпионов
|25.01.2025
|«Лейпциг»
|2:2
|«Байер»
|Бундеслига
Последние пять игр «Хайденхайма»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.02.2025
|«Хайденхайм»
|1:3 ДВ
|«Копенгаген»
|Лига конференций
|16.02.2025
|«Хайденхайм»
|0:2
|«Майнц»
|Бундеслига
|13.02.2025
|«Копенгаген»
|1:2
|«Хайденхайм»
|Лига конференций
|08.02.2025
|«Фрайбург»
|1:0
|«Хайденхайм»
|Бундеслига
|01.02.2025
|«Хайденхайм»
|1:2
|«Боруссия Д»
|Бундеслига
Последние пять игр «Лейпцига» и «Хайденхайма»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.10.2024
|«Хайденхайм»
|0:1
|«Лейпциг»
|Бундеслига
|20.04.2024
|«Хайденхайм»
|1:2
|«Лейпциг»
|Бундеслига
|02.12.2023
|«Лейпциг»
2:1
«Хайденхайм»
Бундеслига
|02.03.2016
|«Лейпциг»
3:1
«Хайденхайм»
Бундеслига-2
|18.09.2015
|«Хайденхайм»
1:1
«Лейпциг»
Бундеслига-2
После 22-х туров «Лейпциг» идет четвертым, отставая от занимающего 3-е место «Айнтрахта» на 5 баллов. «Хайденхайм» расположился на 16-м месте.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Бавария
|22
|17
|4
|1
|65-19
|55
|2. Байер
|22
|13
|8
|1
|49-27
|47
|3. Айнтрахт
|22
|12
|6
|4
|49-29
|42
|4. Лейпциг
|22
|10
|7
|5
|36-29
|37
|5. Фрайбург
|22
|11
|3
|8
|29-36
|36
|6. Майнц
|22
|10
|5
|7
|35-24
|35
|7. Штутгарт
|22
|10
|5
|7
|40-33
|35
|8. Боруссия М
|22
|10
|4
|8
|35-32
|34
|9. Вольфсбург
|22
|9
|6
|7
|45-36
|33
|10. Вердер
|22
|8
|6
|8
|35-42
|30
|11. Боруссия Д
|22
|8
|5
|9
|37-38
|29
|12. Аугсбург
|22
|7
|7
|8
|24-35
|28
|13. Унион
|22
|6
|6
|10
|21-29
|24
|14. Санкт-Паули
|22
|6
|3
|13
|18-25
|21
|15. Хоффенхайм
|22
|5
|6
|11
|29-45
|21
|16. Хайденхайм
|22
|4
|2
|16
|25-45
|14
|17. Бохум
|22
|3
|5
|14
|21-46
|14
|18. Хольштайн
|22
|3
|4
|15
|34-57
|13
«Лейпциг» отстает от тройки лидеров уже на пять очков и, если «быки» намерены бороться за медали, необходимо прибавлять. Соперник для набора очков в этом туре более чем подходящий. «Хайденхам» в первенстве проиграл пять последних матчей.
Остается большой загадкой, за что бились в стыковых матчах Лиги конференций «красно-синие». «Хайденхайм» на финише национального чемпионата ждет серьезная борьба за сохранение прописки в Бундеслиге. Пока еще для команды Франка Шмидта еще не все потеряно. Надежда не вылететь с двух последних мест, а попасть в стыки имеются. И с такими вводными «красно-синие» устраивают в Лиге конференций зарубу с «Копенгагеном», играют в четверг с датчанами дополнительное время и проигрывают. Ни путевки, ни свежести. А через три дня встреча с «Лейпцигом».
На чаше весов «Хайденхайма» перед предстоящей встрече абсолютно пусто. Выхолощенная психологически и обессиленная команда встречается с мотивированным и статусным соперником. Можно было бы предположить, что дело в Лейпциге завершится разгромом гостей, но «быки» не особо кровожадны и редко добивают соперников. Да и в истории противостояния двух команд крупные счета никогда не случались. Мы осторожно выбираем победу «Лейпцига» и общий тотал меньше 4.5.
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Телеканал «МАТЧ! Футбол 3» покажет встречу «Лейпциг» - «Хайденхайм» в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно на сайтах официальных букмекеров.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ! Футбол 3»
|Видеотрансляция, HD
|Платная подписка
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«Лейпциг»: Хенрихс, Уэдраого, Нуса, Шлагер, Поульсен (все - травма)
«Хайденхайм»: Дорш (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Лейпциг» - «Хайденхайм»:
|Позиция
|«Лейпциг»
|«Хайденхайм»
|Позиция
|Вратарь
|1. Гулачи
|1. Мюллер
|Вратарь
|Защитник
|3. Гертрейда
|23. Траоре
|Защитник
|Защитник
|16. Клостерман
|6. Майнка
|Защитник
|Защитник
|23. Люкеба
|5. Гимбер
|Защитник
|Полузащитник
|17. Баку
|19. Ференбах
|Защитник
|Полузащитник
|22. Раум
|20. Кербер
|Полузащитник
|Полузащитник
|44. Кампль
|3. Шеппнер
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Айдара
|21. Бек
|Полузащитник
|Полузащитник
|14. Баумагртнер
|17. Хонсак
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Симонс
|13. Кретциг
|Полузащитник
|Нападающий
|30. Шешко
|13. Зивзивадзе
|Нападающий
|Главный тренер
|Марко Розе
|Франк Шмидт
|Главный тренер
Букмекеры самым вероятным исходом называют 2:0 в пользу хозяев. Сыгравшая ставка на такой счет будет умножена на 8.00. За 2:1 предлагают 9.00, а за 1:0 - 9.50.
Телеканал «МАТЧ! Футбол 3» покажет встречу в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно на сайтах букмекеров и в соцсетях.
Эксперты БК PARI предлагают за чемпионство «Баварии» коэффициент 1.04. На единственного «Байер» можно поставить за 13.00. На «Айнтрахт» - за 500.00. Шансы остальных команд Бундеслиги выиграть первенство оценены одинаковым кэфом - 5000.00.
Партнерский проект