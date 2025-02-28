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28 февраля 11:15ГлавнаяПрогнозыФутболБундеслига

Лейпциг - Майнц, 1 марта: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

«Быки» рискуют остаться без Лиги чемпионов
Руслан Ипполитов

1  марта в рамках 24-го тура чемпионата Германии по футболу «Лейпциг» принимает «Майнц». Соседи по турнирной таблице имеют в активе по 38 очков и делят 5-6-е места в турнирной таблице Бундеслиги. Оцениваем шансы соперников и котировки букмекеров.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Лейпциг» (Лейпциг) 

01.03.2025, Сб

17:30 МСК

«Майнц» (Майнц)

П1 - 1.96

Х - 3.55

П2 - 3.60

Турнир: Бундеслига, 24-й тур

Стадион: «Лейпциг»  (Лейпциг, Германия)

Главный судья: Даниэль Зиберт

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Лейпциг»84540-24
«Майнц»54824-40

Последние пять игр «Лейпцига»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.02.2025«Лейпциг»

1:0

«Вольфсбург»

Кубок Германии

23.02.2025«Хайденхайм»

2:2

«Лейпциг»

Бундеслига

14.02.2025«Аугсбург»

0:0

«Лейпциг»

Бундеслига

09.02.2025«Лейпциг»

2:0

«Санкт-Паули»

Бундеслига

01.02.2025«Унион»

0:0

«Лейпциг»

Бундеслига

Последние пять матчей «Майнца»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.02.2025«Майнц»

2:0

«Санкт-Паули»

Бундеслига

16.02.2025«Хайденхайм»

0:2

«Майнц»

Бундеслига

08.02.2025«Майнц»

0:0

«Аугсбург»

Бундеслига

31.01.2025«Вердер»

1:0

«Майнц»

Бундеслига

25.01.2025«Майнц»

2:0

«Штутгарт»

Бундеслига

Последние пять матчей «Лейпцига» и «Майнца»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.10.2024«Майнц»

0:2

«Лейпциг»

Бундеслига

30.03.2024«Лейпциг»

0:0

«Майнц»

Бундеслига

04.11.2023«Майнц»

2:0

«Лейпциг»

Бундеслига

01.04.2023«Лейпциг»

0:3

«Майнц»

Бундеслига

08.10.2022«Майнц»

1:1

«Лейпциг»

Бундеслига

Турнирное положение

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После 23-х туров «Лейпциг» идет шестым, а «Майнц» - пятым. У команд равное количество очков.

КлубИВНПМячиОчки
1. Бавария23184169-1958
2. Байер23148151-2750
3. Айнтрахт23126549-3342
4. Фрайбург23123834-3639
5. Майнц23115737-2438
6. Лейпциг23108538-3138
7. Штутгарт23106741-3436
8. Вольфсбург2397746-3734
9. Боруссия М23104935-3534
10. Боруссия Д2395943-3832
11. Аугсбург2387827-3531
12. Вердер2386935-4730
13. Унион23661121-3524
14. Хоффенхайм23571130-4622
15. Санкт-Паули23631418-2721
16. Хайденхайм23431627-4715
17. Бохум23361422-4715
18. Хольштайн23341634-5913

Прогноз на матч

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В первом круге «Лейпциг» одержал на выезде уверенную победу (0:2). Сейчас соперники, имея равное количество очков, претендуют на попадание в зону Лиги чемпионов. На своем поле «быки» будут явными фаворитами встречи.

Гадать над именем победителя не станем, а обратимся к общей результативности встречи. Обе команды играют довольно агрессивно в атаке. Есть все основания полагать, что как минимум по голу соперники забьют. В пользу этого и делаем свой выбор.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Следить за встречей «Айнтрахт» - «Байер» можно в текстовых трансляциях на спортивных порталах и на сайтах официальных букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
WinlineГрафическаяРегистрация в БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Лейпциг»: Баумгартнер (дисквалификация). Хенрихс, Уэдраого, Нуса, Шлагер, Поульсен (все - травма)

«Майнц»: Кор (Дисквалификация). Белл (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Лейпциг» - «Майнц»:

Позиция«Лейпциг»

«Майнц»

Позиция

Вратарь1. Трапп

22. Центнер

Вратарь

Защитник3. Теате

21. Да Коста

Защитник

Защитник34. Коллинз

3. Йенц

Защитник

Защитник5. Аменда

25. Ханче-Ольсен

Защитник

Защитник13. Кристенсен

2. Мвене

Полузащитник

Полузащитник 20. Узун

19. Каси

Полузащитник

Полузащитник 16. Ларссон

6. Сано

Полузащитник 

Полузащитник6. Хойлунн

8. Небель

Полузащитник

Полузащитник36. Кнауфф

18. Амири

Полузащитник

Полузащитник27. Гетце

44. Вайпер

Нападающий

Нападающий11. Этитике

29. Буркардт

Нападающий

Главный тренерДино Топпмеллер

Бо Хенриксен

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Winline умножит сыгравшую ставку на победу хозяев на коэффициент 1.96. На гостей можно поставить за 3.60. Номинал сыгравшего пари на ничью букмекер рассчитает по кэфу 3.55.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Лейпциг» - «Майнц»?

В линии Winline наиболее вероятным исходом, если судить по котировкам, является ничья 1:1. Сыгравшая ставка на такой счет будет умножена на 6.00. Победа хозяев 1:0 идет за 7.60, 2:1 - за 7.80.

Где бесплатно смотреть матч «Лейпциг» - «Майнц»?

Следить за встречей «Айнтрахт» - «Байер» можно в текстовых трансляциях на спортивных порталах и на сайтах официальных букмекеров.

Стоит ли ждать результативной игры?

Ставка на то, что в матче случится не меньше трех голов (ТБ 2.5) принимается по коэффициенту 1.78.

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