Лейпциг - Майнц, 1 марта: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

Партнерский проект
1 марта в рамках 24-го тура чемпионата Германии по футболу «Лейпциг» принимает «Майнц». Соседи по турнирной таблице имеют в активе по 38 очков и делят 5-6-е места в турнирной таблице Бундеслиги. Оцениваем шансы соперников и котировки букмекеров.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Лейпциг» (Лейпциг)
01.03.2025, Сб
17:30 МСК
«Майнц» (Майнц)
|П1 - 1.96
Турнир: Бундеслига, 24-й тур
Стадион: «Лейпциг» (Лейпциг, Германия)
Главный судья: Даниэль Зиберт
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Лейпциг»
|8
|4
|5
|40-24
|«Майнц»
|5
|4
|8
|24-40
Последние пять игр «Лейпцига»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.02.2025
|«Лейпциг»
1:0
«Вольфсбург»
Кубок Германии
|23.02.2025
|«Хайденхайм»
2:2
«Лейпциг»
Бундеслига
|14.02.2025
|«Аугсбург»
0:0
«Лейпциг»
Бундеслига
|09.02.2025
|«Лейпциг»
2:0
«Санкт-Паули»
Бундеслига
|01.02.2025
|«Унион»
0:0
«Лейпциг»
Бундеслига
Последние пять матчей «Майнца»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.02.2025
|«Майнц»
2:0
«Санкт-Паули»
Бундеслига
|16.02.2025
|«Хайденхайм»
0:2
«Майнц»
Бундеслига
|08.02.2025
|«Майнц»
0:0
«Аугсбург»
Бундеслига
|31.01.2025
|«Вердер»
1:0
«Майнц»
Бундеслига
|25.01.2025
|«Майнц»
2:0
«Штутгарт»
Бундеслига
Последние пять матчей «Лейпцига» и «Майнца»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.10.2024
|«Майнц»
0:2
«Лейпциг»
Бундеслига
|30.03.2024
|«Лейпциг»
0:0
«Майнц»
Бундеслига
|04.11.2023
|«Майнц»
2:0
«Лейпциг»
Бундеслига
|01.04.2023
|«Лейпциг»
0:3
«Майнц»
Бундеслига
|08.10.2022
|«Майнц»
1:1
«Лейпциг»
Бундеслига
После 23-х туров «Лейпциг» идет шестым, а «Майнц» - пятым. У команд равное количество очков.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Бавария
|23
|18
|4
|1
|69-19
|58
|2. Байер
|23
|14
|8
|1
|51-27
|50
|3. Айнтрахт
|23
|12
|6
|5
|49-33
|42
|4. Фрайбург
|23
|12
|3
|8
|34-36
|39
|5. Майнц
|23
|11
|5
|7
|37-24
|38
|6. Лейпциг
|23
|10
|8
|5
|38-31
|38
|7. Штутгарт
|23
|10
|6
|7
|41-34
|36
|8. Вольфсбург
|23
|9
|7
|7
|46-37
|34
|9. Боруссия М
|23
|10
|4
|9
|35-35
|34
|10. Боруссия Д
|23
|9
|5
|9
|43-38
|32
|11. Аугсбург
|23
|8
|7
|8
|27-35
|31
|12. Вердер
|23
|8
|6
|9
|35-47
|30
|13. Унион
|23
|6
|6
|11
|21-35
|24
|14. Хоффенхайм
|23
|5
|7
|11
|30-46
|22
|15. Санкт-Паули
|23
|6
|3
|14
|18-27
|21
|16. Хайденхайм
|23
|4
|3
|16
|27-47
|15
|17. Бохум
|23
|3
|6
|14
|22-47
|15
|18. Хольштайн
|23
|3
|4
|16
|34-59
|13
В первом круге «Лейпциг» одержал на выезде уверенную победу (0:2). Сейчас соперники, имея равное количество очков, претендуют на попадание в зону Лиги чемпионов. На своем поле «быки» будут явными фаворитами встречи.
Гадать над именем победителя не станем, а обратимся к общей результативности встречи. Обе команды играют довольно агрессивно в атаке. Есть все основания полагать, что как минимум по голу соперники забьют. В пользу этого и делаем свой выбор.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
Следить за встречей «Айнтрахт» - «Байер» можно в текстовых трансляциях на спортивных порталах и на сайтах официальных букмекеров.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Winline
|Графическая
|Регистрация в БК
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Лейпциг»: Баумгартнер (дисквалификация). Хенрихс, Уэдраого, Нуса, Шлагер, Поульсен (все - травма)
«Майнц»: Кор (Дисквалификация). Белл (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Лейпциг» - «Майнц»:
|Позиция
|«Лейпциг»
«Майнц»
Позиция
|Вратарь
|1. Трапп
22. Центнер
Вратарь
|Защитник
|3. Теате
21. Да Коста
Защитник
|Защитник
|34. Коллинз
3. Йенц
Защитник
|Защитник
|5. Аменда
25. Ханче-Ольсен
Защитник
|Защитник
|13. Кристенсен
2. Мвене
Полузащитник
|Полузащитник
|20. Узун
19. Каси
Полузащитник
|Полузащитник
|16. Ларссон
6. Сано
Полузащитник
|Полузащитник
|6. Хойлунн
8. Небель
Полузащитник
|Полузащитник
|36. Кнауфф
18. Амири
Полузащитник
|Полузащитник
|27. Гетце
44. Вайпер
Нападающий
|Нападающий
|11. Этитике
29. Буркардт
Нападающий
|Главный тренер
|Дино Топпмеллер
Бо Хенриксен
Главный тренер
Winline умножит сыгравшую ставку на победу хозяев на коэффициент 1.96. На гостей можно поставить за 3.60. Номинал сыгравшего пари на ничью букмекер рассчитает по кэфу 3.55.
🎁 ФРИБЕТ 3000 ОТ WINLINE
В линии Winline наиболее вероятным исходом, если судить по котировкам, является ничья 1:1. Сыгравшая ставка на такой счет будет умножена на 6.00. Победа хозяев 1:0 идет за 7.60, 2:1 - за 7.80.
Следить за встречей «Айнтрахт» - «Байер» можно в текстовых трансляциях на спортивных порталах и на сайтах официальных букмекеров.
Ставка на то, что в матче случится не меньше трех голов (ТБ 2.5) принимается по коэффициенту 1.78.
Партнерский проект