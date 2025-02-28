Лейпциг - Майнц, 1 марта: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

В первом круге «Лейпциг» одержал на выезде уверенную победу (0:2). Сейчас соперники, имея равное количество очков, претендуют на попадание в зону Лиги чемпионов. На своем поле «быки» будут явными фаворитами встречи.

Гадать над именем победителя не станем, а обратимся к общей результативности встречи. Обе команды играют довольно агрессивно в атаке. Есть все основания полагать, что как минимум по голу соперники забьют. В пользу этого и делаем свой выбор.