Ланс — ПСЖ, 16 августа: где смотреть матч Суперкубка Франции, прогноз

На старте сезона команды еще не набрали оптимальную форму, а цена ошибки в финале крайне высока. В таких матчах на первый план выходит прагматизм и тактическая дисциплина.

Кроме того, статистика очных встреч показывает, что для ПСЖ «Ланс» удобный соперник. Однако начало сезона и важность трофея могут заставить команды играть осторожнее.

Аналитики ожидают матч с небольшим количеством голов, в котором решающую роль сыграет тактическая подготовка и мастерство исполнителей.

Самой безопасной ставкой выглядит тотал меньше (2.5) с коэффициентом 1.70 в букмекерской конторе «БЕТСИТИ».