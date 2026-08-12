Ланс — ПСЖ, 16 августа: где смотреть матч Суперкубка Франции, прогноз

Ланс — ПСЖ, 16 августа: где смотреть матч Суперкубка Франции, прогнозОбновлено:
Ланс — ПСЖ
команды
16 августа 2026 (21:45) МСК
начало
Боллар-Делелис, Ланс
место проведения
БК БЕТСИТИ
прямая трансляция
ТМ (2,5)
прогноз
1.70
коэффициент
Ланс — ПСЖ
16 августа 2026 года на стадионе «Боллар-Делелис» в Лансе состоится финал Суперкубка Франции сезона 2026/2027, в котором встретятся обладатель Кубка Франции «Ланс» и чемпион страны ПСЖ.
Обе команды находятся на старте нового сезона, и этот матч станет первым официальным поединком для французских клубов после летнего перерыва. Ожидается бескомпромиссная борьба за первый трофей сезона.
Где смотреть матч Ланс — ПСЖ
Прямую трансляцию матча Суперкубка Франции можно посмотреть на сайте легальной букмекерской конторы «БЕТСИТИ», которая традиционно предлагает качественную онлайн-трансляцию футбольных матчей.
СМОТРЕТЬ МАТЧ ЛАНС — ПСЖ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ
Ланс
Команда играет в агрессивный прессинг и делает ставку на быстрые фланговые атаки. «Ланс» выделяется высокой интенсивностью в борьбе за мяч и умением создавать моменты за счет стандартов и индивидуальных действий нападающих.
Победитель Кубка Франции прошлого сезона показал отличную форму в предсезонных товарищеских матчах. Команда демонстрировала зрелищный футбол с обилием голевых моментов.
Последние 5 матчей Ланса
|08.08.2026
|Товарищеский
|Ланс - Сандерленд — 0:2
|08.08.2026
|Товарищеский
|Ланс - Сандерленд — 4:1
|01.08.2026
|Como Cup
|Ланс - Вильярреал — 3:1
|28.07.2026
|Como Cup
|Ланс - Фамаликан — 0:0 (7:8)
|28.07.2026
|Como Cup
|Кристал Пэлас - Ланс — 0:3
За последние 5 матчей «Ланс» забил 7 голов и пропустил такое же количество, что свидетельствует о бескомпромиссной игре в атаке, без оглядки на собственные ворота.
ПСЖ
Парижский клуб под руководством Луиса Энрике традиционно строит игру через контроль мяча и позиционные атаки. Команда обладает колоссальным перевесом в классе. Подопечные Энрике выиграли чемпионат Франции и второй раз подряд взяли кубок Лиги чемпионов.
Однако товарищеские матчи показали, что команда еще не набрала оптимальную форму. Поражение от «Мальорки» со счетом 0:3 и ничья с «Манчестер Юнайтед» вызывают вопросы по поводу готовности парижан к решающим встречам.
Последние 5 матчей ПСЖ
|08.08.2026
|Товарищеский
|ПСЖ - Манчестер Юнайтед — 1:1
|05.08.2026
|Товарищеский
|Мальорка - ПСЖ — 3:0
|30.05.2026
|Лига чемпионов
|ПСЖ - Арсенал — 1:1 (4:3)
|17.05.2026
|Лига 1
|Париж - ПСЖ — 2:1
|13.05.2026
|Лига 1
|Ланс - ПСЖ — 0:2
Будем надеяться, что гениальный Луис Энрике сможет замотивировать своих игроков перед важным матчем. Все-таки на кону первый трофей сезона.
Очные встречи
В прошлом сезоне команды встречались дважды: в сентябре ПСЖ обыграл «Ланс» дома 2:0, а в мае парижане победили на выезде с таким же счетом. Кроме того, ПСЖ выиграл последние 5 очных встреч подряд.
Последние 5 очных встреч
|13.05.2026
|Лига 1
|Ланс - ПСЖ — 0:2
|14.09.2025
|Лига 1
|ПСЖ - Ланс — 2:0
|18.01.2025
|Лига 1
|Ланс - ПСЖ — 1:2
|22.12.2024
|Кубок Франции
|Ланс - ПСЖ — 1:1 (3:4)
|02.11.2024
|Лига 1
|ПСЖ - Ланс — 1:0
Историческое противостояние этих клубов показывает подавляющее преимущество парижан, которые не проигрывают «Лансу» уже на протяжении длительного периода.
Прогнозы на матч
Мы подготовили 3 прогноза на матч Ланс - ПСЖ. Каждый читатель сможет выбрать для себя наиболее подходящий.
Консервативный прогноз на матч Ланс — ПСЖ
На старте сезона команды еще не набрали оптимальную форму, а цена ошибки в финале крайне высока. В таких матчах на первый план выходит прагматизм и тактическая дисциплина.
Кроме того, статистика очных встреч показывает, что для ПСЖ «Ланс» удобный соперник. Однако начало сезона и важность трофея могут заставить команды играть осторожнее.
Аналитики ожидают матч с небольшим количеством голов, в котором решающую роль сыграет тактическая подготовка и мастерство исполнителей.
Самой безопасной ставкой выглядит тотал меньше (2.5) с коэффициентом 1.70 в букмекерской конторе «БЕТСИТИ».
Сбалансированный прогноз на матч Ланс — ПСЖ
ПСЖ является номинальным фаворитом и обладает более сбалансированным составом для позиционных атак. Парижанам по силам навязать свою игру и победить за счет индивидуального мастерства лидеров.
В качестве сбалансированного прогноза мы предлагаем победу ПСЖ с коэффициентом 1.80 в БК «БЕТСИТИ».
Рискованный прогноз на матч Ланс — ПСЖ
«Ланс» играет дома при поддержке родных трибун. Команда Дино Топпмеллера умеет создавать проблемы топ-клубам за счет агрессивного прессинга и быстрых контратак.
Учитывая, что это первый официальный матч сезона, а некоторые лидеры ПСЖ прошли через горнило ЧМ-2026 и пока не набрали оптимальной формы, фаворит может допустить осечку.
Можно рискнуть и поставить на ничейный исход в основное время с высоким коэффициентом 3.80 в БК «БЕТСИТИ».
Прогноз на точный счет в матче Ланс — ПСЖ
Опираясь на статус ПСЖ как фаворита, но принимая во внимание мотивацию и домашнюю поддержку «Ланса», наиболее вероятным исходом является упорная борьба с небольшим количеством голевых моментов.
Парижане постараются выиграть первый трофей сезона, однако «Ланс» наверняка не сдастся без боя.
Ожидаемый счет — 0:2 в пользу ПСЖ (кэф — 6.50 в БК «БЕТСИТИ») или 1:2 в пользу парижан (кэф — 8.00 в БК «БЕТСИТИ»).
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