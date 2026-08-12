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ГлавнаяПрогнозыЛанс — ПСЖ, 16 августа: где смотреть матч Суперкубка Франции, прогноз

Ланс — ПСЖ, 16 августа: где смотреть матч Суперкубка Франции, прогноз

Обновлено:
ПСЖ пополнит свою коллекцию трофеев Суперкубком!?
Валентин Васильев

Ланс — ПСЖ

 

команды

16 августа 2026 (21:45) МСК

 

начало

Боллар-Делелис, Ланс

 

место проведения

БК БЕТСИТИ

 

прямая трансляция

ТМ (2,5)

 

прогноз

1.70

 

коэффициент

БЕТСИТИ
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Ланс — ПСЖ

16 августа 2026 года на стадионе «Боллар-Делелис» в Лансе состоится финал Суперкубка Франции сезона 2026/2027, в котором встретятся обладатель Кубка Франции «Ланс» и чемпион страны ПСЖ.

Исход

Коэффициент

Букмекер

П1

4.40

БЕТСИТИ

Х

3.80

БЕТСИТИ

П2

1.80

БЕТСИТИ

Обе команды находятся на старте нового сезона, и этот матч станет первым официальным поединком для французских клубов после летнего перерыва. Ожидается бескомпромиссная борьба за первый трофей сезона.

Где смотреть матч Ланс — ПСЖ

Прямую трансляцию матча Суперкубка Франции можно посмотреть на сайте легальной букмекерской конторы «БЕТСИТИ», которая традиционно предлагает качественную онлайн-трансляцию футбольных матчей.

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Ланс

Команда играет в агрессивный прессинг и делает ставку на быстрые фланговые атаки. «Ланс» выделяется высокой интенсивностью в борьбе за мяч и умением создавать моменты за счет стандартов и индивидуальных действий нападающих.

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Победитель Кубка Франции прошлого сезона показал отличную форму в предсезонных товарищеских матчах. Команда демонстрировала зрелищный футбол с обилием голевых моментов.

Последние 5 матчей Ланса

08.08.2026ТоварищескийЛанс - Сандерленд — 0:2
08.08.2026ТоварищескийЛанс - Сандерленд — 4:1
01.08.2026Como CupЛанс - Вильярреал — 3:1
28.07.2026Como CupЛанс - Фамаликан — 0:0 (7:8)
28.07.2026Como CupКристал Пэлас - Ланс — 0:3

За последние 5 матчей «Ланс» забил 7 голов и пропустил такое же количество, что свидетельствует о бескомпромиссной игре в атаке, без оглядки на собственные ворота.

ПСЖ

Парижский клуб под руководством Луиса Энрике традиционно строит игру через контроль мяча и позиционные атаки. Команда обладает колоссальным перевесом в классе. Подопечные Энрике выиграли чемпионат Франции и второй раз подряд взяли кубок Лиги чемпионов.

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Однако товарищеские матчи показали, что команда еще не набрала оптимальную форму. Поражение от «Мальорки» со счетом 0:3 и ничья с «Манчестер Юнайтед» вызывают вопросы по поводу готовности парижан к решающим встречам.

Последние 5 матчей ПСЖ

08.08.2026ТоварищескийПСЖ - Манчестер Юнайтед — 1:1
05.08.2026ТоварищескийМальорка - ПСЖ — 3:0
30.05.2026Лига чемпионовПСЖ - Арсенал — 1:1 (4:3)
17.05.2026Лига 1Париж - ПСЖ — 2:1
13.05.2026Лига 1Ланс - ПСЖ — 0:2

Будем надеяться, что гениальный Луис Энрике сможет замотивировать своих игроков перед важным матчем. Все-таки на кону первый трофей сезона.

Очные встречи

В прошлом сезоне команды встречались дважды: в сентябре ПСЖ обыграл «Ланс» дома 2:0, а в мае парижане победили на выезде с таким же счетом. Кроме того, ПСЖ выиграл последние 5 очных встреч подряд.

Последние 5 очных встреч

13.05.2026Лига 1Ланс - ПСЖ — 0:2
14.09.2025Лига 1ПСЖ - Ланс — 2:0
18.01.2025Лига 1Ланс - ПСЖ — 1:2
22.12.2024Кубок ФранцииЛанс - ПСЖ — 1:1 (3:4)
02.11.2024Лига 1ПСЖ - Ланс — 1:0

Историческое противостояние этих клубов показывает подавляющее преимущество парижан, которые не проигрывают «Лансу» уже на протяжении длительного периода.

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Прогнозы на матч

Мы подготовили 3 прогноза на матч Ланс - ПСЖ. Каждый читатель сможет выбрать для себя наиболее подходящий.

Консервативный прогноз на матч Ланс — ПСЖ

На старте сезона команды еще не набрали оптимальную форму, а цена ошибки в финале крайне высока. В таких матчах на первый план выходит прагматизм и тактическая дисциплина.

Кроме того, статистика очных встреч показывает, что для ПСЖ «Ланс» удобный соперник. Однако начало сезона и важность трофея могут заставить команды играть осторожнее.

Аналитики ожидают матч с небольшим количеством голов, в котором решающую роль сыграет тактическая подготовка и мастерство исполнителей.

Самой безопасной ставкой выглядит тотал меньше (2.5) с коэффициентом 1.70 в букмекерской конторе «БЕТСИТИ».

Сбалансированный прогноз на матч Ланс — ПСЖ

ПСЖ является номинальным фаворитом и обладает более сбалансированным составом для позиционных атак. Парижанам по силам навязать свою игру и победить за счет индивидуального мастерства лидеров.

В качестве сбалансированного прогноза мы предлагаем победу ПСЖ с коэффициентом 1.80 в БК «БЕТСИТИ».

Рискованный прогноз на матч Ланс — ПСЖ

«Ланс» играет дома при поддержке родных трибун. Команда Дино Топпмеллера умеет создавать проблемы топ-клубам за счет агрессивного прессинга и быстрых контратак.

Учитывая, что это первый официальный матч сезона, а некоторые лидеры ПСЖ прошли через горнило ЧМ-2026 и пока не набрали оптимальной формы, фаворит может допустить осечку.

Можно рискнуть и поставить на ничейный исход в основное время с высоким коэффициентом 3.80 в БК «БЕТСИТИ».

Прогноз на точный счет в матче Ланс — ПСЖ

Опираясь на статус ПСЖ как фаворита, но принимая во внимание мотивацию и домашнюю поддержку «Ланса», наиболее вероятным исходом является упорная борьба с небольшим количеством голевых моментов.

Парижане постараются выиграть первый трофей сезона, однако «Ланс» наверняка не сдастся без боя.

Ожидаемый счет — 0:2 в пользу ПСЖ (кэф — 6.50 в БК «БЕТСИТИ») или 1:2 в пользу парижан (кэф — 8.00 в БК «БЕТСИТИ»).

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