Лейтон — Манчестер Сити, 8 февраля: где смотреть матч Кубка Англии, прогноз, составы

На пути к действующему чемпиону Англии «Лейтон Ориент» преодолел три преграды - в лице низшелиговых «Борхэма», «Олдхэма» и «Дерби Каунти». Но при этом ни разу не выиграл в основное время: первого и третьего соперников прошел по пенальти, а второму забил решающий гол в экстра-тайме. Естественно, что противников калибра «Ман Сити» представителю второго национального дивизиона давным-давно не попадалось. Нет сомнений, что 9-тысячный стадиончик «Брисбен Роуд» в субботу будет забит под завязку и окажет определенное психологическое давление на фаворита.

В другой ситуации маленький клуб мог бы понадеяться на снисхождение топа, но только не в этой. В прошлый уикенд «Ман Сити» потерпел самое болезненное поражение за эру Гвардиолы - 1:5 от «Арсенала». Кубковая встреча с «карликом» - идеальная возможность поднять себе настроение, не слишком убиваясь на поле. Полагаем, что голов в этом матче должно быть предостаточно - естественно, в первую очередь гостевых. Штуки четыре чемпион должен закинуть такому сопернику.