Лейтон — Манчестер Сити, 8 февраля: где смотреть матч Кубка Англии, прогноз, составы

Партнерский проект
В субботу в Англии пройдут матчи 1/16 финала национального Кубка. Чемпиона страны ожидает самый необычный выезд сезона - в гости к одному из старейших клубов Лондона. Для болельщиков «Лейтон Ориент», обитающего в третьем по счету дивизионе, приезд «Манчестер Сити» - грандиозное событие. В последний раз пути этих клубов пересекались 60 лет назад!
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Лейтон» (Лондон)
08.02.2025, Сб
15:15 МСК
«Манчестер Сити» (Манчестер)
|П1 - 24.00
Турнир: Кубок Англии по футболу, 1/16 финала
Стадион: «Брисбен Роуд - Машрум» (Лондон, Англия)
Судьи: еще не определены
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Лейтон»
|1
|1
|4
|5-16
|«МС»
|4
|1
|1
|16-5
Последние пять матчей «Лейтона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.02.2025
|«Лейтон»
0:1
«Стокпорт»
Лига 1
|28.01.2025
|«Эксетер»
2:6
«Лейтон»
Лига 1
|25.01.2025
|«Лейтон»
2:0
«Рединг»
Лига 1
|21.01.2025
|«Лейтон»
0:1
«Стивенейдж»
Трофей английской лиги
|18.01.2025
|«Питерборо»
0:0
«Лейтон»
Лига 1
Последние пять матчей «Манчестер Сити»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.02.2025
|«Арсенал»
5:1
«Манчестер Сити»
АПЛ
|29.01.2025
|«Манчестер Сити»
3:1
«Брюгге»
Лига чемпионов
|25.01.2025
|«Манчестер Сити»
3:1
«Челси»
АПЛ
|22.01.2025
|«ПСЖ»
4:2
«Манчестер Сити»
Лига чемпионов
|19.01.2025
|«Ипсвич»
0:6
«Манчестер Сити»
АПЛ
1/16 финала
07.02.2025. 23:00. «Манчестер Юнайтед» – «Лестер Сити»
08.02.2025. 15:15. «Лейтон Ориент» – «Манчестер Сити»
08.02.2025. 15:15. «Лидс Юнайтед» – «Миллуолл»
08.02.2025. 18:00. «Сток Сити» – «Кардифф Сити»
08.02.2025. 18:00. «Ковентри Сити» – «Ипсвич Таун»
08.02.2025. 18:00. «Эвертон» – «Борнмут»
08.02.2025. 18:00. «Саутгемптон» – «Бернли»
08.02.2025. 18:00. «Уиган Атлетик» – «Фулхэм»
08.02.2025. 18:00. «Престон Норт Энд» – «Уиком Уондерерс»
08.02.2025. 20:45. «Бирмингем Сити» – «Ньюкасл Юнайтед»
08.02.2025. 23:00. «Брайтон энд Хоув Альбион» – «Челси»
09.02.2025. 15:30. «Блэкберн Роверс» – «Вулверхэмптон»
09.02.2025. 18:00. «Плимут Аргайл» – «Ливерпуль»
09.02.2025. 20:35. «Астон Вилла» – «Тоттенхэм Хотспур»
10.02.2025. 22:45. «Донкастер Роверс» – «Кристал Пэлас»
11.02.2025. 23:00. «Эксетер Сити» – «Ноттингем Форест»
На пути к действующему чемпиону Англии «Лейтон Ориент» преодолел три преграды - в лице низшелиговых «Борхэма», «Олдхэма» и «Дерби Каунти». Но при этом ни разу не выиграл в основное время: первого и третьего соперников прошел по пенальти, а второму забил решающий гол в экстра-тайме. Естественно, что противников калибра «Ман Сити» представителю второго национального дивизиона давным-давно не попадалось. Нет сомнений, что 9-тысячный стадиончик «Брисбен Роуд» в субботу будет забит под завязку и окажет определенное психологическое давление на фаворита.
В другой ситуации маленький клуб мог бы понадеяться на снисхождение топа, но только не в этой. В прошлый уикенд «Ман Сити» потерпел самое болезненное поражение за эру Гвардиолы - 1:5 от «Арсенала». Кубковая встреча с «карликом» - идеальная возможность поднять себе настроение, не слишком убиваясь на поле. Полагаем, что голов в этом матче должно быть предостаточно - естественно, в первую очередь гостевых. Штуки четыре чемпион должен закинуть такому сопернику.
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Российские телеканалы не показывают английский футбол. Следить за ходом матча онлайн можно на тематических спортивных и беттинговых ресурсах.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Лейтон»: Хоус (травма)
«Манчестер Сити»: Родри, Бобб, Диаш, Доку, Аке, Эдерсон (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Лейтон» - «Манчестер Сити»:
|Позиция
|«Лейтон»
|«МС»
|Позиция
|Вратарь
|24 Кили
|18. Ортега
|Вратарь
|Защитник
|4. Симпсон
|66. Симпсон-Пьюзи
|Защитник
|Защитник
|12. Куррье
|45. Хусанов
|Защитник
|Защитник
|19. Бекльз
|22. Рейс
|Защитник
|Защитник
|28. Клэр
|19. Гюндоган
|Полузащитник
|Полузащитник
|18. Претли
|82. Льюис
|Полузащитник
|Полузащитник
|22. Гэлбрейт
|75. О'Райлли
|Полузащитник
|Полузащитник
|27. Джейесими
|87. Макейти
|Полузащитник
|Нападающий
|17. Донли
|10. Грилиш
|Полузащитник
|Нападающий
|20. Перкинс
|17. Де Брейне
|Полузащитник
|Нападающий
|23. Кельман
|7. Мармуш
|Нападающий
|Главный тренер
|Ричи Велленс
|Хосеп Гвардиола
|Главный тренер
Еще одной победа команды-сенсации Кубка Англии принесет смельчакам, в нее поверившим, 24-кратный выигрыш. В случае ничьей в основное время PARI умножит номинал ставки на 10.5. Коэффициент на фаворита тут предсказуемо мизерный - 1.10.
«Лейтон Ориент» является одним из старейших действующих клубов Англии. Он ведет свое летоисчисление с 1881 года. Правда, сезон-1962/63 остается для лондонцев единственным в первом национальном дивизионе (еще за много лет до основания АПЛ).
Как ни удивительно, история взаимоотношений этих соперников насчитывает целых шесть матчей. Мало того, последний из них выиграл «Лейтон» - 4:2! Однако все это было уже очень-очень давно, еще в 1960-е годы.
Партнерский проект