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6 февраля 6:12ГлавнаяПрогнозыФутболКубок Англии по футболу

Лейтон — Манчестер Сити, 8 февраля: где смотреть матч Кубка Англии, прогноз, составы

Первая встреча соперников за 60 лет!
Валентин Васильев

В субботу в Англии пройдут матчи 1/16 финала национального Кубка. Чемпиона страны ожидает самый необычный выезд сезона - в гости к одному из старейших клубов Лондона. Для болельщиков «Лейтон Ориент», обитающего в третьем по счету дивизионе, приезд «Манчестер Сити» - грандиозное событие. В последний раз пути этих клубов пересекались 60 лет назад!

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Лейтон» (Лондон)

08.02.2025, Сб

15:15 МСК

«Манчестер Сити» (Манчестер)

П1 - 24.00

Х - 10.50

П2 - 1.10

Турнир: Кубок Англии по футболу, 1/16 финала

Стадион: «Брисбен Роуд - Машрум» (Лондон, Англия)

Судьи: еще не определены

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Лейтон»1145-16
«МС»41116-5

Последние пять матчей «Лейтона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.02.2025«Лейтон»

0:1

«Стокпорт»

Лига 1

28.01.2025«Эксетер»

2:6

«Лейтон»

Лига 1

25.01.2025«Лейтон»

2:0

«Рединг»

Лига 1

21.01.2025«Лейтон»

0:1

«Стивенейдж»

Трофей английской лиги

18.01.2025«Питерборо»

0:0

«Лейтон»

Лига 1

Последние пять матчей «Манчестер Сити»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.02.2025«Арсенал»

5:1

«Манчестер Сити»

АПЛ

29.01.2025«Манчестер Сити»

3:1

«Брюгге»

Лига чемпионов

25.01.2025«Манчестер Сити»

3:1

«Челси»

АПЛ

22.01.2025«ПСЖ»

4:2

«Манчестер Сити»

Лига чемпионов

19.01.2025«Ипсвич»

0:6

«Манчестер Сити»

АПЛ

Расписание игр

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1/16 финала

07.02.2025.  23:00. «Манчестер Юнайтед»  – «Лестер Сити» 
08.02.2025.  15:15. «Лейтон Ориент»  – «Манчестер Сити» 
08.02.2025.  15:15. «Лидс Юнайтед»  – «Миллуолл» 
08.02.2025.  18:00. «Сток Сити»  – «Кардифф Сити» 
08.02.2025.  18:00. «Ковентри Сити»  – «Ипсвич Таун» 
08.02.2025.  18:00. «Эвертон» – «Борнмут» 
08.02.2025.  18:00. «Саутгемптон» – «Бернли» 
08.02.2025.  18:00. «Уиган Атлетик»  – «Фулхэм» 
08.02.2025.  18:00. «Престон Норт Энд»  – «Уиком Уондерерс» 
08.02.2025.  20:45. «Бирмингем Сити»  – «Ньюкасл Юнайтед» 
08.02.2025.  23:00. «Брайтон энд Хоув Альбион»  – «Челси» 
09.02.2025.  15:30. «Блэкберн Роверс»  – «Вулверхэмптон» 
09.02.2025.  18:00. «Плимут Аргайл»  – «Ливерпуль» 
09.02.2025.  20:35. «Астон Вилла»  – «Тоттенхэм Хотспур» 
10.02.2025.  22:45. «Донкастер Роверс»  – «Кристал Пэлас» 
11.02.2025.  23:00. «Эксетер Сити»  – «Ноттингем Форест»

Прогноз на матч

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На пути к действующему чемпиону Англии «Лейтон Ориент» преодолел три преграды - в лице низшелиговых «Борхэма», «Олдхэма» и «Дерби Каунти». Но при этом ни разу не выиграл в основное время: первого и третьего соперников прошел по пенальти, а второму забил решающий гол в экстра-тайме. Естественно, что противников калибра «Ман Сити» представителю второго национального дивизиона давным-давно не попадалось. Нет сомнений, что 9-тысячный стадиончик «Брисбен Роуд» в субботу будет забит под завязку и окажет определенное психологическое давление на фаворита.

В другой ситуации маленький клуб мог бы понадеяться на снисхождение топа, но только не в этой. В прошлый уикенд «Ман Сити» потерпел самое болезненное поражение за эру Гвардиолы - 1:5 от «Арсенала». Кубковая встреча с «карликом» - идеальная возможность поднять себе настроение, не слишком убиваясь на поле. Полагаем, что голов в этом матче должно быть предостаточно - естественно, в первую очередь гостевых. Штуки четыре чемпион должен закинуть такому сопернику.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Российские телеканалы не показывают английский футбол. Следить за ходом матча онлайн можно на тематических спортивных и беттинговых ресурсах.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Лейтон»: Хоус (травма)

«Манчестер Сити»: Родри, Бобб, Диаш, Доку, Аке, Эдерсон (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Лейтон» - «Манчестер Сити»:

Позиция«Лейтон»«МС»Позиция
Вратарь24 Кили18. ОртегаВратарь
Защитник4. Симпсон66. Симпсон-ПьюзиЗащитник
Защитник12. Куррье45. ХусановЗащитник
Защитник19. Бекльз22. РейсЗащитник
Защитник28. Клэр19. ГюндоганПолузащитник
Полузащитник 18. Претли82. ЛьюисПолузащитник
Полузащитник 22. Гэлбрейт75. О'РайллиПолузащитник 
Полузащитник27. Джейесими87. Макейти Полузащитник
Нападающий17. Донли10. ГрилишПолузащитник
Нападающий20. Перкинс17. Де БрейнеПолузащитник
Нападающий23. Кельман7. МармушНападающий
Главный тренерРичи ВелленсХосеп ГвардиолаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Еще одной победа команды-сенсации Кубка Англии принесет смельчакам, в нее поверившим, 24-кратный выигрыш. В случае ничьей в основное время PARI умножит номинал ставки на 10.5. Коэффициент на фаворита тут предсказуемо мизерный - 1.10.

Вопросы и ответы

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Что за клуб «Лейтон Ориент»?

«Лейтон Ориент» является одним из старейших действующих клубов Англии. Он ведет свое летоисчисление с 1881 года. Правда, сезон-1962/63 остается для лондонцев единственным в первом национальном дивизионе (еще за много лет до основания АПЛ). 

«Лейтон» когда-нибудь играл с «Манчестер Сити»?

Как ни удивительно, история взаимоотношений этих соперников насчитывает целых шесть матчей. Мало того, последний из них выиграл «Лейтон» - 4:2! Однако все это было уже очень-очень давно, еще в 1960-е годы.

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