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23 марта 10:08ГлавнаяПрогнозыФутболКвалификация ЧМ-2026

Лихтенштейн - Казахстан, 25 марта: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Одна из самых больших стран Европы - против одной из самых маленьких
Валентин Васильев

В зоне УЕФА стартовал отборочный турнир чемпионата мира по футболу. Сборная Казахстана неудачно завершила первый выезд цикла и теперь отправляется на второй. Удастся ли нашим соседям взять очки в одной из самых миниатюрных стран Европы?

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Команда 1

Время начала

Команда 2

Лихтенштейн
Место в рейтинге ФИФА: 204

25.03.2025, Вт

22:45 МСК

Казахстан
Место в рейтинге ФИФА: 110

П1 - 11.00

Х - 4.80

П2 - 1.35

Турнир: отборочный турнир ЧМ-2026, Европа, группа J, 2-й тур

Стадион: «Райнпарк»  (Вадуц, Лихтенштейн)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История матчей:

Ранее команды не встречались.

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Лихтенштейн 0000-0
Казахстан0000-0

Последние пять игр сборной Лихтенштейна:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.03.2024Лихтенштейн 

0:3

Северная Македония

Отбор ЧМ-2026

18.11.2024Лихтенштейн 

1:3

Сан-Марино

Лига наций 

14.11.2024Мальта

2:0

Лихтенштейн 

Товарищеский матч

13.10.2024Лихтенштейн 

0:0

Гибралтар

Лига наций

10.10.2024Лихтенштейн 

1:0

Гонконг

Лига наций

Последние пять игр сборной Казахстана:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.03.2025Уэльс

3:1

Казахстан

Отбор ЧМ-2026

19.03.2025Казахстан

2:0

Кюрасао

Товарищеский матч

17.11.2024Норвегия

5:0

Казахстан

Лига наций

14.11.2024Казахстан

0:2

Австрия

Лига наций

13.10.2024Казахстан

0:1

Словения

Лига наций

Место в турнирной таблице

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После первого тура в этой группе в лидеры вырвались команды Северной Македонии и Уэльса, но главный фаворит - сборная Бельгии - еще не стартовал. 

КомандыИВНПМО
1. Северная Македония11003-03
2. Уэльс11003-13
3. Бельгия00000-00
4. Казахстан10011-30
5. Лихтенштейн10010-30

Прогноз на матч

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Ставка федерации футбола Казахстана на именитого российского тренера себя не оправдала. Под командованием Станислава Черчесова сборная этой страны не забила ни одного гола и набрала всего-навсего одно очко в шести турах Лиги наций. Как результат - предсказуемый спуск дивизионом ниже. К первым матчам 2025 года команду готовил местный специалист Али Алиев. И начали с ним казахстанцы достаточно обнадеживающе: в товарищеском матче обыграли Кюрасао (2:0), а в официальном оказали достойное сопротивление Уэльсу на выезде. Первый тайм в Кардиффе они свели вничью 1:1, но после перерыва пропустили два мяча и проиграли. Команда начала забивать после прошлогодней «засухи» - уже неплохо.

В Вадуце казахстанцы обязаны побеждать. Болельщики одной из самых больших стран мира заждались победой на официальном уровне, а слабее сборной Лихтенштейна в группе J нет никого. Представитель карликового государства стартовал в новом цикле с 0:3 от Северной Македонии. Полагаем, что во вторник намечается нечто подобное. Два последних домашних матча лихтенштейнцы проиграли с разницей в два-три мяча. Есть смысл подумать о ставке на победу Казахстана с форой - скажем, в полтора мяча. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире игру в Вадуце покажут зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах. Графические лайв-трансляции ведут  букмекерские конторы, текстовые - ведущие спортивные СМИ.

ВещательТип трансляцииУсловия
FONBETГрафическаяРегистрация в системе БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Коэффициенты букмекеров

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БК FONBET выплатит вознаграждение в 11-кратном размере в случае сенсационной победы Лихтенштейна. Коэффициент на ничью тоже высок - 4.80. Поставить на успех гостей предлагается по котировке 1.35.

Вопросы и ответы

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Кто победит в матче Лихтенштейн - Казахстан?

Коэффициенты легальных букмекеров сулят Казахстану первую за долгое время официальную победу.

Кто выйдет на ЧМ-2026?

В финальную стадию выйдут победители отборочных групп. Вторым сборным предстоят стыковые матчи.

Сборная Казахстана участвовала в Кубке мира?

Нет, эта команда пока ни разу не отбиралась на ЧМ или Евро.

Есть ли в команде Казахстана легионеры из РПЛ?

Чемпионат России в команде Алиева представляют защитник «Зенита» Алип и форвард «Ахмата» Самородов. 

Где пройдет ЧМ-2026?

23-й чемпионат мира по футболу состоится летом 2026 года в США, Канаде и Мексике. 

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