Лихтенштейн - Казахстан, 25 марта: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

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В зоне УЕФА стартовал отборочный турнир чемпионата мира по футболу. Сборная Казахстана неудачно завершила первый выезд цикла и теперь отправляется на второй. Удастся ли нашим соседям взять очки в одной из самых миниатюрных стран Европы?
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|Команда 1
Время начала
Команда 2
|Лихтенштейн
Место в рейтинге ФИФА: 204
25.03.2025, Вт
22:45 МСК
Казахстан
|П1 - 11.00
Турнир: отборочный турнир ЧМ-2026, Европа, группа J, 2-й тур
Стадион: «Райнпарк» (Вадуц, Лихтенштейн)
Судьи: еще не определены
История матчей:
Ранее команды не встречались.
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Лихтенштейн
|0
|0
|0
|0-0
|Казахстан
|0
|0
|0
|0-0
Последние пять игр сборной Лихтенштейна:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.03.2024
|Лихтенштейн
0:3
Северная Македония
Отбор ЧМ-2026
|18.11.2024
|Лихтенштейн
1:3
Сан-Марино
Лига наций
|14.11.2024
|Мальта
2:0
Лихтенштейн
Товарищеский матч
|13.10.2024
|Лихтенштейн
0:0
Гибралтар
Лига наций
|10.10.2024
|Лихтенштейн
1:0
Гонконг
Лига наций
Последние пять игр сборной Казахстана:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.03.2025
|Уэльс
3:1
Казахстан
Отбор ЧМ-2026
|19.03.2025
|Казахстан
2:0
Кюрасао
Товарищеский матч
|17.11.2024
|Норвегия
5:0
Казахстан
Лига наций
|14.11.2024
|Казахстан
0:2
Австрия
Лига наций
|13.10.2024
|Казахстан
0:1
Словения
Лига наций
После первого тура в этой группе в лидеры вырвались команды Северной Македонии и Уэльса, но главный фаворит - сборная Бельгии - еще не стартовал.
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Северная Македония
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|2. Уэльс
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|3. Бельгия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|4. Казахстан
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|5. Лихтенштейн
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
Ставка федерации футбола Казахстана на именитого российского тренера себя не оправдала. Под командованием Станислава Черчесова сборная этой страны не забила ни одного гола и набрала всего-навсего одно очко в шести турах Лиги наций. Как результат - предсказуемый спуск дивизионом ниже. К первым матчам 2025 года команду готовил местный специалист Али Алиев. И начали с ним казахстанцы достаточно обнадеживающе: в товарищеском матче обыграли Кюрасао (2:0), а в официальном оказали достойное сопротивление Уэльсу на выезде. Первый тайм в Кардиффе они свели вничью 1:1, но после перерыва пропустили два мяча и проиграли. Команда начала забивать после прошлогодней «засухи» - уже неплохо.
В Вадуце казахстанцы обязаны побеждать. Болельщики одной из самых больших стран мира заждались победой на официальном уровне, а слабее сборной Лихтенштейна в группе J нет никого. Представитель карликового государства стартовал в новом цикле с 0:3 от Северной Македонии. Полагаем, что во вторник намечается нечто подобное. Два последних домашних матча лихтенштейнцы проиграли с разницей в два-три мяча. Есть смысл подумать о ставке на победу Казахстана с форой - скажем, в полтора мяча.
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