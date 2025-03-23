Лихтенштейн - Казахстан, 25 марта: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Ставка федерации футбола Казахстана на именитого российского тренера себя не оправдала. Под командованием Станислава Черчесова сборная этой страны не забила ни одного гола и набрала всего-навсего одно очко в шести турах Лиги наций. Как результат - предсказуемый спуск дивизионом ниже. К первым матчам 2025 года команду готовил местный специалист Али Алиев. И начали с ним казахстанцы достаточно обнадеживающе: в товарищеском матче обыграли Кюрасао (2:0), а в официальном оказали достойное сопротивление Уэльсу на выезде. Первый тайм в Кардиффе они свели вничью 1:1, но после перерыва пропустили два мяча и проиграли. Команда начала забивать после прошлогодней «засухи» - уже неплохо.

В Вадуце казахстанцы обязаны побеждать. Болельщики одной из самых больших стран мира заждались победой на официальном уровне, а слабее сборной Лихтенштейна в группе J нет никого. Представитель карликового государства стартовал в новом цикле с 0:3 от Северной Македонии. Полагаем, что во вторник намечается нечто подобное. Два последних домашних матча лихтенштейнцы проиграли с разницей в два-три мяча. Есть смысл подумать о ставке на победу Казахстана с форой - скажем, в полтора мяча.