Лилль - ПСЖ: прогноз и ставка на 28 августа

«ПСЖ» является безусловным фаворитом чемпионата, но в последних выездных матчах парижане допускают неожиданные осечки. «ПСЖ» проиграл в Суперкубок «Лансу» со счетом 0:1, а в предыдущем туре и вовсе сыграл вничью с «Ренном» 2:2. Несмотря на это, атакующий потенциал парижского клуба остается колоссальным, и наличие звезд первой величины в составе всегда делает «ПСЖ» опасным соперником, способным решить исход матча одним точным ударом.

Обе команды исповедуют атакующий футбол, но «Лилль» на своем стадионе традиционно добавляет в интенсивности и прессинге. «ПСЖ» будет владеть мячом и контролировать ход игры, однако хозяева постараются использовать пространство за спинами защитников гостей. В таких принципиальных противостояниях фактор домашнего поля часто нивелирует разницу в классе, делая матч более закрытым и тактически выверенным.

«БЕТСИТИ» оценивает победу хозяев коэффициентом 4.40, ничью — 3.90, а победу гостей — 1.77. Учитывая текущую форму «Лилля» и его способность не проигрывать дома сильным соперникам, наиболее обоснованной выглядит ставка на то, что «Лилль» не проиграет (1X) за 2.10.