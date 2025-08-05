Линкольн - Ноа, 7 августа: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

Обе команды преодолели первый раунд Лиги чемпионов. Но если от лучшего клуба Армении этого и следовало ожидать, то представителя крошечного Гибралтара во втором этапе мало кто ожидал увидеть. Победа «Линкольна» по сумме двух матчей над исландским «Викингуром» стала одной из локальных сенсаций старта розыгрыша. Однако дальше и те, и другие споткнулись. Гибралтарцы минимально уступили «Црвене Звезде» дома, но получили пять мячей в Белграде. «Ноа» достойно сражался с «Ференцварошем», но все-таки проиграл - оба раза в один мяч. Зато в новом чемпионате страны ребята Перковича стартовали мощно - со счетом 4:0 разгромили «Ширак».

Естественно, что фаворитом четвергового матча эксперты считают ереванский клуб. «Ноа» достаточно много забивает (за последние 10 матчей в среднем по 2.1 гола за игру). Тотал больше 2.5 - стандартный сценарий для его встреч. Есть надежда, что и в Гибралтаре эта тенденция сохранится. Тем более что местный клуб, как мы убедились на ранних стадиях ЛЧ, тоже забивать умеет. ТБ 2.5 за 1.78 в линии Winline выглядит достаточно перспективным вариантом.