Линкольн - Ноа, 7 августа: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

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Сильнейший клуб Армении прошел один этап в Лиге чемпионов УЕФА, но предсказуемо застопорился на втором. Самая титулованная команда Венгрии «Ноа» объективно пока не по силам. Однако еврокубковый путь парней Сандро Перковича продолжается. Представителя Гибралтара они в принципе обязаны проходить.
Турнир: Лига Еропы, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Стадион: «Европа Спортс Парк» (Гибралтар)
Судьи: еще не определены
История матчей:
Ранее команды не встречались.
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Линкольн»
|0
|0
|0
|0-0
|«Ноа»
|0
|0
|0
|0-0
Последние пять матчей «Линкольна»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|29.07.2025
|«Црвена Звезда»
5:1
«Линкольн»
Лига чемпионов
|22.07.2025
|«Линкольн»
0:1
«Црвена Звезда»
Лига чемпионов
|15.07.2025
|«Линкольн»
1:0
«Викингур»
Лига чемпионов
|08.07.2025
|«Викингур»
2:3
«Линкольн»
Лига чемпионов
|02.05.2025
|«Манчестер 62»
0:2
«Линкольн»
Чемпионат Гибралтара
Последние пять матчей «Ноа»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.08.2025
|«Ноа»
4:0
«Ширак»
Премьер-лига Армении
|30.07.2025
|«Ференцварош»
4:3
«Ноа»
Лига чемпионов
|22.07.2025
|«Ноа»
1:2
«Ференцварош»
Лига чемпионов
|15.07.2025
|«Будучность»
2:2
«Ноа»
Лига чемпионов
|08.07.2025
|«Ноа»
1:0
«Будучность»
Лига чемпионов
05.08.2025. 20:00. «Хамрун Спартанс» (Мальта) — «Маккаби» Т-А (Израиль)
06.08.2025. 20:00. РФШ (Латвия) — «КуПС» (Финляндия)
06.08.2025. 21:45. «Риека» (Хорватия) — «Шелбурн» (Ирландия)
07.08.2025. 19:00. «Фредрикстад» (Норвегия) — «Мидтьюлланн» (Дания)
07.08.2025. 19:00. «Линкольн» (Гибралтар) — «Ноа» (Армения)
07.08.2025. 19:30. АЕК (Кипр) — «Легия» (Польша)
07.08.2025. 20:00. «Хеккен» (Швеция) — «Бранн» (Норвегия)
07.08.2025. 20:30. ПАОК (Греция) — «Вольфсберг» (Австрия)
07.08.2025. 20:30. «ЧФР Клуж» (Румыния) — «Брага» (Португалия)
07.08.2025. 21:00. «Панатинаикос» (Греция) — «Шахтер» (Украина)
07.08.2025. 21:00. «Зриньски» (Босния и Герцеговина) — «Брейдаблик» (Исландия)
07.08.2025. 21:30. «Серветт» (Швейцария) — «Утрехт» (Нидерланды)
Обе команды преодолели первый раунд Лиги чемпионов. Но если от лучшего клуба Армении этого и следовало ожидать, то представителя крошечного Гибралтара во втором этапе мало кто ожидал увидеть. Победа «Линкольна» по сумме двух матчей над исландским «Викингуром» стала одной из локальных сенсаций старта розыгрыша. Однако дальше и те, и другие споткнулись. Гибралтарцы минимально уступили «Црвене Звезде» дома, но получили пять мячей в Белграде. «Ноа» достойно сражался с «Ференцварошем», но все-таки проиграл - оба раза в один мяч. Зато в новом чемпионате страны ребята Перковича стартовали мощно - со счетом 4:0 разгромили «Ширак».
Естественно, что фаворитом четвергового матча эксперты считают ереванский клуб. «Ноа» достаточно много забивает (за последние 10 матчей в среднем по 2.1 гола за игру). Тотал больше 2.5 - стандартный сценарий для его встреч. Есть надежда, что и в Гибралтаре эта тенденция сохранится. Тем более что местный клуб, как мы убедились на ранних стадиях ЛЧ, тоже забивать умеет. ТБ 2.5 за 1.78 в линии Winline выглядит достаточно перспективным вариантом.
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Текстовая трансляция из Гибралтара запланирована на ресурсах ведущих спортивных СМИ России, графическая будет доступна у легальных букмекеров.
Потери
«Линкольн»: нет
«Ноа»: Грегориу (травма)
У Winline достаточно широкий разброс коэффициентов по основному рынку: от 1.84 на победу гостей до 4.30 на успех хозяев. Ничью можно взять за 3.30.
ФРИБЕТ 3 000 РУБЛЕЙ ОТ WINLINE
По версии аналитиков, наиболее реальным исход встречи является результативная ничья - 1:1. В линии на точный счет она идет с коэффициентом 5.20.
Коэффициент 1.78 на тотал больше 2.5 предвещает скорее веселый футбол, чем скучный.
Игра №2 пройдет 14 августа в Абовяне.
Третий квалификационный раунд Лиги Европы - предпоследний перед групповой стадией. Еще будет этап плей-офф.