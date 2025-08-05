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4 августа 5:10ГлавнаяПрогнозыФутболЛига Европы

Линкольн - Ноа, 7 августа: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

Экзотическое путешествие чемпионов Армении
Валентин Васильев

Сильнейший клуб Армении прошел один этап в Лиге чемпионов УЕФА, но предсказуемо застопорился на втором. Самая титулованная команда Венгрии «Ноа» объективно пока не по силам. Однако еврокубковый путь парней Сандро Перковича продолжается. Представителя Гибралтара они в принципе обязаны проходить.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Линкольн» (Гибралтар)

07.08.2025, Чт

19:00 МСК

«Ноа» (Ереван, Армения)

П1 - 4.30

Х - 3.30

П2 - 1.84

Турнир:  Лига Еропы, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч 

Стадион: «Европа Спортс Парк»  (Гибралтар)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История матчей:

Ранее команды не встречались.

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Линкольн» 0000-0
«Ноа»0000-0

Последние пять матчей «Линкольна»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

29.07.2025«Црвена Звезда»

5:1

«Линкольн»

Лига чемпионов

22.07.2025«Линкольн»

0:1

«Црвена Звезда»

Лига чемпионов

15.07.2025«Линкольн»

1:0

 «Викингур»

Лига чемпионов

08.07.2025 «Викингур»

2:3

«Линкольн»

Лига чемпионов

02.05.2025 «Манчестер 62»

0:2

«Линкольн»

Чемпионат Гибралтара

Последние пять матчей «Ноа»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.08.2025«Ноа»

4:0

«Ширак»

Премьер-лига Армении

30.07.2025«Ференцварош»

4:3

 «Ноа»

Лига чемпионов

22.07.2025«Ноа»

1:2

«Ференцварош»

Лига чемпионов

15.07.2025«Будучность»

2:2

 «Ноа»

Лига чемпионов

08.07.2025«Ноа»

1:0

«Будучность»

Лига чемпионов

Календарь матчей

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05.08.2025. 20:00. «Хамрун Спартанс» (Мальта) — «Маккаби»  Т-А (Израиль)
06.08.2025. 20:00. РФШ (Латвия) — «КуПС» (Финляндия)
06.08.2025. 21:45. «Риека» (Хорватия) — «Шелбурн» (Ирландия)
07.08.2025. 19:00. «Фредрикстад» (Норвегия) — «Мидтьюлланн» (Дания)
07.08.2025. 19:00. «Линкольн» (Гибралтар) — «Ноа» (Армения)
07.08.2025. 19:30. АЕК (Кипр) — «Легия» (Польша)
07.08.2025. 20:00. «Хеккен» (Швеция) — «Бранн» (Норвегия)
07.08.2025. 20:30. ПАОК (Греция) — «Вольфсберг» (Австрия)
07.08.2025. 20:30. «ЧФР Клуж» (Румыния) — «Брага» (Португалия)
07.08.2025. 21:00. «Панатинаикос» (Греция) — «Шахтер» (Украина)
07.08.2025. 21:00. «Зриньски» (Босния и Герцеговина) — «Брейдаблик» (Исландия)
07.08.2025. 21:30. «Серветт» (Швейцария) — «Утрехт» (Нидерланды)

Прогноз на матч

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Обе команды преодолели первый раунд Лиги чемпионов. Но если от  лучшего клуба Армении этого и следовало ожидать, то представителя крошечного Гибралтара во втором этапе мало кто ожидал увидеть. Победа «Линкольна» по сумме двух матчей над исландским «Викингуром» стала одной из локальных сенсаций старта розыгрыша. Однако дальше и те, и другие споткнулись. Гибралтарцы минимально уступили «Црвене Звезде» дома, но получили пять мячей в Белграде. «Ноа» достойно сражался с «Ференцварошем», но все-таки проиграл - оба раза в один мяч. Зато в новом чемпионате страны ребята Перковича стартовали мощно - со счетом 4:0 разгромили «Ширак».

Естественно, что фаворитом четвергового матча эксперты считают ереванский клуб. «Ноа» достаточно много забивает (за последние 10 матчей в среднем по 2.1 гола за игру). Тотал больше 2.5 - стандартный сценарий для его встреч. Есть надежда, что и в Гибралтаре эта тенденция сохранится. Тем более что местный клуб, как мы убедились на ранних стадиях ЛЧ, тоже забивать умеет. ТБ 2.5 за 1.78 в линии Winline выглядит достаточно перспективным вариантом. 

Бонусы на матч

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WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный
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Трансляции

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Текстовая трансляция из Гибралтара запланирована на ресурсах ведущих спортивных СМИ России, графическая будет доступна у легальных букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
WinlineГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Линкольн»: нет 

«Ноа»: Грегориу (травма)

Коэффициенты букмекеров

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У Winline достаточно широкий разброс коэффициентов по основному рынку: от 1.84 на победу гостей до 4.30 на успех хозяев. Ничью можно взять за 3.30.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Линкольн» - «Ноа»?

По версии аналитиков, наиболее реальным исход встречи является результативная ничья - 1:1. В линии на точный счет она идет с коэффициентом 5.20.

Матч «Линкольн» - «Ноа» будет результативным?

Коэффициент 1.78 на тотал больше 2.5 предвещает скорее веселый футбол, чем скучный.

Когда и где ответный матч?

Игра №2 пройдет 14 августа в Абовяне.

Куда выходит победитель пары «Линкольн» - «Ноа»?

Третий квалификационный раунд Лиги Европы - предпоследний перед групповой стадией. Еще будет этап плей-офф.

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