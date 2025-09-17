Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



16 сентября 18:15ГлавнаяПрогнозыФутболЛига чемпионов УЕФА

Ливерпуль — Атлетико, 17 сентября: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Еще одно англо-испанское противостояние в первом туре
Александр Бокулёв

В одном из центральных матчей первого тура общего этапа Лиги чемпионов встретятся английский «Ливерпуль» и испанский «Атлетико». Какую ставку выбрать на это противостояние? 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ливерпуль» (Англия)

17.09.2025, Ср

22:00 МСК

«Атлетико» (Мадрид, Испания)

П1 - 1,50

Х - 4,50

П2 - 6,50

Турнир: Лига чемпионов, общий этап, первый тур

Стадион: «Энфилд» (Ливерпуль, Англия, Великобритания)

Судьи: Маурицио Мариани (главный), Даниэле Биндони, Альберто Тегони (ассистенты), Маттео Марченаро (резервный). Все — Италия

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ливерпуль»33312-11
«Атлетико»33311-12

Последние пять игр «Ливерпуля»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.09.2025«Бернли»

0:1

«Ливерпуль»

АПЛ

31.08.2025«Ливерпуль»

1:0

«Арсенал»

АПЛ

26.08.2025«Ньюкасл Юнайтед»

2:3

«Ливерпуль»

АПЛ

16.08.2025«Ливерпуль»

4:2

«Борнмут»

АПЛ

10.08.2025«Кристал Пэлас»

2:2 (3:2 пен.)

«Ливерпуль»

Суперкубок Англии

Последние пять игр «Атлетико»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.09.2025«Атлетико»

2:0

«Вильярреал»

Ла Лига

30.08.2025«Алавес»

1:1

«Атлетико»

Ла Лига

23.08.2025«Атлетико»

1:1

«Эльче»

Ла Лига

18.08.2025«Эспаньол»

2:1

«Атлетико»

Ла Лига

09.08.2025«Ньюкасл Юнайтед»

0:2

«Атлетико»

Товарищеский матч

Прогноз на матч

Свернуть

«Ливерпуль» — единственная команда АПЛ, не потерявшая очки за четыре тура. После активной летней трансферной компании мерсисайдцы перестраиваются, поэтому нередко ставят рациональность и результат на первое место. Однако эта команда по-прежнему способна выдавать и яркий, фестивальный футбол.

Впрочем, в матче с «Атлетико» вряд ли стоит ждать высокую результативность. Мадридцы тяжело вошли в сезон и наверняка будут максимально «сушить» предстоящую игру. Рискнем предположить, что в итоге зрители увидят не более трех голов, а «Ливерпуль» как минимум не уступит.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WINLINEДо 3 тысяч рублейПриветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ

Трансляции

Свернуть

Легальная прямая видеотрансляция встречи между «Ливерпулем» и «Атлетико» будет доступна на «Okko».

ВещательТип трансляцииУсловия
«Okko»Видео, Full HDПлатная подписка
PARIГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Свернуть

Потери

«Ливерпуль»: Джонс (травма)

«Атлетико»: Хименес (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ливерпуль»«Атлетико»:

Позиция«Ливерпуль»«Атлетико»Позиция
Вратарь1. Алисон13. ОблакВратарь
Защитник12. Брэдли14. ЛьорентеЗащитник
Защитник4. ван Дейк24. Ле НорманЗащитник
Защитник5. Конате15. ЛанглеЗащитник
Защитник6. Керкез3. РуджериЗащитник
Полузащитник8. Собослаи6. КокеПолузащитник
Полузащитник 10. Мак Аллистер8. БарриосПолузащитник 
Полузащитник7. Вирц23. ГонсалесПолузащитник
Нападающий11. Салах20. СимеонеПолузащитник
Нападающий18. Гакпо7. ГризманнНападающий
Нападающий22. Экитике19. АльваресНападающий
Главный тренерАрне СлотДиего СимеонеГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитики БК PARI дают высокие коэффициенты на ничью и выигрыш «Атлетико» — 4,50 и 6,50 соответственно. Поставить на победу «Ливерпуля» можно с котировкой 1,50.

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом закончится матч «Ливерпуль» — «Атлетико»?

В соответствующей линии у букмекера PARI наиболее вероятный вариант — победа хозяев поля со счетом 2:0. Она оценивается коэффициентом 8,00.

Кто выйдет в плей-офф Лиги чемпионов?

Как и в прошлом сезоне, на общем этапе выступают 36 клубов. Восемь сильнейших напрямую выйдут в 1/8 финала. Команды, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут стыковые матчи.

Где смотреть матч «Ливерпуль» — «Атлетико»?

Официальный вещатель Лиги чемпионов в России — «Okko». Там и будет доступна легальная прямая трансляция.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer105 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer136 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer470 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer105 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer105 дней 20 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer91 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer105 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer470 дней 20 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer105 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer105 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer105 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё