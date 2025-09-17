Ливерпуль — Атлетико, 17 сентября: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Партнерский проект
В одном из центральных матчей первого тура общего этапа Лиги чемпионов встретятся английский «Ливерпуль» и испанский «Атлетико». Какую ставку выбрать на это противостояние?
Турнир: Лига чемпионов, общий этап, первый тур
Стадион: «Энфилд» (Ливерпуль, Англия, Великобритания)
Судьи: Маурицио Мариани (главный), Даниэле Биндони, Альберто Тегони (ассистенты), Маттео Марченаро (резервный). Все — Италия
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ливерпуль»
|3
|3
|3
|12-11
|«Атлетико»
|3
|3
|3
|11-12
Последние пять игр «Ливерпуля»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.09.2025
|«Бернли»
0:1
«Ливерпуль»
АПЛ
|31.08.2025
|«Ливерпуль»
1:0
«Арсенал»
АПЛ
|26.08.2025
|«Ньюкасл Юнайтед»
2:3
«Ливерпуль»
АПЛ
|16.08.2025
|«Ливерпуль»
4:2
«Борнмут»
АПЛ
|10.08.2025
|«Кристал Пэлас»
2:2 (3:2 пен.)
«Ливерпуль»
Суперкубок Англии
Последние пять игр «Атлетико»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.09.2025
|«Атлетико»
2:0
«Вильярреал»
Ла Лига
|30.08.2025
|«Алавес»
1:1
«Атлетико»
Ла Лига
|23.08.2025
|«Атлетико»
1:1
«Эльче»
Ла Лига
|18.08.2025
|«Эспаньол»
2:1
«Атлетико»
Ла Лига
|09.08.2025
|«Ньюкасл Юнайтед»
0:2
«Атлетико»
Товарищеский матч
«Ливерпуль» — единственная команда АПЛ, не потерявшая очки за четыре тура. После активной летней трансферной компании мерсисайдцы перестраиваются, поэтому нередко ставят рациональность и результат на первое место. Однако эта команда по-прежнему способна выдавать и яркий, фестивальный футбол.
Впрочем, в матче с «Атлетико» вряд ли стоит ждать высокую результативность. Мадридцы тяжело вошли в сезон и наверняка будут максимально «сушить» предстоящую игру. Рискнем предположить, что в итоге зрители увидят не более трех голов, а «Ливерпуль» как минимум не уступит.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|WINLINE
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ
Легальная прямая видеотрансляция встречи между «Ливерпулем» и «Атлетико» будет доступна на «Okko».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Okko»
|Видео, Full HD
|Платная подписка
|PARI
|Графическая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Ливерпуль»: Джонс (травма)
«Атлетико»: Хименес (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ливерпуль» — «Атлетико»:
|Позиция
|«Ливерпуль»
|«Атлетико»
|Позиция
|Вратарь
|1. Алисон
|13. Облак
|Вратарь
|Защитник
|12. Брэдли
|14. Льоренте
|Защитник
|Защитник
|4. ван Дейк
|24. Ле Норман
|Защитник
|Защитник
|5. Конате
|15. Лангле
|Защитник
|Защитник
|6. Керкез
|3. Руджери
|Защитник
|Полузащитник
|8. Собослаи
|6. Коке
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Мак Аллистер
|8. Барриос
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Вирц
|23. Гонсалес
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Салах
|20. Симеоне
|Полузащитник
|Нападающий
|18. Гакпо
|7. Гризманн
|Нападающий
|Нападающий
|22. Экитике
|19. Альварес
|Нападающий
|Главный тренер
|Арне Слот
|Диего Симеоне
|Главный тренер
Аналитики БК PARI дают высокие коэффициенты на ничью и выигрыш «Атлетико» — 4,50 и 6,50 соответственно. Поставить на победу «Ливерпуля» можно с котировкой 1,50.
В соответствующей линии у букмекера PARI наиболее вероятный вариант — победа хозяев поля со счетом 2:0. Она оценивается коэффициентом 8,00.
Как и в прошлом сезоне, на общем этапе выступают 36 клубов. Восемь сильнейших напрямую выйдут в 1/8 финала. Команды, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут стыковые матчи.
Официальный вещатель Лиги чемпионов в России — «Okko». Там и будет доступна легальная прямая трансляция.