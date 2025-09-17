Ливерпуль — Атлетико, 17 сентября: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

«Ливерпуль» — единственная команда АПЛ, не потерявшая очки за четыре тура. После активной летней трансферной компании мерсисайдцы перестраиваются, поэтому нередко ставят рациональность и результат на первое место. Однако эта команда по-прежнему способна выдавать и яркий, фестивальный футбол.

Впрочем, в матче с «Атлетико» вряд ли стоит ждать высокую результативность. Мадридцы тяжело вошли в сезон и наверняка будут максимально «сушить» предстоящую игру. Рискнем предположить, что в итоге зрители увидят не более трех голов, а «Ливерпуль» как минимум не уступит.