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20 января 15:36ГлавнаяПрогнозыФутболЛига чемпионов УЕФА

Ливерпуль — Лилль, 21 января: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Лидер АПЛ разберется с обороной «Лилля»
Руслан Ипполитов

21 января лигочемпионский матч проведет лидер английского чемпионата - «Ливерпуль». Противостоять команде Арне Слота будет третий клуб Лиги 1 - «Лилль». Самый результативный клуб АПЛ столкнется с одной из самых закрытых команд французского чемпионата.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ливерпуль» (Англия)

21.01.2025, Вт

23:00 МСК

«Лилль» (Франция)

П1 - 1.28

Х - 5.90

П2 - 9.50

Турнир: Лига чемпионов УЕФА, 7-й тур

Стадион: «Энфилд» (Ливерпуль, Англия)

Судьи: Феликс Цвайбер

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ливерпуль»1013-1
«Лилль»1011-3

Последние пять матчей «Ливерпуля»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.01.2025«Брентфорд»0:2«Ливерпуль»АПЛ
14.01.2025«Ноттингем»1:1«Ливерпуль»АПЛ
11.01.2025«Ливерпуль»

4:0

«Аккрингтон»

Кубок Англии

08.01.2025«Тоттенхэм»

1:0

«Ливерпуль»

Кубок лиги

05.01.2025«Ливерпуль»

2:2

«МЮ»

АПЛ

Последние пять матчей «Лилля»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.01.2025«Лилль»2:1«Ницца»Лига 1
14.01.2025«Марсель»1:1  (3:4 - пен.)«Лилль»Кубок Франции
10.01.2025«Осер»0:0«Лилль»Лига 1
04.01.2025«Лилль»1:1«Нант»Лига 1
20.12.2024«Руан»

0:1

«Лилль»

Кубок Франции

Матчи «Ливерпуля» и «Лилля»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.03.2010«Ливерпуль»3:0«Лилль»Лига Европы
11.03.2010«Лилль»1:0«Ливерпуль»Лига Европы

Прогноз на матч

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«Лиллю» предстоит встреча с самой результативной командой АПЛ, что не сулит гостям ничего хорошего. Имя фаворита матча известно, и помешать мерсисайдцам уверенно победить может лишь крайне уверенная игра французского клуба в обороне. Но «Ливерпуль» привык взламывать защитные редуты соперников и повыше классом.

Основные задачи на сезон французского клуба связаны с национальным первенством, в котором на данный момент «Лилль» занимает третье место и находится в лигочемпионской зоне. По итогам предыдущего тура Лиги 1 команда обошла в турнирной таблице забуксовавший «Монако» и, с большой долей вероятности, сделает акцент в ближайшее на внутреннем чемпионате.

«Ливерпуль» довольно вольготно чувствует себя в чемпионской гонке на внутренней арене. У команды Арне Слота есть право на ошибку, и экономить силы в Лиге чемпионов нет необходимости. именно «Ливер» букмекеры называют главным претендентом на победу в главном европейском клубном турнире, и в предстоящей встрече хозяева поля на «Энфилде» не должны упустить победу.

Во французском чемпионате беспроигрышная серия «Лилля» длится уже 14 туров, но выезд к «Ливерпулю» - серьезное испытание для любой команды. Много гости пропустить не должны, так что ставим на скромную результативность. 

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Российские телеканалы не показывают матчи Лиги чемпионов. Найти трансляции можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Ливерпуль»: Диатта, Балолгун, Иленикена (все - травма)

«Лилль»:  Торрес, Баркли, Макгинн, Карлос (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ливерпуль» - «Лилль»:

Позиция«Ливерпуль»«Лилль»Позиция
Вратарь1. Бекер1. БулкаВратарь
Защитник26. Робертсон92. КлоссЗащитник
Защитник4. Ван Дейк55. НдайишимиейеЗащитник
Защитник5. Конате4. БонфинЗащитник
Защитник66. Александер-Арнольд2. АбдиЗащитник
Полузащитник 10. Мак Аллистер6. БудауиПолузащитник
Полузащитник 38. Гравенберх8. РосариоПолузащитник 
Полузащитник17. Джонс25. ШоПолузащитник
Нападающий18. Гакпо24. ЛабордеПолузащитник
Нападающий11. Салах29. ГессанПолузащитник
Нападающий7. Диас10. ДиопНападающий
Главный тренерАрне СлотБрюно ЖенезьоГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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БК PARI считает очевидным фаворитом встречи «Ливерпуль», предлагая за его победу довольно скромный коэффициент 1.28. Котировки на победу гостей составляют 9.50. Заключить пари на ничью можно за 5.90.

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Ливерпуль» - «Лилль»?

Букмекеры считают наиболее вероятным исходом победу хозяев поля со счетом 2:0. Поставить на это можно с коэффициентом 7.50. 3:0 котируется за 8.50. 1:0 и 2:1 - за 9.50.

Где бесплатно смотреть матч «Ливерпуль» - «Лилль»?

Российские телеканалы не показывают матчи Лиги чемпионов. Найти трансляции можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.

Кто выиграет лигу чемпионов?

Тройка фаворитов (по котировкам букмекеров) на титул выглядит следующим образом:

«Ливерпуль» - 5.00

«Барселона» - 6.50

«Арсенал» - 6.50

На победу «Лилля» в турнире можно поставить за 120.00.

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