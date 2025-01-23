Ливерпуль — Лилль, 21 января: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

«Лиллю» предстоит встреча с самой результативной командой АПЛ, что не сулит гостям ничего хорошего. Имя фаворита матча известно, и помешать мерсисайдцам уверенно победить может лишь крайне уверенная игра французского клуба в обороне. Но «Ливерпуль» привык взламывать защитные редуты соперников и повыше классом.

Основные задачи на сезон французского клуба связаны с национальным первенством, в котором на данный момент «Лилль» занимает третье место и находится в лигочемпионской зоне. По итогам предыдущего тура Лиги 1 команда обошла в турнирной таблице забуксовавший «Монако» и, с большой долей вероятности, сделает акцент в ближайшее на внутреннем чемпионате.

«Ливерпуль» довольно вольготно чувствует себя в чемпионской гонке на внутренней арене. У команды Арне Слота есть право на ошибку, и экономить силы в Лиге чемпионов нет необходимости. именно «Ливер» букмекеры называют главным претендентом на победу в главном европейском клубном турнире, и в предстоящей встрече хозяева поля на «Энфилде» не должны упустить победу.

Во французском чемпионате беспроигрышная серия «Лилля» длится уже 14 туров, но выезд к «Ливерпулю» - серьезное испытание для любой команды. Много гости пропустить не должны, так что ставим на скромную результативность.