Ливерпуль — Лилль, 21 января: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Партнерский проект
21 января лигочемпионский матч проведет лидер английского чемпионата - «Ливерпуль». Противостоять команде Арне Слота будет третий клуб Лиги 1 - «Лилль». Самый результативный клуб АПЛ столкнется с одной из самых закрытых команд французского чемпионата.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Ливерпуль» (Англия)
21.01.2025, Вт
23:00 МСК
«Лилль» (Франция)
|П1 - 1.28
Турнир: Лига чемпионов УЕФА, 7-й тур
Стадион: «Энфилд» (Ливерпуль, Англия)
Судьи: Феликс Цвайбер
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ливерпуль»
|1
|0
|1
|3-1
|«Лилль»
|1
|0
|1
|1-3
Последние пять матчей «Ливерпуля»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.01.2025
|«Брентфорд»
|0:2
|«Ливерпуль»
|АПЛ
|14.01.2025
|«Ноттингем»
|1:1
|«Ливерпуль»
|АПЛ
|11.01.2025
|«Ливерпуль»
4:0
«Аккрингтон»
Кубок Англии
|08.01.2025
|«Тоттенхэм»
1:0
«Ливерпуль»
Кубок лиги
|05.01.2025
|«Ливерпуль»
2:2
«МЮ»
АПЛ
Последние пять матчей «Лилля»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.01.2025
|«Лилль»
|2:1
|«Ницца»
|Лига 1
|14.01.2025
|«Марсель»
|1:1 (3:4 - пен.)
|«Лилль»
|Кубок Франции
|10.01.2025
|«Осер»
|0:0
|«Лилль»
|Лига 1
|04.01.2025
|«Лилль»
|1:1
|«Нант»
|Лига 1
|20.12.2024
|«Руан»
0:1
«Лилль»
Кубок Франции
Матчи «Ливерпуля» и «Лилля»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.03.2010
|«Ливерпуль»
|3:0
|«Лилль»
|Лига Европы
|11.03.2010
|«Лилль»
|1:0
|«Ливерпуль»
|Лига Европы
«Лиллю» предстоит встреча с самой результативной командой АПЛ, что не сулит гостям ничего хорошего. Имя фаворита матча известно, и помешать мерсисайдцам уверенно победить может лишь крайне уверенная игра французского клуба в обороне. Но «Ливерпуль» привык взламывать защитные редуты соперников и повыше классом.
Основные задачи на сезон французского клуба связаны с национальным первенством, в котором на данный момент «Лилль» занимает третье место и находится в лигочемпионской зоне. По итогам предыдущего тура Лиги 1 команда обошла в турнирной таблице забуксовавший «Монако» и, с большой долей вероятности, сделает акцент в ближайшее на внутреннем чемпионате.
«Ливерпуль» довольно вольготно чувствует себя в чемпионской гонке на внутренней арене. У команды Арне Слота есть право на ошибку, и экономить силы в Лиге чемпионов нет необходимости. именно «Ливер» букмекеры называют главным претендентом на победу в главном европейском клубном турнире, и в предстоящей встрече хозяева поля на «Энфилде» не должны упустить победу.
Во французском чемпионате беспроигрышная серия «Лилля» длится уже 14 туров, но выезд к «Ливерпулю» - серьезное испытание для любой команды. Много гости пропустить не должны, так что ставим на скромную результативность.
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Российские телеканалы не показывают матчи Лиги чемпионов. Найти трансляции можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«Ливерпуль»: Диатта, Балолгун, Иленикена (все - травма)
«Лилль»: Торрес, Баркли, Макгинн, Карлос (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ливерпуль» - «Лилль»:
|Позиция
|«Ливерпуль»
|«Лилль»
|Позиция
|Вратарь
|1. Бекер
|1. Булка
|Вратарь
|Защитник
|26. Робертсон
|92. Клосс
|Защитник
|Защитник
|4. Ван Дейк
|55. Ндайишимиейе
|Защитник
|Защитник
|5. Конате
|4. Бонфин
|Защитник
|Защитник
|66. Александер-Арнольд
|2. Абди
|Защитник
|Полузащитник
|10. Мак Аллистер
|6. Будауи
|Полузащитник
|Полузащитник
|38. Гравенберх
|8. Росарио
|Полузащитник
|Полузащитник
|17. Джонс
|25. Шо
|Полузащитник
|Нападающий
|18. Гакпо
|24. Лаборде
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Салах
|29. Гессан
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Диас
|10. Диоп
|Нападающий
|Главный тренер
|Арне Слот
|Брюно Женезьо
|Главный тренер
БК PARI считает очевидным фаворитом встречи «Ливерпуль», предлагая за его победу довольно скромный коэффициент 1.28. Котировки на победу гостей составляют 9.50. Заключить пари на ничью можно за 5.90.
Букмекеры считают наиболее вероятным исходом победу хозяев поля со счетом 2:0. Поставить на это можно с коэффициентом 7.50. 3:0 котируется за 8.50. 1:0 и 2:1 - за 9.50.
Российские телеканалы не показывают матчи Лиги чемпионов. Найти трансляции можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.
Тройка фаворитов (по котировкам букмекеров) на титул выглядит следующим образом:
«Ливерпуль» - 5.00
«Барселона» - 6.50
«Арсенал» - 6.50
На победу «Лилля» в турнире можно поставить за 120.00.
Партнерский проект