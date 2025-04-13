Ливерпуль - Вест Хэм, 13 апреля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

«Ливерпулю» этой весной в АПЛ приходится больше бороться с собой, чем с соперниками. При таком очковом преимуществе над конкурентами сохранять максимальную концентрацию из тура в тур невероятно тяжело. Команде Арне Слота не всегда это удается. Иногда происходят казусы вроде того, что неделю назад случился в Лондоне, где лидер сезона умудрился за тайм пропустить три мяча и остаться вообще без очков. На прочности позиций «красных» это поражение не слишком отразилось, но самолюбие футболистов наверняка задело. Болельщики ждут от команды адекватной реакции на всего второе поражение в чемпионате.

С фаворитом в паре все ясно, но игры этих команд традиционно проходят весело. Голов в них традиционно забивается много. За четыре последние встречи «Ливер» трижды отгружал «Вест Хэму» по пятерке мячей. В пяти последних «личках» забивалось не меньше четырех голов. Учитывая отсутствие у команд мощной турнирной мотивации, а следовательно, и запредельного давления, можно предположить очередную «голеаду» на «Энфилде» - минимум на три взятия ворот.