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12 апреля 11:24ГлавнаяПрогнозыФутболАнглийская премьер-лига

Ливерпуль - Вест Хэм, 13 апреля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

На «Энфилде» ожидается много голов
Валентин Васильев

В прошлом туре лидер АПЛ неожиданно оступился в игре с «Фулхэмом». Избежит ли «Ливерпуль» «внеплановых» потерь в игре еще с одним представителем Лондона - «Вест Хэмом»?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ливерпуль»

13.04.2025, Вс

16:00 МСК

«Вест Хэм» (Лондон)

П1 - 1.30

Х - 5.80

П2 - 9.50

Турнир: английская Премьер-лига, 32-й тур

Стадион: «Энфилд» (Ливерпуль, Англия)

Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия)

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ливерпуль»843929273-148
«Вест Хэм»293984148-273

Последние пять матчей «Ливерпуля»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.04.2025«Фулхэм»

3:2

«Ливерпуль»

АПЛ

02.04.2025«Ливерпуль»

1:0

«Эвертон»

АПЛ

16.03.2025«Ливерпуль»

1:2

«Ньюкасл»

Кубок лиги

11.03.2025«Ливерпуль»

0:1, пен. 1:4

ПСЖ

Лига чемпионов

08.03.2025«Ливерпуль»

3:1

«Саутгемптон»

АПЛ

Последние пять матчей «Вест Хэма»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.04.2025

«Вест Хэм»

2:2

«Борнмут»

АПЛ

01.04.025«Вулверхэмптон»

1:0

«Вест Хэм»

АПЛ

15.03.2025«Эвертон»

1:1

«Вест Хэм»

АПЛ

10.03.2025«Вест Хэм»

0:1

«Ньюкасл»

АПЛ

27.02.2025

«Вест Хэм»

2:0

«Лестер»

АПЛ

Последние пять матчей между «Ливерпулем» и «Вест Хэмом»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

29.12.2024«Вест Хэм»

0:5

«Ливерпуль»

АПЛ

25.09.2024«Ливерпуль»

5:1

«Вест Хэм»

Кубок лиги

27.04.2024«Вест Хэм»

2:2

«Ливерпуль»

АПЛ

20.12.2023«Ливерпуль»

5:1

«Вест Хэм»

Кубок лиги

24.09.2023«Ливерпуль»

3:1

«Вест Хэм»

АПЛ

Место в таблице

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После 31 тура «Ливерпуль» продолжает уверенно лидировать в таблице. «Вест Хэм» уже доигрывает сезон без внятных задач.

КлубИВНПМячиОчки
1. Ливерпуль31227272-3073
2. Арсенал311711356-2662
3. Ноттингем Форест31176851-3757
4. Челси31158854-3753
5. Ньюкасл30165952-3953
6. Манчестер Сити31157957-4052
7. Астон Вилла31149846-4651
8. Фулхэм31139947-4248
9. Брайтон311211849-4747
10. Борнмут311291051-4045
11. Кристал Пэлас301110939-3543
12. Брентфорд311261351-4742
13. Манчестер Юнайтед311081337-4138
14. Тоттенхэм311141658-4537
15. Эвертон317141033-3835
16. Вест Хэм31981435-5235
17. Вулверхэмптон31951743-5932
18. Ипсвич31481931-6520
19. Лестер31452225-7017
20. Саутгемптон31242523-7410

Прогноз на матч

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«Ливерпулю» этой весной в АПЛ приходится больше бороться с собой, чем с соперниками. При таком очковом преимуществе над конкурентами сохранять максимальную концентрацию из тура в тур невероятно тяжело. Команде Арне Слота не всегда это удается. Иногда происходят казусы вроде того, что неделю назад случился в Лондоне, где лидер сезона умудрился за тайм пропустить три мяча и остаться вообще без очков. На прочности позиций «красных» это поражение не слишком отразилось, но самолюбие футболистов наверняка задело. Болельщики ждут от команды адекватной реакции на всего второе поражение в чемпионате.

С фаворитом в паре все ясно, но игры этих команд традиционно проходят весело. Голов в них традиционно забивается много. За четыре последние встречи «Ливер» трижды отгружал «Вест Хэму» по пятерке мячей. В пяти последних «личках» забивалось не меньше четырех голов. Учитывая отсутствие у команд мощной турнирной мотивации, а следовательно, и запредельного давления, можно предположить очередную «голеаду» на «Энфилде» - минимум на три взятия ворот.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Графические онлайн-трансляции матчей АПЛ предоставляются легальными букмекерскими компаниями. 

ВещательТип трансляцииУсловия
PARIГрафическаяРегистрация в БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Ливерпуль»: Александер-Арнольд, Мортон, Гомес (все - травмы)

«Вест Хэм»: Крессвелл, Антонио, Саммервилль (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ливерпуль» - «Вест Хэм»:

Позиция«Ливерпуль»«Вест Хэм»

Позиция

Вратарь62. Келлехер23. Ареола

Вратарь

Защитник26. Робертсон25. Тодибо

Защитник

Защитник4. ван Дейк26. Килман

Защитник

Защитник5. Конате29. Ван-Биссака

Защитник

Защитник21. Цимикас57. Скарлс

Полузащитник

Полузащитник 17. Джонс10. Пакета

Полузащитник

Полузащитник 3. Эндо33. Палмиери

Полузащитник 

Полузащитник19. Эллиотт28. Соучек

Полузащитник

Нападающий11. Салах14. Кудус

Нападающий

Нападающий7. Диас19. Альварес

Нападающий

Нападающий20. ЖомаУорд-Праус

Нападающий

Главный тренерАрне СлотГрэм Поттер

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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В основной линии PARI разброс котировок между основными исходами предсказуемо большой. Коэффициент на победу хозяев составляет 1.30. Котировка на гостей более чем в семь раз выше! На ничью можно поставить за 5.80.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Ливерпуль» - «Вест Хэм»?

В случае победы хозяев со счетом 2:0 PARI выплатит вознаграждение за сыгравшую ставку в семикратном размере. 

Где бесплатно смотреть матч  «Ливерпуль» - «Вест Хэм»?

На российском ТВ английский футбол не показывают. Следить за играми можно по текстовым и графическим трансляциям.

Когда «Ливерпуль» был чемпионом?

В предыдущий раз «красные» брали чемпионский титул в 2020 году. Следующий станет для них юбилейным, 20-м.

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