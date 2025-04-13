Ливерпуль - Вест Хэм, 13 апреля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
В прошлом туре лидер АПЛ неожиданно оступился в игре с «Фулхэмом». Избежит ли «Ливерпуль» «внеплановых» потерь в игре еще с одним представителем Лондона - «Вест Хэмом»?
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Ливерпуль»
13.04.2025, Вс
16:00 МСК
«Вест Хэм» (Лондон)
|П1 - 1.30
Турнир: английская Премьер-лига, 32-й тур
Стадион: «Энфилд» (Ливерпуль, Англия)
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ливерпуль»
|84
|39
|29
|273-148
|«Вест Хэм»
|29
|39
|84
|148-273
Последние пять матчей «Ливерпуля»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.04.2025
|«Фулхэм»
3:2
«Ливерпуль»
АПЛ
|02.04.2025
|«Ливерпуль»
1:0
«Эвертон»
АПЛ
|16.03.2025
|«Ливерпуль»
1:2
«Ньюкасл»
Кубок лиги
|11.03.2025
|«Ливерпуль»
0:1, пен. 1:4
ПСЖ
Лига чемпионов
|08.03.2025
|«Ливерпуль»
3:1
«Саутгемптон»
АПЛ
Последние пять матчей «Вест Хэма»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
05.04.2025
«Вест Хэм»
2:2
«Борнмут»
АПЛ
|01.04.025
|«Вулверхэмптон»
1:0
«Вест Хэм»
АПЛ
|15.03.2025
|«Эвертон»
1:1
«Вест Хэм»
АПЛ
|10.03.2025
|«Вест Хэм»
0:1
«Ньюкасл»
АПЛ
27.02.2025
«Вест Хэм»
2:0
«Лестер»
АПЛ
Последние пять матчей между «Ливерпулем» и «Вест Хэмом»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|29.12.2024
|«Вест Хэм»
0:5
«Ливерпуль»
АПЛ
|25.09.2024
|«Ливерпуль»
5:1
«Вест Хэм»
Кубок лиги
|27.04.2024
|«Вест Хэм»
2:2
«Ливерпуль»
АПЛ
|20.12.2023
|«Ливерпуль»
5:1
«Вест Хэм»
Кубок лиги
|24.09.2023
|«Ливерпуль»
3:1
«Вест Хэм»
АПЛ
После 31 тура «Ливерпуль» продолжает уверенно лидировать в таблице. «Вест Хэм» уже доигрывает сезон без внятных задач.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Ливерпуль
|31
|22
|7
|2
|72-30
|73
|2. Арсенал
|31
|17
|11
|3
|56-26
|62
|3. Ноттингем Форест
|31
|17
|6
|8
|51-37
|57
|4. Челси
|31
|15
|8
|8
|54-37
|53
|5. Ньюкасл
|30
|16
|5
|9
|52-39
|53
|6. Манчестер Сити
|31
|15
|7
|9
|57-40
|52
|7. Астон Вилла
|31
|14
|9
|8
|46-46
|51
|8. Фулхэм
|31
|13
|9
|9
|47-42
|48
|9. Брайтон
|31
|12
|11
|8
|49-47
|47
|10. Борнмут
|31
|12
|9
|10
|51-40
|45
|11. Кристал Пэлас
|30
|11
|10
|9
|39-35
|43
|12. Брентфорд
|31
|12
|6
|13
|51-47
|42
|13. Манчестер Юнайтед
|31
|10
|8
|13
|37-41
|38
|14. Тоттенхэм
|31
|11
|4
|16
|58-45
|37
|15. Эвертон
|31
|7
|14
|10
|33-38
|35
|16. Вест Хэм
|31
|9
|8
|14
|35-52
|35
|17. Вулверхэмптон
|31
|9
|5
|17
|43-59
|32
|18. Ипсвич
|31
|4
|8
|19
|31-65
|20
|19. Лестер
|31
|4
|5
|22
|25-70
|17
|20. Саутгемптон
|31
|2
|4
|25
|23-74
|10
«Ливерпулю» этой весной в АПЛ приходится больше бороться с собой, чем с соперниками. При таком очковом преимуществе над конкурентами сохранять максимальную концентрацию из тура в тур невероятно тяжело. Команде Арне Слота не всегда это удается. Иногда происходят казусы вроде того, что неделю назад случился в Лондоне, где лидер сезона умудрился за тайм пропустить три мяча и остаться вообще без очков. На прочности позиций «красных» это поражение не слишком отразилось, но самолюбие футболистов наверняка задело. Болельщики ждут от команды адекватной реакции на всего второе поражение в чемпионате.
С фаворитом в паре все ясно, но игры этих команд традиционно проходят весело. Голов в них традиционно забивается много. За четыре последние встречи «Ливер» трижды отгружал «Вест Хэму» по пятерке мячей. В пяти последних «личках» забивалось не меньше четырех голов. Учитывая отсутствие у команд мощной турнирной мотивации, а следовательно, и запредельного давления, можно предположить очередную «голеаду» на «Энфилде» - минимум на три взятия ворот.
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Потери
«Ливерпуль»: Александер-Арнольд, Мортон, Гомес (все - травмы)
«Вест Хэм»: Крессвелл, Антонио, Саммервилль (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ливерпуль» - «Вест Хэм»:
|Позиция
|«Ливерпуль»
|«Вест Хэм»
Позиция
|Вратарь
|62. Келлехер
|23. Ареола
Вратарь
|Защитник
|26. Робертсон
|25. Тодибо
Защитник
|Защитник
|4. ван Дейк
|26. Килман
Защитник
|Защитник
|5. Конате
|29. Ван-Биссака
Защитник
|Защитник
|21. Цимикас
|57. Скарлс
Полузащитник
|Полузащитник
|17. Джонс
|10. Пакета
Полузащитник
|Полузащитник
|3. Эндо
|33. Палмиери
Полузащитник
|Полузащитник
|19. Эллиотт
|28. Соучек
Полузащитник
|Нападающий
|11. Салах
|14. Кудус
Нападающий
|Нападающий
|7. Диас
|19. Альварес
Нападающий
|Нападающий
|20. Жома
|Уорд-Праус
Нападающий
|Главный тренер
|Арне Слот
|Грэм Поттер
Главный тренер
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Партнерский проект