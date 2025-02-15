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15 февраля 4:50ГлавнаяПрогнозыФутболАнглийская премьер-лига

Ливерпуль - Вулверхэмптон, 16 февраля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Второй подряд осечки лидер не допустит
Валентин Васильев

У лидера АПЛ на этой неделе сразу два матча чемпионата. В мидуик «Ливерпуль» побился в городском дерби с «Эвертоном», а теперь примет на своем поле аутсайдера из Вулверхэмптона. Можно заранее плюсовать фавориту три очка в таблицу?

Команда 1

Время начала

Команда 2

 «Ливерпуль»

16.02.2025, Вс

22:30 МСК

 «Вулверхэмптон»

П1 - 1.19

Х - 7.60

П2 - 12.50

Турнир: чемпионат Англии по футболу, 25-й тур

Стадион: «Энфилд» (Ливерпуль, Англия)

Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия)

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ливерпуль»561635169-124
«Вулверхэмптон»351656124-169

Последние пять матчей «Ливерпуля»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.02.2025«Эвертон»

2:2

«Ливерпуль»

АПЛ

09.02.2025«Плимут»

1:0

«Ливерпуль»

Кубок Англии

06.02.2025«Ливерпуль»

4:0

«Тоттенхэм»

Кубок лиги

01.02.2025«Борнмут»

0:2

«Ливерпуль»

АПЛ

29.01.2025«ПСВ Эйндховен»

3:2

«Ливерпуль»

Лига чемпионов

Последние пять матчей «Вулверхэмптона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.02.2025«Блэкберн»

0:2

«Вулверхэмптон»

Кубок Англии

01.02.2025«Вулверхэмптон»

2:0

«Астон Вилла»

АПЛ

25.01.2025«Вулверхэмптон»

0:1

«Арсенал»

АПЛ

20.01.2025«Челси»

3:1

«Вулверхэмптон»

АПЛ

15.01.2025«Ньюкасл»

3:0

«Вулверхэмптон»

АПЛ

Турнирное положение

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Команды решают диаметрально противоположные задачи, что хорошо видно по таблице: соперников разделяют 16 позиций и 38 очков.

КлубИВНПМячиОчки
1. Ливерпуль24176158-2357
2. Арсенал24148249-2250
3. Ноттингем Форест24145540-2747
4. Челси24127547-3143
5. Манчестер Сити24125748-3541
6. Ньюкасл24125742-2941
7. Борнмут24117641-2840
8. Астон Вилла24107734-3737
9. Фулхэм2499636-3236
10. Брайтон24810635-3834
11. Брентфорд24941142-4231
12. Кристал Пэлас2479828-3030
13. Манчестер Юнайтед24851128-3429
14. Тоттенхэм24831348-3727
15. Эвертон2469925-3027
16. Вест Хэм24761129-4627
17. Вулверхэмптон24541534-5219
18. Лестер24451525-5317
19. Ипсвич24371422-4916
20. Саутгемптон24231918-549

Прогноз на матч

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Посреди недели «Ливерпуль» упустил возможность нарастить преимущество над «Арсеналом» в таблице до девяти очков. Земляки из «Эвертона» подпортили настроение лидеру АПЛ голом на восьмой добавленной минуте. В итоге вместо полновесных трех очков «красные» довольствовались лишь одним. Думается, после такого казуса расслабленности еще и в воскресенье «Ливер» себе не позволит. 

Однако в том, что этот аутсайдер не сдастся без боя, можно не сомневаться. В прошлом туре «волки» тормознули дома «Астон Виллу», которая изо всех сил пытается залезть в зону УЕФА. А в мидуик обыграли «Блэкберн» в Кубке Англии, причем на его поле. Несмотря на тяжелое положение в чемпионате, команда Витора Перейры не стала самоустраняться из кубкового турнира, что говорит о ее бойцовском характере и принципиальности. С этим аутсайдером лидеру лиги придется повозиться. 

Обратите внимание на результаты последних игр на «Энфилде» - 4:0, 4:1, 2:1, 4:0, 2:2, 3:1, 2:2. В шести из семи случаев - от четырех мячей за матч. Последняя «низовая» встреча дома у «Ливера» случилась еще в первый день зимы  (2:0 с «Ман Сити»). Ждем очередного голевого представления как минимум на три гола.

Бонусы на матч

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PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Российские телеканалы не показывают матчи АПЛ. В текстовом режиме отслеживать события в Ливерпуле можно на сайтах спортивных СМИ. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Ливерпуль»: Джонс (дисквалификация), Гомес, Мортон (оба - травма)

«Вулверхэмптон»: Хван, Ларсен, Траоре, Калайджич, Гонсалес (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ливерпуль» - «Вулверхэмптон»:

Позиция«Ливерпуль»«Вулверхэмптон»Позиция
Вратарь1. Алисон Бекер1. СаВратарь
Защитник26. Робертсон2. ДоэртиЗащитник
Защитник4. ван Дейк12. АгбадуЗащитник
Защитник5. Конате22. СемедуЗащитник
Защитник21. Цимикас3. Аит-НуриЗащитник
Полузащитник 10. Мак Аллистер24. ТотиПолузащитник
Полузащитник 3. Эндо7. ТриндадеПолузащитник 
Полузащитник19. Эллиотт27. БеллегардПолузащитник
Нападающий11. Салах29. ГедешПолузащитник
Нападающий8. Собослаи10. КуньяПолузащитник
Нападающий7. Диас21. СарабияНападающий
Главный тренерАрне СлотВитор ПерейраГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики PARI считают безусловным фаворитом пары команду Арне Слота. Коэффициент на победу хозяев составляет всего 1.19. На два других базовых исхода котировки намного выше: 7.60 на ничью и 12.50 - на победу - «Вулверхэмптона».

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Ливерпуль» - «Вулверхэмптон»?

Наиболее вероятным исходом букмекеры называют победу фаворита со счетом 2:0 (коэффициент 7.30) или 3:0 (7.70).

Где бесплатно смотреть матч «Ливерпуль» - «Вулверхэмптон»?

Некоторые интернет-провайдеры предлагают своим абонентам доступ к зарубежным каналам, транслирующим в том числе и АПЛ. 

Кто выиграет чемпионат Англии?

После ничьей в ливерпульском дерби PARI сразу на 0.7 пункта снизила коэффициент на триумф «Арсенал», но при этом котировка на титул «Ливерпуля» осталась на прежнем уровне 1.25.

  1. «Ливерпуль» - 1.25
  2. «Арсенал» - 4.00
  3. «Манчестер Сити» - 51.00
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