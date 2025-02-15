Ливерпуль - Вулверхэмптон, 16 февраля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
У лидера АПЛ на этой неделе сразу два матча чемпионата. В мидуик «Ливерпуль» побился в городском дерби с «Эвертоном», а теперь примет на своем поле аутсайдера из Вулверхэмптона. Можно заранее плюсовать фавориту три очка в таблицу?
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Ливерпуль»
16.02.2025, Вс
22:30 МСК
«Вулверхэмптон»
|П1 - 1.19
Турнир: чемпионат Англии по футболу, 25-й тур
Стадион: «Энфилд» (Ливерпуль, Англия)
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия)
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ливерпуль»
|56
|16
|35
|169-124
|«Вулверхэмптон»
|35
|16
|56
|124-169
Последние пять матчей «Ливерпуля»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.02.2025
|«Эвертон»
2:2
«Ливерпуль»
АПЛ
|09.02.2025
|«Плимут»
1:0
«Ливерпуль»
Кубок Англии
|06.02.2025
|«Ливерпуль»
4:0
«Тоттенхэм»
Кубок лиги
|01.02.2025
|«Борнмут»
0:2
«Ливерпуль»
АПЛ
|29.01.2025
|«ПСВ Эйндховен»
3:2
«Ливерпуль»
Лига чемпионов
Последние пять матчей «Вулверхэмптона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.02.2025
|«Блэкберн»
0:2
«Вулверхэмптон»
Кубок Англии
|01.02.2025
|«Вулверхэмптон»
2:0
«Астон Вилла»
АПЛ
|25.01.2025
|«Вулверхэмптон»
0:1
«Арсенал»
АПЛ
|20.01.2025
|«Челси»
3:1
«Вулверхэмптон»
АПЛ
|15.01.2025
|«Ньюкасл»
3:0
«Вулверхэмптон»
АПЛ
Команды решают диаметрально противоположные задачи, что хорошо видно по таблице: соперников разделяют 16 позиций и 38 очков.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Ливерпуль
|24
|17
|6
|1
|58-23
|57
|2. Арсенал
|24
|14
|8
|2
|49-22
|50
|3. Ноттингем Форест
|24
|14
|5
|5
|40-27
|47
|4. Челси
|24
|12
|7
|5
|47-31
|43
|5. Манчестер Сити
|24
|12
|5
|7
|48-35
|41
|6. Ньюкасл
|24
|12
|5
|7
|42-29
|41
|7. Борнмут
|24
|11
|7
|6
|41-28
|40
|8. Астон Вилла
|24
|10
|7
|7
|34-37
|37
|9. Фулхэм
|24
|9
|9
|6
|36-32
|36
|10. Брайтон
|24
|8
|10
|6
|35-38
|34
|11. Брентфорд
|24
|9
|4
|11
|42-42
|31
|12. Кристал Пэлас
|24
|7
|9
|8
|28-30
|30
|13. Манчестер Юнайтед
|24
|8
|5
|11
|28-34
|29
|14. Тоттенхэм
|24
|8
|3
|13
|48-37
|27
|15. Эвертон
|24
|6
|9
|9
|25-30
|27
|16. Вест Хэм
|24
|7
|6
|11
|29-46
|27
|17. Вулверхэмптон
|24
|5
|4
|15
|34-52
|19
|18. Лестер
|24
|4
|5
|15
|25-53
|17
|19. Ипсвич
|24
|3
|7
|14
|22-49
|16
|20. Саутгемптон
|24
|2
|3
|19
|18-54
|9
Посреди недели «Ливерпуль» упустил возможность нарастить преимущество над «Арсеналом» в таблице до девяти очков. Земляки из «Эвертона» подпортили настроение лидеру АПЛ голом на восьмой добавленной минуте. В итоге вместо полновесных трех очков «красные» довольствовались лишь одним. Думается, после такого казуса расслабленности еще и в воскресенье «Ливер» себе не позволит.
Однако в том, что этот аутсайдер не сдастся без боя, можно не сомневаться. В прошлом туре «волки» тормознули дома «Астон Виллу», которая изо всех сил пытается залезть в зону УЕФА. А в мидуик обыграли «Блэкберн» в Кубке Англии, причем на его поле. Несмотря на тяжелое положение в чемпионате, команда Витора Перейры не стала самоустраняться из кубкового турнира, что говорит о ее бойцовском характере и принципиальности. С этим аутсайдером лидеру лиги придется повозиться.
Обратите внимание на результаты последних игр на «Энфилде» - 4:0, 4:1, 2:1, 4:0, 2:2, 3:1, 2:2. В шести из семи случаев - от четырех мячей за матч. Последняя «низовая» встреча дома у «Ливера» случилась еще в первый день зимы (2:0 с «Ман Сити»). Ждем очередного голевого представления как минимум на три гола.
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|Приветственный
Российские телеканалы не показывают матчи АПЛ. В текстовом режиме отслеживать события в Ливерпуле можно на сайтах спортивных СМИ.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Ливерпуль»: Джонс (дисквалификация), Гомес, Мортон (оба - травма)
«Вулверхэмптон»: Хван, Ларсен, Траоре, Калайджич, Гонсалес (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ливерпуль» - «Вулверхэмптон»:
|Позиция
|«Ливерпуль»
|«Вулверхэмптон»
|Позиция
|Вратарь
|1. Алисон Бекер
|1. Са
|Вратарь
|Защитник
|26. Робертсон
|2. Доэрти
|Защитник
|Защитник
|4. ван Дейк
|12. Агбаду
|Защитник
|Защитник
|5. Конате
|22. Семеду
|Защитник
|Защитник
|21. Цимикас
|3. Аит-Нури
|Защитник
|Полузащитник
|10. Мак Аллистер
|24. Тоти
|Полузащитник
|Полузащитник
|3. Эндо
|7. Триндаде
|Полузащитник
|Полузащитник
|19. Эллиотт
|27. Беллегард
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Салах
|29. Гедеш
|Полузащитник
|Нападающий
|8. Собослаи
|10. Кунья
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Диас
|21. Сарабия
|Нападающий
|Главный тренер
|Арне Слот
|Витор Перейра
|Главный тренер
Аналитики PARI считают безусловным фаворитом пары команду Арне Слота. Коэффициент на победу хозяев составляет всего 1.19. На два других базовых исхода котировки намного выше: 7.60 на ничью и 12.50 - на победу - «Вулверхэмптона».
Наиболее вероятным исходом букмекеры называют победу фаворита со счетом 2:0 (коэффициент 7.30) или 3:0 (7.70).
Некоторые интернет-провайдеры предлагают своим абонентам доступ к зарубежным каналам, транслирующим в том числе и АПЛ.
После ничьей в ливерпульском дерби PARI сразу на 0.7 пункта снизила коэффициент на триумф «Арсенал», но при этом котировка на титул «Ливерпуля» осталась на прежнем уровне 1.25.
Партнерский проект