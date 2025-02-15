Ливерпуль - Вулверхэмптон, 16 февраля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Посреди недели «Ливерпуль» упустил возможность нарастить преимущество над «Арсеналом» в таблице до девяти очков. Земляки из «Эвертона» подпортили настроение лидеру АПЛ голом на восьмой добавленной минуте. В итоге вместо полновесных трех очков «красные» довольствовались лишь одним. Думается, после такого казуса расслабленности еще и в воскресенье «Ливер» себе не позволит.

Однако в том, что этот аутсайдер не сдастся без боя, можно не сомневаться. В прошлом туре «волки» тормознули дома «Астон Виллу», которая изо всех сил пытается залезть в зону УЕФА. А в мидуик обыграли «Блэкберн» в Кубке Англии, причем на его поле. Несмотря на тяжелое положение в чемпионате, команда Витора Перейры не стала самоустраняться из кубкового турнира, что говорит о ее бойцовском характере и принципиальности. С этим аутсайдером лидеру лиги придется повозиться.

Обратите внимание на результаты последних игр на «Энфилде» - 4:0, 4:1, 2:1, 4:0, 2:2, 3:1, 2:2. В шести из семи случаев - от четырех мячей за матч. Последняя «низовая» встреча дома у «Ливера» случилась еще в первый день зимы (2:0 с «Ман Сити»). Ждем очередного голевого представления как минимум на три гола.