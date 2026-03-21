Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Локомотив – Акрон, 22 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Обновлено:
Дзюба против бывшей команды
Александр Бокулёв

В воскресенье, 22 марта, 22-й тур Российской премьер-лиги (РПЛ) закроет матч московского «Локомотива» и тольяттинского «Акрона». Чья безвыигрышная серия продолжится?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Локомотив» (Москва)

22.03.2026, Вс

19:00 МСК

«Акрон» (Тольятти) 

П1 - 1,48

Х - 4,80

П2 - 6,20

Турнир: чемпионат России по футболу, 22-й тур

Стадион: «РЖД Арена» (Москва, Россия)

Судьи: Сергей Цыганок (главный), Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин (оба – ассистенты), Михаил Черемных (резервный), Кирилл Левников (VAR)

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Локомотив»42114-8
«Акрон»1248-14

Последние пять матчей «Локомотива»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.03.2026«Крылья Советов»

2:2 (5:4 по пенальти)

«Локомотив»

Кубок России

15.03.2026«Рубин»

3:0

«Локомотив»

РПЛ

09.03.2026«Локомотив»

2:2

«Ахмат»

РПЛ

05.03.2026«Арсенал»

1:2

«Локомотив»

Кубок России

28.02.2026«Локомотив»

2:1

«Пари НН»

РПЛ

Последние пять матчей «Акрона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.03.2026«Акрон»

1:1

«Ахмат»

РПЛ

09.03.2026«Спартак»

4:3

«Акрон»

РПЛ

28.02.2026«Оренбург»

2:0

«Акрон»

РПЛ

20.02.2026«Урал»

0:1

«Акрон»

Товарищеский матч

10.02.2026«Акрон»

2:1

«Далянь»

Товарищеский матч

Место в турнирной таблице

Свернуть

«Локомотив» продолжает борьбу за бронзовые (и в меньшей степени другие) медали. «Акрон» же замыкает топ-10.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Краснодар21144342-1646
2Зенит21136238-1445
3Локомотив21118243-2941
4Балтика21109226-939
5ЦСКА21113731-2336
6Спартак21105633-3035
7Динамо Москва2186736-2730
8Рубин2185822-2529
9Ахмат2176826-2827
10Акрон2157926-3322
11Ростов2157917-2422
12Динамо Махачкала21561011-2421
13Пари НН21621318-3120
14Крылья Советов21551122-4020
15Оренбург21461121-3118
16Сочи21231620-489

Прогноз на матч

Свернуть

«Локомотив» после разгромного поражения от «Рубина» вылетел из Кубка России. Это тяжелый удар по команде, а «Акрон» умеет пользоваться такими моментами. Неуступчивые тольяттинцы на характере способны доставить московской команде новые проблемы. Вдобавок гости работают в более спокойном недельном цикле, что может сыграть им на пользу.

При этом «Локомотив» остается самой результативной командой РПЛ, и едва ли тольяттинцы сумеют сохранить ворота в неприкосновенности. Но вот ответить минимум голом у «Акрона», полагаем, получится. Остановимся на варианте «Обе забьют».

Свернуть
Трансляции

Свернуть

Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на федеральном телеканале «Матч ТВ».

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Локомотив»: Пиняев (травма), Ненахов (дисквалификация)

«Акрон»: Бистрович, Рочи (оба – травмы), Гудиев (под вопросом)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Локомотив» – «Акрон»:

Позиция«Локомотив»«Акрон»
Вратарь1. Митрюшкин32. Тереховский
Защитник45. Сильянов71. Пестряков
Защитник5. Ньямси19. Бокоев
Защитник85. Морозов24. Неделчару
Защитник3. Фассон21. Фернандес
Полузащитник93. Карпукас15. Лончар
Полузащитник25. Пруцев80. Хосонов
Полузащитник83. Батраков35. Джаковац
Нападающий7. Бакаев11. Беншимол
Нападающий19. Руденко91. Болдырев
Нападающий10. Воробьёв22. Дзюба
Главный тренерМихаил ГалактионовЗаур Тедеев

 

 

 

 

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

По мнению аналитиков PARI, шансы москвичей на победу выше – коэффициент 1,48 на такой исход. Котировка на выигрыш тольяттинской команды – 4,80, а на ничью – 6,20.

Вопросы и ответы

Свернуть

Кто победит в матче «Локомотив» – «Акрон»?

Букмекеры считают явными фаворитами хозяев поля.

Где смотреть бесплатно матч «Локомотив» – «Акрон»?

Winline как официальный букмекер РПЛ покажет игру в прямом эфире. Также трансляция будет доступна на федеральном телеканале «Матч ТВ».

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

