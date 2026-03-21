Локомотив – Акрон, 22 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

«Локомотив» после разгромного поражения от «Рубина» вылетел из Кубка России. Это тяжелый удар по команде, а «Акрон» умеет пользоваться такими моментами. Неуступчивые тольяттинцы на характере способны доставить московской команде новые проблемы. Вдобавок гости работают в более спокойном недельном цикле, что может сыграть им на пользу.

При этом «Локомотив» остается самой результативной командой РПЛ, и едва ли тольяттинцы сумеют сохранить ворота в неприкосновенности. Но вот ответить минимум голом у «Акрона», полагаем, получится. Остановимся на варианте «Обе забьют».