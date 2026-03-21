Локомотив – Акрон, 22 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

В воскресенье, 22 марта, 22-й тур Российской премьер-лиги (РПЛ) закроет матч московского «Локомотива» и тольяттинского «Акрона». Чья безвыигрышная серия продолжится?
Турнир: чемпионат России по футболу, 22-й тур
Стадион: «РЖД Арена» (Москва, Россия)
Судьи: Сергей Цыганок (главный), Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин (оба – ассистенты), Михаил Черемных (резервный), Кирилл Левников (VAR)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Локомотив»
|4
|2
|1
|14-8
|«Акрон»
|1
|2
|4
|8-14
Последние пять матчей «Локомотива»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.03.2026
|«Крылья Советов»
2:2 (5:4 по пенальти)
«Локомотив»
Кубок России
|15.03.2026
|«Рубин»
3:0
«Локомотив»
РПЛ
|09.03.2026
|«Локомотив»
2:2
«Ахмат»
РПЛ
|05.03.2026
|«Арсенал»
1:2
«Локомотив»
Кубок России
|28.02.2026
|«Локомотив»
2:1
«Пари НН»
РПЛ
Последние пять матчей «Акрона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.03.2026
|«Акрон»
1:1
«Ахмат»
РПЛ
|09.03.2026
|«Спартак»
4:3
«Акрон»
РПЛ
|28.02.2026
|«Оренбург»
2:0
«Акрон»
РПЛ
|20.02.2026
|«Урал»
0:1
«Акрон»
Товарищеский матч
|10.02.2026
|«Акрон»
2:1
«Далянь»
Товарищеский матч
«Локомотив» продолжает борьбу за бронзовые (и в меньшей степени другие) медали. «Акрон» же замыкает топ-10.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Краснодар
|21
|14
|4
|3
|42-16
|46
|2
|Зенит
|21
|13
|6
|2
|38-14
|45
|3
|Локомотив
|21
|11
|8
|2
|43-29
|41
|4
|Балтика
|21
|10
|9
|2
|26-9
|39
|5
|ЦСКА
|21
|11
|3
|7
|31-23
|36
|6
|Спартак
|21
|10
|5
|6
|33-30
|35
|7
|Динамо Москва
|21
|8
|6
|7
|36-27
|30
|8
|Рубин
|21
|8
|5
|8
|22-25
|29
|9
|Ахмат
|21
|7
|6
|8
|26-28
|27
|10
|Акрон
|21
|5
|7
|9
|26-33
|22
|11
|Ростов
|21
|5
|7
|9
|17-24
|22
|12
|Динамо Махачкала
|21
|5
|6
|10
|11-24
|21
|13
|Пари НН
|21
|6
|2
|13
|18-31
|20
|14
|Крылья Советов
|21
|5
|5
|11
|22-40
|20
|15
|Оренбург
|21
|4
|6
|11
|21-31
|18
|16
|Сочи
|21
|2
|3
|16
|20-48
|9
«Локомотив» после разгромного поражения от «Рубина» вылетел из Кубка России. Это тяжелый удар по команде, а «Акрон» умеет пользоваться такими моментами. Неуступчивые тольяттинцы на характере способны доставить московской команде новые проблемы. Вдобавок гости работают в более спокойном недельном цикле, что может сыграть им на пользу.
При этом «Локомотив» остается самой результативной командой РПЛ, и едва ли тольяттинцы сумеют сохранить ворота в неприкосновенности. Но вот ответить минимум голом у «Акрона», полагаем, получится. Остановимся на варианте «Обе забьют».
Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на федеральном телеканале «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Локомотив»: Пиняев (травма), Ненахов (дисквалификация)
«Акрон»: Бистрович, Рочи (оба – травмы), Гудиев (под вопросом)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Локомотив» – «Акрон»:
|Позиция
|«Локомотив»
|«Акрон»
|Вратарь
|1. Митрюшкин
|32. Тереховский
|Защитник
|45. Сильянов
|71. Пестряков
|Защитник
|5. Ньямси
|19. Бокоев
|Защитник
|85. Морозов
|24. Неделчару
|Защитник
|3. Фассон
|21. Фернандес
|Полузащитник
|93. Карпукас
|15. Лончар
|Полузащитник
|25. Пруцев
|80. Хосонов
|Полузащитник
|83. Батраков
|35. Джаковац
|Нападающий
|7. Бакаев
|11. Беншимол
|Нападающий
|19. Руденко
|91. Болдырев
|Нападающий
|10. Воробьёв
|22. Дзюба
|Главный тренер
|Михаил Галактионов
|Заур Тедеев
По мнению аналитиков PARI, шансы москвичей на победу выше – коэффициент 1,48 на такой исход. Котировка на выигрыш тольяттинской команды – 4,80, а на ничью – 6,20.
Букмекеры считают явными фаворитами хозяев поля.
Winline как официальный букмекер РПЛ покажет игру в прямом эфире. Также трансляция будет доступна на федеральном телеканале «Матч ТВ».