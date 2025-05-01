Локомотив — Оренбург, 3 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
В субботней программе Премьер-лиги значатся всего два матча 27-го тура. Первый временной слот отдан «Локомотиву» с «Оренбургом». Рассмотрим встречу в Черкизово с точки зрения интересных вариантов для пари.
Турнир: чемпионат России по футболу, 27-й тур
Стадион: «РЖД Арена» (Москва, Россия)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Локомотив»
|10
|2
|2
|32-15
|«Оренбург»
|2
|2
|10
|15-32
Последние пять игр «Локомотива»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.04.2025
|«Локомотив»
«Ростов»
Кубок России
|26.04.2025
|«Ростов»
1:1
«Локомотив»
РПЛ
|19.04.2025
|«Локомотив»
3:0
«Пари НН»
РПЛ
|15.04.2025
|«Локомотив»
2:1
«Ахмат»
Кубок России
|12.04.2025
|«Рубин»
1:0
«Локомотив»
РПЛ
Последние пять игр «Оренбурга»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.04.2025
|«Крылья Советов»
2:0
«Оренбург»
РПЛ
|19.04.2025
|«Оренбург»
2:1
«Динамо» Махачкала
РПЛ
|12.04.2025
|«Оренбург»
0:2
ЦСКА
РПЛ
|04.04.2025
|«Пари НН»
1:2
«Оренбург»
РПЛ
|29.03.2025
|«Динамо»
5:1
«Оренбург»
РПЛ
За четыре тура до финиша «Локо» занимает шестую позицию, «Оренбург» - 15-ю.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|26
|17
|7
|2
|52-20
|58
|2. Зенит
|26
|16
|6
|4
|51-17
|54
|3. ЦСКА
|26
|15
|6
|5
|41-18
|51
|4. Спартак
|26
|15
|5
|6
|49-23
|50
|5. Динамо
|26
|13
|8
|5
|54-30
|47
|6. Локомотив
|26
|13
|6
|7
|43-37
|45
|7. Рубин
|26
|11
|6
|9
|34-38
|39
|8. Ростов
|26
|10
|7
|9
|39-39
|37
|9. Крылья Советов
|26
|8
|6
|12
|32-40
|30
|10. Акрон
|26
|8
|5
|13
|33-47
|29
|11. Динамо Махачкала
|26
|6
|9
|11
|25-31
|27
|12. Химки
|26
|5
|9
|12
|30-47
|24
|13. Пари НН
|26
|6
|5
|15
|20-47
|23
|14. Ахмат
|26
|4
|11
|11
|23-40
|23
|15. Оренбург
|26
|4
|5
|17
|23-48
|17
|16. Факел
|26
|2
|9
|15
|12-39
|15
«Локомотив» практически лишился шансов на медали в этом чемпионате, а между четвертым и шестым местом разницы, по сути, никакой. Главным на этой неделе у железнодорожников был кубковый матч с «Ростовом». Сыграть на максимуме против аутсайдера РПЛ им будет чисто психологически тяжело. Раздражитель, мягко говоря, не самый сильный.
У «Оренбурга» и физических сил, и мотивации должно быть значительно больше. Еще одно поражение может лишить гостей надежд даже на место в зоне стыков. В Черкизово они будут вгрызаться в каждый мяч, понимая, что и личное будущее каждого из них будет зависеть от итогов сезона. Только из этих соображений выбираем в качестве прогноза двойной шанс в пользу оренбуржцев. На финише сезона разница мотиваций очень часто становится решающим фактором.
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Смотреть игру «Локомотив» - «Оренбург» можно будет на канале «Матч Премьер».
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Потери
«Локомотив»: нет
«Оренбург»: Флорентин, Татаев (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Локомотив» - «Оренбург»:
|Позиция
|«Локомотив»
|«Оренбург»
|Позиция
|Вратарь
|22. Лантратов
|99. Сысуев
|Вратарь
|Защитник
|77. Самошников
|31. Зотов
|Защитник
|Защитник
|3. Фассон
|87. Прохин
|Защитник
|Защитник
|23. Монтес
|4. Хотулев
|Защитник
|Защитник
|24. Ненахов
|81. Сидоров
|Защитник
|Полузащитник
|6. Баринов
|14. Михайлов
|Полузащитник
|Полузащитник
|93. Карпукас
|18. Коваленко
|Полузащитник
|Полузащитник
|83. Батраков
|20. Рыбчинский
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Пиняев
|7. Гюрлюк
|Полузащитник
|Нападающий
|71. Тикнизян
|9. Мансилья
|Нападающий
|Нападающий
|10. Воробьев
|10. Сахархизан
|Нападающий
|Главный тренер
|Михаил Галактионов
|Владимир Слишкович
|Главный тренер
Аналитики «Мелбет» оценили вероятность победы москвичей котировкой 1.55. Коэффициент на гостей более чем в три раза выше (5.10). Ничья котируется за 4.80.
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Партнерский проект