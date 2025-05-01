Локомотив — Оренбург, 3 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

«Локомотив» практически лишился шансов на медали в этом чемпионате, а между четвертым и шестым местом разницы, по сути, никакой. Главным на этой неделе у железнодорожников был кубковый матч с «Ростовом». Сыграть на максимуме против аутсайдера РПЛ им будет чисто психологически тяжело. Раздражитель, мягко говоря, не самый сильный.

У «Оренбурга» и физических сил, и мотивации должно быть значительно больше. Еще одно поражение может лишить гостей надежд даже на место в зоне стыков. В Черкизово они будут вгрызаться в каждый мяч, понимая, что и личное будущее каждого из них будет зависеть от итогов сезона. Только из этих соображений выбираем в качестве прогноза двойной шанс в пользу оренбуржцев. На финише сезона разница мотиваций очень часто становится решающим фактором.