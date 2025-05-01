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30 апреля 16:13ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Локомотив — Оренбург, 3 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Последний шанс команды Слишковича на спасение
Валентин Васильев

В субботней программе Премьер-лиги значатся всего два матча 27-го тура. Первый временной слот отдан «Локомотиву» с «Оренбургом». Рассмотрим встречу в Черкизово с точки зрения интересных вариантов для пари.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Локомотив» (Москва)

03.05.2025, Сб

17:00 МСК

«Оренбург» 

П1 - 1.55

Х - 4.80

П2 - 5.10

Турнир: чемпионат России по футболу, 27-й тур

Стадион: «РЖД Арена» (Москва, Россия)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Локомотив»102232-15
«Оренбург»221015-32

Последние пять игр «Локомотива»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.04.2025«Локомотив»

 

«Ростов»

Кубок России

26.04.2025«Ростов»

1:1

«Локомотив»

РПЛ

19.04.2025«Локомотив»

3:0

«Пари НН»

РПЛ

15.04.2025«Локомотив»

2:1

«Ахмат»

Кубок России

12.04.2025«Рубин»

1:0

«Локомотив»

РПЛ

Последние пять игр «Оренбурга»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.04.2025«Крылья Советов»

2:0

«Оренбург»

РПЛ

19.04.2025«Оренбург»

2:1

«Динамо» Махачкала

РПЛ

12.04.2025«Оренбург»

0:2

ЦСКА

РПЛ

04.04.2025«Пари НН»

1:2

«Оренбург»

РПЛ

29.03.2025«Динамо»

5:1

«Оренбург»

РПЛ

Место в таблице

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За четыре тура до финиша «Локо» занимает шестую позицию, «Оренбург» - 15-ю.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар26177252-2058
2. Зенит26166451-1754
3. ЦСКА26156541-1851
4. Спартак26155649-2350
5. Динамо26138554-3047
6. Локомотив26136743-3745
7. Рубин26116934-3839
8. Ростов26107939-3937
9. Крылья Советов26861232-4030
10. Акрон26851333-4729
11. Динамо Махачкала26691125-3127
12. Химки26591230-4724
13. Пари НН26651520-4723
14. Ахмат264111123-4023
15. Оренбург26451723-4817
16. Факел26291512-3915

Прогноз на матч

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«Локомотив» практически лишился шансов на медали в этом чемпионате, а между четвертым и шестым местом разницы, по сути, никакой. Главным на этой неделе у железнодорожников был кубковый матч с «Ростовом». Сыграть на максимуме против аутсайдера РПЛ им будет чисто психологически тяжело. Раздражитель, мягко говоря, не самый сильный.

У «Оренбурга» и физических сил, и мотивации должно быть значительно больше.   Еще одно поражение может лишить гостей надежд даже на место в зоне стыков. В Черкизово они будут вгрызаться в каждый мяч, понимая, что и личное будущее каждого из них будет зависеть от итогов сезона. Только из этих соображений выбираем в качестве прогноза двойной шанс в пользу оренбуржцев. На финише сезона разница мотиваций очень часто становится решающим фактором. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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Смотреть игру «Локомотив» - «Оренбург» можно будет на канале «Матч Премьер». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПо подписке (от 299 рублей в месяц)
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
Sports.ruТекстовая-
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Составы команд

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Потери

«Локомотив»: нет

«Оренбург»: Флорентин, Татаев (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Локомотив» - «Оренбург»:

Позиция«Локомотив»«Оренбург»Позиция
Вратарь22. Лантратов99. СысуевВратарь
Защитник77. Самошников31. Зотов Защитник
Защитник3. Фассон87. ПрохинЗащитник
Защитник23. Монтес4. ХотулевЗащитник
Защитник24. Ненахов81. СидоровЗащитник
Полузащитник6. Баринов14. Михайлов Полузащитник
Полузащитник 93. Карпукас18. КоваленкоПолузащитник 
Полузащитник83. Батраков20. РыбчинскийПолузащитник
Нападающий9. Пиняев7. ГюрлюкПолузащитник
Нападающий71. Тикнизян9. МансильяНападающий
Нападающий10. Воробьев10. СахархизанНападающий
Главный тренерМихаил ГалактионовВладимир СлишковичГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики «Мелбет» оценили вероятность победы москвичей котировкой 1.55. Коэффициент на гостей более чем в три раза выше (5.10). Ничья котируется за 4.80.

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На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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