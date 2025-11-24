Ведомости
24 ноября 10:35ГлавнаяПрогнозыФутболКубок России по футболу

Локомотив – Спартак, 26 ноября: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

Еще одно дерби для Вадима Романова
Валентин Васильев

На этой неделе в обеих половинах турнирной сетки FONBET Кубка России по футболу определятся полуфиналисты. В Пути РПЛ грядет вторая серия земляческого противостояния «Локомотив» - «Спартак». Разберем предстоящую встречу с точки зрения предматчевых раскладов, шансов сторон и котировок букмекеров. 

Команда 1Время началаКоманда 2
«Локомотив» (Москва)09.08.2025, Сб 
18:00 МСК		«Спартак» (Москва)
П1 - 2.30

Х - 3.70

П2 - 2.85

Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь РПЛ, 1/4 финала, ответный матч

Стадион: «РЖД Арена» (Москва)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

Свернуть

История матчей

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Локомотив»433999211-347
«Спартак»993943347-211

Последние пять матчей «Локомотива»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.11.2025«Локомотив»

1:1

«Краснодар»

РПЛ

09.11.2025«Локомотив»

1:0

«Оренбург»

РПЛ

06.11.2025«Спартак»

3:1

«Локомотив»

Кубок России

01.11.2025«Зенит»

2:0

«Локомотив»

РПЛ

26.10.2025«Акрон»

1:1

«Локомотив»

РПЛ

Последние пять матчей «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.11.2025«Спартак»

1:0

ЦСКА

РПЛ

09.11.2025«Ахмат»

1:2

«Спартак»

РПЛ

06.11.2025«Спартак»

3:1

«Локомотив»

Кубок России 

02.11.2025«Краснодар»

2:1

«Спартак»

РПЛ

25.10.2025«Спартак»

1:0

«Оренбург»

РПЛ

Последние пять матчей «Локомотива» и «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.11.2025«Спартак»

3:1

«Локомотив»

Кубок России

09.08.2025«Локомотив»

4:2

«Спартак»

РПЛ

23.11.2024«Спартак»

5:2

«Локомотив»

РПЛ

28.09.2024«Локомотив»

3:1

«Спартак»

РПЛ

28.04.2024«Спартак»

3:2

«Локомотив»

РПЛ

Расписание и результаты матчей

Свернуть

1/4 финала

Путь регионов
25.11.2025, 18:00. «Торпедо» – «Балтика»
25.11.2025, 20:30. «Арсенал Т» – «Рубин»
26.11.2025, 20:30. «Нефтехимик» – «Ростов»
27.11.2025, 18:00. «КАМАЗ» – «Крылья Советов»  
Путь РПЛ. Ответные матчи
26.11.2025, 18:00. «Краснодар» – «Оренбург». Первый матч -  3:1
26.11.2025, 18:00. ЦСКА – «Динамо»   Мх. Первый матч -  0:1
26.11.2025, 20:30. «Локомотив» – «Спартак». Первый матч -  1:3
27.11.2025, 20:30. «Динамо» М – «Зенит». Первый матч -  3:1 

Прогноз на матч

Свернуть

Деян Станкович не удержался на своем посту до ответного четвертьфинального матча Кубка России. На беду «Локомотива», именно в начале ноября «Спартак» выдал один из лучших матчей в 2025 году, сделав приличный задел перед встречей в Черкизово.  При счете 3:0 Алексей Батраков один мяч с игры отквитал, а с пенальти свести разницу в счете к минимуму не сумел. 

«Спартак» в приподнятом настроении подходит ко второму подряд дерби. В первом же матче с исполняющим обязанности главного тренера Вадимом Романовым красно-белые переиграли ЦСКА в чемпионате. Нет сомнений, что и на кубковый матч они выйдут полностью отмобилизованными. 

Отличительной чертой этих дерби является повышенная результативность. За пять последних столкновений команды ни разу не забивали меньше четырех мячей на пару. Полагаем, что и в эту среду соперники побалуют зрителей страстным и богатым на голы шоу. Наш прогноз: тотал больше 2.5.

Трансляции

Свернуть

Кубковое дерби покажет телеканал «Матч ТВ». Бесплатная онлайн-видеотрансляция будет доступна на официальных сайтах некоторых букмекерских контор.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
FONBETВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Локомотив»: нет

«Спартак»: Бабич (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Локомотив» – «Спартак»

Позиция«Локомотив»«Спартак»Позиция
Вратарь22. Лантратов1. ПомазунВратарь
Защитник3. Фассон97. ДенисовЗащитник
Защитник5. Ньямси68. ЛитвиновЗащитник
Защитник45. Сильянов3. ВуЗащитник
Защитник59. Погостнов2. РябчукЗащитник
Полузащитник6. Баринов83. ФернандешПолузащитник
Полузащитник93. Карпукас18. УмяровПолузащитник
Полузащитник25. Пруцев5. БаркоПолузащитник
Полузащитник7. Бакаев7. СолариПолузащитник
Полузащитник19. Руденко 10. Маркиньос Нападающий
Нападающий10. Воробьев9. УгальдеНападающий
Главный тренерМихаил ГалактионовВадим РомановИ. о. главного тренера

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Основной маркет «Фонбет» на кубковый четвертьфинал отличают высокие коэффициенты. Победа хозяев поля по итогам 90 минут котируется за 2.30, а гостей - за 2.85. Ничья идет в линии с кэфом 3.70.

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом завершится матч «Локомотив» – «Спартак»?

В линии точного счета самый низкий коэффициент (7.50) установлен на ничью 1:1.

Кто выйдет в полуфинал?

Аналитики практически не сомневаются в суммарной победе красно-белых. На выход команды Романова в следующий раунд установлен чисто символический коэффициент 1.13. Победа «Локо» в стадии котируется за 5.90.

Где смотреть бесплатно матч «Локомотив» – «Спартак»?

На территории Российской Федерации игру бесплатно покажет  «Матч ТВ». 

Где купить билеты на матч «Локомотив» – «Спартак»?

Билеты номиналом от 2 500 рублей реализуются через  официальный сайт клуба-хозяина. 

Нужен ли Fan ID для посещения игры?

Действие паспорта болельщика не распространяется на кубковые матчи.

