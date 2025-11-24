Локомотив – Спартак, 26 ноября: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

Партнерский проект
На этой неделе в обеих половинах турнирной сетки FONBET Кубка России по футболу определятся полуфиналисты. В Пути РПЛ грядет вторая серия земляческого противостояния «Локомотив» - «Спартак». Разберем предстоящую встречу с точки зрения предматчевых раскладов, шансов сторон и котировок букмекеров.
Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь РПЛ, 1/4 финала, ответный матч
Стадион: «РЖД Арена» (Москва)
Судьи: еще не назначены
Получить до 15 000 рублей от FONBET
История матчей
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Локомотив»
|43
|39
|99
|211-347
|«Спартак»
|99
|39
|43
|347-211
Последние пять матчей «Локомотива»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.11.2025
|«Локомотив»
1:1
«Краснодар»
РПЛ
|09.11.2025
|«Локомотив»
1:0
«Оренбург»
РПЛ
|06.11.2025
|«Спартак»
3:1
«Локомотив»
Кубок России
|01.11.2025
|«Зенит»
2:0
«Локомотив»
РПЛ
|26.10.2025
|«Акрон»
1:1
«Локомотив»
РПЛ
Последние пять матчей «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.11.2025
|«Спартак»
1:0
ЦСКА
РПЛ
|09.11.2025
|«Ахмат»
1:2
«Спартак»
РПЛ
|06.11.2025
|«Спартак»
3:1
«Локомотив»
Кубок России
|02.11.2025
|«Краснодар»
2:1
«Спартак»
РПЛ
|25.10.2025
|«Спартак»
1:0
«Оренбург»
РПЛ
Последние пять матчей «Локомотива» и «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.11.2025
|«Спартак»
3:1
«Локомотив»
Кубок России
|09.08.2025
|«Локомотив»
4:2
«Спартак»
РПЛ
|23.11.2024
|«Спартак»
5:2
«Локомотив»
РПЛ
|28.09.2024
|«Локомотив»
3:1
«Спартак»
РПЛ
|28.04.2024
|«Спартак»
3:2
«Локомотив»
РПЛ
1/4 финала
Путь регионов
25.11.2025, 18:00. «Торпедо» – «Балтика»
25.11.2025, 20:30. «Арсенал Т» – «Рубин»
26.11.2025, 20:30. «Нефтехимик» – «Ростов»
27.11.2025, 18:00. «КАМАЗ» – «Крылья Советов»
Путь РПЛ. Ответные матчи
26.11.2025, 18:00. «Краснодар» – «Оренбург». Первый матч - 3:1
26.11.2025, 18:00. ЦСКА – «Динамо» Мх. Первый матч - 0:1
26.11.2025, 20:30. «Локомотив» – «Спартак». Первый матч - 1:3
27.11.2025, 20:30. «Динамо» М – «Зенит». Первый матч - 3:1
Деян Станкович не удержался на своем посту до ответного четвертьфинального матча Кубка России. На беду «Локомотива», именно в начале ноября «Спартак» выдал один из лучших матчей в 2025 году, сделав приличный задел перед встречей в Черкизово. При счете 3:0 Алексей Батраков один мяч с игры отквитал, а с пенальти свести разницу в счете к минимуму не сумел.
«Спартак» в приподнятом настроении подходит ко второму подряд дерби. В первом же матче с исполняющим обязанности главного тренера Вадимом Романовым красно-белые переиграли ЦСКА в чемпионате. Нет сомнений, что и на кубковый матч они выйдут полностью отмобилизованными.
Отличительной чертой этих дерби является повышенная результативность. За пять последних столкновений команды ни разу не забивали меньше четырех мячей на пару. Полагаем, что и в эту среду соперники побалуют зрителей страстным и богатым на голы шоу. Наш прогноз: тотал больше 2.5.
Кубковое дерби покажет телеканал «Матч ТВ». Бесплатная онлайн-видеотрансляция будет доступна на официальных сайтах некоторых букмекерских контор.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|FONBET
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Локомотив»: нет
«Спартак»: Бабич (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Локомотив» – «Спартак»
|Позиция
|«Локомотив»
|«Спартак»
|Позиция
|Вратарь
|22. Лантратов
|1. Помазун
|Вратарь
|Защитник
|3. Фассон
|97. Денисов
|Защитник
|Защитник
|5. Ньямси
|68. Литвинов
|Защитник
|Защитник
|45. Сильянов
|3. Ву
|Защитник
|Защитник
|59. Погостнов
|2. Рябчук
|Защитник
|Полузащитник
|6. Баринов
|83. Фернандеш
|Полузащитник
|Полузащитник
|93. Карпукас
|18. Умяров
|Полузащитник
|Полузащитник
|25. Пруцев
|5. Барко
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Бакаев
|7. Солари
|Полузащитник
|Полузащитник
|19. Руденко
|10. Маркиньос
|Нападающий
|Нападающий
|10. Воробьев
|9. Угальде
|Нападающий
|Главный тренер
|Михаил Галактионов
|Вадим Романов
|И. о. главного тренера
Основной маркет «Фонбет» на кубковый четвертьфинал отличают высокие коэффициенты. Победа хозяев поля по итогам 90 минут котируется за 2.30, а гостей - за 2.85. Ничья идет в линии с кэфом 3.70.
В линии точного счета самый низкий коэффициент (7.50) установлен на ничью 1:1.
Аналитики практически не сомневаются в суммарной победе красно-белых. На выход команды Романова в следующий раунд установлен чисто символический коэффициент 1.13. Победа «Локо» в стадии котируется за 5.90.
На территории Российской Федерации игру бесплатно покажет «Матч ТВ».
Билеты номиналом от 2 500 рублей реализуются через официальный сайт клуба-хозяина.
Действие паспорта болельщика не распространяется на кубковые матчи.