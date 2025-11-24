Локомотив – Спартак, 26 ноября: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

Деян Станкович не удержался на своем посту до ответного четвертьфинального матча Кубка России. На беду «Локомотива», именно в начале ноября «Спартак» выдал один из лучших матчей в 2025 году, сделав приличный задел перед встречей в Черкизово. При счете 3:0 Алексей Батраков один мяч с игры отквитал, а с пенальти свести разницу в счете к минимуму не сумел.

«Спартак» в приподнятом настроении подходит ко второму подряд дерби. В первом же матче с исполняющим обязанности главного тренера Вадимом Романовым красно-белые переиграли ЦСКА в чемпионате. Нет сомнений, что и на кубковый матч они выйдут полностью отмобилизованными.

Отличительной чертой этих дерби является повышенная результативность. За пять последних столкновений команды ни разу не забивали меньше четырех мячей на пару. Полагаем, что и в эту среду соперники побалуют зрителей страстным и богатым на голы шоу. Наш прогноз: тотал больше 2.5.