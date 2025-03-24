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24 марта 8:09ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Лос-Анджелес — Рейнджерс, 26 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Панарин и Шестеркин тянут команду из Нью-Йорка в плей-офф
Руслан Ипполитов

 

26 марта, в половине шестого утра по Москве, начнется матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес» - «Нью-Йорк Рейнджерс». Обе команды нуждаются в очках. «Короли» стремятся улучшить турнирное положение на Западе, надеясь вытеснить из квартета сильнейших «Колорадо». «Синерубашечники» рискуют остаться вез путевки в плей-офф, добыть которую Артемию Панарину и его партнерам предстоит в сумасшедшей конкурентной борьбе. Прикидываем шансы соперников до начала встречи в Лос-Анджелесе.

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Команда 1

Время начала

Команда 2

«Лос-Анджелес Кингз»

26.03.2025, Ср

05:30 МСК

«Нью-Йорк Рейнджерс»

П1 - 2.10

Х - 4.11

П2 - 2.73

Турнир: регулярный чемпионат НХЛ

Стадион: «Крипто.ком-Арена» (Лос-Анджелес, США)

Форма команд

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История личных встреч:

 ПобедыПораженияРазница голов
«Рейнджерс»141783-83
«Кингз»171483-83

Последние пять матчей «Рейнджерс» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

22.03.2025«Рейнджерс»

5:3

«Ванкувер»

21.03.2025«Рейнджерс»

3:4

«Торонто»

19.03.2025«Рейнджерс»

1:2

«Калгари»

17.03.2025«Рейнджерс»

1:3

«Эдмонтон»

16.03.2025«Коламбус»

0:4

«Рейнджерс»

Последние пять матчей «Кингз» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

24.03.2025«Лос-Анджелес»

7:2

«Бостон»

22.03.2025«Лос-Анджелес»

7:2

«Каролина»

21.03.2025«Чикаго»

1:3

«Лос-Анджелес»

18.03.2025«Миннесота»

3:1

«Лос-Анджелес»

16.03.2025«Лос-Анджелес»

1:0 ОТ

«Нэшвилл»

Последние пять матчей «Рейнджерс» и «Кингз»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

14.12.2024«Рейнджерс»

1:5

«Лос-Анджелес»

21.01.2024«Лос-Анджелес»

2:1

«Рейнджерс»

11.12.2023«Рейнджерс»

4:1

«Лос-Анджелес»

27.02.2023«Рейнджерс»

5:2

«Лос-Анджелес»

23.11.2022«Лос-Анджелес»

3:5

«Рейнджерс»

Лидеры

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«Рейнджерс»

Показатель

«Кингз»

Показатель

Бомбардир (очки)Панарин75

Кемпе

58

Снайпер (голы)Панарин31

Кемпе

29

Ассистент (передачи)Фокс47

Копитар

38

Вратарь (коэфф. надежности)Шестеркин2.79

Кемпер

2.14

Прогноз на матч «Виннипег» - «Вашингтон»

Турнирное положение

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Восточная конференция

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Вашингтон7040613515257-181102
2. Каролина7038502223227-18890
3. Флорида7135350325229-19389
4. Торонто7034711225224-20887
5. Тампа-Бэй7034422325245-19185
6. Нью-Джерси7133311528211-18680
7. Оттава6928812327202-20079
8. Монреаль6924723627210-22875
9. Рейнджерс7131210631213-21374
10. Айлендерс6925521828190-20573
11. Коламбус6923441829221-23071
12. Детройт6924530631198-22170
13. Бостон7223701833190-23669
14. Питтсбург7220816532213-26169
15. Филадельфия7217653635199-24765
16. Баффало6922331535217-24462

Западная конференция

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Виннипег7138911319246-170100
2. Даллас6935722221234-18292
3. Вегас7039213520237-19092
4. Колорадо7136522125239-20489
5. Лос-Анджелес6934413621203-17787
6. Эдмонтон70301101424229-20387
7. Миннесота7032532325195-19585
8. Сент-Луис7227641628218-20881
9. Калгари6926432925182-20377
10. Ванкувер70255211126197-21476
11. Юта7024713827202-21175
12. Анахайм7022532632188-22168
13. Сиэтл7124513236213-23265
14. Нэшвилл7022310836179-22860
15. Чикаго7118212741193-25451
16. Сан-Хосе7014414542182-25947

Потери

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«Рейнджерс»: Калиев, Эдстрем (оба - травма)

«Кингз»: нет потерь

Прогноз на матч

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Высочайшая мотивация «Рейнджеров», стремящихся вытеснить с восьмой строчки турнирной таблицы Восточной конференции «Монреаль», сомнений не вызывает. Но и уж больно мощно выглядит ближайший соперник команды Панарина и Шестеркина. Две последние встречи регулярки «Короли» выиграли с одинаковым счетом - 7:2, разгромив не только проводящий не лучший сезон «Бостон», но и вторую команду Востока - «Каролину».

На своем льду «Лос-Анджелес» представляется очевидным фаворитом. Не станем сбрасывать со счетов и мотивацию самих хозяев. Победа может позволить команде Джима Хиллера вытеснить из первой четверки конференции «Колорадо», а ведь место в квартете сильнейших по итогам регулярки дает преимущество своей площадки в первом раунде плей-офф.

Букмекер установил довольно заманчивый коэффициент на победу «Лос-Анджелеса». Не станем отказываться от столь привлекательного предложения, но, учитывая впечатляющие результаты хозяев, возьмем небольшую фору в расчете, что «Кингз» не просто оформят победу в основное время, но и сделают это уверенно.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Найти трансляции можно на ресурсах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

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Коэффициенты букмекеров

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Эксперты Лиги Ставок отдают в предстоящей встрече минимальное преимущество гостям. За победу «Рейнджерс» в основное время предлагается коэффициент 2.73. Вероятность успеха «Кингз» котируется за 2.10. На ничью можно заключить пари за 4.11.

Вопросы и ответы

Какие российские хоккеисты сыграют в матче «Лос-Анджелес» - «Рейнджерс»?

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В составе «Рейнджерс» на лед выйдет первый бомбардир и снайпер команды Артемий Панарин, а место в воротах должен занять Игорь Шестеркин. 

За «Кингз» сыграют защитник Владислав Гавриков и нападающий Андрей Кузьменко. Форвард Андрей Свечников внесен в список травмированных игроков и участие в матче скорее всего принять не сможет. 

Будет ли много голов в матче «Лос-Анджелес» - «Рейнджерс»?

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Эксперты ожидают примерно 5-6 заброшенных шайб. Букмекер предлагает коэффициент 1.85 за то, что зрители увидят не меньше шести голов (ТБ 5.5). ТМ 5.5 идет за те же  1.85.

Прогноз на матч «Колорадо» - «Детройт»

Кто выиграет Кубок Стэнли?

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Топ фаворитов, по версии экспертов Лиги Ставок, выглядит так:

«Флорида» - 8.00 

«Даллас» - 8.00

«Эдмонтон» - 8.50

Поставить на победу в плей-офф «Рейнджерс» есть возможность с коэффициентом 37.00, а на «Кингз» ставки принимаются за 27.00.

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