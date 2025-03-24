Лос-Анджелес — Рейнджерс, 26 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Высочайшая мотивация «Рейнджеров», стремящихся вытеснить с восьмой строчки турнирной таблицы Восточной конференции «Монреаль», сомнений не вызывает. Но и уж больно мощно выглядит ближайший соперник команды Панарина и Шестеркина. Две последние встречи регулярки «Короли» выиграли с одинаковым счетом - 7:2, разгромив не только проводящий не лучший сезон «Бостон», но и вторую команду Востока - «Каролину».

На своем льду «Лос-Анджелес» представляется очевидным фаворитом. Не станем сбрасывать со счетов и мотивацию самих хозяев. Победа может позволить команде Джима Хиллера вытеснить из первой четверки конференции «Колорадо», а ведь место в квартете сильнейших по итогам регулярки дает преимущество своей площадки в первом раунде плей-офф.

Букмекер установил довольно заманчивый коэффициент на победу «Лос-Анджелеса». Не станем отказываться от столь привлекательного предложения, но, учитывая впечатляющие результаты хозяев, возьмем небольшую фору в расчете, что «Кингз» не просто оформят победу в основное время, но и сделают это уверенно.