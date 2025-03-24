Лос-Анджелес — Рейнджерс, 26 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Партнерский проект
26 марта, в половине шестого утра по Москве, начнется матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес» - «Нью-Йорк Рейнджерс». Обе команды нуждаются в очках. «Короли» стремятся улучшить турнирное положение на Западе, надеясь вытеснить из квартета сильнейших «Колорадо». «Синерубашечники» рискуют остаться вез путевки в плей-офф, добыть которую Артемию Панарину и его партнерам предстоит в сумасшедшей конкурентной борьбе. Прикидываем шансы соперников до начала встречи в Лос-Анджелесе.
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|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Лос-Анджелес Кингз»
26.03.2025, Ср
05:30 МСК
«Нью-Йорк Рейнджерс»
|П1 - 2.10
Турнир: регулярный чемпионат НХЛ
Стадион: «Крипто.ком-Арена» (Лос-Анджелес, США)
История личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Рейнджерс»
|14
|17
|83-83
|«Кингз»
|17
|14
|83-83
Последние пять матчей «Рейнджерс» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|22.03.2025
|«Рейнджерс»
5:3
«Ванкувер»
|21.03.2025
|«Рейнджерс»
3:4
«Торонто»
|19.03.2025
|«Рейнджерс»
1:2
«Калгари»
|17.03.2025
|«Рейнджерс»
1:3
«Эдмонтон»
|16.03.2025
|«Коламбус»
0:4
«Рейнджерс»
Последние пять матчей «Кингз» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|24.03.2025
|«Лос-Анджелес»
7:2
«Бостон»
|22.03.2025
|«Лос-Анджелес»
7:2
«Каролина»
|21.03.2025
|«Чикаго»
1:3
«Лос-Анджелес»
|18.03.2025
|«Миннесота»
3:1
«Лос-Анджелес»
|16.03.2025
|«Лос-Анджелес»
1:0 ОТ
«Нэшвилл»
Последние пять матчей «Рейнджерс» и «Кингз»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|14.12.2024
|«Рейнджерс»
1:5
«Лос-Анджелес»
|21.01.2024
|«Лос-Анджелес»
2:1
«Рейнджерс»
|11.12.2023
|«Рейнджерс»
4:1
«Лос-Анджелес»
|27.02.2023
|«Рейнджерс»
5:2
«Лос-Анджелес»
|23.11.2022
|«Лос-Анджелес»
3:5
«Рейнджерс»
«Рейнджерс»
|Показатель
«Кингз»
Показатель
|Бомбардир (очки)
|Панарин
|75
Кемпе
58
|Снайпер (голы)
|Панарин
|31
Кемпе
29
|Ассистент (передачи)
|Фокс
|47
Копитар
38
|Вратарь (коэфф. надежности)
|Шестеркин
|2.79
Кемпер
2.14
Прогноз на матч «Виннипег» - «Вашингтон»
Восточная конференция
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Вашингтон
|70
|40
|6
|1
|3
|5
|15
|257-181
|102
|2. Каролина
|70
|38
|5
|0
|2
|2
|23
|227-188
|90
|3. Флорида
|71
|35
|3
|5
|0
|3
|25
|229-193
|89
|4. Торонто
|70
|34
|7
|1
|1
|2
|25
|224-208
|87
|5. Тампа-Бэй
|70
|34
|4
|2
|2
|3
|25
|245-191
|85
|6. Нью-Джерси
|71
|33
|3
|1
|1
|5
|28
|211-186
|80
|7. Оттава
|69
|28
|8
|1
|2
|3
|27
|202-200
|79
|8. Монреаль
|69
|24
|7
|2
|3
|6
|27
|210-228
|75
|9. Рейнджерс
|71
|31
|2
|1
|0
|6
|31
|213-213
|74
|10. Айлендерс
|69
|25
|5
|2
|1
|8
|28
|190-205
|73
|11. Коламбус
|69
|23
|4
|4
|1
|8
|29
|221-230
|71
|12. Детройт
|69
|24
|5
|3
|0
|6
|31
|198-221
|70
|13. Бостон
|72
|23
|7
|0
|1
|8
|33
|190-236
|69
|14. Питтсбург
|72
|20
|8
|1
|6
|5
|32
|213-261
|69
|15. Филадельфия
|72
|17
|6
|5
|3
|6
|35
|199-247
|65
|16. Баффало
|69
|22
|3
|3
|1
|5
|35
|217-244
|62
Западная конференция
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Виннипег
|71
|38
|9
|1
|1
|3
|19
|246-170
|100
|2. Даллас
|69
|35
|7
|2
|2
|2
|21
|234-182
|92
|3. Вегас
|70
|39
|2
|1
|3
|5
|20
|237-190
|92
|4. Колорадо
|71
|36
|5
|2
|2
|1
|25
|239-204
|89
|5. Лос-Анджелес
|69
|34
|4
|1
|3
|6
|21
|203-177
|87
|6. Эдмонтон
|70
|30
|11
|0
|1
|4
|24
|229-203
|87
|7. Миннесота
|70
|32
|5
|3
|2
|3
|25
|195-195
|85
|8. Сент-Луис
|72
|27
|6
|4
|1
|6
|28
|218-208
|81
|9. Калгари
|69
|26
|4
|3
|2
|9
|25
|182-203
|77
|10. Ванкувер
|70
|25
|5
|2
|1
|11
|26
|197-214
|76
|11. Юта
|70
|24
|7
|1
|3
|8
|27
|202-211
|75
|12. Анахайм
|70
|22
|5
|3
|2
|6
|32
|188-221
|68
|13. Сиэтл
|71
|24
|5
|1
|3
|2
|36
|213-232
|65
|14. Нэшвилл
|70
|22
|3
|1
|0
|8
|36
|179-228
|60
|15. Чикаго
|71
|18
|2
|1
|2
|7
|41
|193-254
|51
|16. Сан-Хосе
|70
|14
|4
|1
|4
|5
|42
|182-259
|47
«Рейнджерс»: Калиев, Эдстрем (оба - травма)
«Кингз»: нет потерь
Высочайшая мотивация «Рейнджеров», стремящихся вытеснить с восьмой строчки турнирной таблицы Восточной конференции «Монреаль», сомнений не вызывает. Но и уж больно мощно выглядит ближайший соперник команды Панарина и Шестеркина. Две последние встречи регулярки «Короли» выиграли с одинаковым счетом - 7:2, разгромив не только проводящий не лучший сезон «Бостон», но и вторую команду Востока - «Каролину».
На своем льду «Лос-Анджелес» представляется очевидным фаворитом. Не станем сбрасывать со счетов и мотивацию самих хозяев. Победа может позволить команде Джима Хиллера вытеснить из первой четверки конференции «Колорадо», а ведь место в квартете сильнейших по итогам регулярки дает преимущество своей площадки в первом раунде плей-офф.
Букмекер установил довольно заманчивый коэффициент на победу «Лос-Анджелеса». Не станем отказываться от столь привлекательного предложения, но, учитывая впечатляющие результаты хозяев, возьмем небольшую фору в расчете, что «Кингз» не просто оформят победу в основное время, но и сделают это уверенно.
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КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Эксперты Лиги Ставок отдают в предстоящей встрече минимальное преимущество гостям. За победу «Рейнджерс» в основное время предлагается коэффициент 2.73. Вероятность успеха «Кингз» котируется за 2.10. На ничью можно заключить пари за 4.11.
В составе «Рейнджерс» на лед выйдет первый бомбардир и снайпер команды Артемий Панарин, а место в воротах должен занять Игорь Шестеркин.
За «Кингз» сыграют защитник Владислав Гавриков и нападающий Андрей Кузьменко. Форвард Андрей Свечников внесен в список травмированных игроков и участие в матче скорее всего принять не сможет.
Эксперты ожидают примерно 5-6 заброшенных шайб. Букмекер предлагает коэффициент 1.85 за то, что зрители увидят не меньше шести голов (ТБ 5.5). ТМ 5.5 идет за те же 1.85.
Прогноз на матч «Колорадо» - «Детройт»
Партнерский проект