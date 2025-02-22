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22 февраля 8:42ГлавнаяПрогнозыФутболЛига 1

Лион — ПСЖ, 23 февраля: где смотреть матч чемпионата Франции, прогноз, составы

Отберет ли команда Матвея Сафонова очки у «детей»?
Руслан Ипполитов

23 февраля в центральном матче 23-го тура чемпионата Франции «Лион» примет на своем поле «ПСЖ». Парижане с солидным отрывом лидируют в «золотой» гонке, а их чемпионство практически не вызывает сомнений. Но команда Паулу Фонсеки, находящаяся всего в четырех очках от третьего места в турнирной таблице вряд ли сдастся без боя.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Лион» (Лион)

23.02.2025, Вс

22:45 МСК

«ПСЖ» (Париж)

П1 - 4.50

Х - 4.40

П2 - 1.65

Турнир: чемпионат Франции по футболу, 23-й тур

Стадион: «Групама» (Лион, Франция)

Главный арбитр: Эрик Ваттеллье

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Лион»342650145-191
«ПСЖ»502634191-145

Последние пять игр «Лиона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.02.2025«Монпелье»1:4«Лион»Лига 1
09.02.2025«Лион»4:0«Реймс»Лига 1
02.02.2025«Марсель»3:2«Лион»Лига 1
30.01.2025«Лион»1:1«Лудогорец»Лига Европы
26.01.2025«Нант»1:1«Лион»Лига 1

Последние пять игр «ПСЖ»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.02.2025«ПСЖ»7:0«Брест»Лига чемпионов
15.02.2025«Тулуза»0:1«ПСЖ»Лига 1
11.02.2025«Брест»0:3«ПСЖ»Лига чемпионов
07.02.2025«ПСЖ»

4:1

«Монако»

Лига 1

04.02.2025«Ле Ман»0:2«ПСЖ»Кубок Франции

Турнирное положение

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После 22-х туров парижане с десятиочковым отрывом от ближайшего преследователя возглавляют турнирную таблицу Лиги 1. «Лион» на шестой строчке.

КлубИВНПМячиОчки
1. ПСЖ22175059-2056
2. Марсель22144450-2646
3. Ницца22117444-2740
4. Монако22124644-2940
5. Лилль22108436-2238
6. Лион22106640-2736
7. Страсбур2296737-3233
8. Ланс2296725-2233
9. Брест221021035-3832
10. Тулуза2276923-2527
11. Анже22751023-3126
12. Осер2267931-3725
13. Ренн22721329-3223
14. Реймс22571026-3422
15. Нант2249925-3921
16. Сент-Этьен22531420-5018
17. Гавр22521518-4317
18. Монпелье22431521-5215

Прогноз на матч

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Имя фаворита не вызывает сомнений. Единственным козырем «Лиона» в этой встрече является фактор своего поля. Впрочем, подобные мелочи вряд ли смутят лидера Лиги 1. В первом круге парижане выиграли вполне уверенно - 3:1, а предыдущий матч в Лионе завершился победой «ПСЖ» со счетом 1:2.

Столичный клуб выиграл четыре последних игры с «Лионом», и лишь в одной из них команды совместными усилиями забили меньше четырех мячей. Делаем математически оправданный выбор в пользу победы «ПСЖ», рассчитывая, что и на этот раз показатель в три гола будет достигнут. 

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Найти бесплатную трансляцию можно на сайтах букмекеров и в соцсетях. Следить за развитием событий есть возможность на спортивных порталах.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Лион»: нет травмированных

«ПСЖ»:  Мбайе (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Лион» - «ПСЖ»:

Позиция«Лион»«ПСЖ»Позиция
Вратарь23. Перри1. ДоннаруммаВратарь
Защитник20. Кумбеди2. ХакимиЗащитник
Защитник22. Мата5. МаркиньосЗащитник
Защитник19. Ньякате51. ПачоЗащитник
Защитник3. Тальяфико87. НевешЗащитник
Полузащитник 31. Матич17. ВитиньяПолузащитник 
Полузащитник 37. Нуама8. РуисПолузащитник 
Полузащитник8. Толиссо10. ЛиПолузащитник
Полузащитник7. Верету7. КварацхелияНападающий
Полузащитник18. Шерки10. ДембелеНападающий
Нападающий10. Ляказетт29. БарколаНападающий
Главный тренерПаулу ФонсекаЛуис ЭнрикеГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Эксперты БК PARI оценивают вероятность победы парижан коэффициентом 1.65. На «Лион» можно поставить за 4.50. Номинал сыгравшей ставки на ничью будет умножен на 4.40.

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Лион» «ПСЖ»?

Если отталкиваться от котировок, то наиболее вероятным исходом встречи букмекеры считают победу парижан со счетом 1:2. Если с финальным свистком на табло будут гореть именно эти цифры, номинал ставки будет умножен на 9.00.

Сыграет ли Матвей Сафонов?

Российский голкипер на неделе был в заявке на стыковой матч Лиги чемпионов с «Брестом», но парижане громили (7:0) земляков с Доннаруммой в воротах. На данный момент Сафонов в Лиге 1 отыграл шесть матчей, пять из которых начинал в стартовом составе. Попал в основу Семен и в предыдущем туре французского первенства.

 Кто станет чемпионом Франции?

Эксперты БК PARI не сомневаются в чемпионстве парижского гранда, предлагая коэффициент на его победу в турнире 1.01. Шансы «Марселя» оценены кэфом 25.00, «Монако» - 100.00. Поставить на победу в первенстве «Лиона» можно с кэфом 5000.00.

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