Лион — ПСЖ, 23 февраля: где смотреть матч чемпионата Франции, прогноз, составы

Партнерский проект
23 февраля в центральном матче 23-го тура чемпионата Франции «Лион» примет на своем поле «ПСЖ». Парижане с солидным отрывом лидируют в «золотой» гонке, а их чемпионство практически не вызывает сомнений. Но команда Паулу Фонсеки, находящаяся всего в четырех очках от третьего места в турнирной таблице вряд ли сдастся без боя.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Лион» (Лион)
23.02.2025, Вс
22:45 МСК
«ПСЖ» (Париж)
|П1 - 4.50
Турнир: чемпионат Франции по футболу, 23-й тур
Стадион: «Групама» (Лион, Франция)
Главный арбитр: Эрик Ваттеллье
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Лион»
|34
|26
|50
|145-191
|«ПСЖ»
|50
|26
|34
|191-145
Последние пять игр «Лиона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.02.2025
|«Монпелье»
|1:4
|«Лион»
|Лига 1
|09.02.2025
|«Лион»
|4:0
|«Реймс»
|Лига 1
|02.02.2025
|«Марсель»
|3:2
|«Лион»
|Лига 1
|30.01.2025
|«Лион»
|1:1
|«Лудогорец»
|Лига Европы
|26.01.2025
|«Нант»
|1:1
|«Лион»
|Лига 1
Последние пять игр «ПСЖ»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.02.2025
|«ПСЖ»
|7:0
|«Брест»
|Лига чемпионов
|15.02.2025
|«Тулуза»
|0:1
|«ПСЖ»
|Лига 1
|11.02.2025
|«Брест»
|0:3
|«ПСЖ»
|Лига чемпионов
|07.02.2025
|«ПСЖ»
4:1
«Монако»
Лига 1
|04.02.2025
|«Ле Ман»
|0:2
|«ПСЖ»
|Кубок Франции
После 22-х туров парижане с десятиочковым отрывом от ближайшего преследователя возглавляют турнирную таблицу Лиги 1. «Лион» на шестой строчке.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. ПСЖ
|22
|17
|5
|0
|59-20
|56
|2. Марсель
|22
|14
|4
|4
|50-26
|46
|3. Ницца
|22
|11
|7
|4
|44-27
|40
|4. Монако
|22
|12
|4
|6
|44-29
|40
|5. Лилль
|22
|10
|8
|4
|36-22
|38
|6. Лион
|22
|10
|6
|6
|40-27
|36
|7. Страсбур
|22
|9
|6
|7
|37-32
|33
|8. Ланс
|22
|9
|6
|7
|25-22
|33
|9. Брест
|22
|10
|2
|10
|35-38
|32
|10. Тулуза
|22
|7
|6
|9
|23-25
|27
|11. Анже
|22
|7
|5
|10
|23-31
|26
|12. Осер
|22
|6
|7
|9
|31-37
|25
|13. Ренн
|22
|7
|2
|13
|29-32
|23
|14. Реймс
|22
|5
|7
|10
|26-34
|22
|15. Нант
|22
|4
|9
|9
|25-39
|21
|16. Сент-Этьен
|22
|5
|3
|14
|20-50
|18
|17. Гавр
|22
|5
|2
|15
|18-43
|17
|18. Монпелье
|22
|4
|3
|15
|21-52
|15
Имя фаворита не вызывает сомнений. Единственным козырем «Лиона» в этой встрече является фактор своего поля. Впрочем, подобные мелочи вряд ли смутят лидера Лиги 1. В первом круге парижане выиграли вполне уверенно - 3:1, а предыдущий матч в Лионе завершился победой «ПСЖ» со счетом 1:2.
Столичный клуб выиграл четыре последних игры с «Лионом», и лишь в одной из них команды совместными усилиями забили меньше четырех мячей. Делаем математически оправданный выбор в пользу победы «ПСЖ», рассчитывая, что и на этот раз показатель в три гола будет достигнут.
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|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«Лион»: нет травмированных
«ПСЖ»: Мбайе (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Лион» - «ПСЖ»:
|Позиция
|«Лион»
|«ПСЖ»
|Позиция
|Вратарь
|23. Перри
|1. Доннарумма
|Вратарь
|Защитник
|20. Кумбеди
|2. Хакими
|Защитник
|Защитник
|22. Мата
|5. Маркиньос
|Защитник
|Защитник
|19. Ньякате
|51. Пачо
|Защитник
|Защитник
|3. Тальяфико
|87. Невеш
|Защитник
|Полузащитник
|31. Матич
|17. Витинья
|Полузащитник
|Полузащитник
|37. Нуама
|8. Руис
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Толиссо
|10. Ли
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Верету
|7. Кварацхелия
|Нападающий
|Полузащитник
|18. Шерки
|10. Дембеле
|Нападающий
|Нападающий
|10. Ляказетт
|29. Баркола
|Нападающий
|Главный тренер
|Паулу Фонсека
|Луис Энрике
|Главный тренер
Если отталкиваться от котировок, то наиболее вероятным исходом встречи букмекеры считают победу парижан со счетом 1:2. Если с финальным свистком на табло будут гореть именно эти цифры, номинал ставки будет умножен на 9.00.
Российский голкипер на неделе был в заявке на стыковой матч Лиги чемпионов с «Брестом», но парижане громили (7:0) земляков с Доннаруммой в воротах. На данный момент Сафонов в Лиге 1 отыграл шесть матчей, пять из которых начинал в стартовом составе. Попал в основу Семен и в предыдущем туре французского первенства.
Эксперты БК PARI не сомневаются в чемпионстве парижского гранда, предлагая коэффициент на его победу в турнире 1.01. Шансы «Марселя» оценены кэфом 25.00, «Монако» - 100.00. Поставить на победу в первенстве «Лиона» можно с кэфом 5000.00.
Партнерский проект