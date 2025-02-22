Лион — ПСЖ, 23 февраля: где смотреть матч чемпионата Франции, прогноз, составы

С каким счетом завершится матч «Лион» — «ПСЖ» ?

Если отталкиваться от котировок, то наиболее вероятным исходом встречи букмекеры считают победу парижан со счетом 1:2. Если с финальным свистком на табло будут гореть именно эти цифры, номинал ставки будет умножен на 9.00.

Сыграет ли Матвей Сафонов?

Российский голкипер на неделе был в заявке на стыковой матч Лиги чемпионов с «Брестом», но парижане громили (7:0) земляков с Доннаруммой в воротах. На данный момент Сафонов в Лиге 1 отыграл шесть матчей, пять из которых начинал в стартовом составе. Попал в основу Семен и в предыдущем туре французского первенства.

Кто станет чемпионом Франции?

Эксперты БК PARI не сомневаются в чемпионстве парижского гранда, предлагая коэффициент на его победу в турнире 1.01. Шансы «Марселя» оценены кэфом 25.00, «Монако» - 100.00. Поставить на победу в первенстве «Лиона» можно с кэфом 5000.00.