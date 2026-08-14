Махачев — Мачадо, 16 августа: где смотреть бой UFC 330, прогноз

16 августа 2026 года «Иксфинити Мобайл Арена» примет турнир UFC 330. Главным боем карда станет защита титула Исламом Махачевым в полусреднем весе. Российский чемпион встретится с ирландцем Иэном Мачадо Гэрри.

Ислам Махачев подошел к защите титула с рекордом 28-1. Последний раз россиянин выходил в октагон в ноябре 2025 года. Тогда судьи единогласно отдали ему чемпионство в полусреднем весе.

Рекорд Гэрри Мачадо выглядит скромнее — 17-1. Его последний бой также состоялся в ноябре прошлого года. Спортсмены получили одинаковое время на восстановление и подготовку.