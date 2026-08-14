Махачев — Мачадо, 16 августа: где смотреть бой UFC 330, прогноз

Махачев — Мачадо, 16 августа: где смотреть бой UFC 330, прогнозОбновлено:
Махачев — Мачадо
бойцы
16 августа 2026 (04:00) МСК
начало
Иксфинити Мобайл Арена, Филадельфия
место проведения
БК «БЕТСИТИ»
прямая трансляция
П1
прогноз
1.22
коэффициент
Махачев — Мачадо
16 августа 2026 года «Иксфинити Мобайл Арена» примет турнир UFC 330. Главным боем карда станет защита титула Исламом Махачевым в полусреднем весе. Российский чемпион встретится с ирландцем Иэном Мачадо Гэрри.
Ислам Махачев подошел к защите титула с рекордом 28-1. Последний раз россиянин выходил в октагон в ноябре 2025 года. Тогда судьи единогласно отдали ему чемпионство в полусреднем весе.
Рекорд Гэрри Мачадо выглядит скромнее — 17-1. Его последний бой также состоялся в ноябре прошлого года. Спортсмены получили одинаковое время на восстановление и подготовку.
Где смотреть бой Махачев — Мачадо
Посмотреть прямую трансляцию боя можно на сайте букмекерской конторы «БЕТСИТИ». БК покажет сам поединок и некоторые другие бои карда. Видео доступно только авторизованным пользователям.
СМОТРЕТЬ БОЙ МАХАЧЕВ — МАЧАДО В ПРЯМОМ ЭФИРЕ
Ислам Махачев
Главным достоинством Махачева стала борьба. Он старается контролировать соперника у сетки, переводить в партер и завершать бой болевым или удушающим. В единоборства Ислам попал из боевого самбо. Послужной список включает 2 чемпионства России и однократную победу на ЧМ.
Приверженность к борьбе не означает, что Махачев не умеет работать в стойке. За всю профессиональную карьеру россиянин одержал 5 побед КО/ТКО. Да, это всего 18% от общего числа выигрышей, но недооценивать его ударную технику явно не стоит.
Последние 5 боев Ислама Махачева
|15.11.2025
|Победа
|Единогласное решение судей
|18.01.2025
|Победа
|Сабмишн (удушение Брабо)
|01.06.2024
|Победа
|Сабмишн (удушение Д’Арс)
|21.10.2023
|Победа
|КО/ТКО
|11.02.2023
|Победа
|Единогласное решение судей
При этом 36% побед достигнуты единогласным решением судей. Ислам обладает большим запасом выносливости, он может поддерживать высокий темп боя и доминировать все раунды.
Гэрри Мачадо
Гэрри Мачадо — классический ударник. Он практикует ирландскую школу боев без правил и основное внимание уделяет работе в стойке. Его главным оружием становятся скоростные перемещения по рингу, резкие джебы и удары ногами.
По данным официального сайта UFC, Гэрри Мачадо одержал 7 побед нокаутом/техническим нокаутом и 9 решением судей. В стойке он старается бить в голову и ноги. По корпусу работает немного реже.
Последние 5 боев Гэрри Мачадо
|22.11.2025
|Победа
|Единогласным решением судей
|26.04.2025
|Победа
|Единогласным решением судей
|07.12.2024
|Поражение
|Единогласным решением судей
|29.06.2024
|Победа
|Единогласным решением судей
|17.02.2024
|Победа
|Раздельным решением судей
Пока ирландец выигрывал нокаутом/техническим нокаутом 7 раз.
Очные бои
Махачев и Мачадо раньше вместе не бились. Ислам долгое время выступал в легком весе, но потом перешел в полусредний. Адаптация прошла успешно, ведь россиянин сразу забрал титул. Ирландец выступает в полусреднем всю карьеру.
Сравнение физических характеристик
Ислам Махачев
Боец
Гэрри Мачадо
177,8 см
Рост
192
70,08 кг
Вес
77,11 кг
179,07 см
Размах рук
189,23 см
102,87 см
Размах ног
106,68 см
34
Возраст на момент боя
28
Антропометрические данные взяты с официальной карточки бойцов на UFC.
Прогнозы на бой
Редакция сделала 3 прогноза предстоящего боя.
Консервативный прогноз на бой Махачева — Мачадо
Гэрри Мачадо выше, тяжелее, моложе, имеет более длинные руки и ноги. Ему выгодно держать Ислама на расстоянии, изматывать быстрыми джебами и ударами ног. Махачев — явный приверженец борцовской техники. Он будет сокращать дистанцию, переводить противника в партер и постарается провести сабмишн.
Ночью 16 августа нам предстоит увидеть поединок ударника и тяготеющего к борцовской технике универсала. Работа в стойке выглядит эффектно, но ее практическая ценность уступает борьбе. Достоинством Ислама также можно считать накопленный опыт.
Консервативный прогноз от редакции «Ведомостей» — победа Махачева с коэффициентом 1.22 в БК «БЕТСИТИ».
Сбалансированный прогноз на бой Махачева — Мачадо
В последних 4 боях Гэрри Мачадо выигрывал единогласным решением судей. Скорее всего, ирландец попытается использовать эту тактику и против Ислама. Его физические показатели позволяют спокойно перебить россиянина в стойке, не обостряя ситуацию для поиска нокаутирующего удара. Ирландцу проще приблизится к Махачеву, сделать 2-3 джеба и отойти на безопасное расстояние, избежав клинчей и перевода в партер.
Продолжительный поединок выгоден и Махачеву. Россиянину важно измотать противника, дождаться снижения скорость и поймать ирландца на ошибке. Поэтому мы не ожидаем быстрого завершения боя.
Сбалансированный прогноз — тотал раундов больше (3.5) с коэффициентом 1.51 в БК «БЕТСИТИ».
Рискованный прогноз на бой Махачева — Мачадо
Махачеву невыгодно драться все 5 раундов. Антропометрические особенности Мачадо позволяют ему нанести больше ударов на безопасном для себя расстоянии, а это склонит мнение судей в пользу ирландца. Поэтому россиянину лучше измотать соперника, пойти на сближение и в партере снять все вопросы о победителе. Поэтому наш рискованный прогноз — досрочная победа Махачева с коэффициентом 2.35 от БК «БЕТСИТИ».
Прогноз на метод окончания боя Махачева — Мачадо
Предстоящий титульник — встреча 2 разных школ и философий ММА. Нам покажут очередное противоборство ударной и борцовской техник. Как показывает практика, борьба имеет определенные преимущества. Поэтому можно рискнуть и поставить на метод победы Ислама Махачева «Болевой/Удушающий/Добровольная сдача» — «Да» с коэффициентом 2.90 по линии «БЕТСИТИ».
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