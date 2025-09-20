Манчестер Сити — Наполи, 18 сентября: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Разрыв в котировках кажется завышенным. Безусловно, «Манчестер Сити» продолжает восприниматься фаворитом на фоне почти любого соперника. Но в нынешнем сезоне команда Гвардиолы стартовала рвано — две крупные победы при двух поражениях. «Наполи» выглядит стабильнее и берет свое в том числе за счет отличной формы лидеров.

В моменте неаполитанцы точно выглядят как минимум на уровне «Ман Сити». У них точно есть все шансы хотя бы раз распечатать ворота соперника, тем более что команда Конте не уходила с поля без гола в нынешнем сезоне. Но и у хозяев поля атакующий потенциал крайне хорош, да и главный бомбардир Холанд набрал впечатляющий ход.

Резюмируя, ждем минимум по голу от каждой из команд.