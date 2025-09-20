Манчестер Сити — Наполи, 18 сентября: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Партнерский проект
Четверг, 18 сентября, станет заключительным игровым днем в рамках первого тура общего этапа Лиги чемпионов. В одном из матчей английский «Манчестер Сити» примет итальянский «Наполи». Чем завершится это топовое противостояние?
Турнир: Лига чемпионов, общий этап, первый тур
Стадион: «Этихад» (Манчестер, Англия, Великобритания)
Судьи: Феликс Цвайер (главный), Роберт Кемптер, Кристиан Диц (ассистенты), Флориан Бадштюбнер (резервный). Все — Германия
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Манчестер Сити»
|2
|1
|1
|8-6
|«Наполи»
|1
|1
|2
|6-8
Последние пять игр «Манчестер Сити»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.09.2025
|«Манчестер Сити»
3:0
«Манчестер Юнайтед»
АПЛ
|31.08.2025
|«Брайтон»
2:1
«Манчестер Сити»
АПЛ
|23.08.2025
|«Манчестер Сити»
0:2
«Тоттенхэм»
АПЛ
|16.08.2025
|«Вулверхэмптон»
0:4
«Манчестер Сити»
АПЛ
|09.08.2025
|«Палермо»
0:3
«Манчестер Сити»
Товарищеский матч
Последние пять игр «Наполи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.09.2025
|«Фиорентина»
1:3
«Наполи»
Серия А
|30.08.2025
|«Наполи»
1:0
«Кальяри»
Серия А
|23.08.2025
|«Сассуоло»
0:2
«Наполи»
Серия А
|14.08.2025
|«Наполи»
2:1
«Олимпиакос»
Товарищеский матч
|10.08.2025
|«Наполи»
4:0
«Сорренто»
Товарищеский матч
Разрыв в котировках кажется завышенным. Безусловно, «Манчестер Сити» продолжает восприниматься фаворитом на фоне почти любого соперника. Но в нынешнем сезоне команда Гвардиолы стартовала рвано — две крупные победы при двух поражениях. «Наполи» выглядит стабильнее и берет свое в том числе за счет отличной формы лидеров.
В моменте неаполитанцы точно выглядят как минимум на уровне «Ман Сити». У них точно есть все шансы хотя бы раз распечатать ворота соперника, тем более что команда Конте не уходила с поля без гола в нынешнем сезоне. Но и у хозяев поля атакующий потенциал крайне хорош, да и главный бомбардир Холанд набрал впечатляющий ход.
Резюмируя, ждем минимум по голу от каждой из команд.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|WINLINE
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ
Легальная прямая видеотрансляция встречи между «Манчестер Сити» и «Наполи» будет доступна на «Okko».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Okko»
|Видео, Full HD
|Платная подписка
|PARI
|Графическая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Манчестер Сити»: Шерки, Беттинелли, Аит-Нури, Филлипс, Стоунз, Ковачич, Мармуш (все — травмы)
«Наполи»: Лукаку, Ррахмани, Контини (все — травмы), Мерет (под вопросом)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Манчестер Сити» — «Наполи»:
|Позиция
|«Манчестер Сити»
|«Наполи»
|Вратарь
|25. Доннарумма
|32. Милинкович-Савич
|Защитник
|82. Льюис
|22. Ди Лоренцо
|Защитник
|3. Диаш
|31. Бёкема
|Защитник
|24. Гвардиол
|4. Буонджорно
|Защитник
|6. Аке
|37. Спинаццола
|Полузащитник
|16. Родри
|68. Лоботка
|Полузащитник
|4. Рейндерс
|99. Замбо-Ангисса
|Полузащитник
|47. Фоден
|11. Де Брюйне
|Нападающий
|11. Доку
|21. Политано
|Нападающий
|20. Силва
|8. Мактоминей
|Нападающий
|9. Холанд
|19. Хойлунд
|Главный тренер
|Хосеп Гвардиола
|Антонио Конте
Аналитики БК PARI дают высокие коэффициенты на ничью и выигрыш «Наполи» — 4,05 и 5,10 соответственно. Поставить на победу «Ман Сити» можно с котировкой 1,68.
В соответствующей линии у букмекера PARI наиболее вероятный вариант — ничья со счетом 1:1. Она оценивается коэффициентом 7,50.
Как и в прошлом сезоне, на общем этапе выступают 36 клубов. Восемь сильнейших напрямую выйдут в 1/8 финала. Команды, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут стыковые матчи.
Официальный вещатель Лиги чемпионов в России — «Okko». Там и будет доступна легальная прямая трансляция.