Ведомости
Спорт

Манчестер Сити — Наполи, 18 сентября: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Всё внимание на Кевина Де Брюйне?
Александр Бокулёв

Четверг, 18 сентября, станет заключительным игровым днем в рамках первого тура общего этапа Лиги чемпионов. В одном из матчей английский «Манчестер Сити» примет итальянский «Наполи». Чем завершится это топовое противостояние?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Манчестер Сити» (Манчестер, Англия)

18.09.2025, Чт

22:00 МСК

«Наполи» (Неаполь, Италия)

П1 - 1,68

Х - 4,05

П2 - 5,10

Турнир: Лига чемпионов, общий этап, первый тур

Стадион: «Этихад» (Манчестер, Англия, Великобритания)

Судьи: Феликс Цвайер (главный), Роберт Кемптер, Кристиан Диц (ассистенты), Флориан Бадштюбнер (резервный). Все — Германия

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Манчестер Сити»2118-6
«Наполи»1126-8

Последние пять игр «Манчестер Сити»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.09.2025«Манчестер Сити»

3:0

«Манчестер Юнайтед»

АПЛ

31.08.2025«Брайтон»

2:1

«Манчестер Сити»

АПЛ

23.08.2025«Манчестер Сити»

0:2

«Тоттенхэм»

АПЛ

16.08.2025«Вулверхэмптон»

0:4

«Манчестер Сити»

АПЛ

09.08.2025«Палермо»

0:3

«Манчестер Сити»

Товарищеский матч

Последние пять игр «Наполи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.09.2025«Фиорентина»

1:3

«Наполи»

Серия А

30.08.2025«Наполи»

1:0

«Кальяри»

Серия А

23.08.2025«Сассуоло»

0:2

«Наполи»

Серия А

14.08.2025«Наполи»

2:1

«Олимпиакос»

Товарищеский матч

10.08.2025«Наполи»

4:0

«Сорренто»

Товарищеский матч

Прогноз на матч

Разрыв в котировках кажется завышенным. Безусловно, «Манчестер Сити» продолжает восприниматься фаворитом на фоне почти любого соперника. Но в нынешнем сезоне команда Гвардиолы стартовала рвано две крупные победы при двух поражениях. «Наполи» выглядит стабильнее и берет свое в том числе за счет отличной формы лидеров.

В моменте неаполитанцы точно выглядят как минимум на уровне «Ман Сити». У них точно есть все шансы хотя бы раз распечатать ворота соперника, тем более что команда Конте не уходила с поля без гола в нынешнем сезоне. Но и у хозяев поля атакующий потенциал крайне хорош, да и главный бомбардир Холанд набрал впечатляющий ход.

Резюмируя, ждем минимум по голу от каждой из команд.

Бонусы на матч

Трансляции

Легальная прямая видеотрансляция встречи между «Манчестер Сити» и «Наполи» будет доступна на «Okko».

ВещательТип трансляцииУсловия
«Okko»Видео, Full HDПлатная подписка
PARIГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
Составы команд

Потери

«Манчестер Сити»: Шерки, Беттинелли, Аит-Нури, Филлипс, Стоунз, Ковачич, Мармуш (все — травмы)

«Наполи»: Лукаку, Ррахмани, Контини (все — травмы), Мерет (под вопросом)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Манчестер Сити»«Наполи»:

Позиция«Манчестер Сити»«Наполи»
Вратарь25. Доннарумма32. Милинкович-Савич
Защитник82. Льюис22. Ди Лоренцо
Защитник3. Диаш31. Бёкема
Защитник24. Гвардиол4. Буонджорно
Защитник6. Аке37. Спинаццола
Полузащитник16. Родри68. Лоботка
Полузащитник 4. Рейндерс99. Замбо-Ангисса
Полузащитник47. Фоден11. Де Брюйне
Нападающий11. Доку21. Политано
Нападающий20. Силва8. Мактоминей
Нападающий9. Холанд19. Хойлунд
Главный тренерХосеп ГвардиолаАнтонио Конте

Коэффициенты букмекеров

Аналитики БК PARI дают высокие коэффициенты на ничью и выигрыш «Наполи» — 4,05 и 5,10 соответственно. Поставить на победу «Ман Сити» можно с котировкой 1,68.

Вопросы и ответы

С каким счетом закончится матч «Манчестер Сити» — «Наполи»?

В соответствующей линии у букмекера PARI наиболее вероятный вариант — ничья со счетом 1:1. Она оценивается коэффициентом 7,50.

Кто выйдет в плей-офф Лиги чемпионов?

Как и в прошлом сезоне, на общем этапе выступают 36 клубов. Восемь сильнейших напрямую выйдут в 1/8 финала. Команды, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут стыковые матчи.

Где смотреть матч «Манчестер Сити» — «Наполи»?

Официальный вещатель Лиги чемпионов в России — «Okko». Там и будет доступна легальная прямая трансляция.

