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1 марта 9:11ГлавнаяПрогнозыФутболКубок Англии по футболу

Манчестер Юнайтед - Фулхэм, 2 марта: где смотреть матч Кубка Англии, прогноз, составы

В кубковых турнирах у «дьяволов» пока все хорошо
Валентин Васильев

В Англии первый весенний уикенд пройдет под знаком старейшего футбольного турнира на планете. В воскресенье, 2 марта, «Манчестер Юнайтед» примет «Фулхэм» в рамках 1/8 финала Кубка Англии. В играх на вылет дела у «МЮ» пока идут гораздо лучше, чем в регулярном чемпионате. Сохранится ли эта тенденция?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Манчестер Юнайтед» 

02.03.2025, Вс

19:30 МСК

«Фулхэм» (Лондон)

П1 - 2.40

Х - 3.50

П2 - 2.85

Турнир: Кубок Англии, 1/8 финала

Стадион: «Олд Траффорд»  (Манчестер, Англия)

Главный судья: еще не определен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Манчестер Юнайтед»582015184-98
«Фулхэм»15205898-184

Последние пять матчей «Манчестер Юнайтед»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.02.2025«МЮ»

3:2

«Ипсвич»

АПЛ

22.02.2025«Эвертон»

2:2

«МЮ»

АПЛ

16.02.2025«Тоттенхэм»

1:0

«МЮ»

АПЛ

07.02.2025«МЮ»

2:1

«Лестер»

Кубок Англии

02.02.2025«МЮ»

0:2

«Кристал Пэлас»

АПЛ

Последние пять игр «Фулхэма»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.02.2024«Вулверхэмптон»

1:2

«Фулхэм»

АПЛ

22.02.2025«Фулхэм»

0:2

«Кристал Пэлас»

АПЛ

15.02.2025«Фулхэм»

2:1

«Ноттингем Форест»

АПЛ

08.02.2025«Уиган»

1:2

«Фулхэм»

Кубок Англии

01.02.2024«Ньюкасл»

1:2

«Фулхэм»

АПЛ

Календарь игр

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1/8 финала

01.03.2025.  15:15. «Престон Норт Энд»  – «Бернли»  
01.03.2025.  15:15. «Кристал Пэлас»  – «Миллуолл»  
01.03.2025.  18:00. «Борнмут»  – «Вулверхэмптон»  
01.03.2025.  20:45. «Манчестер Сити»  – «Плимут Аргайл»  
02.03.2025.  16:45. «Ньюкасл Юнайтед»  – «Брайтон энд Хоув Альбион»  
02.03.2025. 19:30. «Манчестер Юнайтед»  – «Фулхэм»  
03.03.2025.  22:30. «Ноттингем Форест»  – «Ипсвич Таун» 

Прогноз на матч

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«Манчестер Юнайтед» так запустил дела в Премьер-лиге, что уже может со спокойной душой сосредоточиться на других направлениях. Ликвидировать дефицит в 14 очков от зоны ЛЧ с такой «стабильностью», как у «МЮ», практически невозможно. Вылет самому титулованному клубу АПЛ тоже вряд ли грозит. Зато в кубковых турнирах команда продолжает борьбу сразу за три трофея - два внутренних и один международный. 

В конце января «Фулхэм» с «МЮ» соперничали в рамках Премьер-лиги. Исход встречи решил единственный точный удар Лисандро Мартинеса. Из четырех последних личных встреч три закончились со счетом 1:0, и все - в пользу манкунианцев. При этом год назад лондонцы выиграли на «Олд Траффорд» - 2:1. 

Тревожный знак для хозяев: «Фулхэм» в последнее время в гостях выступает значительно успешнее, чем дома. Четыре предыдущих выездных матча лондонцы выиграли, причем три подряд - с одинаковым счетом 2:1. А это значит, есть смысл обратить внимание на рынок голов. Наш прогноз на воскресное противостояние: обе забьют.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Составы команд

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Потери

«Манчестер Юнайтед»:  Диалло, Мартинес, Шоу, Эванс, Маунт, Алтай, Коллье, Майно (все - травмы)

«Фулхэм»: Нельсон, Тете, Уилсон (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Манчестер Юнайтед» - «Фулхэм»:

Позиция«МЮ»«Фулхэм»Позиция
Вратарь24. Онана23. БендаВратарь
Защитник4. Де Лигт21. КастаньЗащитник
Защитник5. Магуайр31. ДиопЗащитник
Защитник15. Йоро15. КуэнкаЗащитник
Защитник20. Дало30. СесеньонЗащитник
Полузащитник 3. Мазрауи6. РидПолузащитник
Полузащитник 25. Угарте10. КейрниПолузащитник 
Полузащитник8. Фернандеш18. ПерейраПолузащитник
Полузащитник17. Гарначо24. КингНападающий
Полузащитник11. Зиркзее9. МунисНападающий
Нападающий9. Хойлунд47. ГодоНападающий
Главный тренерРубен АморимМарку СилваГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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PARI установила близкие коэффициенты на два главных исхода в основной линии. Победа хозяев в основное время оценена котировкой 2.40, а гостей - 2.85. Если победитель в первые 90 минут выявлен не будет, букмекер приумножит сумму ставки в три с половиной раза. 

Вопросы и ответы

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Кто выиграет в матче  «Манчестер Юнайтед» - «Фулхэм»?

За 10 предыдущих встреч лондонцы только дважды не проиграли «Манчестер Юнайтед» и лишь раз победили. Статистика выглядит оптимистично для хозяев.

С каким счетом завершится  матч «Манчестер Юнайтед» - «Фулхэм»?

Аналитики находят самым вероятным исходом основного времени результативную ничью 1:1. Этот счет котируется за 6.50.

Кто выиграл Кубок Англии?

Как раз «МЮ» и защищает титул, добытый в прошлом году. 

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