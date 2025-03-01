Манчестер Юнайтед - Фулхэм, 2 марта: где смотреть матч Кубка Англии, прогноз, составы

«Манчестер Юнайтед» так запустил дела в Премьер-лиге, что уже может со спокойной душой сосредоточиться на других направлениях. Ликвидировать дефицит в 14 очков от зоны ЛЧ с такой «стабильностью», как у «МЮ», практически невозможно. Вылет самому титулованному клубу АПЛ тоже вряд ли грозит. Зато в кубковых турнирах команда продолжает борьбу сразу за три трофея - два внутренних и один международный.

В конце января «Фулхэм» с «МЮ» соперничали в рамках Премьер-лиги. Исход встречи решил единственный точный удар Лисандро Мартинеса. Из четырех последних личных встреч три закончились со счетом 1:0, и все - в пользу манкунианцев. При этом год назад лондонцы выиграли на «Олд Траффорд» - 2:1.

Тревожный знак для хозяев: «Фулхэм» в последнее время в гостях выступает значительно успешнее, чем дома. Четыре предыдущих выездных матча лондонцы выиграли, причем три подряд - с одинаковым счетом 2:1. А это значит, есть смысл обратить внимание на рынок голов. Наш прогноз на воскресное противостояние: обе забьют.