Манчестер Юнайтед - Фулхэм, 2 марта: где смотреть матч Кубка Англии, прогноз, составы

Партнерский проект
В Англии первый весенний уикенд пройдет под знаком старейшего футбольного турнира на планете. В воскресенье, 2 марта, «Манчестер Юнайтед» примет «Фулхэм» в рамках 1/8 финала Кубка Англии. В играх на вылет дела у «МЮ» пока идут гораздо лучше, чем в регулярном чемпионате. Сохранится ли эта тенденция?
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Манчестер Юнайтед»
02.03.2025, Вс
19:30 МСК
«Фулхэм» (Лондон)
|П1 - 2.40
Турнир: Кубок Англии, 1/8 финала
Стадион: «Олд Траффорд» (Манчестер, Англия)
Главный судья: еще не определен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Манчестер Юнайтед»
|58
|20
|15
|184-98
|«Фулхэм»
|15
|20
|58
|98-184
Последние пять матчей «Манчестер Юнайтед»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.02.2025
|«МЮ»
3:2
«Ипсвич»
АПЛ
|22.02.2025
|«Эвертон»
2:2
«МЮ»
АПЛ
|16.02.2025
|«Тоттенхэм»
1:0
«МЮ»
АПЛ
|07.02.2025
|«МЮ»
2:1
«Лестер»
Кубок Англии
|02.02.2025
|«МЮ»
0:2
«Кристал Пэлас»
АПЛ
Последние пять игр «Фулхэма»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.02.2024
|«Вулверхэмптон»
1:2
«Фулхэм»
АПЛ
|22.02.2025
|«Фулхэм»
0:2
«Кристал Пэлас»
АПЛ
|15.02.2025
|«Фулхэм»
2:1
«Ноттингем Форест»
АПЛ
|08.02.2025
|«Уиган»
1:2
«Фулхэм»
Кубок Англии
|01.02.2024
|«Ньюкасл»
1:2
«Фулхэм»
АПЛ
01.03.2025. 15:15. «Престон Норт Энд» – «Бернли»
01.03.2025. 15:15. «Кристал Пэлас» – «Миллуолл»
01.03.2025. 18:00. «Борнмут» – «Вулверхэмптон»
01.03.2025. 20:45. «Манчестер Сити» – «Плимут Аргайл»
02.03.2025. 16:45. «Ньюкасл Юнайтед» – «Брайтон энд Хоув Альбион»
02.03.2025. 19:30. «Манчестер Юнайтед» – «Фулхэм»
03.03.2025. 22:30. «Ноттингем Форест» – «Ипсвич Таун»
«Манчестер Юнайтед» так запустил дела в Премьер-лиге, что уже может со спокойной душой сосредоточиться на других направлениях. Ликвидировать дефицит в 14 очков от зоны ЛЧ с такой «стабильностью», как у «МЮ», практически невозможно. Вылет самому титулованному клубу АПЛ тоже вряд ли грозит. Зато в кубковых турнирах команда продолжает борьбу сразу за три трофея - два внутренних и один международный.
В конце января «Фулхэм» с «МЮ» соперничали в рамках Премьер-лиги. Исход встречи решил единственный точный удар Лисандро Мартинеса. Из четырех последних личных встреч три закончились со счетом 1:0, и все - в пользу манкунианцев. При этом год назад лондонцы выиграли на «Олд Траффорд» - 2:1.
Тревожный знак для хозяев: «Фулхэм» в последнее время в гостях выступает значительно успешнее, чем дома. Четыре предыдущих выездных матча лондонцы выиграли, причем три подряд - с одинаковым счетом 2:1. А это значит, есть смысл обратить внимание на рынок голов. Наш прогноз на воскресное противостояние: обе забьют.
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Потери
«Манчестер Юнайтед»: Диалло, Мартинес, Шоу, Эванс, Маунт, Алтай, Коллье, Майно (все - травмы)
«Фулхэм»: Нельсон, Тете, Уилсон (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Манчестер Юнайтед» - «Фулхэм»:
|Позиция
|«МЮ»
|«Фулхэм»
|Позиция
|Вратарь
|24. Онана
|23. Бенда
|Вратарь
|Защитник
|4. Де Лигт
|21. Кастань
|Защитник
|Защитник
|5. Магуайр
|31. Диоп
|Защитник
|Защитник
|15. Йоро
|15. Куэнка
|Защитник
|Защитник
|20. Дало
|30. Сесеньон
|Защитник
|Полузащитник
|3. Мазрауи
|6. Рид
|Полузащитник
|Полузащитник
|25. Угарте
|10. Кейрни
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Фернандеш
|18. Перейра
|Полузащитник
|Полузащитник
|17. Гарначо
|24. Кинг
|Нападающий
|Полузащитник
|11. Зиркзее
|9. Мунис
|Нападающий
|Нападающий
|9. Хойлунд
|47. Годо
|Нападающий
|Главный тренер
|Рубен Аморим
|Марку Силва
|Главный тренер
PARI установила близкие коэффициенты на два главных исхода в основной линии. Победа хозяев в основное время оценена котировкой 2.40, а гостей - 2.85. Если победитель в первые 90 минут выявлен не будет, букмекер приумножит сумму ставки в три с половиной раза.
За 10 предыдущих встреч лондонцы только дважды не проиграли «Манчестер Юнайтед» и лишь раз победили. Статистика выглядит оптимистично для хозяев.
Аналитики находят самым вероятным исходом основного времени результативную ничью 1:1. Этот счет котируется за 6.50.
Как раз «МЮ» и защищает титул, добытый в прошлом году.
Партнерский проект