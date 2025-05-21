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18 мая 12:10ГлавнаяПрогнозыФутболАнглийская премьер-лига

Манчестер Сити — Борнмут, 20 мая: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Команда Гвардиолы еще не гарантировала себе путевку в Лигу чемпионов
Руслан Ипполитов

В заключительный игровой день 37-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» принимает на своем поле «Борнмут». За два тура до финиша первенства команда Пепа Гвардиолы занимает шестое место в турнирной таблице, являющееся проходным в Лигу чемпионов, но еще не забронировала себе билет в главный европейский клубный турнир. «Борнмут» же имеет шанс завершить сезон в еврокубковой зоне и будет сражаться в Манчестере за очки. Оцениваем шансы соперников и котировки букмекеров.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Манчестер Сити» (Манчестер)

20.05.2025, Вт

22:00 МСК

 «Борнмут» (Борнмут)

П1 - 1.52

Х - 4.70

П2 - 5.60

Турнир: английская Премьер-лига, 37-й тур

Стадион: «Этихад» (Манчестер, Англия)

Главный судья: Томас Брамэлл

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияМячи
«МС»202160-15
«Борнмут»122015-60

Последние пять матчей «Ман Сити»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.05.2025«Кристал Пэлас»

1:0

«Манчестер Сити»

Кубок Англии. Финал

10.05.2025«Саутгемптон»

0:0

«Манчестер Сити»

АПЛ

02.05.2025«Манчестер Сити»

1:0

«Вулверхэмптон»

АПЛ

27.04.2025«Ноттингем»

0:2

«Манчестер Сити»

Кубок Англии

22.04.2025«Манчестер Сити»

2:1

«Астон Вилла»

АПЛ

Последние пять матчей «Борнмута»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.05.2025«Борнмут»

0:1

«Астон Вилла»

АПЛ

03.05.2025«Арсенал»

1:2

«Борнмут»

АПЛ

27.04.2025«Борнмут»

1:1

«Ман Юнайтед»

АПЛ

19.04.2025«Кристал Пэлас»

0:0

«Борнмут»

АПЛ

14.04.2025«Борнмут»

1:0

«Фулхэм»

АПЛ

Последние пять матчей «Ман Сити» и «Борнмута»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.03.2025«Борнмут»

1:2

«Манчестер Сити»

Кубок Англии

02.11.2024«Борнмут»

2:1

«Манчестер Сити»

АПЛ

24.02.2024«Борнмут»

0:1

«Манчестер Сити»

АПЛ

04.11.2023«Манчестер Сити»

6:1

«Борнмут»

АПЛ

25.02.2023«Борнмут»

1:4

«Манчестер Сити»

АПЛ

Турнирное положение (на 18.05)

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За два тура до финиша первенства «МС» занимает 6-е место, а «Борнмут» - 10-е.

КлубИВНПМячиОчки
1. Ливерпуль36258383-3783
2. Арсенал361814466-3368
3. Ньюкасл362061068-4566
4. Челси37199963-4366
5. Астон Вилла37199958-4966
6. Манчестер Сити36198967-4365
7. Ноттингем361881056-4462
8. Брентфорд361671363-5355
9. Брайтон361413959-5655
10. Борнмут3614111155-4353
11. Фулхэм361491351-5051
12. Кристал Пэлас3612131146-4849
13. Эвертон369151239-4442
14. Вулверхэмптон361251951-6441
15. Вест Хэм3610101642-5940
16. Манчестер Юнайтед371091842-5439
17. Тоттенхэм371152163-6138
18. Ипсвич364102235-7722
19. Лестер36572431-7822
20. Саутгемптон36262825-8212

Прогноз на матч

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Мотивация «Борнмута» сомнений не вызывает. Скромная команда имеет шанс попасть в еврокубки и наверняка будет биться. Но танцевать надо все же не от гостей, а от именитых хозяев, чье превосходство в классе сомнений не вызывает.

«Ман Сити» еще не застолбил себе путевку в Лигу чемпионов. Для того, чтобы не остаться без главного европейского клубного турнира в следующем сезоне, команде Пепа Гвардиолы необходимо выиграть две оставшиеся встречи национального первенства. Добавим к высокой мотивации «горожан» злость и досаду после довольно неожиданного поражения в недавнем финале Кубка Англии - вот вам безусловный фаворит предстоящей игры.

У «Борнмута» катастрофическая статистика личных встреч с «МС». Из 23-х матчей «вишневые» не проиграли лишь в трех, одержав всего одну победу в истории противостояния с грандом из Манчестера. Да, «Сити» умеет удивлять своих болельщиков, как это было в предыдущем туре, в котором команда Гвардиолы не смогла обыграть «Саутгемптон», сгоняв с ним «сухую» ничью. Но несколько раз подряд снаряд в одну воронку вряд ли угодит. Наш выбор - победа хозяев при условии, что оба соперника смогут отличиться в этой встрече.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Следить за ходом встречи в Манчестере можно по текстовым трансляциям на спортивных порталах. Онлайны идут и на платформах некоторых официальных букмекерских контор.

ВещательТип трансляцииУсловия
WinlineГрафическаяРегистрация в БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«МС»: Родри, Стоунз, Аке, Бобб (все - травма)

«Борнмут»: Унал, Кристи, Уаттара, Синистерра, Скотт (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «МС» - «Борнмут»:

Позиция«МС»«Борнмут»

Позиция

Вратарь31. Эдерсон

13. Аррисабалага

Вратарь

Защитник82. Льюис

15. Смит

Защитник

Защитник3. Диаш

27. Забарный

Защитник

Защитник24. Гвардиол

2. Хейсен

Защитник

Защитник75. О'Райли

3. Керкез

Защитник

Полузащитник 8. Ковачич

4. Кук

Полузащитник

Полузащитник 14. Гонсалес

12. Адамс

Полузащитник 

Полузащитник20. Силва

16. Таверньер

Полузащитник

Полузащитник17. Де Брейне

24. Семеньо

Полузащитник

Полузащитник19. Гюндоган

19. Клюйверт

Полузащитник

Нападающий9. Холанд

9. Эванилсон

Нападающий

Главный тренерХосеп Гвардиола

Андони Ираола

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Эксперты Winline, судя по котировкам, не сомневаются в победе команды Гвардиолы. Победа хозяев идет за скромные 1.52, а гостей - за внушительные 5.60. В случае ничьей номинал сыгравшего пари будет умножен на 3.40.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Манчестер Сити» - «Борнмут»?

В линии на точный счет минимальный коэффициент 7.40 предложен за победу хозяев 2:1. На 2:0 предлагается поставить с кэфом 7.80. Успешная ставка на результативную ничью 1:1 приведет к восьмикратному увеличению номинала.

Будет ли много голов в матче «Манчестер Сити» - «Борнмут»?

За то, что голов будет больше двух (ТБ 2.5) предложен коэффициент 1.49. ТМ 3.5 можно взять за 1.61. Получается, что букмекеры ждут примерно три забитых мяча. Вариант «обе забьют» котируется за 1.62.

Кто первым забьет в матче «Манчестер Сити» - «Борнмут»?

Вероятность того, что счет откроют «горожане» эксперты Winline  оценили кэфом 1.46. На «Борнмут» в этой линии можно поставить за 2.90. Угаданный вариант, при котором ни одной из команд так и не удастся отличиться, приведет в 21-кратному увеличению ставки.

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+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных