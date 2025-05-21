Манчестер Сити — Борнмут, 20 мая: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
В заключительный игровой день 37-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» принимает на своем поле «Борнмут». За два тура до финиша первенства команда Пепа Гвардиолы занимает шестое место в турнирной таблице, являющееся проходным в Лигу чемпионов, но еще не забронировала себе билет в главный европейский клубный турнир. «Борнмут» же имеет шанс завершить сезон в еврокубковой зоне и будет сражаться в Манчестере за очки. Оцениваем шансы соперников и котировки букмекеров.
Турнир: английская Премьер-лига, 37-й тур
Стадион: «Этихад» (Манчестер, Англия)
Главный судья: Томас Брамэлл
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|«МС»
|20
|2
|1
|60-15
|«Борнмут»
|1
|2
|20
|15-60
Последние пять матчей «Ман Сити»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.05.2025
|«Кристал Пэлас»
1:0
«Манчестер Сити»
Кубок Англии. Финал
|10.05.2025
|«Саутгемптон»
0:0
«Манчестер Сити»
АПЛ
|02.05.2025
|«Манчестер Сити»
1:0
«Вулверхэмптон»
АПЛ
|27.04.2025
|«Ноттингем»
0:2
«Манчестер Сити»
Кубок Англии
|22.04.2025
|«Манчестер Сити»
2:1
«Астон Вилла»
АПЛ
Последние пять матчей «Борнмута»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.05.2025
|«Борнмут»
0:1
«Астон Вилла»
АПЛ
|03.05.2025
|«Арсенал»
1:2
«Борнмут»
АПЛ
|27.04.2025
|«Борнмут»
1:1
«Ман Юнайтед»
АПЛ
|19.04.2025
|«Кристал Пэлас»
0:0
«Борнмут»
АПЛ
|14.04.2025
|«Борнмут»
1:0
«Фулхэм»
АПЛ
Последние пять матчей «Ман Сити» и «Борнмута»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.03.2025
|«Борнмут»
1:2
«Манчестер Сити»
Кубок Англии
|02.11.2024
|«Борнмут»
2:1
«Манчестер Сити»
АПЛ
|24.02.2024
|«Борнмут»
0:1
«Манчестер Сити»
АПЛ
|04.11.2023
|«Манчестер Сити»
6:1
«Борнмут»
АПЛ
|25.02.2023
|«Борнмут»
1:4
«Манчестер Сити»
АПЛ
За два тура до финиша первенства «МС» занимает 6-е место, а «Борнмут» - 10-е.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Ливерпуль
|36
|25
|8
|3
|83-37
|83
|2. Арсенал
|36
|18
|14
|4
|66-33
|68
|3. Ньюкасл
|36
|20
|6
|10
|68-45
|66
|4. Челси
|37
|19
|9
|9
|63-43
|66
|5. Астон Вилла
|37
|19
|9
|9
|58-49
|66
|6. Манчестер Сити
|36
|19
|8
|9
|67-43
|65
|7. Ноттингем
|36
|18
|8
|10
|56-44
|62
|8. Брентфорд
|36
|16
|7
|13
|63-53
|55
|9. Брайтон
|36
|14
|13
|9
|59-56
|55
|10. Борнмут
|36
|14
|11
|11
|55-43
|53
|11. Фулхэм
|36
|14
|9
|13
|51-50
|51
|12. Кристал Пэлас
|36
|12
|13
|11
|46-48
|49
|13. Эвертон
|36
|9
|15
|12
|39-44
|42
|14. Вулверхэмптон
|36
|12
|5
|19
|51-64
|41
|15. Вест Хэм
|36
|10
|10
|16
|42-59
|40
|16. Манчестер Юнайтед
|37
|10
|9
|18
|42-54
|39
|17. Тоттенхэм
|37
|11
|5
|21
|63-61
|38
|18. Ипсвич
|36
|4
|10
|22
|35-77
|22
|19. Лестер
|36
|5
|7
|24
|31-78
|22
|20. Саутгемптон
|36
|2
|6
|28
|25-82
|12
Мотивация «Борнмута» сомнений не вызывает. Скромная команда имеет шанс попасть в еврокубки и наверняка будет биться. Но танцевать надо все же не от гостей, а от именитых хозяев, чье превосходство в классе сомнений не вызывает.
«Ман Сити» еще не застолбил себе путевку в Лигу чемпионов. Для того, чтобы не остаться без главного европейского клубного турнира в следующем сезоне, команде Пепа Гвардиолы необходимо выиграть две оставшиеся встречи национального первенства. Добавим к высокой мотивации «горожан» злость и досаду после довольно неожиданного поражения в недавнем финале Кубка Англии - вот вам безусловный фаворит предстоящей игры.
У «Борнмута» катастрофическая статистика личных встреч с «МС». Из 23-х матчей «вишневые» не проиграли лишь в трех, одержав всего одну победу в истории противостояния с грандом из Манчестера. Да, «Сити» умеет удивлять своих болельщиков, как это было в предыдущем туре, в котором команда Гвардиолы не смогла обыграть «Саутгемптон», сгоняв с ним «сухую» ничью. Но несколько раз подряд снаряд в одну воронку вряд ли угодит. Наш выбор - победа хозяев при условии, что оба соперника смогут отличиться в этой встрече.
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Следить за ходом встречи в Манчестере можно по текстовым трансляциям на спортивных порталах. Онлайны идут и на платформах некоторых официальных букмекерских контор.
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Потери
«МС»: Родри, Стоунз, Аке, Бобб (все - травма)
«Борнмут»: Унал, Кристи, Уаттара, Синистерра, Скотт (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «МС» - «Борнмут»:
|Позиция
|«МС»
|«Борнмут»
Позиция
|Вратарь
|31. Эдерсон
13. Аррисабалага
Вратарь
|Защитник
|82. Льюис
15. Смит
Защитник
|Защитник
|3. Диаш
27. Забарный
Защитник
|Защитник
|24. Гвардиол
2. Хейсен
Защитник
|Защитник
|75. О'Райли
3. Керкез
Защитник
|Полузащитник
|8. Ковачич
4. Кук
Полузащитник
|Полузащитник
|14. Гонсалес
12. Адамс
Полузащитник
|Полузащитник
|20. Силва
16. Таверньер
Полузащитник
|Полузащитник
|17. Де Брейне
24. Семеньо
Полузащитник
|Полузащитник
|19. Гюндоган
19. Клюйверт
Полузащитник
|Нападающий
|9. Холанд
9. Эванилсон
Нападающий
|Главный тренер
|Хосеп Гвардиола
Андони Ираола
Главный тренер
Эксперты Winline, судя по котировкам, не сомневаются в победе команды Гвардиолы. Победа хозяев идет за скромные 1.52, а гостей - за внушительные 5.60. В случае ничьей номинал сыгравшего пари будет умножен на 3.40.
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В линии на точный счет минимальный коэффициент 7.40 предложен за победу хозяев 2:1. На 2:0 предлагается поставить с кэфом 7.80. Успешная ставка на результативную ничью 1:1 приведет к восьмикратному увеличению номинала.
За то, что голов будет больше двух (ТБ 2.5) предложен коэффициент 1.49. ТМ 3.5 можно взять за 1.61. Получается, что букмекеры ждут примерно три забитых мяча. Вариант «обе забьют» котируется за 1.62.
Вероятность того, что счет откроют «горожане» эксперты Winline оценили кэфом 1.46. На «Борнмут» в этой линии можно поставить за 2.90. Угаданный вариант, при котором ни одной из команд так и не удастся отличиться, приведет в 21-кратному увеличению ставки.
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