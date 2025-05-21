Манчестер Сити — Борнмут, 20 мая: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Мотивация «Борнмута» сомнений не вызывает. Скромная команда имеет шанс попасть в еврокубки и наверняка будет биться. Но танцевать надо все же не от гостей, а от именитых хозяев, чье превосходство в классе сомнений не вызывает.

«Ман Сити» еще не застолбил себе путевку в Лигу чемпионов. Для того, чтобы не остаться без главного европейского клубного турнира в следующем сезоне, команде Пепа Гвардиолы необходимо выиграть две оставшиеся встречи национального первенства. Добавим к высокой мотивации «горожан» злость и досаду после довольно неожиданного поражения в недавнем финале Кубка Англии - вот вам безусловный фаворит предстоящей игры.

У «Борнмута» катастрофическая статистика личных встреч с «МС». Из 23-х матчей «вишневые» не проиграли лишь в трех, одержав всего одну победу в истории противостояния с грандом из Манчестера. Да, «Сити» умеет удивлять своих болельщиков, как это было в предыдущем туре, в котором команда Гвардиолы не смогла обыграть «Саутгемптон», сгоняв с ним «сухую» ничью. Но несколько раз подряд снаряд в одну воронку вряд ли угодит. Наш выбор - победа хозяев при условии, что оба соперника смогут отличиться в этой встрече.