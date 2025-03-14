Манчестер Сити - Брайтон, 15 марта: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Поразительно: только середина марта, а у «Манчестер Сити» из достижимых трофейных целей остался один Кубок Англии. Команда Гвардиолы откровенно доигрывает сезон и внутренне готовится к большой летней перестройке. Но это не значит, что можно окончательно «бросить весла» в АПЛ. Клуб таких экономических и кадровых возможностей обязан ежегодно быть представленным в Лиге чемпионов, а у горожан даже в топ-4 таблицы никак не удается вернуться. Неделю назад чемпион потерпел девятое поражение в чемпионате. У «Эвертона» с 15-го места - столько же!

А «Брайтон», наоборот, разогнался. 0:7 от «Ноттингема» придали команде сумасшедшее ускорение. После этой экзекуции «чайки» выдали шесть побед подряд в двух национальных турнирах и приблизились первой четверке. Естественно, команду Фабиана Хюрцелера вдохновляет мечта о Лиге чемпионов. Аурой «Этихада» ее не испугаешь. В Манчестере намечается крайне напряженное противостояние. В четырех из пяти «личек» забивали обе команды. Верим, что так будет и в эту субботу.