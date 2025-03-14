Манчестер Сити - Брайтон, 15 марта: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Большинство матчей 29-го тура английской Премьер-лиги запланировано на субботу, 15 марта. Пока еще действующий чемпион страны, «Манчестер Сити», сыграет дома с «Брайтоном». Еще недавно с победителем в этой паре все было бы плюс-минус ясно. Но теперь все не так однозначно.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Манчестер Сити»
15.03.2025, Сб
18:00 МСК
«Брайтон»
|П1 - 1.65
Турнир: английская Премьер-лига, 29-й тур
Стадион: «Этихад» (Манчестер, Англия)
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Манчестер Сити»
|21
|6
|6
|73-35
|«Брайтон»
|6
|6
|21
|35-73
Последние пять игр «Манчестер Сити»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.03.2025
|«Ноттингем Форест»
1:0
«Манчестер Сити»
АПЛ
|01.03.2025
|«Манчестер Сити»
3:1
«Плимут»
Кубок Англии
|26.02.2025
|«Тоттенхэм»
0:1
«Манчестер Сити»
АПЛ
|23.02.2025
|«Манчестер Сити»
0:2
«Ливерпуль»
АПЛ
|19.02.2025
|«Реал»
3:1
«Манчестер Сити»
Лига чемпионов
Последние пять матчей «Брайтона»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.03.025
|«Брайтон»
2:1
«Фулхэм»
АПЛ
02.03.2025
«Ньюкасл»
1:2 д. в.
«Брайтон»
Кубок Англии
|25.02.025
|«Брайтон»
2:1
«Борнмут»
АПЛ
22.02.2025
«Саутгемптон»
0:4
«Брайтон»
АПЛ
|14.02.025
|«Брайтон»
3:0
«Челси»
АПЛ
Последние пять игр «Манчестер Сити» и «Брайтона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.11.2024
|«Брайтон»
2:1
«Манчестер Сити»
АПЛ
|25.04.2024
|«Брайтон»
0:4
«Манчестер Сити»
АПЛ
|21.10.2023
|«Манчестер Сити»
2:1
«Брайтон»
АПЛ
|24.05.2023
|«Брайтон»
1:1
«Манчестер Сити»
АПЛ
|22.10.2022
|«Манчестер Сити»
3:1
«Брайтон»
АПЛ
После 28 туров «Ман Сити» занимает только пятое место в таблице, а «Брайтон» - аж седьмое.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Ливерпуль
|29
|21
|7
|1
|69-27
|70
|2. Арсенал
|28
|15
|10
|3
|52-24
|55
|3. Ноттингем Форест
|28
|15
|6
|7
|45-33
|51
|4. Челси
|28
|14
|7
|7
|53-36
|49
|5. Манчестер Сити
|28
|14
|5
|9
|53-38
|47
|6. Ньюкасл
|28
|14
|5
|9
|47-38
|47
|7. Брайтон
|28
|12
|10
|6
|46-40
|46
|8. Астон Вилла
|29
|12
|9
|8
|41-45
|45
|9. Борнмут
|28
|12
|8
|8
|47-34
|44
|10. Фулхэм
|28
|11
|9
|8
|41-38
|42
|11. Кристал Пэлас
|28
|10
|9
|9
|36-33
|39
|12. Брентфорд
|28
|11
|5
|12
|48-44
|38
|13. Тоттенхэм
|28
|10
|4
|14
|55-41
|34
|14. Манчестер Юнайтед
|28
|9
|7
|12
|34-40
|34
|15. Эвертон
|28
|7
|12
|9
|31-35
|33
|16. Вест Хэм
|28
|9
|6
|13
|32-48
|33
|17. Вулверхэмптон
|28
|6
|5
|17
|38-57
|23
|18. Ипсвич
|28
|3
|8
|17
|26-58
|17
|19. Лестер
|28
|4
|5
|19
|25-62
|17
|20. Саутгемптон
|28
|2
|3
|23
|20-68
|9
Поразительно: только середина марта, а у «Манчестер Сити» из достижимых трофейных целей остался один Кубок Англии. Команда Гвардиолы откровенно доигрывает сезон и внутренне готовится к большой летней перестройке. Но это не значит, что можно окончательно «бросить весла» в АПЛ. Клуб таких экономических и кадровых возможностей обязан ежегодно быть представленным в Лиге чемпионов, а у горожан даже в топ-4 таблицы никак не удается вернуться. Неделю назад чемпион потерпел девятое поражение в чемпионате. У «Эвертона» с 15-го места - столько же!
А «Брайтон», наоборот, разогнался. 0:7 от «Ноттингема» придали команде сумасшедшее ускорение. После этой экзекуции «чайки» выдали шесть побед подряд в двух национальных турнирах и приблизились первой четверке. Естественно, команду Фабиана Хюрцелера вдохновляет мечта о Лиге чемпионов. Аурой «Этихада» ее не испугаешь. В Манчестере намечается крайне напряженное противостояние. В четырех из пяти «личек» забивали обе команды. Верим, что так будет и в эту субботу.
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Потери
«Манчестер Сити»: Грилиш, Стоунз, Аканджи, Родри (все - травмы)
«Брайтон энд Хоув Альбион»: Милнер, Кадиоглу, Игор (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Манчестер Сити» - «Брайтон энд Хоув Альбион»:
|Позиция
|«МС»
|«Брайтон»
|Позиция
|Вратарь
|31. Эдерсон
|1. Вербрюгген
|Вратарь
|Защитник
|82. Льюис
|30. Эступиньян
|Защитник
|Защитник
|3. Диаш
|29. ван Хекке
|Защитник
|Защитник
|45. Хусанов
|4. Уэбстер
|Защитник
|Защитник
|24. Гвардиол
|2. Лэмпти
|Защитник
|Полузащитник
|8. Ковачич
|20. Балеба
|Полузащитник
|Полузащитник
|47. Фоден
|25. Гомес
|Полузащитник
|Полузащитник
|20. Силва
|22. Митома
|Полузащитник
|Нападающий
|17. Де Брейне
|14. Рюттер
|Полузащитник
|Нападающий
|19. Гюндоган
|9. Педро
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Холанд
|17. Минте
|Нападающий
|Главный тренер
|Хосеп Гвардиола
|Фабиан Марк Хюрцелер
|Главный тренер
В основной линии «Фонбет» коэффициент на победу чемпиона почти в три раза ниже, чем на успех гостей - 1.65 против 4.60. Пари на ничью можно заключить по котировке 4.50.
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По расчетам аналитиков, наиболее вероятным исходом матча является победа хозяев со счетом 2:1. Коэффициент на этот вариант составляет 8.50.
Коэффициент 1.48 на тотал больше 2.5 обещает нам достаточно веселый футбол в Манчестере.
Вероятность финиша чемпиона Англии в топ-4 АПЛ букмекеры оценивают коэффициентом 1.50. На «пролет» «Ман Сити» можно поставить по котировке 2.60.
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