Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
14 марта 12:50ГлавнаяПрогнозыФутболАнглийская премьер-лига

Манчестер Сити - Брайтон, 15 марта: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

«Брайтон» разбушевался - чемпиону будет непросто!
Валентин Васильев

Большинство матчей 29-го тура английской Премьер-лиги запланировано на субботу, 15 марта. Пока еще действующий чемпион страны, «Манчестер Сити», сыграет дома с «Брайтоном». Еще недавно с победителем в этой паре все было бы плюс-минус ясно. Но теперь все не так однозначно.  

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Манчестер Сити»

15.03.2025, Сб

18:00 МСК

«Брайтон»

П1 - 1.65

Х - 4.50

П2 - 4.60

Турнир: английская Премьер-лига, 29-й тур

Стадион: «Этихад»  (Манчестер, Англия)

Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия)

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Манчестер Сити»216673-35
«Брайтон»662135-73

Последние пять игр «Манчестер Сити»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.03.2025«Ноттингем Форест»

1:0

«Манчестер Сити»

АПЛ

01.03.2025«Манчестер Сити»

3:1

«Плимут»

Кубок Англии

26.02.2025«Тоттенхэм»

0:1

«Манчестер Сити»

АПЛ

23.02.2025«Манчестер Сити»

0:2

«Ливерпуль»

АПЛ

19.02.2025«Реал»

3:1

«Манчестер Сити»

Лига чемпионов

Последние пять матчей «Брайтона»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.03.025«Брайтон»

2:1

«Фулхэм»

АПЛ

02.03.2025

«Ньюкасл»

1:2 д. в.

«Брайтон»

Кубок Англии

25.02.025«Брайтон»

2:1

«Борнмут»

АПЛ

22.02.2025

«Саутгемптон»

0:4

«Брайтон»

АПЛ

14.02.025«Брайтон»

3:0

«Челси»

АПЛ

Последние пять игр «Манчестер Сити» и  «Брайтона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.11.2024«Брайтон» 

2:1

«Манчестер Сити»

АПЛ

25.04.2024«Брайтон» 

0:4

«Манчестер Сити»

АПЛ

21.10.2023«Манчестер Сити»

2:1

«Брайтон» 

АПЛ

24.05.2023«Брайтон» 

1:1

«Манчестер Сити»

АПЛ

22.10.2022«Манчестер Сити»

3:1

«Брайтон» 

АПЛ

Место в турнирной таблице

Свернуть

После 28 туров «Ман Сити» занимает только пятое место в таблице, а «Брайтон» - аж седьмое.

КлубИВНПМячиОчки
1. Ливерпуль29217169-2770
2. Арсенал281510352-2455
3. Ноттингем Форест28156745-3351
4. Челси28147753-3649
5. Манчестер Сити28145953-3847
6. Ньюкасл28145947-3847
7. Брайтон281210646-4046
8. Астон Вилла29129841-4545
9. Борнмут28128847-3444
10. Фулхэм28119841-3842
11. Кристал Пэлас28109936-3339
12. Брентфорд281151248-4438
13. Тоттенхэм281041455-4134
14. Манчестер Юнайтед28971234-4034
15. Эвертон28712931-3533
16. Вест Хэм28961332-4833
17. Вулверхэмптон28651738-5723
18. Ипсвич28381726-5817
19. Лестер28451925-6217
20. Саутгемптон28232320-689

Прогноз на матч

Свернуть

Поразительно: только середина марта, а у «Манчестер Сити» из достижимых трофейных целей остался один Кубок Англии. Команда Гвардиолы откровенно доигрывает сезон и внутренне готовится к большой летней перестройке. Но это не значит, что можно окончательно «бросить весла» в АПЛ. Клуб таких экономических и кадровых возможностей обязан ежегодно быть представленным в Лиге чемпионов,  а у горожан даже в топ-4 таблицы никак не удается вернуться. Неделю назад чемпион потерпел девятое поражение в чемпионате. У «Эвертона» с 15-го места - столько же!

А «Брайтон», наоборот, разогнался. 0:7 от «Ноттингема» придали команде сумасшедшее ускорение. После этой экзекуции «чайки» выдали шесть побед подряд в двух национальных турнирах и приблизились первой четверке. Естественно, команду Фабиана Хюрцелера вдохновляет мечта о Лиге чемпионов. Аурой «Этихада» ее не испугаешь. В Манчестере намечается крайне напряженное противостояние. В четырех из пяти «личек» забивали обе команды. Верим, что так будет и в эту субботу.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

Свернуть

Легальные букмекерские компании России предлагают графические трансляции матчей чемпионата Англии. 

ВещательТип трансляцииУсловия
WinlineГрафическаяРегистрация в БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Свернуть

Потери

«Манчестер Сити»:  Грилиш, Стоунз, Аканджи, Родри (все - травмы)

«Брайтон энд Хоув Альбион»: Милнер, Кадиоглу, Игор (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Манчестер Сити» - «Брайтон энд Хоув Альбион»:

Позиция«МС»«Брайтон»Позиция
Вратарь31. Эдерсон1. ВербрюггенВратарь
Защитник82. Льюис30. ЭступиньянЗащитник
Защитник3. Диаш29. ван ХеккеЗащитник
Защитник45. Хусанов4. УэбстерЗащитник
Защитник24. Гвардиол2. ЛэмптиЗащитник
Полузащитник 8. Ковачич20. БалебаПолузащитник
Полузащитник 47. Фоден25. ГомесПолузащитник 
Полузащитник20. Силва22. МитомаПолузащитник
Нападающий17. Де Брейне14. РюттерПолузащитник
Нападающий19. Гюндоган9. Педро Полузащитник
Нападающий9. Холанд17. МинтеНападающий
Главный тренерХосеп ГвардиолаФабиан Марк ХюрцелерГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

В основной линии «Фонбет» коэффициент на победу чемпиона почти в три раза ниже, чем на успех гостей - 1.65 против 4.60. Пари на ничью можно заключить по котировке 4.50.

🎁 ПОЛУЧИТЬ ДО 15 000 РУБЛЕЙ ОТ FONBET

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом завершится матч «Манчестер Сити» - «Брайтон»?

По расчетам аналитиков, наиболее вероятным исходом матча является победа хозяев со счетом  2:1. Коэффициент на этот вариант составляет 8.50.  

Будет ли матч результативным?

Коэффициент 1.48 на тотал больше 2.5 обещает нам достаточно веселый футбол в Манчестере.

«Манчестер Сити» попадет в Лигу чемпионов?

Вероятность финиша чемпиона Англии в топ-4 АПЛ букмекеры оценивают коэффициентом 1.50. На «пролет» «Ман Сити» можно поставить по котировке 2.60.

Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров