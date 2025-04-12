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11 апреля 12:14ГлавнаяПрогнозыФутболАнглийская премьер-лига

Манчестер Сити - Кристал Пэлас, 12 апреля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Банда Гвардиолы рискует пролететь мимо Лиги чемпионов!
Валентин Васильев

32-й тур чемпионата Англии откроется в Манчестере. Пока еще действующий чемпион страны принимает «Кристал Пэлас». Не самый простой вариант для «Сити», и сейчас объясним почему. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Манчестер Сити»

12.04.2025, Сб

14:30 МСК

«Кристал Пэлас»  (Лондон)

П1 - 1.50

Х -  4.80

П2 - 6.20

Турнир: английская Премьер-лига, 32-й тур

Стадион: «Этихад»  (Манчестер, Англия)

Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияМячи
«Манчестер Сити»381717134-76
«Кристал Пэлас»17173876-134

Последние пять матчей «МС»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.04.2025«Манчестер Юнайтед»

0:0

«Манчестер Сити»

АПЛ

02.04.2025«Манчестер Сити»

2:0

«Лестер»

АПЛ

30.03.2025«Борнмут»

1:2

«Манчестер Сити»

Кубок Англии

15.03.2025«Манчестер Сити»

2:2

«Брайтон»

АПЛ

08.03.2025«Ноттингем Форест»

1:0

«Манчестер Сити»

АПЛ

Последние пять матчей  «Кристал Пэлас»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.04.2025«Кристал Пэлас»

2:1

«Брайтон»

АПЛ

02.04.2025«Саутгемптон»

1:1

«Кристал Пэлас»

АПЛ

29.03.2025«Фулхэм»

0:3

«Кристал Пэлас»

Кубок Англии

08.03.2025«Кристал Пэлас»

1:0

«Ипсвич»

АПЛ

01.03.2025«Кристал Пэлас»

3:1

«Миллуолл»

Кубок Англии

Последние пять матчей «МС» и «Кристал Пэлас»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.12.2024«Кристал Пэлас»

2:2

«Манчестер Сити»

АПЛ

06.04.2024«Кристал Пэлас»

2:4

«Манчестер Сити»

АПЛ

16.12.2023«Манчестер Сити»

2:2

«Кристал Пэлас»

АПЛ

11.03.2023«Кристал Пэлас»

0:1

«Манчестер Сити»

АПЛ

27.08.2023«Манчестер Сити»

4:2

«Кристал Пэлас»

АПЛ

Место в таблице

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После 31 тура «Манчестер Сити» занимает аномально низкое для чемпиона шестое место в таблице АПЛ. «Кристал Пэлас» вполне комфортно себя чувствует на 11-й позиции.

КлубИВНПМячиОчки
1. Ливерпуль31227272-3073
2. Арсенал311711356-2662
3. Ноттингем Форест31176851-3757
4. Челси31158854-3753
5. Ньюкасл30165952-3953
6. Манчестер Сити31157957-4052
7. Астон Вилла31149846-4651
8. Фулхэм31139947-4248
9. Брайтон311211849-4747
10. Борнмут311291051-4045
11. Кристал Пэлас301110939-3543
12. Брентфорд311261351-4742
13. Манчестер Юнайтед311081337-4138
14. Тоттенхэм311141658-4537
15. Эвертон317141033-3835
16. Вест Хэм31981435-5235
17. Вулверхэмптон31951743-5932
18. Ипсвич31481931-6520
19. Лестер31452225-7017
20. Саутгемптон31242523-7410

Прогноз на матч

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Скажи кто в начале сезона, что в середине весны 2025 года «Манчестер Сити» будет реально рисковать не попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон, этого оракула сочли бы за безумца. Сегодня такой сценарий уже не выглядит сюрреалистичным. После нулевого (по счету) манчестерского дерби команда Гвардиолы вывалилась за пределы первой пятерки, причем уже второй раз в сезоне. Для возвращения в зону ЛЧ «горожанам» придется очень сильно постараться. Так что проходных матчей на финише чемпионата у них точно не предвидится.

«Кристал Пэлас» ни на что серьезное в лиге уже не претендует, но это не значит, что лондонцы сдадутся без боя на «Этихаде». Эти ребята пиетета перед манчестерским топом точно не испытывают, и бойкая ничья 2:2 в первом круге это лишний раз подтвердила.

Редкий соперник регулярно забивает по «двушке» «Сити». А «орлы» делали это четырежды за пять предыдущих личных встреч! Да, дважды уступили 2:4, но дважды же сделали 2:2. Новая встреча обещает быть не менее забойной. Тем более у гостей не будет трех из четырех основных центральных защитников: Лакруа и Риад травмированы, Гехи - дисквалифицирован.

Наш прогноз: «Манчестер Сити» не проиграет при тотале голов в матче больше 2.5.

Бонусы на матч

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Трансляции

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На российских телеканалах матчи Английской Премьер-лиги (АПЛ) не показывают. Следить за играми можно по текстовым и графическим онлайн-трансляциям.

ВещательТип трансляцииУсловия
FONBETГрафическаяРегистрация в БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«МС»: Родри, Аканджи, Стоунз, Аке, Холанд (все - травмы)

«Кристал Пэлас»: Хьюз, Нкетиа, Гехи (все - дисквалификации), Лакруа, Дакур, Риад (все - травмы) 


Ориентировочные стартовые составы на матч «МС» - «Кристал Пэлас»:

Позиция«МС»«Кристал Пэлас»

Позиция

Вратарь31. Эдерсон1. Хендерсон

Вратарь

Защитник27. Нунес12. Муньос

Защитник

Защитник3. Диаш2. Уорд

Защитник

Защитник24. Гвардиол26. Ричардс

Защитник

Защитник75. О'Райли25. Чилуэлл

Защитник

Полузащитник 8. Ковачич3. Митчелл

Полузащитник

Полузащитник 47. Фоден20. Уортон

Полузащитник 

Полузащитник20. Силва8. Лерма

Полузащитник

Полузащитник17. Де Брейне10. Эзе

Полузащитник

Полузащитник19. Гюндоган7. Сарр

Полузащитник

Нападающий7. Мармуш14. Матета

Нападающий

Главный тренерХосеп ГвардиолаОливер Гласнер

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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FONBET установил следующие коэффициенты на манчестерско-лондонское противостояние: 1.50 на победу первой команды, 6.20 - на вторую и 4.80 - на ничью.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Манчестер Сити» - «Кристал Пэлас»?

В линии на точный счет минимальный коэффициент 7.50 установлен на победу хозяев со счетом 2:0.

Будет ли много голов в матче «Манчестер Сити» - «Кристал Пэлас»?

Кэф 1.57 на тотал больше 2.5 намекает на результативный характер встречи в Манчестере.

«Манчестер Сити» попадет в Лигу чемпионов?

Букмекеры принимают ставки на финиш команды Гвардиолы в топ-4 чемпионата по котировке 1.70. На первое-шестое место «Сити» можно поставить за 1.10. Коэффициент на чемпионство «горожан» составляет 1000.00.

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