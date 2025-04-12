Манчестер Сити - Кристал Пэлас, 12 апреля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Скажи кто в начале сезона, что в середине весны 2025 года «Манчестер Сити» будет реально рисковать не попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон, этого оракула сочли бы за безумца. Сегодня такой сценарий уже не выглядит сюрреалистичным. После нулевого (по счету) манчестерского дерби команда Гвардиолы вывалилась за пределы первой пятерки, причем уже второй раз в сезоне. Для возвращения в зону ЛЧ «горожанам» придется очень сильно постараться. Так что проходных матчей на финише чемпионата у них точно не предвидится.

«Кристал Пэлас» ни на что серьезное в лиге уже не претендует, но это не значит, что лондонцы сдадутся без боя на «Этихаде». Эти ребята пиетета перед манчестерским топом точно не испытывают, и бойкая ничья 2:2 в первом круге это лишний раз подтвердила.

Редкий соперник регулярно забивает по «двушке» «Сити». А «орлы» делали это четырежды за пять предыдущих личных встреч! Да, дважды уступили 2:4, но дважды же сделали 2:2. Новая встреча обещает быть не менее забойной. Тем более у гостей не будет трех из четырех основных центральных защитников: Лакруа и Риад травмированы, Гехи - дисквалифицирован.

Наш прогноз: «Манчестер Сити» не проиграет при тотале голов в матче больше 2.5.