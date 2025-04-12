Манчестер Сити - Кристал Пэлас, 12 апреля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
32-й тур чемпионата Англии откроется в Манчестере. Пока еще действующий чемпион страны принимает «Кристал Пэлас». Не самый простой вариант для «Сити», и сейчас объясним почему.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Манчестер Сити»
12.04.2025, Сб
14:30 МСК
«Кристал Пэлас» (Лондон)
|П1 - 1.50
Турнир: английская Премьер-лига, 32-й тур
Стадион: «Этихад» (Манчестер, Англия)
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|«Манчестер Сити»
|38
|17
|17
|134-76
|«Кристал Пэлас»
|17
|17
|38
|76-134
Последние пять матчей «МС»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.04.2025
|«Манчестер Юнайтед»
0:0
«Манчестер Сити»
АПЛ
|02.04.2025
|«Манчестер Сити»
2:0
«Лестер»
АПЛ
|30.03.2025
|«Борнмут»
1:2
«Манчестер Сити»
Кубок Англии
|15.03.2025
|«Манчестер Сити»
2:2
«Брайтон»
АПЛ
|08.03.2025
|«Ноттингем Форест»
1:0
«Манчестер Сити»
АПЛ
Последние пять матчей «Кристал Пэлас»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.04.2025
|«Кристал Пэлас»
2:1
«Брайтон»
АПЛ
|02.04.2025
|«Саутгемптон»
1:1
«Кристал Пэлас»
АПЛ
|29.03.2025
|«Фулхэм»
0:3
«Кристал Пэлас»
Кубок Англии
|08.03.2025
|«Кристал Пэлас»
1:0
«Ипсвич»
АПЛ
|01.03.2025
|«Кристал Пэлас»
3:1
«Миллуолл»
Кубок Англии
Последние пять матчей «МС» и «Кристал Пэлас»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|07.12.2024
|«Кристал Пэлас»
2:2
«Манчестер Сити»
АПЛ
|06.04.2024
|«Кристал Пэлас»
2:4
«Манчестер Сити»
АПЛ
|16.12.2023
|«Манчестер Сити»
2:2
«Кристал Пэлас»
АПЛ
|11.03.2023
|«Кристал Пэлас»
0:1
«Манчестер Сити»
АПЛ
|27.08.2023
|«Манчестер Сити»
4:2
«Кристал Пэлас»
АПЛ
После 31 тура «Манчестер Сити» занимает аномально низкое для чемпиона шестое место в таблице АПЛ. «Кристал Пэлас» вполне комфортно себя чувствует на 11-й позиции.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Ливерпуль
|31
|22
|7
|2
|72-30
|73
|2. Арсенал
|31
|17
|11
|3
|56-26
|62
|3. Ноттингем Форест
|31
|17
|6
|8
|51-37
|57
|4. Челси
|31
|15
|8
|8
|54-37
|53
|5. Ньюкасл
|30
|16
|5
|9
|52-39
|53
|6. Манчестер Сити
|31
|15
|7
|9
|57-40
|52
|7. Астон Вилла
|31
|14
|9
|8
|46-46
|51
|8. Фулхэм
|31
|13
|9
|9
|47-42
|48
|9. Брайтон
|31
|12
|11
|8
|49-47
|47
|10. Борнмут
|31
|12
|9
|10
|51-40
|45
|11. Кристал Пэлас
|30
|11
|10
|9
|39-35
|43
|12. Брентфорд
|31
|12
|6
|13
|51-47
|42
|13. Манчестер Юнайтед
|31
|10
|8
|13
|37-41
|38
|14. Тоттенхэм
|31
|11
|4
|16
|58-45
|37
|15. Эвертон
|31
|7
|14
|10
|33-38
|35
|16. Вест Хэм
|31
|9
|8
|14
|35-52
|35
|17. Вулверхэмптон
|31
|9
|5
|17
|43-59
|32
|18. Ипсвич
|31
|4
|8
|19
|31-65
|20
|19. Лестер
|31
|4
|5
|22
|25-70
|17
|20. Саутгемптон
|31
|2
|4
|25
|23-74
|10
Скажи кто в начале сезона, что в середине весны 2025 года «Манчестер Сити» будет реально рисковать не попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон, этого оракула сочли бы за безумца. Сегодня такой сценарий уже не выглядит сюрреалистичным. После нулевого (по счету) манчестерского дерби команда Гвардиолы вывалилась за пределы первой пятерки, причем уже второй раз в сезоне. Для возвращения в зону ЛЧ «горожанам» придется очень сильно постараться. Так что проходных матчей на финише чемпионата у них точно не предвидится.
«Кристал Пэлас» ни на что серьезное в лиге уже не претендует, но это не значит, что лондонцы сдадутся без боя на «Этихаде». Эти ребята пиетета перед манчестерским топом точно не испытывают, и бойкая ничья 2:2 в первом круге это лишний раз подтвердила.
Редкий соперник регулярно забивает по «двушке» «Сити». А «орлы» делали это четырежды за пять предыдущих личных встреч! Да, дважды уступили 2:4, но дважды же сделали 2:2. Новая встреча обещает быть не менее забойной. Тем более у гостей не будет трех из четырех основных центральных защитников: Лакруа и Риад травмированы, Гехи - дисквалифицирован.
Наш прогноз: «Манчестер Сити» не проиграет при тотале голов в матче больше 2.5.
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На российских телеканалах матчи Английской Премьер-лиги (АПЛ) не показывают. Следить за играми можно по текстовым и графическим онлайн-трансляциям.
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|Тип трансляции
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|Графическая
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|«Чемпионат»
|Текстовая
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Потери
«МС»: Родри, Аканджи, Стоунз, Аке, Холанд (все - травмы)
«Кристал Пэлас»: Хьюз, Нкетиа, Гехи (все - дисквалификации), Лакруа, Дакур, Риад (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «МС» - «Кристал Пэлас»:
|Позиция
|«МС»
|«Кристал Пэлас»
Позиция
|Вратарь
|31. Эдерсон
|1. Хендерсон
Вратарь
|Защитник
|27. Нунес
|12. Муньос
Защитник
|Защитник
|3. Диаш
|2. Уорд
Защитник
|Защитник
|24. Гвардиол
|26. Ричардс
Защитник
|Защитник
|75. О'Райли
|25. Чилуэлл
Защитник
|Полузащитник
|8. Ковачич
|3. Митчелл
Полузащитник
|Полузащитник
|47. Фоден
|20. Уортон
Полузащитник
|Полузащитник
|20. Силва
|8. Лерма
Полузащитник
|Полузащитник
|17. Де Брейне
|10. Эзе
Полузащитник
|Полузащитник
|19. Гюндоган
|7. Сарр
Полузащитник
|Нападающий
|7. Мармуш
|14. Матета
Нападающий
|Главный тренер
|Хосеп Гвардиола
|Оливер Гласнер
Главный тренер
FONBET установил следующие коэффициенты на манчестерско-лондонское противостояние: 1.50 на победу первой команды, 6.20 - на вторую и 4.80 - на ничью.
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В линии на точный счет минимальный коэффициент 7.50 установлен на победу хозяев со счетом 2:0.
Кэф 1.57 на тотал больше 2.5 намекает на результативный характер встречи в Манчестере.
Букмекеры принимают ставки на финиш команды Гвардиолы в топ-4 чемпионата по котировке 1.70. На первое-шестое место «Сити» можно поставить за 1.10. Коэффициент на чемпионство «горожан» составляет 1000.00.
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