Манчестер Юнайтед - Арсенал, 9 марта: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

После свежего вылета из Кубка Англии (поражение от «Фулхэма» по пенальти) у «Манчестер Юнайтед» остался всего один путь к трофею - в Лиге Европы. Выездная ничья с «Реалом Сосьедад» немного приблизила команду Рубена Аморима к четвертьфиналу. В то же время в АПЛ внятных турнирных стимулов у «красных дьяволов» давно не осталось. Отставание в 14 очков от нижнего порога зоны Лиги чемпионов не оставляет им надежд на квалификацию в самый кассовый турнир континента. В зону Лиги Европы им тоже скорее всего не подняться. Вылет - не грозит. Как в такой ситуации находить стимулами для футболистов - вопрос вопросов для тренера. Но в данном случае ломать голову над мотивационными речами португальцу не придется. Имя соперника - лучший раздражитель для любого поколения «канониров». Нет никаких сомнений, что в воскресенье ребята в красных майках будут биться изо всех сил. И высокая позиция «Арсенала» только приумножит их рвение.

Команда Артеты в последнее время играет с перепадами. После блистательной победы над «Ман Сити» она в трех матчах из четырех не могла поразить чужие ворота. Итог - два поражения, ничья в Ноттингеме и уже «минус 13» от «Ливерпуля» в таблице. Всю злость на самих себя за море упущенных шансов «канониры» выплеснули на ПСВ в Лиге чемпионов. 7:1 на выезде - это было мощно. Какую версию «Арсенала» мы увидим на «Олд Траффорд», предугадать невозможно. Но «МЮ» четыре матча подряд забивает и пропускает - полагаем, что в воскресенье эта тенденция продолжится.

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