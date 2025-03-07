Манчестер Юнайтед - Арсенал, 9 марта: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

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«Манчестер Юнайтед» - «Арсенал» - классика британского футбола. В конце прошлого - начале нынешнего века, в эру Алекса Фергюсона и Арсена Венгера, это было главное противостояние АПЛ. С тех пор расстановка сил в Премьер-лиге несколько изменилась, но эти матчи привлекают к себе повышенное внимание вне зависимости от мест команд в таблице. Очередной эпизод великой дуэли намечен на воскресенье, 9 марта. Рассмотрим его сквозь призму статистики и котировок букмекеров.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Манчестер Юнайтед»
09.03.2025, Вс
19:30 МСК
«Арсенал» (Лондон)
|П1 - 5.30
Турнир: английская Премьер-лига, 28-й тур
Стадион: «Олд Траффорд» (Манчестер, Англия)
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Манчестер Юнайтед»
|99
|54
|89
|364-345
|«Арсенал»
|89
|54
|99
|345-364
Последние пять матчей «Манчестер Юнайтед»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.03.2025
|«Реал Сосьедад»
1:1
«МЮ»
Лига Европы
|02.03.2025
|«МЮ»
|1:1, пен. 3:4
«Фулхэм»
Кубок Англии
|26.02.2025
|«МЮ»
3:2
«Ипсвич»
АПЛ
|22.02.2025
|«Эвертон»
2:2
«МЮ»
АПЛ
|16.02.2025
|«Тоттенхэм»
1:0
«МЮ»
АПЛ
Последние пять матчей «Арсенала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.03.2025
|«ПСВ Эйндховен»
1:7
«Арсенал»
Лига чемпионов
|26.02.2025
|«Ноттингем Форест»
0:0
«Арсенал»
АПЛ
|22.02.2025
|«Арсенал»
0:1
«Вест Хэм»
АПЛ
|15.02.2025
|«Лестер»
0:2
«Арсенал»
АПЛ
|05.02.2025
|«Ньюкасл»
2:0
«Арсенал»
Кубок лиги
Последние пять матчей «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.01.2025
|«Арсенал»
1:1, пен. 3:5
«МЮ»
Кубок Англии
|04.12.2024
|«Арсенал»
2:0
«МЮ»
АПЛ
|28.07.2024
|«Арсенал»
2:1
«МЮ»
Товарищеский матч
|12.05.2024
|«МЮ»
0:1
«Арсенал»
АПЛ
|03.09.2023
|«Арсенал»
3:1
«МЮ»
АПЛ
В турнирной таблице соперников разделяют 12 позиций и 21 очко.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Ливерпуль
|28
|20
|7
|1
|66-26
|67
|2. Арсенал
|27
|15
|9
|3
|51-23
|54
|3. Ноттингем Форест
|27
|14
|6
|7
|44-33
|48
|4. Манчестер Сити
|27
|14
|5
|8
|53-37
|47
|5. Челси
|27
|13
|7
|7
|52-36
|46
|6. Ньюкасл
|27
|13
|5
|9
|46-38
|44
|7. Борнмут
|27
|12
|7
|8
|45-32
|43
|8. Брайтон
|27
|11
|10
|6
|44-39
|43
|9. Фулхэм
|27
|11
|9
|7
|40-36
|42
|10. Астон Вилла
|28
|11
|9
|8
|40-45
|42
|11. Брентфорд
|27
|11
|5
|11
|48-43
|38
|12. Кристал Пэлас
|27
|9
|9
|9
|35-33
|36
|13. Тоттенхэм
|27
|10
|3
|14
|53-39
|33
|14. Манчестер Юнайтед
|27
|9
|6
|12
|33-39
|33
|15. Вест Хэм
|27
|9
|6
|12
|32-47
|33
|16. Эвертон
|27
|7
|11
|9
|30-34
|32
|17. Вулверхэмптон
|27
|6
|4
|17
|37-56
|22
|18. Ипсвич
|27
|3
|8
|16
|26-57
|17
|19. Лестер
|27
|4
|5
|18
|25-61
|17
|20. Саутгемптон
|27
|2
|3
|22
|19-65
|9
После свежего вылета из Кубка Англии (поражение от «Фулхэма» по пенальти) у «Манчестер Юнайтед» остался всего один путь к трофею - в Лиге Европы. Выездная ничья с «Реалом Сосьедад» немного приблизила команду Рубена Аморима к четвертьфиналу. В то же время в АПЛ внятных турнирных стимулов у «красных дьяволов» давно не осталось. Отставание в 14 очков от нижнего порога зоны Лиги чемпионов не оставляет им надежд на квалификацию в самый кассовый турнир континента. В зону Лиги Европы им тоже скорее всего не подняться. Вылет - не грозит. Как в такой ситуации находить стимулами для футболистов - вопрос вопросов для тренера. Но в данном случае ломать голову над мотивационными речами португальцу не придется. Имя соперника - лучший раздражитель для любого поколения «канониров». Нет никаких сомнений, что в воскресенье ребята в красных майках будут биться изо всех сил. И высокая позиция «Арсенала» только приумножит их рвение.
Команда Артеты в последнее время играет с перепадами. После блистательной победы над «Ман Сити» она в трех матчах из четырех не могла поразить чужие ворота. Итог - два поражения, ничья в Ноттингеме и уже «минус 13» от «Ливерпуля» в таблице. Всю злость на самих себя за море упущенных шансов «канониры» выплеснули на ПСВ в Лиге чемпионов. 7:1 на выезде - это было мощно. Какую версию «Арсенала» мы увидим на «Олд Траффорд», предугадать невозможно. Но «МЮ» четыре матча подряд забивает и пропускает - полагаем, что в воскресенье эта тенденция продолжится.
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Следить за ходом матча онлайн можно на сайтах легальных букмекеров России. Текстовые трансляции из Манчестера проведут электронные спортивные СМИ.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
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|Графическая
|Регистрация в БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Манчестер Юнайтед»: Доргу (дисквалификация), Диалло, Мартинес, Шоу, Эванс, Маунт, Алтай, Майно (оба - травмы)
«Арсенал»: Льюис-Скелли (дисквалификация), Сака, Томиясу, Жезус, Мартинелли, Хаверц (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Манчестер Юнайтед» - «Арсенал»:
|Позиция
|«Манчестер Юнайтед»
|«Арсенал»
Позиция
|Вратарь
|24. Онана
|32. Нето
Вратарь
|Защитник
|4. Де Лигт
|33. Калафьори
Защитник
|Защитник
|5. Магуайр
|6. Магальянс
Защитник
|Защитник
|15. Йоро
|2. Салиба
Защитник
|Защитник
|20. Дало
|12. Тимбер
Защитник
|Полузащитник
|3. Мазрауи
|5. Парти
Защитник
|Полузащитник
|25. Угарте
|41. Райс
Полузащитник
|Полузащитник
|8. Фернандеш
|8. Эдегор
Полузащитник
|Полузащитник
|17. Гарначо
|53. Нванери
Полузащитник
|Полузащитник
|11. Зиркзее
|19. Троссард
Полузащитник
|Нападающий
|9. Хойлунд
|30. Стерлинг
Нападающий
|Главный тренер
|Рубен Аморим
|Микель Артета
Главный тренер
Эксперты FONBET выкатили очень привлекательный коэффициент на победу хозяев - 5.30. Гостевая виктория котируется в три раза ниже. Ничья идет за 3.55.
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Эксперты находят наиболее вероятным исходом встречи минимальную победу гостей со счетом 1:0. Пари на этот исход обещает шестикратный выигрыш.
Графические трансляции доступны пользователям на платформах легальных БК, текстовые - в электронных спортивных изданиях.
В последний раз на верхнюю ступень пьедестала АПЛ «Манчестер Юнайтед» поднимался в 2013 году. У его соперника ожидание трофея длится на девять лет дольше.
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