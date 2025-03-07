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7 марта 12:03ГлавнаяПрогнозыФутболАнглийская премьер-лига

Манчестер Юнайтед - Арсенал, 9 марта: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Вечная классика британского футбола
Валентин Васильев

«Манчестер Юнайтед» - «Арсенал» - классика британского футбола. В конце прошлого - начале нынешнего века, в эру Алекса Фергюсона и Арсена Венгера, это было главное противостояние АПЛ. С тех пор расстановка сил в Премьер-лиге несколько изменилась, но эти матчи привлекают к себе повышенное внимание вне зависимости от мест команд в таблице. Очередной эпизод великой дуэли намечен на воскресенье, 9 марта. Рассмотрим его сквозь призму статистики и котировок букмекеров.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Манчестер Юнайтед»

09.03.2025, Вс

19:30 МСК

«Арсенал» (Лондон)

П1 - 5.30

Х - 3.55

П2 - 1.72

Турнир: английская Премьер-лига, 28-й тур

Стадион: «Олд Траффорд»  (Манчестер, Англия)

Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия)

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Манчестер Юнайтед» 995489364-345
«Арсенал»895499345-364

Последние пять матчей «Манчестер Юнайтед»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.03.2025«Реал Сосьедад»

1:1

«МЮ»

Лига Европы

02.03.2025«МЮ»1:1, пен. 3:4

«Фулхэм»

Кубок Англии

26.02.2025«МЮ»

3:2

«Ипсвич»

АПЛ

22.02.2025«Эвертон»

2:2

«МЮ»

АПЛ

16.02.2025«Тоттенхэм»

1:0

«МЮ»

АПЛ

Последние пять матчей «Арсенала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.03.2025«ПСВ Эйндховен»

1:7

«Арсенал»

Лига чемпионов

26.02.2025«Ноттингем Форест»

0:0

«Арсенал»

АПЛ

22.02.2025«Арсенал»

0:1

«Вест Хэм»

АПЛ

15.02.2025«Лестер»

0:2

«Арсенал»

АПЛ

05.02.2025«Ньюкасл»

2:0

«Арсенал»

Кубок лиги

Последние пять матчей «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.01.2025«Арсенал»

1:1, пен. 3:5

«МЮ»

Кубок Англии

04.12.2024«Арсенал»

2:0

«МЮ»

АПЛ

28.07.2024«Арсенал»

2:1

«МЮ»

Товарищеский матч

12.05.2024«МЮ»

0:1

«Арсенал»

АПЛ

03.09.2023«Арсенал»

3:1

«МЮ»

АПЛ

Место в турнирной таблице

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В турнирной таблице соперников разделяют 12 позиций и 21 очко.

КлубИВНПМячиОчки
1. Ливерпуль28207166-2667
2. Арсенал27159351-2354
3. Ноттингем Форест27146744-3348
4. Манчестер Сити27145853-3747
5. Челси27137752-3646
6. Ньюкасл27135946-3844
7. Борнмут27127845-3243
8. Брайтон271110644-3943
9. Фулхэм27119740-3642
10. Астон Вилла28119840-4542
11. Брентфорд271151148-4338
12. Кристал Пэлас2799935-3336
13. Тоттенхэм271031453-3933
14. Манчестер Юнайтед27961233-3933
15. Вест Хэм27961232-4733
16. Эвертон27711930-3432
17. Вулверхэмптон27641737-5622
18. Ипсвич27381626-5717
19. Лестер27451825-6117
20. Саутгемптон27232219-659

Прогноз на матч

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После свежего вылета из Кубка Англии (поражение от «Фулхэма» по пенальти) у «Манчестер Юнайтед» остался всего один путь к трофею - в Лиге Европы. Выездная ничья с «Реалом Сосьедад» немного приблизила команду Рубена Аморима к четвертьфиналу. В то же время в АПЛ внятных турнирных стимулов у «красных дьяволов» давно не осталось. Отставание в 14 очков от нижнего порога зоны Лиги чемпионов не оставляет им надежд на квалификацию в самый кассовый турнир континента. В зону Лиги Европы им тоже скорее всего не подняться. Вылет - не грозит. Как в такой ситуации находить стимулами для футболистов - вопрос вопросов для тренера. Но в данном случае ломать голову над мотивационными речами португальцу не придется. Имя соперника - лучший раздражитель для любого поколения «канониров». Нет никаких сомнений, что в воскресенье ребята в красных майках будут биться изо всех сил. И высокая позиция  «Арсенала» только приумножит их рвение.

Команда Артеты в последнее время играет с перепадами. После блистательной победы над «Ман Сити» она в трех матчах из четырех не могла поразить чужие ворота. Итог - два поражения, ничья в Ноттингеме и уже «минус 13» от «Ливерпуля» в таблице. Всю злость на самих себя за море упущенных шансов «канониры» выплеснули на ПСВ в Лиге чемпионов. 7:1 на выезде - это было мощно. Какую версию «Арсенала» мы увидим на «Олд Траффорд», предугадать невозможно. Но «МЮ» четыре матча подряд забивает и пропускает - полагаем, что в воскресенье эта тенденция продолжится. 

 Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Следить за ходом матча онлайн можно на сайтах легальных букмекеров России. Текстовые трансляции из Манчестера проведут электронные спортивные СМИ. 

ВещательТип трансляцииУсловия
FONBETГрафическаяРегистрация в БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Манчестер Юнайтед»: Доргу (дисквалификация), Диалло, Мартинес, Шоу, Эванс, Маунт, Алтай, Майно (оба - травмы)

«Арсенал»: Льюис-Скелли  (дисквалификация), Сака, Томиясу, Жезус, Мартинелли, Хаверц (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Манчестер Юнайтед» - «Арсенал»:

Позиция«Манчестер Юнайтед»«Арсенал»

Позиция

Вратарь24. Онана32. Нето

Вратарь

Защитник4. Де Лигт33. Калафьори

Защитник

Защитник5. Магуайр6. Магальянс

Защитник

Защитник15. Йоро2. Салиба

Защитник

Защитник20. Дало12. Тимбер

Защитник

Полузащитник 3. Мазрауи5. Парти

Защитник

Полузащитник 25. Угарте41. Райс

Полузащитник 

Полузащитник8. Фернандеш8. Эдегор

Полузащитник

Полузащитник17. Гарначо53. Нванери

Полузащитник

Полузащитник11. Зиркзее19. Троссард

Полузащитник

Нападающий9. Хойлунд30. Стерлинг

Нападающий

Главный тренерРубен АморимМикель Артета

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Эксперты FONBET выкатили очень привлекательный коэффициент на победу хозяев - 5.30. Гостевая виктория котируется в три раза ниже. Ничья идет за 3.55.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Манчестер Юнайтед» - «Арсенал»?

Эксперты находят наиболее вероятным исходом встречи минимальную победу гостей со счетом 1:0. Пари на этот исход обещает шестикратный выигрыш.

Где бесплатно смотреть матч «Манчестер Юнайтед» - «Арсенал»?

Графические трансляции доступны пользователям на платформах легальных БК, текстовые - в электронных спортивных изданиях. 

Кто дольше не был чемпионом?

В последний раз на верхнюю ступень пьедестала АПЛ «Манчестер Юнайтед» поднимался в 2013 году. У его соперника ожидание трофея длится на девять лет дольше. 

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