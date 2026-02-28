Ведомости
Марсель – Лион, 1 марта: где смотреть матч Лиги 1, прогноз, составы

Битва соседей по турнирной таблице
Валентин Васильев

В воскресенье, 1 марта, состоится центральный матч 24-го тура Лиги 1 между «Марселем» и «Лионом». Каждая встреча между этими командами сопровождается высоким уровнем борьбы на любом участке поля. Кто выйдет победителем в предстоящей игре?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Марсель» (Марсель)

01.03.2026, Вс

22:45 МСК

«Лион» (Лион)

П1 - 1.96

Х - 3.75

П2 - 3,70

Турнир: Лига 1, 24-й тур

Стадион: «Велодром» (Марсель, Франция)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Марсель» 414344191-191
«Лион»444341191-191

Последние пять матчей «Марселя»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.02.2026«Брест»

2:0

           «Марсель»

Лига 1

14.02.2026«Марсель»

2:2

«Страсбур»

 Лига 1

08.02.2026«ПСЖ»

5:0

            «Марсель»

Лига 1

03.02.2026«Марсель»

3:0

            «Ренн»

Кубок Франции

31.01.2026«Париж»

2:2

«Марсель»

Лига 1

Последние пять матчей «Лиона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.02.2026«Страсбур»

3:1

«Лион»

Лига 1

15.02.2026«Лион»

2:0

«Ницца»

Лига 1

07.02.2026«Нант»

0:1

«Лион»

Лига 1

04.02.2026«Лион»

2:0

«Лаваль»

Кубок Франции

01.02.2026«Лион»

1:0

«Лилль»

Лига 1

Место в турнирной таблице

Перед очным противостоянием команды являются соседями по турнирной таблице. «Лион» замыкает топ-3, «Марсель» занимает четвертую позицию.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1ПСЖ23173352-1954
2Ланс23171544-2052
3Лион23143637-2345
4Марсель23124748-3140
5Лилль23114836-3137
6Ренн23107637-3537
7Страсбур23104939-3034
8Монако23104938-3634
9Лорьян2388732-3632
10Тулуза2387833-2731
11Брест2386931-3430
12Анже23851022-2829
13Гавр2368920-2926
14Ницца23661130-4324
15Париж23581027-4023
16Осер23451417-3317
17Нант23451422-4017
18Мец23341622-5213

Прогноз на матч

«Лион» в прошлом туре Лиги 1 прервал фантастическую серию из 13 побед кряду во всех турнирах. Тем не менее атака «ткачей» по-прежнему держит высокую планку, забивая на протяжении 14 встреч подряд.

«Марсель», в свою очередь, пребывает не в лучших кондициях. После ухода Де Дзерби в отставку «провансальцы» поделили очки со «Страсбуром» и уступили скромному «Бресту».

Обе команды будут предельно мотивированы в предстоящей встрече. Несмотря на неудачную серию, «Марсель» на родном стадионе постарается выдать максимум против набравшего ход оппонента. Исходя из этого, не рекомендуем рисковать с исходом. Гораздо привлекательнее выглядит тотал больше 2,5 за коэффициент 1,67.

Свернуть
Трансляции

Прямая трансляция встречи Лиги 1 будет доступна в онлайн-кинотеатре Okko, а также на сайтах и в приложениях легальных букмекерских контор.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Бетбум»Графическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
Составы команд

Потери

«Марсель»: –

«Лион»: Хатебур, Мангаля, Дэниел (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч ПСЖ - «Ньюкасл»:

Позиция«Марсель»«Лион»
ВратарьЖеронимо РуллиДоминик Грейф
ЗащитникЭмерсонРубен Клюйверт
ЗащитникНаиф АгуэрдМусса Ниахате
ЗащитникБенджамин ПаварКлинтон Мата
ЗащитникТимоти ВеаЭйнсли Мэйтленд-Найлс
ПолузащитникПьер ХейбьергКорентен Толиссо
ПолузащитникМэйсон ГринвудТайлер Мортон
ПолузащитникИгор ПайшаоТаннер Тессманн
НападающийКвинтен ТимберАбнер Винисиус
НападающийАртур ВермееренПавел Шульц
НападающийАмин ГуириЭндрик
Главный тренерХабиб БейПаулу Фонсека

Коэффициенты букмекеров

БК «Бетбум» установила коэффициенты 1,96 на победу «Марселя» и 3,70 на успех гостей. Ничейный результат котируется за 3,75.

Вопросы и ответы

Сколько голов будет в матче «Марсель» «Лион»?

Коэффициент на тотал больше 2,5 составляет 1,67, что указывает на высокую вероятность обилия голов.

Где смотреть матч «Марсель» «Лион»?

Онлайн-трансляцию предложат своим клиентам крупнейшие букмекерские компании России. Легально Лигу 1 в России показывает онлайн-сервис Okko.

