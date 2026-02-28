Марсель – Лион, 1 марта: где смотреть матч Лиги 1, прогноз, составы

«Лион» в прошлом туре Лиги 1 прервал фантастическую серию из 13 побед кряду во всех турнирах. Тем не менее атака «ткачей» по-прежнему держит высокую планку, забивая на протяжении 14 встреч подряд.

«Марсель», в свою очередь, пребывает не в лучших кондициях. После ухода Де Дзерби в отставку «провансальцы» поделили очки со «Страсбуром» и уступили скромному «Бресту».

Обе команды будут предельно мотивированы в предстоящей встрече. Несмотря на неудачную серию, «Марсель» на родном стадионе постарается выдать максимум против набравшего ход оппонента. Исходя из этого, не рекомендуем рисковать с исходом. Гораздо привлекательнее выглядит тотал больше 2,5 за коэффициент 1,67.

