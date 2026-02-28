Марсель – Лион, 1 марта: где смотреть матч Лиги 1, прогноз, составы

Партнерский проект
В воскресенье, 1 марта, состоится центральный матч 24-го тура Лиги 1 между «Марселем» и «Лионом». Каждая встреча между этими командами сопровождается высоким уровнем борьбы на любом участке поля. Кто выйдет победителем в предстоящей игре?
Турнир: Лига 1, 24-й тур
Стадион: «Велодром» (Марсель, Франция)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Марсель»
|41
|43
|44
|191-191
|«Лион»
|44
|43
|41
|191-191
Последние пять матчей «Марселя»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.02.2026
|«Брест»
2:0
«Марсель»
Лига 1
|14.02.2026
|«Марсель»
2:2
«Страсбур»
Лига 1
|08.02.2026
|«ПСЖ»
5:0
«Марсель»
Лига 1
|03.02.2026
|«Марсель»
3:0
«Ренн»
Кубок Франции
|31.01.2026
|«Париж»
2:2
|«Марсель»
Лига 1
Последние пять матчей «Лиона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.02.2026
|«Страсбур»
3:1
«Лион»
Лига 1
|15.02.2026
|«Лион»
2:0
«Ницца»
Лига 1
|07.02.2026
|«Нант»
0:1
«Лион»
Лига 1
|04.02.2026
|«Лион»
2:0
«Лаваль»
Кубок Франции
|01.02.2026
|«Лион»
1:0
«Лилль»
Лига 1
Перед очным противостоянием команды являются соседями по турнирной таблице. «Лион» замыкает топ-3, «Марсель» занимает четвертую позицию.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ПСЖ
|23
|17
|3
|3
|52-19
|54
|2
|Ланс
|23
|17
|1
|5
|44-20
|52
|3
|Лион
|23
|14
|3
|6
|37-23
|45
|4
|Марсель
|23
|12
|4
|7
|48-31
|40
|5
|Лилль
|23
|11
|4
|8
|36-31
|37
|6
|Ренн
|23
|10
|7
|6
|37-35
|37
|7
|Страсбур
|23
|10
|4
|9
|39-30
|34
|8
|Монако
|23
|10
|4
|9
|38-36
|34
|9
|Лорьян
|23
|8
|8
|7
|32-36
|32
|10
|Тулуза
|23
|8
|7
|8
|33-27
|31
|11
|Брест
|23
|8
|6
|9
|31-34
|30
|12
|Анже
|23
|8
|5
|10
|22-28
|29
|13
|Гавр
|23
|6
|8
|9
|20-29
|26
|14
|Ницца
|23
|6
|6
|11
|30-43
|24
|15
|Париж
|23
|5
|8
|10
|27-40
|23
|16
|Осер
|23
|4
|5
|14
|17-33
|17
|17
|Нант
|23
|4
|5
|14
|22-40
|17
|18
|Мец
|23
|3
|4
|16
|22-52
|13
«Лион» в прошлом туре Лиги 1 прервал фантастическую серию из 13 побед кряду во всех турнирах. Тем не менее атака «ткачей» по-прежнему держит высокую планку, забивая на протяжении 14 встреч подряд.
«Марсель», в свою очередь, пребывает не в лучших кондициях. После ухода Де Дзерби в отставку «провансальцы» поделили очки со «Страсбуром» и уступили скромному «Бресту».
Обе команды будут предельно мотивированы в предстоящей встрече. Несмотря на неудачную серию, «Марсель» на родном стадионе постарается выдать максимум против набравшего ход оппонента. Исходя из этого, не рекомендуем рисковать с исходом. Гораздо привлекательнее выглядит тотал больше 2,5 за коэффициент 1,67.
Прямая трансляция встречи Лиги 1 будет доступна в онлайн-кинотеатре Okko, а также на сайтах и в приложениях легальных букмекерских контор.
Потери
«Марсель»: –
«Лион»: Хатебур, Мангаля, Дэниел (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч ПСЖ - «Ньюкасл»:
|Позиция
|«Марсель»
|«Лион»
|Вратарь
|Жеронимо Рулли
|Доминик Грейф
|Защитник
|Эмерсон
|Рубен Клюйверт
|Защитник
|Наиф Агуэрд
|Мусса Ниахате
|Защитник
|Бенджамин Павар
|Клинтон Мата
|Защитник
|Тимоти Веа
|Эйнсли Мэйтленд-Найлс
|Полузащитник
|Пьер Хейбьерг
|Корентен Толиссо
|Полузащитник
|Мэйсон Гринвуд
|Тайлер Мортон
|Полузащитник
|Игор Пайшао
|Таннер Тессманн
|Нападающий
|Квинтен Тимбер
|Абнер Винисиус
|Нападающий
|Артур Вермеерен
|Павел Шульц
|Нападающий
|Амин Гуири
|Эндрик
|Главный тренер
|Хабиб Бей
|Паулу Фонсека
БК «Бетбум» установила коэффициенты 1,96 на победу «Марселя» и 3,70 на успех гостей. Ничейный результат котируется за 3,75.
Коэффициент на тотал больше 2,5 составляет 1,67, что указывает на высокую вероятность обилия голов.
Онлайн-трансляцию предложат своим клиентам крупнейшие букмекерские компании России. Легально Лигу 1 в России показывает онлайн-сервис Okko.