Педро Мартинес Портеро – Новак Джокович, 19 января: прогноз на первый круг Australian Open

Партнерский проект
В понедельник, 19 января, легендарный сербский теннисист Новак Джокович проведет первый матч на Открытом чемпионате Австралии-2026. Соперником экс-первой ракетки мира станет испанец Педро Мартинес Портеро. В начале января он размялся на индийском челленджере, одержав в нем победу. Создаст ли проблемы Джоковичу?
Получить до 25 000 рублей от PARI
Дата / Время: 19.01.2026, не ранее 12:30 по московскому времени
Арена: Род Лэйвер Арена (Мельбурн, Австралия)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player
Педро Мартинес Портеро (28 лет, 10-я ракетка мира, 10-й номер посева)
Новак Джокович (25 лет, 48-я ракетка мира)
Победитель этого матча встретится с сильнейшим в паре Теренс Атман - Франческо Маэстрелли.
Прошлый сезон совсем не задался испанцу – одержал всего 16 побед при 34 поражениях. В начале этого года Мартинес Портеро завоевал титул на челленджере в Бангалоре. 28-летний спортсмен одержал пять побед, упустив по ходу турнира лишь один сет. На Australian Open лучшим достижением испанца стал выход в третий круг в 2021 году.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА
Рекордсмен по количеству побед на Открытом чемпионате Австралии – 10. В предыдущие два сезона сербский теннисист останавливался на стадии полуфинала. Также в прошлом году Джокович стал победителем турниров в Женеве (ATP-250, грунт) и Афинах (ATP-250, хард).
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Спортсмены проведут первую очную встречу в карьере.
Эксперты PARI уверены в проходе Джоковича во второй круг. Коэффициент на победу серба составляет смешные 1,02. Победа испанца может увеличить банк беттору ровно в 14 раз.
ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ PARI
БК PARI склоняется к тому, что победитель предстоящего матча определится по итогам трех сетов. Коэффициент на тотал больше 27,5 составляет 1,50. В обратную сторону - 2,40.
Легендарный серб может быть доволен жребием австралийского мэйджора. В соперники Джоковичу в первом круге попался Мартинес Портеро, который специализируется, прежде всего, на грунтовых кортах. На твердом покрытии испанцу просто нечего противопоставить сопернику. Новак обладает более стабильным вводом мяча в игру, качественными ударами в разные углы и тактической гибкостью.
Джокович на протяжении всего матча будет заставлять Мартинеса Портеро действовать не в своей тарелке, что может привести к разгромному результату. Считаем, фора по геймам (-8,5) в пользу серба выглядит наиболее оптимальным вариантом для ставки.