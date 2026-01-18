Ведомости
Педро Мартинес Портеро – Новак Джокович, 19 января: прогноз на первый круг Australian Open

Джокович начинает свой путь на австралийском мэйджоре
Валентин Васильев

В понедельник, 19 января, легендарный сербский теннисист Новак Джокович проведет первый матч на Открытом чемпионате Австралии-2026. Соперником экс-первой ракетки мира станет испанец Педро Мартинес Портеро. В начале января он размялся на индийском челленджере, одержав в нем победу. Создаст ли проблемы Джоковичу?

Дата / Время: 19.01.2026, не ранее 12:30 по московскому времени

Арена: Род Лэйвер Арена (Мельбурн, Австралия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player

Турнирная сетка

Педро Мартинес Портеро (28 лет, 10-я ракетка мира, 10-й номер посева)

  • 1-й круг: Новак Джокович (Сербия)

Новак Джокович (25 лет, 48-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Педро Мартинес Портеро (Испания)

Победитель этого матча встретится с сильнейшим в паре Теренс Атман - Франческо Маэстрелли.

Педро Мартинес Портеро

Прошлый сезон совсем не задался испанцу – одержал всего 16 побед при 34 поражениях. В начале этого года Мартинес Портеро завоевал титул на челленджере в Бангалоре. 28-летний спортсмен одержал пять побед, упустив по ходу турнира лишь один сет. На Australian Open лучшим достижением испанца стал выход в третий круг в 2021 году.

Новак Джокович

Рекордсмен по количеству побед на Открытом чемпионате Австралии – 10. В предыдущие два сезона сербский теннисист останавливался на стадии полуфинала. Также в прошлом году Джокович стал победителем турниров в Женеве (ATP-250, грунт) и Афинах (ATP-250, хард). 

Личные встречи

Спортсмены проведут первую очную встречу в карьере.

Ставки на исход

Эксперты PARI уверены в проходе Джоковича во второй круг. Коэффициент на победу серба составляет смешные 1,02. Победа испанца может увеличить банк беттору ровно в 14 раз. 

Ставки на тоталы

БК PARI склоняется к тому, что победитель предстоящего матча определится по итогам трех сетов. Коэффициент на тотал больше 27,5 составляет 1,50. В обратную сторону - 2,40.

Сравнение коэффициентов букмекеров

 Победа Мартинеса ПортероПобеда ДжоковичаТБ (27,5)ТМ (34,5)
PARI14,001,021,502,40

Прогноз и ставка

Легендарный серб может быть доволен жребием австралийского мэйджора. В соперники Джоковичу в первом круге попался Мартинес Портеро, который специализируется, прежде всего, на грунтовых кортах. На твердом покрытии испанцу просто нечего противопоставить сопернику. Новак обладает более стабильным вводом мяча в игру, качественными ударами в разные углы и тактической гибкостью.

Джокович на протяжении всего матча будет заставлять Мартинеса Портеро действовать не в своей тарелке, что может привести к разгромному результату. Считаем, фора по геймам (-8,5) в пользу серба выглядит наиболее оптимальным вариантом для ставки.

