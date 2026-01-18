Педро Мартинес Портеро – Новак Джокович, 19 января: прогноз на первый круг Australian Open

В понедельник, 19 января, легендарный сербский теннисист Новак Джокович проведет первый матч на Открытом чемпионате Австралии-2026. Соперником экс-первой ракетки мира станет испанец Педро Мартинес Портеро. В начале января он размялся на индийском челленджере, одержав в нем победу. Создаст ли проблемы Джоковичу?

Дата / Время: 19.01.2026, не ранее 12:30 по московскому времени

Арена: Род Лэйвер Арена (Мельбурн, Австралия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player