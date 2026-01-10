Субриэль Матиас – Далтон Смит, 11 января: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

На бумаге Смит более универсален, но Матиас умеет своим напором и агрессивным стилем сбить с толку любого оппонента. Не факт, что англичанин вообще успеет освоиться и продемонстрировать свои технические навыки. Вдобавок и опыта столь статусных поединков у действующего чемпиона, разумеется, больше.

И с учетом коэффициентов видим повод заиграть чистую победу Матиаса. Возможно, она будет довольно трудовой, но пока Смит не выглядит тем, кто способен вновь сместить пуэрториканца с трона.