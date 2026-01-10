Ведомости
Субриэль Матиас – Далтон Смит, 11 января: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

В ночь на воскресенье, 11 января, по московскому времени пуэрториканец Субриэль Матиас будет защищать пояс WBC в первом полусреднем весе (до 63,5 кг). Чем завершится его поединок с непобежденным англичанином Далтаном Смитом.

Статистика

Матиас

 

Смит

Пуэрто-Рико

Страна

Англия

33

Возраст

28

25

Бои

18

23 (22)

Победы (нокауты)

18 (13)

2 (0)

Поражения (нокауты)

0

2

Место в рейтинге первого полусреднего дивизиона BoxRec

7

175

Рост (см)

177

180

Размах рук (см)

N/A

Правша

Стойка

Правша

Субриэль Матиас

На профессиональном ринге выступает с 2015 года. В 2019-м, будучи непобежденным, провел поединок с Максимом Дадашевым, после которого россиянин скончался из-за травм головы. В феврале 2023-го выиграл вакантный пояс IBF в первом полусреднем весе. Защитил титул один раз, после чего уступил Лиаму Паро. Затем вышел на серию из трех побед. В последнем поединке в июле одолел Альберто Пуэльо решением большинства судей и забрал пояс WBC в первом полусреднем весе.

Далтон Смит

На любительском уровне выиграл ряд медалей национальных и международных турниров. На профессиональном ринге выступает с 2019 года. Брал пояса Британии, Содружества, WBC Silver и EBU в первом полусреднем весе. В последнем поединке в апреле победил Матье Жермена единогласным решением судей.

Сравнение коэффициентов

 Победа МатиасаПобеда СмитаДосрочное завершениеПолный бой
PARI1,602,551,931,82

Прогноз на бой

На бумаге Смит более универсален, но Матиас умеет своим напором и агрессивным стилем сбить с толку любого оппонента. Не факт, что англичанин вообще успеет освоиться и продемонстрировать свои технические навыки. Вдобавок и опыта столь статусных поединков у действующего чемпиона, разумеется, больше.

И с учетом коэффициентов видим повод заиграть чистую победу Матиаса. Возможно, она будет довольно трудовой, но пока Смит не выглядит тем, кто способен вновь сместить пуэрториканца с трона.

Где смотреть бой Матиас – Смит

Турнир на арене «Barclays Center» в Нью-Йорке (США) начнется в воскресенье, 11 января, в 03:00 по московскому времени. Главный бой Матиас – Смит стоит ожидать не ранее 05:00 мск.

Официальной прямой трансляции на территории России не будет.

Полный кард

  • Субриэль Матиас (Пуэрто-Рико) – Далтон Смит (Англия). Первый полусредний вес. Бой за пояс WBC;
  • Нестор Браво (Пуэрто-Рико) – Педро Кампа (Мексика). Первый полусредний вес;
  • Эммануэль Родригес (Пуэрто-Рико) – Фернандо Диас (США). Легчайший вес;
  • Кит Колон (США) – Альберто Гевара (Мексика). Полулегкий вес;
  • Джейвьер Цинтрон (Пуэрто-Рико) – Виктор Эфраин Сандоваль (Мексика). Легчайший вес;
  • Аржан Исени (Северная Македония) – Марио Бедолья Орозко (Мексика). Полутяжелый вес.

