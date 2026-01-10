Субриэль Матиас – Далтон Смит, 11 января: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Партнерский проект
В ночь на воскресенье, 11 января, по московскому времени пуэрториканец Субриэль Матиас будет защищать пояс WBC в первом полусреднем весе (до 63,5 кг). Чем завершится его поединок с непобежденным англичанином Далтаном Смитом.
Матиас
Смит
Пуэрто-Рико
Страна
Англия
33
Возраст
28
25
Бои
18
23 (22)
Победы (нокауты)
18 (13)
2 (0)
Поражения (нокауты)
0
2
Место в рейтинге первого полусреднего дивизиона BoxRec
7
175
Рост (см)
177
180
Размах рук (см)
N/A
Правша
Стойка
Правша
На профессиональном ринге выступает с 2015 года. В 2019-м, будучи непобежденным, провел поединок с Максимом Дадашевым, после которого россиянин скончался из-за травм головы. В феврале 2023-го выиграл вакантный пояс IBF в первом полусреднем весе. Защитил титул один раз, после чего уступил Лиаму Паро. Затем вышел на серию из трех побед. В последнем поединке в июле одолел Альберто Пуэльо решением большинства судей и забрал пояс WBC в первом полусреднем весе.
На любительском уровне выиграл ряд медалей национальных и международных турниров. На профессиональном ринге выступает с 2019 года. Брал пояса Британии, Содружества, WBC Silver и EBU в первом полусреднем весе. В последнем поединке в апреле победил Матье Жермена единогласным решением судей.
На бумаге Смит более универсален, но Матиас умеет своим напором и агрессивным стилем сбить с толку любого оппонента. Не факт, что англичанин вообще успеет освоиться и продемонстрировать свои технические навыки. Вдобавок и опыта столь статусных поединков у действующего чемпиона, разумеется, больше.
И с учетом коэффициентов видим повод заиграть чистую победу Матиаса. Возможно, она будет довольно трудовой, но пока Смит не выглядит тем, кто способен вновь сместить пуэрториканца с трона.
Турнир на арене «Barclays Center» в Нью-Йорке (США) начнется в воскресенье, 11 января, в 03:00 по московскому времени. Главный бой Матиас – Смит стоит ожидать не ранее 05:00 мск.
Официальной прямой трансляции на территории России не будет.
Полный кард